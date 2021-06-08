ФБР вернули нефтепроводу Colonial Pipeline большую часть уплаченного выкупа, получив доступ к биткоин-кошельку хакеров Статьи редакции
Власти конфисковали биткоины на сумму 2,3 миллиона долларов.
ФБР разблокировали биткоин-кошелёк, на котором хранилась большая часть выкупа, полученного хакерами группировки DarkSide от Colonial Pipeline. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако, сообщает Reuters.
Как правоохранители получили ключ доступа, не сообщается. Всего они конфисковали 63,7 биткоина, которые сейчас оцениваются в 2,3 миллиона долларов.
Colonial Pipeline заявила, что заплатила хакерам почти пять миллионов долларов биткоинами за восстановление доступа к компьютерной сети. Стоимость биткоина, как отмечает Reuters, упала в последние недели, торгуясь на уровне 36 тысяч за штуку. В апреле курс криптовалюты достигал 63 тысяч долларов.
Colonial Pipeline — один из крупнейших трубопроводных операторов в США. Хакерская атака произошла ночью 7 мая. На следующий день компания вынужденно остановила работу трубопровода. Из-за этого под угрозой оказались поставки горючего на автозаправки сразу в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье. По данным Colonial Pipeline, трубопровод обеспечивает 45% поставок топлива на востоке США.
Условный холод
Они просто ввели пароль putincool
Пиздеж. Толкают цену вниз
Условный холод
Курс битка упал
Я думал, что сама суть биткоина в том, что нельзя его «конфисковать» в привычном смысле?
Условный холод
Биткоин тайная разработка американцев для еще большего экономического контроля мира, то что они когда нужно делают его конфискацию только подтверждение этого
Двойной историк
вокруг сути биткойна живут сервисы, кошельки и люди которые, в отличие от битка, легко конфискуются в привычном смысле
Сама суть биткоина в том, что показав кому-то приватный ключ кошелька, ты из владельца становишься совладельцем.
Скорее всего получили доступ к ресурсу где находились биткоины, транзакции биткоина отслеживаются