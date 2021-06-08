«Вы, как партизаны, письма в дупло закладываете?»: Шойгу пришёл с внезапной проверкой в московский военкомат Статьи редакции
Он раскритиковал руководство за отсутствие компьютеров.
Министр обороны Сергей Шойгу пришёл с внеплановой проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы. Видео визита опубликовал пользователь «Яндекс.Дзен».
На кадрах видно, как Шойгу заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает руководство за отсутствие надлежащего оборудования.
Автор опубликованного видео уточнил, что Шойгу не следовал запланированному маршруту, а «заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор». В пресс-службе военкомата о цели визита не сообщили.
И скажет : вы что как партизаны взрывали эту дорогу что-ли?
Почему руководитель доебывается до подчиненых касательно цифровизации?
Вот тоже не понял, он по сути себе предъявы кидает.
Потому что на выделенный им бюджет купили холодильник
Обед по расписанию
Указанный огонь
В армии это называется не "расписание", а "распорядок дня".
Шойгу сам должен решать покупать или нет компьютеры какому-то военкомату?
"Какой вы красивый, ещё красивее, чем по телевизору!"
"Ой как приятно"
Все по струночке, вытянулись, отчитываются... Фу, бля, к вам пришёл бандит, вор и убийца, холопы...
к вам пришёл бандит, вор и убийца
Ну к вору его ещё можно притянуть, допустим, а бандит и убийца это к чему вообще? Кого Шойгу ограбил и убил?
Кого Шойгу ограбил и убил?
Жителей Крыма, Донбасса и Луганска
Ебать шиза
Условный холод
Не пизди
Предметный
@Kaia Gerber пожалуйся вахтеру срочно
Условный холод
он не любит когда славяне ссорятся между собой
добрый хороший человек, но живущий не в то время не в том месте
опасно, сейчас украинцы нападут на тебя
Условный холод
а что делать, жизнь такая штука
что везде в итоге оказываетесь обиженными?
Нравственный
Мархал 2
Я коренной крымчанин. Ни меня, ни кого-либо из моих близких он не убил. А вот из-за энергоблокады несколько человек в Крыму погибло
В 2015 году лично Путин в программе для России 24 признал военное вторжение на территорию Крыма российской армией (на тот момент ею руководил Шойгу), Сергей, вы хотите, чтобы я поверил вам или президенту России?
Условный холод
Он же из Тувы
Почитай как он в девяностые выслужился
Про дедовщину почитай, которую он прикрывает
А он в 314 кабинет зашёл?
И выпил из стакана
Повезло, что не нарвался там на Заболотного или Рыбакова Игоря Владимировича. Это высший офицерский состав!
Научный вентилятор
Будут срочников привлекать для этого. Если не ошибаюсь, то все эти электронные базы срочников в городских распределительных пунктах ведут сами срочники, которых перед призывом обучают, так как там для гражданского персонала зарплата 10к в месяц.
Нравственный цветок
Ну как бы на любом серьезном предприятии и заведении ведётся военный учёт, другое дело что военкомат это организованное место по учёту и формированию мобрезерва, помимо поиска срочников.
и так не только в армии. во многих гос организациях в штате есть люди, занимающиеся годами непонятно чем, с отрицательным кпд.
Военкомы допустим в Москве получают сейчас квартиры на Беговой.Стоимость даже страшно писать по нынешним ценам.Хороший стимул.
Нравственный цветок
Чет как то не верю , учитывая что в армии сейчас в принципе квартир не дают, а военную ипотеку
А что, скинуться не могут что ли? Что за манера всегда на барина уповать? Начинать нужно с себя
Министерство выделяет бабло и план прописывает. И на местах уже пишут планы по закупкам
Указанный огонь
Если руководство военкомата знало о нехватке компьютеров и не сообщило об этом в министерство, то министерство и не закупит для них компьютеры.
Указанный огонь
Ты повар, что ли?
Все до кого он доебался сами должны себе компы на работу купить, я правильно понял?
На холодос для обеда хватило, и на ноут хватит
Принести в военкомат свой левый ноут и настроить на нём закрытую сеть для "связи с другими военкоматами" как хочет Шойгу самостоятельно невозможно. Не говоря уже об идиотизме самого предположения того, что люди сами обязаны обеспечивать себе условия для работы.
Ебать вы тупые там или прикидываетесь? Он руководство раскритиковал военкомата а не работников
Руководство конкретного военкомата само ничего не закупает.
Почему не закупает? Может же через какой-нибудь центр торгов муниципальный. Бюджет же на мтн должен быть.
Ещё раз - обеспечение ключами на какую-нибудь сеть VipNet и аккредитоваными компами для этого - это дело не локального военкомата и не его руководства, а дело министерства. Максимум можно отщипнуть бабла с пачек бумаги на ноуты или типа того, но это уже популизм будет уровня лукашенко в коровнике
Показуха.
Компьютеры чинит Воентелеком.
Если комп сломался - Воентелеком не всегда может поставить замену.
Компы выходят их строя. Их списывают.
А если комп должен обрабатывать данные аля Секретно, СовСекретно то владелец компа кучу времени ждет процедуру спецпроверки.
Рядовые сотрудники и рады бы иметь комп, принтер и прочее, но нельзя. Ибо куча лимитов и ограничений.
письма в дупло как партизаны - это новый мем))
зачем им пк, если они им пользоваться-то не умеют?
Если не умеют - надо научить.
в таком возрасте без особого желания самого работника это достаточно затруднительно. а оно им скорее всего нахой не нужно. плюс это же деньги надо выделять на обучение, на компы. они готовы так в дупло совать до конца жизни и еще внукам рассказывать о своей доблестной трудовой деятельности.
Зачем нужен Шойгу? Зачем нужны военкоматы в каждом районе города?
У военкомата есть пресс-служба?
В пресс-службе военкомата
Я специально пришёл в комментарии офигеть от этого пассажа
Есть там компы и принтеры и эл. база. Всё это вывезли на время проверки.
Только вот микроволновка и холодос куплены за свои небось бабки женщин. Теперь заставят купить мак начальству.
И страшно подумать, какие вопросы у него будут, если он зайдет в призывной пунк, какого нибудь провинциального городка. Там при лампадах сидят еже