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Новости
yannlll

В Неваде из-за засухи запретили «нефункциональную» траву — так в штате называют бесполезные газоны Статьи редакции

Чиновники считают, что новый закон поможет сэкономить 10% водоснабжения.

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Фото AP

Новый закон штата постановил убрать около 31% газонов в районе Лас-Вегаса, чтобы сэкономить воду реки Колорадо во время засухи. Об этом сообщает AP.

Мы обязаны были принять этот закон, чтобы следующее поколение более осознанно относилось к нашим природным ресурсам, особенно к воде.

Стив Сайсолак
губернатор штата Невада

«Нефункциональной» травой Управление водных ресурсов Южной Невады называет газоны, которые практически не используются, например, на территории офисных парков и у входов в жилые комплексы. Под запрет не попадает декоративная трава в парках и у частных домов.

Весь «нефункциональный» газон в штате заменят на засухоустойчивые растения. Законодатели считают, что это поможет сэкономить 10% водных ресурсов реки Колорадо и около 41 литра на человека в день. Администрация штата также запретила застройщикам делать газоны у новых зданий и ввела скидку на покупку старого жилья, где декоративная трава уже была.

Как отмечает AP, другие города и штаты США уже вводили временные запреты на ненужные газоны во время краткосрочных засух. Невада стала первым штатом, который утвердил постоянный подобный запрет.

#новости #сша #право #экология

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Совместный ГОСТ

27

Первые реальные факты, подтверждающие загнивание. Воды не хватает.

Зато у нас хватает, а газоны не засеиваем специально, чтобы в них закладки не прятали

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Телефонный Слава

Совместный
5

И как ты предлагаешь эти закладки находить?

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Условный холод

Телефонный
8

По запаху

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Совместный ГОСТ

Условный
8

Гнилого тела

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Условный холод

Совмест…
6

На моих губах

Ответить

Slow Dimon

Условный
1

Тает тает тает

Ответить

New

Условный
0

Это уже слишком

Ответить

Телефонный Слава

Условный
1

Ковид лишил Россию газонов...

Ответить

Условный холод

Телефон…
2

Почему об этом все молчат???

Ответить

Телефонный Слава

Условный
1

Сообщение удалено

Ответить

Условный холод

Телефон…
4

Когда ты начнёшь лечение?

Ответить

Телефонный

Условный
1

Утром выпил, ещё днём и вечером

Ответить

New

Телефон…
0

Твоей печени п*здец...

Ответить

Условный холод

Совместный
6

Понимаешь ли намек

Не вада...

Ответить

Максим Козаченко

Условный
0

Колорадо - это коло рода

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Petr

Совместный
2

Особенно в Крыму с водой проблем нет)

Кстати, для загнивания нужна вода. В противном случае запад высыхающий и мумифицирщийся

Ответить

Общий теркин30см

Совместный
0

вся вода ушла на поливку конопли. шах и мат наркоманы 

Ответить

Высокий Макс

13

В СССР запретили нефункциональных элементов общества.

(Извините, я уже не могу остановиться)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Высокий
11

Осла понесло

Ответить

Высокий Макс

Небольшой
8

а как коммуняк в свое время понесло-то)0

Ответить

Небольшой

Высокий
6

Как судака по Енисею

Ответить

AttentiveMilk

Небольш…
1

Тудака

))))

Ответить

Телефонный Слава

9

Невада через месяц превратится в Нижегородскую область

Ответить

Антон Пострунин

Телефонный
1

А Нижегородская область?

Ответить

Грэм Грэмский

Антон
1

В Неваду

Ответить

Небольшой

Грэм
0

Неваду в аду

Ответить

Грэм Грэмский

Небольш…
1

И в неё тоже

Ответить

Shenmue

Телефонный
1

Как же долго пиндосы пытались скопипастить газоны

Ответить

Совместный ГОСТ

5

Блять. Я не могу оценивать посты и комменты. Лайк визуально ставится, но не показывается в списке оценивших. И при повторном заходе в пост лайка уже нет.

ЭТО САНКЦИИ?

Ответить

Бюджетный бинокль

Совместный
4

Добро пожваловать в мой мир, это граничние типа, пинут через 5-10 проходит

Ответить

Совместный ГОСТ

Бюджетный
3

Не, обычно показывают плашку с ошибкой. Сейчас же нихуя. Да и не ставил я за сегодня столько лайков, чтобы ограничение включилось. От силы штук 20 за утро за пару часов поставил

Ответить

Бюджетный

Совмест…
2

у меня так всегда, и никаких плашек, я узнавал по теме проблемы в Сломалось, там так и ответили

Ответить

Совместный ГОСТ

Бюджетн…
2

Раньше всегда плашка показывалась. Видимо опять сломали

Ответить

Телефонный Слава

Совмест…
2

Уже давно нет

Ответить

Нравственный цветок

4

заменят на засухоустойчивые растения

Крапивой что ли?

Ответить

Интеллектуальный кот

Нравственный
8

Это ж Невада. Кактусами

Ответить

Миша Копейкин

Нравственный
2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ксерофиты

Ответить

Бюджетный бинокль

3

Покемон Варламов, я выбираю тебя! Fight!

Ответить

Владимир Филатов

3

Зачем американцы живут в пустыне?

Ответить

wmhy

Владимир
1

Зачем русские живут на вечной мерзлоте?

Ответить

Владимир Филатов

wmhy
1

Такой вопрос я тоже задавал.
https://tjournal.ru/news/389980-u-rostelekoma-na-kamchatke-proizoshla-avariya-bolshaya-chast-regiona-ostalas-bez-svyazi?comment=5649201

У «Ростелекома» на Камчатке произошла авария…
Причина — обрыв кабеля из-за проведения земляных работ.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Владимир
1
Ответить

Petr

wmhy
0

Там ресурсы есть

Ответить

wmhy

Petr
0

как и в неваде 

Ответить

Украденная жизнь

2

Нелегальная трава, контрабанда, аресты.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Загадка от жака Фреско
Если в Колорадо нет воды, значит, выпили...жуки, колорадские

Ответить

сироп от щекотки

2

Не так много шансов первым пошутить про посевную коноплю

Ответить

Двойной историк

1

пластиковый мир победил

Ответить

Shenmue

Двойной
1

Да засадить всё бурьяном сам прёт

Ответить

Petr

Shenmue
2

Борщевиком. Всю Неваду

Ответить

Shenmue

Petr
1

Невадщевиком

Ответить

Petr

Shenmue
0

Том-ямщиком весь Тайланд

Ответить

Порядочный огонь

1

Ну норм. В общественных местах кактусы будут не хуже смотреться)

Ответить

Порядочный огонь

Порядочный
1

Тем более кактусы вполне себе разнообразные ребята.

Ответить

Миша Копейкин

1
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