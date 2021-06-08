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yannlll

«Вы, как партизаны, письма в дупло закладываете?»: Шойгу пришёл с внезапной проверкой в московский военкомат Статьи редакции

Он раскритиковал руководство за отсутствие компьютеров.

Министр обороны Сергей Шойгу пришёл с внеплановой проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы. Видео визита опубликовал пользователь «Яндекс.Дзен».

На кадрах видно, как Шойгу заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает руководство за отсутствие надлежащего оборудования.

У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?

Сергей Шойгу
министр обороны

Автор опубликованного видео уточнил, что Шойгу не следовал запланированному маршруту, а «заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор». В пресс-службе военкомата о цели визита не сообщили.

#новости #шойгу #армия

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Железнодорожный динозавр

51

Страшно подумать что будет если Мишустин непокрашеный асфальт увидит

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Andrew Muralov

Железнодорожный
0

И скажет : вы что как партизаны взрывали эту дорогу что-ли? 

Ответить

Андрей Рядькин

33

Почему руководитель доебывается до подчиненых касательно цифровизации?

Ответить

Антошка Картошка

Андрей
28

Вот тоже не понял, он по сути себе предъявы кидает.

Ответить

Kir Kirsky

Антошка
0

"ой, кто же это сделал?!"

Ответить

Universe

Антошка
0

Зато на работу на 200-ом крузаке с V8 ездит небось.

Ответить

Michael Shultz

Андрей
12

Потому что на выделенный им бюджет купили холодильник

Ответить

Андрей Рядькин

Michael
4

Обед по расписанию

Ответить

Указанный огонь

Андрей
1

В армии это называется не "расписание", а "распорядок дня".

Ответить

Андрей Рядькин

Указанн…
10

Вот, а шайгу не служил и не знает

Ответить

Небольшой

Андрей
12
Ответить

Макс Романенко

Андрей
1

Шойгу сам должен решать покупать или нет компьютеры какому-то военкомату?

Ответить

Андрей Рядькин

Макс
16

На 9 год управления прежде всего себе вопрос надо задать? не?

Ответить

Zakhar Zakharov

Макс
1

значит, система у него не работает нормально.

Ответить

Миша Копейкин

25

Это что, неуважение к партизанам?

Ответить

Алексей Логачев

14

"Какой вы красивый, ещё красивее, чем по телевизору!" 
"Ой как приятно"
Все по струночке, вытянулись, отчитываются... Фу, бля, к вам пришёл бандит, вор и убийца, холопы... 

Ответить

alexferman

Алексей
4

к вам пришёл бандит, вор и убийца

Ну к вору его ещё можно притянуть, допустим, а бандит и убийца это к чему вообще? Кого Шойгу ограбил и убил?

Ответить

Алексей Логачев

alexferman
15

Кого Шойгу ограбил и убил?

Жителей Крыма, Донбасса и Луганска

Ответить

alexferman

Алексей
13

Ебать шиза

Ответить

Условный холод

alexfer…
11

Не пизди 

Ответить

Предметный

Условный
1

@Kaia Gerber пожалуйся вахтеру срочно

Ответить

Условный холод

Предмет…
1

он не любит когда славяне ссорятся между собой 
добрый хороший человек, но живущий не в то время не в том месте 

Ответить

Zakhar Zakharov

alexfer…
0

опасно, сейчас украинцы нападут на тебя

Ответить

Условный холод

Zakhar
1

а что делать, жизнь такая штука 

Ответить

Zakhar Zakharov

Условный
0

что везде в итоге оказываетесь обиженными?

Ответить

Условный

Zakhar
0

То есть? 

Ответить

Европейский Илья

alexfer…
0

Белый и пушистый, как пыня

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Ну, а в чем он не прав?

Ответить

Предметный

Алексей
4

Товарищи сталина ни в чем не виноваты

Ответить

Нравственный

Алексей
2

Мархал 2

Ответить

Marhal_New

Нравств…
1

Э

Ответить

сергей майоров

Алексей
–5

Я коренной крымчанин. Ни меня, ни кого-либо из моих близких он не убил. А вот из-за энергоблокады несколько человек в Крыму погибло

Ответить

Алексей Логачев

сергей
6

В 2015 году лично Путин в программе для России 24 признал военное вторжение на территорию Крыма российской армией (на тот момент ею руководил Шойгу), Сергей, вы хотите, чтобы я поверил вам или президенту России? 

Ответить

Andrew Muralov

сергей
0

Дочь офицера что ли? 

