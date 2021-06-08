В России проведут эксперимент по внедрению цифровых профилей учеников Статьи редакции
Их будут заводить при приёме в детский сад и школу.
Министерство просвещения РФ подготовило концепцию по формированию «цифрового профиля обучающегося». Его хотят сделать обязательным, сообщает «Коммерсантъ».
Цифровой профиль будут регистрировать при первом обращении за образовательной услугой, например, при зачислении в детский сад или первый класс школы. По задумке ведомства, в цифровом портфолио также будут храниться все достижения ученика и содержаться актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса».
Создание цифровых профилей учеников проверят в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проходит в 15 регионах России до 31 декабря 2022 года. О необходимости создания цифрового профиля учащегося в декабре 2020 года заявляла замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина.
Высокий Макс
отказывался есть на завтраке - склонен к голодовке
Спорил с учителем про Навального- запрет на участие в выборах в будущем.
спрятался за деревом на прогулке - скрытная личность, склонен к побегу, возможно, кладмен
Высокий Макс
показывал писюн на сонном часу - педофил
не наябедничал на кореша - соучастник дела
обосрался в яслях - подрывник и диверсант
список можно продолжать бесконечно, тут работы для детских государственных психологов хватит на годы)))
Очередной реестр, ведь каждое министерство теперь хочет реестр. Почему бы поверх госуслуг это не сделать, как это сделано с электронными медкартами?
Комментаторы ТЖ: хотим что бы всё было в цифре и онлайн доступом, но мы не хотим что бы всё было в цифре и онлайн доступом
досье собирают, все в папочку и клутину на стол
К 2024 году не останется ни одного гражданина России не учтённого. Путину не придётся даже фальсифицировать выборы президента. Граждан, которые проголосуют против ВВ, будут опрашивать милые сотрудники Росгвардии, что же не понравилось за последние 24 года в России?