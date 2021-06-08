В указанном правовом заключении говорится, что «по проекту федерального закона замечаний правового, юридико-технического и лингвистического характера не имеется». Оно датировано 31 мая — в этот день проект только внесли во второе чтение, рассматривать его планировали 9 июня. Дату третьего чтения ещё не назначили.

Законопроект, который ужесточает наказание за сотрудничество с «нежелательными» организациями, внесли 4 мая. В первом чтении его приняли 19 мая. Согласно поправкам, за участие в НПО, признанной «нежелательной», грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу. В нынешней редакции закона уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.