Ответить

Макс Романенко

alexferman
0

За Путена

Ответить

Условный холод

alexferman
0

Он же из Тувы 

Ответить

Указанный огонь

Условный
0

Или Тывы

Ответить

Kir Kirsky

alexferman
0

Почитай как он в девяностые выслужился
Про дедовщину почитай, которую он прикрывает

Ответить

Максим Рычков

15

А он в 314 кабинет зашёл?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Максим
8

И выпил из стакана

Ответить

Моральный франт

Небольшой
3

С холодной водой

Ответить

Papa Fransick

Максим
0

Повезло, что не нарвался там на Заболотного или Рыбакова Игоря Владимировича. Это высший офицерский состав!

Ответить

Закомплексованная Душа

13

Постанов_очка

Ответить

IO

11

Смешно как жирный попытался втянуть пузо

Ответить

Нравственный цветок

10

Вообще удивляюсь как в этих военкоматах люди за копейки работают. Там же все держится на этих тетках,если они уйдут то призывников тупо воровать из вузов силком придется

Ответить

Научный вентилятор

Нравственный
3

Будут срочников привлекать для этого. Если не ошибаюсь, то все эти электронные базы срочников в городских распределительных пунктах ведут сами срочники, которых перед призывом обучают, так как там для гражданского персонала зарплата 10к в месяц.

Ответить

Нравственный цветок

Научный
0

Ну как бы на любом серьезном предприятии и заведении ведётся военный учёт, другое дело что военкомат это организованное место по учёту и формированию мобрезерва, помимо поиска срочников.

Ответить

Dmitry R.

Нравственный
2

и так не только в армии. во многих гос организациях в штате есть люди, занимающиеся годами непонятно чем, с отрицательным кпд.

Ответить

Студенческий каякер

Dmitry
0
Ответить

Андрей Иванов

Нравственный
0

Военкомы допустим в Москве получают сейчас квартиры на Беговой.Стоимость даже страшно писать по нынешним ценам.Хороший стимул.

Ответить

Нравственный цветок

Андрей
1

Чет как то не верю , учитывая что в армии сейчас в принципе квартир не дают, а военную ипотеку

Ответить

Указанный огонь

Нравств…
1

Ну, комнаты в общежитии дают вроде, но на квартиры ипотеку

Ответить

Нравственный

Указанн…
1

Так у тех комнат служебные ордера по моему , это не имущество их

Ответить

Натуральный месяц

4

Они сами должны компьютеры покупать, или министерство, которое Шойгу возглавляет должно их поставлять?

Ответить

Натуральный месяц

Натуральный
17

Очередная тупорылая клоунада блядь

Ответить

alexferman

Натуральный
1

А что, скинуться не могут что ли? Что за манера всегда на барина уповать? Начинать нужно с себя

Ответить

Павел Каташев

Натуральный
3

Министерство выделяет бабло и план прописывает. И на местах уже пишут планы по закупкам

Ответить

Указанный огонь

Натуральный
2

Если руководство военкомата знало о нехватке компьютеров и не сообщило об этом в министерство, то министерство и не закупит для них компьютеры.

Ответить

Эпапа

8

навел суету

Ответить

Названый паркур

4

Да в военкомате работают некомпетентные старперы, которые клавиатуру от мышки не отличают.

Ответить

Названый паркур

Названый
3

Их конечно можно уволить, но кто пойдет работать на эти жалкие гроши? Поэтому на них только поорали и всё.

Ответить

Dmitry R.

Названый
3

и вот мы подошли к сути проблемы.

Ответить

Указанный огонь

5

письма в дупло закладываете

Ответить

Совместный ГОСТ

4

Человек, который не служил в армии, пришёл отчитывать сотрудников системы, которая призывает людей в армию.

Это как если бы повар ругал программистов что они делают сайты неправильно.

А.. да

Ответить

Указанный огонь

Совместный
1

Ты повар, что ли?

Ответить

Совместный ГОСТ

Указанный
2

Да. По образованию повар

Ответить

Бюджетный бинокль

Указанный
2

здравствуйте я ваша мама

Ответить

Миша Копейкин

4

Очередной лукашенка

Ответить

Структурный Слава

4

Вот ты доебался, бом-бом

Ответить

Имя И Фамилия

2

Все до кого он доебался сами должны себе компы на работу купить, я правильно понял?

