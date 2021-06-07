Лидера «Боко Харам» убили по приказу ИГИЛ за излишнюю жестокость — его вынудили активировать пояс смертника Статьи редакции
Под руководством Абубакара Шекау в 2014 году боевики напали на школу в Нигерии и похитили 276 девочек. Судьба многих до сих пор неизвестна.
О смерти лидера запрещённой на территории РФ нигерийской террористической группировки сообщили «Би-би-си» и The Guardian со ссылкой на аудиозапись, которую сделали боевики группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP).
Члены «Боко Харам» пока не прокомментировали информацию о гибели своего лидера. По данным AFP, Шекау покончил с собой 18 мая: после того, как боевики ISWAP преследовали его на протяжении пяти дней.
Лидер ISWAP Абу Мусабу аль-Барнави рассказал, что Шекау убили по приказу нового лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. «Этот человек совершил немыслимые акты терроризма. Скольких он убил? Скольких запугал? До поры до времени Всевышний хранил ему жизнь», — заявил он.
Информация о смерти Шекау появляется не впервые — в конце мая газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщила, что лидер «Боко Харам» покончил с собой, чтобы не попасть в плен к другим боевикам. В 2016 году власти Нигерии заявили, что его смертельно ранили в результате авиаудара.
Шекау возглавил «Боко Харам» в 2009 году. Под его руководством группировка стала более радикальной и агрессивной. По данным СМИ, при нём от рук боевиков погибли около 30 тысяч человек, около двух миллионов вынудили покинуть место жительства.
К началу 2015 года «Боко Харам» контролировала в Нигерии территорию, сравнимую по размеру с Бельгией. За неделю марта 2015 года боевики убили более 250 человек в серии терактов на северо-востоке государства.
После сообщений о гибели Шекау в 2021 году Госдепартамент США заявил, что члены ИГИЛ не могут рассчитывать на награду за его местонахождении. Спецслужбы пытались ликвидировать его более десяти лет.
Hey, ISIS guys. To clarify: no – you are not eligible for the reward for information on his identity or location. That's not how the program works
Все хотят наебать
А в ИГИЛе-то оттепель
Почему я вообще вижу новости подобного рода в ленте ?
Зачем это пользователям Тж ?
Какую смысловую нагрузку несет этот материал ?