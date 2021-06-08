В Неваде из-за засухи запретили «нефункциональную» траву — так в штате называют бесполезные газоны Статьи редакции
Чиновники считают, что новый закон поможет сэкономить 10% водоснабжения.
Новый закон штата постановил убрать около 31% газонов в районе Лас-Вегаса, чтобы сэкономить воду реки Колорадо во время засухи. Об этом сообщает AP.
«Нефункциональной» травой Управление водных ресурсов Южной Невады называет газоны, которые практически не используются, например, на территории офисных парков и у входов в жилые комплексы. Под запрет не попадает декоративная трава в парках и у частных домов.
Весь «нефункциональный» газон в штате заменят на засухоустойчивые растения. Законодатели считают, что это поможет сэкономить 10% водных ресурсов реки Колорадо и около 41 литра на человека в день. Администрация штата также запретила застройщикам делать газоны у новых зданий и ввела скидку на покупку старого жилья, где декоративная трава уже была.
Как отмечает AP, другие города и штаты США уже вводили временные запреты на ненужные газоны во время краткосрочных засух. Невада стала первым штатом, который утвердил постоянный подобный запрет.
Телефонный Слава
И как ты предлагаешь эти закладки находить?
Условный холод
По запаху
Совместный ГОСТ
Гнилого тела
Условный холод
На моих губах
Ковид лишил Россию газонов...
Условный холод
Понимаешь ли намек
Не вада...
Особенно в Крыму с водой проблем нет)
Кстати, для загнивания нужна вода. В противном случае запад высыхающий и мумифицирщийся
Осла понесло
Высокий Макс
а как коммуняк в свое время понесло-то)0
А Нижегородская область?
В Неваду
Бюджетный бинокль
Добро пожваловать в мой мир, это граничние типа, пинут через 5-10 проходит
Совместный ГОСТ
Не, обычно показывают плашку с ошибкой. Сейчас же нихуя. Да и не ставил я за сегодня столько лайков, чтобы ограничение включилось. От силы штук 20 за утро за пару часов поставил
Зачем американцы живут в пустыне?
Такой вопрос я тоже задавал.
https://tjournal.ru/news/389980-u-rostelekoma-na-kamchatke-proizoshla-avariya-bolshaya-chast-regiona-ostalas-bez-svyazi?comment=5649201
Загадка от жака Фреско
Если в Колорадо нет воды, значит, выпили...жуки, колорадские