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Новости
yannlll

На сайте Госдумы появилось одобрение закона о «нежелательных» организациях в третьем чтении. Проект ещё не прошёл второе Статьи редакции

А дата третьего формально ещё не назначена.

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Скриншот сайта Госдумы

На изменения карточки законопроекта о запрете гражданам России участвовать в работе «нежелательных организаций» за рубежом обратила внимание бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

В указанном правовом заключении говорится, что «по проекту федерального закона замечаний правового, юридико-технического и лингвистического характера не имеется». Оно датировано 31 мая — в этот день проект только внесли во второе чтение, рассматривать его планировали 9 июня. Дату третьего чтения ещё не назначили.

Законопроект, который ужесточает наказание за сотрудничество с «нежелательными» организациями, внесли 4 мая. В первом чтении его приняли 19 мая. Согласно поправкам, за участие в НПО, признанной «нежелательной», грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу. В нынешней редакции закона уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.

Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискарёвым. Ранее она же внесла законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги.

#новости #право #нко #госдума

17 17 комментариев
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Андрей Рядькин

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Кек

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Долгосрочный цветок

Андрей
5

сы

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AttentiveMilk

Долгосрочный
0

С малинкоу

Ответить

Андрей Рядькин

Долгосрочный
0

Т

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Остальной Паша

5

Да кого ебут эти формальности хоспаде

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AttentiveMilk

Остальной
0

Поздравляем, вы губернатор Самарской области

Ответить

Телефонный Слава

4

Спойлеры, которые мы заслужили

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Marhal_New _Arleana

2

Тупо госдума

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Marhal_New _Arleana

Marhal_New
5

Круто. Нажимаешь на гифку и она двигается

Ответить

Долгосрочный цветок

Marhal_New
2

примерно такое же выражение лица когда это происходит

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Согласный паркур

Marhal_New
1

Походу на гифке отыгрывает мем со своей рукой

Ответить

Marhal_New

Согласн…
0

Не то чтобы я понял что ты имел виду, но лайк поставлю

Ответить

Necronomicon

Marhal_New
3

Госмуда

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Нравственный цветок

3

быстрее быстрее каникулы же скоро летние у депутатов

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FOX

3

146% уже привыкли 

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Небольшой жёлтый робат

3

Спойлернули, бывает

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Алексей Логачев

2

Отложенный пост сбился у СММщика

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