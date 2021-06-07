МВД утвердило порядок доставки в вытрезвители. С улиц будут забирать тех, кто не может передвигаться самостоятельно Статьи редакции
Из жилых помещений — тех, кто может навредить окружающим.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Из общественных мест (с улиц, вокзалов, стадионов, из парков) полицейские могут забирать тех, кто «утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
Из квартир и домов смогут забрать человека, который может нанести вред другим людям или имуществу, а также если этого письменно потребуют находящиеся вместе с ним в доме люди.
Сотрудникам полиции перед отправкой граждан в вытрезвитель нужно будет установить их личность и пробить по базам МВД. Они также должны будут составить акт с информацией о том, куда и кто доставил пьяного, при необходимости оказать ему первую помощь и вызвать скорую.
Тех, кто ведёт себя агрессивно, или при ком найдут оружие, отправят в отделение полиции. В вытрезвителях не оставят несовершеннолетних, беременных и людей с явными признаками инвалидности.
Вытрезвители в России закрыты с 2011 года. Законопроект об их возвращении внесли в Госдуму в мае 2019 года. В пояснительной записке авторы ссылались на успешный опыт вытрезвителей в СССР, созданных для того, чтобы «на улицах и в других общественных местах» не было пьяных граждан, а им можно было оказать помощь и изолировать «до момента их естественного вытрезвления». Депутаты приняли законопроект в декабре 2020 года, 29 декабря его подписал Путин.
Занятно
А учитывается ли - мог передвигаться человек до встречи с сотрудниками и после встречи?)
Нет основания не доверять сотруднику полиции. Со второго задержания гражданин отправляется в гулаг, то есть на принудительные работы по стройке бама
Зарплата в 220к прилагается?
А если чувак со сломанной ногой прибухнул и потерял костыли?
По факту ☝️
Плюсаните
У меня должно быть под сотню
А кяпейницы для вывода из зяпоя стявить не бюдют слючяем? Сям тёгда сдямся)))
Научись сам себе ставить. Физраствор продаётся же в любой аптеке (:
Лучше клизмой
Узкий яд
Я так отхожу, без капельницы, шучу же
В пояснительной записке авторы ссылались на успешный опыт вытрезвителей в СССР
Паажите, а в пояснительной записке в 2011 году при их закрытии на что ссылались? или тогда был винни пух слабый стержень?
У меня автопилот
Узкий яд
Автопилот не спасёт, когда сил нет)))
Спасет когда ты робат
Московский
@Сергей Звезда укажи нам путь
У патруля - тоже. А еще у них дубинки и они не любят роботов.
О, трезвый водитель от государства, а вы все жалуетесь
Московский мангал
Трезвый опиздюлитель и деньги забиратель скорее
Все же понимают, что будь ты хоть семь пядей во лбу трезв, рапорту сотрудника полиции оснований не доверять нет.
А если гражданин совершал произвольные движения нижними конечностями, не имеющие видимого обоснования и скорее с целью ввести сотрудника полиции в заблуждение относительно его способности ходить, то значит тоже можно забрать?
Это получается надо:
1) Нажраться в дикую
2) Кидать в прохожих крылышки КФС
3) Смешная третья опция
С улиц будут забирать тех, кто не может передвигаться самостоятельно
Инвалидов?