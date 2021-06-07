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Новости
Артём Мазанов

Лидера «Боко Харам» убили по приказу ИГИЛ за излишнюю жестокость — его вынудили активировать пояс смертника Статьи редакции

Под руководством Абубакара Шекау в 2014 году боевики напали на школу в Нигерии и похитили 276 девочек. Судьба многих до сих пор неизвестна.

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Абубакар Шекау Фото Reuters

О смерти лидера запрещённой на территории РФ нигерийской террористической группировки сообщили «Би-би-си» и The Guardian со ссылкой на аудиозапись, которую сделали боевики группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP).

ISWAP в 2016 году отделилась от «Боко Харам» из-за несогласия с методами Шекау.

Члены «Боко Харам» пока не прокомментировали информацию о гибели своего лидера. По данным AFP, Шекау покончил с собой 18 мая: после того, как боевики ISWAP преследовали его на протяжении пяти дней.

Лидер ISWAP Абу Мусабу аль-Барнави рассказал, что Шекау убили по приказу нового лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. «Этот человек совершил немыслимые акты терроризма. Скольких он убил? Скольких запугал? До поры до времени Всевышний хранил ему жизнь», — заявил он.

Абубакар Шекау Фото Getty Images

Информация о смерти Шекау появляется не впервые — в конце мая газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщила, что лидер «Боко Харам» покончил с собой, чтобы не попасть в плен к другим боевикам. В 2016 году власти Нигерии заявили, что его смертельно ранили в результате авиаудара.

Видеообращение Абубакара Шекау 25 сентября 2013 года Фото AFP

Шекау возглавил «Боко Харам» в 2009 году. Под его руководством группировка стала более радикальной и агрессивной. По данным СМИ, при нём от рук боевиков погибли около 30 тысяч человек, около двух миллионов вынудили покинуть место жительства.

К началу 2015 года «Боко Харам» контролировала в Нигерии территорию, сравнимую по размеру с Бельгией. За неделю марта 2015 года боевики убили более 250 человек в серии терактов на северо-востоке государства.

После сообщений о гибели Шекау в 2021 году Госдепартамент США заявил, что члены ИГИЛ не могут рассчитывать на награду за его местонахождении. Спецслужбы пытались ликвидировать его более десяти лет.

Rewards for Justice @RFJ_USA
News reports today indicate that Boko Haram terrorist Abubakar Shekau blew himself up in a confrontation with ISIS affiliates.

Hey, ISIS guys. To clarify: no – you are not eligible for the reward for information on his identity or location. That's not how the program works. https://t.co/rFbHzb5Oou

#новости

17 17 комментариев
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Бюджетный Кирилл

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мемный чел

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Бюджетный Кирилл

Бюджетный
1

превьюха из гта

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Сознательный химик

1

Есть аниме с таким названием?

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Бюджетный Кирилл

Сознательный
1

@Аниме г*вн*еды, вам вопрос уважаемый человек задаёт

Ответить

социальныирудимент

Сознательный
1

Boku no Pico

Ответить

Виталий Куликов

1

Hey, ISIS guys. To clarify: no – you are not eligible for the reward for information on his identity or location. That's not how the program works

Все хотят наебать

Ответить

Иван Иванович

1

А в ИГИЛе-то оттепель

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alexferman

Иван
0

Новый курс

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ну и в чем он не прав

0

похож на рэпера

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Меньший меч

0

эпичный междусобойчик отбитых людоедов

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Сознательный химик

0

Этот человек совершил немыслимые акты терроризма. Скольких он убил? Скольких запугал? До поры до времени Всевышний хранил ему жизнь

Когда ИГИЛ убьет Лукашенко и получит за это 11 миллионов евро???

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alexferman

0

ИГИЛ нанял пиар-менеджера?

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Сибирский Кот

0

Почему я вообще вижу новости подобного рода в ленте ?
Зачем это пользователям Тж ?

Какую смысловую нагрузку несет этот материал ?

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Сознательный химик

Сибирский
0

Че рвешься?

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AUBE

Сибирский
0

новость как новость, получше твитов нудкова и ортемия

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Sloowbruh

0

А что так можно было?

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Антон Верещагин

0

Негры радикальные мусульмане, звучит вроде безопасно.

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