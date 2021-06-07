В Великобритании сервисы для знакомств Tinder, Bumble и Hinge дадут пользователям бонусы за вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции
Например, Tinder предложит бесплатные «суперлайки».
Соглашения о сотрудничестве с британским правительством достигли лидеры на рынке сервисов знакомств — Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch. Об этом говорится на сайте парламента Великобритании.
Так сервисы поддержат направленную на молодёжь кампанию «Каждая вакцинация даёт надежду». С 7 июня в профилях можно будет разместить наклейки и значки, которые говорят, что пользователь уже сделал прививку. В обмен сервисы предоставят доступ к премиум-функциям, которые обычно требуют дополнительной оплаты. В их числе — бесплатные суперлайки и возможность поднять аккаунт в выдаче.
Bumble также позволит своим пользователям делиться предпочтениями при пандемических свиданиях. Например, рассказать о взглядах на социальное дистанцирование, ношение масок и то, комфортно ли встречаться в людных местах.
Схема основана на доверии, так как возможности проверить, привился ли пользователь на самом деле, нет. В мае подобную кампанию запустили в США.
А могли бы секс гарантированный дать
Хм, че за Бамбл? Надо чекнуть
Устроить bumblefuck
Bumblefuck — это «ебеня», ты и так их себе можешь устроить)
Тиндер, но пока девка не захочет, ты ей не напишешь и не пришлёшь дикпик
Если сучка не захочет, кобель не вскочит?
девушки пишут первыми, но это обычно "привет" или какой-то тупой эмоджи
Схема основана на доверии
Ну не знаю, у них может и сработает, а у нас было бы как в анекдоте "Вот тут-то мне карта и попёрла!"
Какой смысл врать, если тебе антипрививочницы не дадут тогда?