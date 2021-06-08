Новая функция Private Relay…

Компания пошла на уступки властям.

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Новая функция iCloud+ Private Relay не появится в Китае, Белоруссии, Египте, Казахстане, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде и Филиппинах. Она призвана скрыть IP-адрес пользователя и тем самым затруднить отслеживание его цифрового следа. Об этом сообщает Reuters.

Использование интернета китайскими гражданами строго регулируется: например, там ограничен доступ к таким технологиям, которые помогают избежать отслеживания и обойти цензуру. Apple сама не называет Private Relay VPN, ссылаясь на технические особенности работы. Однако сервис защищает конфиденциальность пользователей аналогичным образом.

Apple пошла на уступки властям КНР и сделала функцию в стране недоступной, чтобы продолжать продавать свои услуги на китайском рынке — на него приходится почти 15% дохода компании.

7 июня Apple открыла недельную онлайн-конференцию WWDC-2021 презентацией, на которой показывала системные обновления. Компания представила подписку iCloud+ с новым набором функций, в число которых вошёл «VPN от Apple» — функция Private Relay для обеспечения конфиденциальности в интернете и скрытия действий пользователя. Apple указывает, что Private Relay устроена так, чтобы никто, включая саму компанию, не смог использовать ваш IP-адрес, геолокацию и активность в браузере.