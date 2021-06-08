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Новости
yannlll

ФБР вернули нефтепроводу Colonial Pipeline большую часть уплаченного выкупа, получив доступ к биткоин-кошельку хакеров Статьи редакции

Власти конфисковали биткоины на сумму 2,3 миллиона долларов.

18 18 комментариев
1492 просмотров

ФБР разблокировали биткоин-кошелёк, на котором хранилась большая часть выкупа, полученного хакерами группировки DarkSide от Colonial Pipeline. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако, сообщает Reuters.

Как правоохранители получили ключ доступа, не сообщается. Всего они конфисковали 63,7 биткоина, которые сейчас оцениваются в 2,3 миллиона долларов.

Colonial Pipeline заявила, что заплатила хакерам почти пять миллионов долларов биткоинами за восстановление доступа к компьютерной сети. Стоимость биткоина, как отмечает Reuters, упала в последние недели, торгуясь на уровне 36 тысяч за штуку. В апреле курс криптовалюты достигал 63 тысяч долларов.

Colonial Pipeline — один из крупнейших трубопроводных операторов в США. Хакерская атака произошла ночью 7 мая. На следующий день компания вынужденно остановила работу трубопровода. Из-за этого под угрозой оказались поставки горючего на автозаправки сразу в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье. По данным Colonial Pipeline, трубопровод обеспечивает 45% поставок топлива на востоке США.

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#новости #хакеры #взломы #кибербезопасность #сша

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Нравственный цветок

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Стоп. Крипта же безопасная. Или это пиздеж?

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Условный холод

Нравственный
3

Они просто ввели пароль putincool

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Нравственный цветок

Условный
2

sosatpindosy

Ответить

Mark Black

Нравственный
1

Пиздеж. Толкают цену вниз

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Mark Black

Mark
0

 It was unclear how the FBI gained access to the key.

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Согласный паркур

2

вернули 2.3 миллиона

украли 5 млн

вернули большую часть

🤔🤔🤔

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Условный холод

Согласный
7

Курс битка упал

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Kir Kirsky

Условный
1

У нас похожее говорят при уменьшении сумм конфискат из вещдоков ))))

Ответить

Максим Чистов

Согласный
0

В битках больше половины

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Предметный глобус

2

Американские фашисты воруют деньги. Сколько американцы будут это терпеть?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Справедливомсть вомсторжемствовала

Ответить

Нравственный цветок

0

А были ли хакеры?

Ответить

Сережа Семенов

0

Я думал, что сама суть биткоина в том, что нельзя его «конфисковать» в привычном смысле?

Ответить

Условный холод

Сережа
0

Биткоин тайная разработка американцев для еще большего экономического контроля мира, то что они когда нужно делают его конфискацию только подтверждение этого 

Ответить

Двойной историк

Сережа
0

вокруг сути биткойна живут сервисы, кошельки и люди которые, в отличие от битка, легко конфискуются в привычном смысле

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Украденная жизнь

Сережа
0

Сама суть биткоина в том, что показав кому-то приватный ключ кошелька, ты из владельца становишься совладельцем.

Ответить

Закомплексованная Душа

Сережа
0

Скорее всего получили доступ к ресурсу где находились биткоины, транзакции биткоина отслеживаются

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Украденная жизнь

0

удалено

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