Например, Tinder предложит бесплатные «суперлайки».

Соглашения о сотрудничестве с британским правительством достигли лидеры на рынке сервисов знакомств — Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch. Об этом говорится на сайте парламента Великобритании.

Так сервисы поддержат направленную на молодёжь кампанию «Каждая вакцинация даёт надежду». С 7 июня в профилях можно будет разместить наклейки и значки, которые говорят, что пользователь уже сделал прививку. В обмен сервисы предоставят доступ к премиум-функциям, которые обычно требуют дополнительной оплаты. В их числе — бесплатные суперлайки и возможность поднять аккаунт в выдаче.

Bumble также позволит своим пользователям делиться предпочтениями при пандемических свиданиях. Например, рассказать о взглядах на социальное дистанцирование, ношение масок и то, комфортно ли встречаться в людных местах.

Схема основана на доверии, так как возможности проверить, привился ли пользователь на самом деле, нет. В мае подобную кампанию запустили в США.