Чиновники считают, что новый закон поможет сэкономить 10% водоснабжения.

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Фото AP

Новый закон штата постановил убрать около 31% газонов в районе Лас-Вегаса, чтобы сэкономить воду реки Колорадо во время засухи. Об этом сообщает AP.

Мы обязаны были принять этот закон, чтобы следующее поколение более осознанно относилось к нашим природным ресурсам, особенно к воде. Стив Сайсолак губернатор штата Невада

«Нефункциональной» травой Управление водных ресурсов Южной Невады называет газоны, которые практически не используются, например, на территории офисных парков и у входов в жилые комплексы. Под запрет не попадает декоративная трава в парках и у частных домов.

Весь «нефункциональный» газон в штате заменят на засухоустойчивые растения. Законодатели считают, что это поможет сэкономить 10% водных ресурсов реки Колорадо и около 41 литра на человека в день. Администрация штата также запретила застройщикам делать газоны у новых зданий и ввела скидку на покупку старого жилья, где декоративная трава уже была.