Ответить

Игорь Герцев

Имя
3

На холодос для обеда хватило, и на ноут хватит

Ответить

Имя И Фамилия

Игорь
0

Принести в военкомат свой левый ноут и настроить на нём закрытую сеть для "связи с другими военкоматами" как хочет Шойгу самостоятельно невозможно. Не говоря уже об идиотизме самого предположения того, что люди сами обязаны обеспечивать себе условия для работы.

Ответить

Макс Романенко

Имя
5

Ебать вы тупые там или прикидываетесь? Он руководство раскритиковал военкомата а не работников 

Ответить

Имя И Фамилия

Макс
0

Руководство конкретного военкомата само ничего не закупает.

Ответить

Илья Михалков

Имя
1

Почему не закупает? Может же через какой-нибудь центр торгов муниципальный. Бюджет же на мтн должен быть.

Ответить

Имя И Фамилия

Илья
2

Ещё раз - обеспечение ключами на какую-нибудь сеть VipNet и аккредитоваными компами для этого - это дело не локального военкомата и не его руководства, а дело министерства. Максимум можно отщипнуть бабла с пачек бумаги на ноуты или типа того, но это уже популизм будет уровня лукашенко в коровнике

Ответить

Илья

Имя
0

Это верно ты говоришь.

Ответить

Dmitry Yashin

Имя
1

В отличие от работников, ага.

Ответить

Учащийся Абдужаббор

3

Теперь из-за него всем в дупло напихают.

Ответить

Высокий Макс

3

Завтра Путин отчитает народ за бедную жизнь

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

В чье дупло?

Ответить

Названый паркур

2

- Товарищ министер Обороны, мы в дупло друг другу не только письма закладываем!
- Смирно! Вечером и я вам заложу!

Ответить

Нравственный цветок

2

У меня так вообще ещё военкомат находится рядом с налоговой инспекцией, буквально соседние двери. Но в инспекции евроремонт и очередь как в Сбербанке , а военкомат ...ну, как военкомат

Ответить

Михаил Левит

2

Неповторимый оригинал
https://youtu.be/74TXWnF1D2k

Ответить

Просто Хэнк

2

Показуха.
Компьютеры чинит Воентелеком.
Если комп сломался - Воентелеком не всегда может поставить замену.
Компы выходят их строя. Их списывают.
А если комп должен обрабатывать данные аля Секретно, СовСекретно то владелец компа кучу времени ждет процедуру спецпроверки.

Рядовые сотрудники и рады бы иметь комп, принтер и прочее, но нельзя. Ибо куча лимитов и ограничений.

Ответить

Николай Ковтун

2

письма в дупло как партизаны - это новый мем))

Ответить

сироп от щекотки

Николай
0

Я думал новый мем про манго, колу и не трахаемся

Ответить

Dmitry R.

1

зачем им пк, если они им пользоваться-то не умеют?

Ответить

Указанный огонь

Dmitry
0

Если не умеют - надо научить.

Ответить

Dmitry R.

Указанный
0

в таком возрасте без особого желания самого работника это достаточно затруднительно. а оно им скорее всего нахой не нужно. плюс это же деньги надо выделять на обучение, на компы. они готовы так в дупло совать до конца жизни и еще внукам рассказывать о своей доблестной трудовой деятельности.

Ответить

Указанный огонь

Dmitry
0

Ну хз. Учителей же как-то обучили более-менее.

Ответить

Имя И Фамилия

Dmitry
0

Зачем нужен Шойгу? Зачем нужны военкоматы в каждом районе города?

Ответить

Dmitry R.

Имя
0

думаю ты и сам знаешь ответ.

Ответить

сироп от щекотки

1

Партизан, который засовывает письма в дупла 

Ответить

Dr. Подорожник

1

У военкомата есть пресс-служба?

Ответить

Marat Khamadeev

Dr.
0

 В пресс-службе военкомата

Я специально пришёл в комментарии офигеть от этого пассажа

Ответить

Evgeny M

Dr.
0

Пресс хата

Ответить

гачик

0

Чайка-менеджмент как есть.

Ответить

Двойной историк

0

дед едет крышей все дальше

Ответить

UrzaThePlanswalker

0

Есть там компы и принтеры и эл. база. Всё это вывезли на время проверки.

Ответить

Aleksandr Sirenko

0

А оно само , это шойгу ,  в армии служило ? 

Ответить

Луиджи Вампа

0

Только вот микроволновка и холодос куплены за свои небось бабки женщин. Теперь заставят купить мак начальству. 

Ответить

Луиджи Вампа

0

И страшно подумать, какие вопросы у него будут, если он зайдет в призывной пунк, какого нибудь провинциального городка. Там при лампадах сидят еже

Ответить
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