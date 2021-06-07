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Новости
Ольга Щербинина

МВД утвердило порядок доставки в вытрезвители. С улиц будут забирать тех, кто не может передвигаться самостоятельно Статьи редакции

Из жилых помещений — тех, кто может навредить окружающим.

55 55 комментариев
1783 просмотров

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Из общественных мест (с улиц, вокзалов, стадионов, из парков) полицейские могут забирать тех, кто «утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Из квартир и домов смогут забрать человека, который может нанести вред другим людям или имуществу, а также если этого письменно потребуют находящиеся вместе с ним в доме люди.

Сотрудникам полиции перед отправкой граждан в вытрезвитель нужно будет установить их личность и пробить по базам МВД. Они также должны будут составить акт с информацией о том, куда и кто доставил пьяного, при необходимости оказать ему первую помощь и вызвать скорую.

Тех, кто ведёт себя агрессивно, или при ком найдут оружие, отправят в отделение полиции. В вытрезвителях не оставят несовершеннолетних, беременных и людей с явными признаками инвалидности.

Вытрезвители в России закрыты с 2011 года. Законопроект об их возвращении внесли в Госдуму в мае 2019 года. В пояснительной записке авторы ссылались на успешный опыт вытрезвителей в СССР, созданных для того, чтобы «на улицах и в других общественных местах» не было пьяных граждан, а им можно было оказать помощь и изолировать «до момента их естественного вытрезвления». Депутаты приняли законопроект в декабре 2020 года, 29 декабря его подписал Путин.

Путин за два дня до Нового года подписал закон о…
Их не было почти 10 лет.
tjournal.ru

#новости #законы

55 55 комментариев
10
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55 комментариев
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Илья Синица

20

Занятно
А учитывается ли - мог передвигаться человек до встречи с сотрудниками и после встречи?)

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Кирилл Вселенский

Илья
22

Нет основания не доверять сотруднику полиции. Со второго задержания гражданин отправляется в гулаг, то есть на принудительные работы по стройке бама

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Вася Пражкин

Кирилл
0

Зарплата в 220к прилагается?

Ответить

Bender Rodriguez

Вася
1

за 10 лет на рудниках столько и выйдет

Ответить

Андрей Лузин

Илья
1

А если чувак со сломанной ногой прибухнул и потерял костыли?

Ответить

Eugard

Андрей
0

Помнится недавно была история, как 2 типичных русских мента отмудохали трезвого инвалида за то, что у того походка больно борзая была.
В России инвалидам и калекам лучше спрятаться куда-нибудь и сидеть там тихонько.

Ответить

Узкий яд

13

А капельницы для вывода из запоя ставить не будут случаем? Сам тогда сдамся)))

Ответить

Нейроорлов

Узкий
3

По факту ☝️

Ответить

Нейроорлов

Нейроорлов
4

Плюсаните
У меня должно быть под сотню

Ответить

Нейроорлов

Нейроор…
3

ДОГОВОРИЛСЯ С ВАХТЕРОМ О МОЕМ РАЗБАНЕ

Ответить

Кирилл

Нейроор…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Нейроорлов

Кирилл
7

Чет ты меня заебал. Ты по делу что-то скажешь?

Ответить

Кирилл Вселенский

Нейроорлов
0

@Нейроорлов 

Ответить

Нейроорлов

Кирилл
8

@Шахтёр ПРЕСЛЕДОВАНИЯ УПОМИНАНИЯМИ!!!!

Ответить

Дон Бот

Узкий
2

А капельницы для ДОН вывода из запоя ДОН ставить не будут ДОН случаем? Сам тогда ДОН сдамся)))

Ответить

Кхалиси Бот

Узкий
2

А кяпейницы для вывода из зяпоя стявить не бюдют слючяем? Сям тёгда сдямся)))

Ответить

Праздничный волк

Узкий
1

Научись сам себе ставить. Физраствор продаётся же в любой аптеке (:

Ответить

Кирилл Вселенский

Праздничный
0

Лучше клизмой

Ответить

Праздничный волк

Кирилл
0

Советы эксперта?

