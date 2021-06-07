Новости
Ольга Щербинина

В Великобритании сервисы для знакомств Tinder, Bumble и Hinge дадут пользователям бонусы за вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции

Например, Tinder предложит бесплатные «суперлайки».

Соглашения о сотрудничестве с британским правительством достигли лидеры на рынке сервисов знакомств — Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch. Об этом говорится на сайте парламента Великобритании.

Так сервисы поддержат направленную на молодёжь кампанию «Каждая вакцинация даёт надежду». С 7 июня в профилях можно будет разместить наклейки и значки, которые говорят, что пользователь уже сделал прививку. В обмен сервисы предоставят доступ к премиум-функциям, которые обычно требуют дополнительной оплаты. В их числе — бесплатные суперлайки и возможность поднять аккаунт в выдаче.

Bumble также позволит своим пользователям делиться предпочтениями при пандемических свиданиях. Например, рассказать о взглядах на социальное дистанцирование, ношение масок и то, комфортно ли встречаться в людных местах.

Схема основана на доверии, так как возможности проверить, привился ли пользователь на самом деле, нет. В мае подобную кампанию запустили в США.

Пиво, марихуана и бык на вертеле на Западе…
Пока от коронавируса привились только 16% населения Земли, власти стран и частные компании…
tjournal.ru

#новости #вакцинаотcovid19 #tinder

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Zero-one-one

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А могли бы секс гарантированный дать

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Коровка говорит мууу

Zero-one-one
6
Ответить

Павел Каташев

Zero-one-one
5

Ага оплатить проституток которые бы лайкали вакцинированых

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Хм, че за Бамбл? Надо чекнуть

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
4

Устроить bumblefuck

Ответить

Alexander Sh

Небольшой
1

Bumblefuck — это «ебеня», ты и так их себе можешь устроить)

Ответить

Небольшой

Alexand…
1

Я знаю, сам живу в них

Ответить

Федя Прозоров

Небольшой
3

Тиндер, но пока девка не захочет, ты ей не напишешь и не пришлёшь дикпик

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Федя
2

Если сучка не захочет, кобель не вскочит?

Ответить

Федя Прозоров

Небольш…
4

Типа феминизм

Ответить

Владимир Филатов

Небольшой
1

девушки пишут первыми, но это обычно "привет" или какой-то тупой эмоджи

Ответить

Заслуженный клуб

Владимир
0

Можно пожалуйста пример умного эмоджи?

Ответить

Коровка говорит мууу

4

Тем временем Тиндер в России:

Ответить

Трансгендолёт

1

Схема основана на доверии

Ну не знаю, у них может и сработает, а у нас было бы как в анекдоте "Вот тут-то мне карта и попёрла!"

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Алексей Логачев

Трансгендолёт
1

Какой смысл врать, если тебе антипрививочницы не дадут тогда? 

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Российский Женя

0

А будет аккаунт плюс за справку про отсутствие венеры?)

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