Ответить

Кирилл

Праздни…
1

Вредные советы дон

Ответить

Узкий яд

Праздничный
0

Я так отхожу, без капельницы, шучу же

Ответить

Праздничный волк

Узкий
0

Зря. Прокапаться то после сильного бухища это же вообще топчик

Ответить

Кирилл

Праздни…
0

Советы эксперта?

Ответить

Праздничный волк

Кирилл
0

Почти

Ответить

Кирилл Вселенский

Узкий
0

@Нейроцарапун 

Ответить

Нейроцарапун

Кирилл
2

дома машина которую ещё стоят такие вещи есть

Ответить

Кирилл Вселенский

Узкий
0

@Дон Бот 

Ответить

Кирилл Вселенский

Узкий
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кирилл Вселенский

Узкий
0

@Нейроорлов 

Ответить

Азамат Багатов

11

В пояснительной записке авторы ссылались на успешный опыт вытрезвителей в СССР

Паажите, а в пояснительной записке в 2011 году при их закрытии на что ссылались? или тогда был винни пух слабый стержень?

Ответить

DrinK Smoke

Азамат
0

На то что это "наследие ужасных 90-х пора прекратить!" 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

8

У меня автопилот

Ответить

Узкий яд

Небольшой
1

Автопилот не спасёт, когда сил нет)))

Ответить

Кирилл Вселенский

Узкий
1

Спасет когда ты робат

Ответить

Небольшой

Кирилл
2

Звезда укажет путь,
С божьей помощью и джипиэс как-нибудь

Ответить

Кирилл

Небольш…
1

А как же глонасс???

Ответить

Небольшой

Кирилл
2

Мой чип не поддерживает 

Ответить

Кирилл

Небольш…
1

Старый робат((( 

Ответить

Московский

Небольш…
1

@Сергей Звезда укажи нам путь

Ответить

Сергей Звезда

Московс…
1

туда, потом обратно, как у Толкина

Ответить

Вася Пражкин

Небольшой
0

У патруля - тоже. А еще у них дубинки и они не любят роботов.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Вася
2

Осуждаю их

Ответить

Московский мангал

6

Из жилых помещений — тех, кто может навредить окружающим

Т.е. всех, кто способен передвигаться самостоятельно

Ответить

Kir Kirsky

Московский
1

А кто не способен - вынесут из квартиры и заберут

Ответить

Софья Павлышко

5

Будут ноги ломать значит.

Ответить

Павел Каташев

3

О, трезвый водитель от государства, а вы все жалуетесь

Ответить

Московский мангал

Павел
2

Трезвый опиздюлитель и деньги забиратель скорее

Ответить

Ухудшанский

Московский
0

На двух работах сразу работает, семью кормит, молодец

Ответить

Русский единорожек88

3

То есть сейчас они так и валяются бесхозно

Ответить

Александр Борродач

3

Все же понимают, что будь ты хоть семь пядей во лбу трезв, рапорту сотрудника полиции оснований не доверять нет.

Ответить

Алексей Иванов

1

Чтож, презентация от эпл закончилась, возвращаемся к нашим реалиям

Ответить

Нижний интернет

1

А если гражданин совершал произвольные движения нижними конечностями, не имеющие видимого обоснования и скорее с целью ввести сотрудника полиции в заблуждение относительно его способности ходить, то значит тоже можно забрать?

Ответить

Денис Ваймс

1

Это получается надо:
1) Нажраться в дикую 
2) Кидать в прохожих крылышки КФС 
3) Смешная третья опция  

Ответить

Владимир Филатов

0

С улиц будут забирать тех, кто не может передвигаться самостоятельно

Инвалидов?

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Пздц, на лавочке теперь фиг поспишь

Ответить
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