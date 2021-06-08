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Новости
yannlll

Новая функция Private Relay — «VPN» от Apple — не появится в Белоруссии и Китае Статьи редакции

Компания пошла на уступки властям.

35 35 комментариев
2341 просмотров

Новая функция iCloud+ Private Relay не появится в Китае, Белоруссии, Египте, Казахстане, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде и Филиппинах. Она призвана скрыть IP-адрес пользователя и тем самым затруднить отслеживание его цифрового следа. Об этом сообщает Reuters.

Использование интернета китайскими гражданами строго регулируется: например, там ограничен доступ к таким технологиям, которые помогают избежать отслеживания и обойти цензуру. Apple сама не называет Private Relay VPN, ссылаясь на технические особенности работы. Однако сервис защищает конфиденциальность пользователей аналогичным образом.

Apple пошла на уступки властям КНР и сделала функцию в стране недоступной, чтобы продолжать продавать свои услуги на китайском рынке — на него приходится почти 15% дохода компании.

7 июня Apple открыла недельную онлайн-конференцию WWDC-2021 презентацией, на которой показывала системные обновления. Компания представила подписку iCloud+ с новым набором функций, в число которых вошёл «VPN от Apple» — функция Private Relay для обеспечения конфиденциальности в интернете и скрытия действий пользователя. Apple указывает, что Private Relay устроена так, чтобы никто, включая саму компанию, не смог использовать ваш IP-адрес, геолокацию и активность в браузере.

В 2018 году Apple начала хранить некоторые ключи шифрования iCloud в Китае. Компания заявляла, что это решение улучшит скорость и надёжность сервисов. Критики же заявили, что это позволит китайским властям легче получить доступ к пользовательским данным. В 2020 году Apple удалила несколько VPN-приложений из своего App Store в Китае в ответ на местные правила, требующие, чтобы VPN-провайдеры имели государственную лицензию.

Что показали на WWDC-2021: iOS 15, macOS…
Главное с открытия ежегодной конференции для разработчиков.
tjournal.ru

#apple #iOS #новости #китай

35 35 комментариев
17
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35 комментариев
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Долгосрочный цветок

52

эпл делать хорошо, получать миска риса и много кошка девочка

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Небольшой жёлтый робат

Долгосрочный
5

Китай показать эмодзи нефритовый стержень яблоко впн

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Долгосрочный цветок

Небольшой
5

За яблочки🍎 🍎 отдельный 👏респектосик ✊🏿 👍 от фанатов клубастого 💨 💨 💨 пышечного калибастера 🧖🏻👩🏻‍🦽🧞‍♂️

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Долгосрочный

Долгоср…
3

война стилей

Ответить

Указанный холод

Долгоср…
0

Великий ♂MASTER♂ Xi опять показал американским ♂COLLEGE BOY♂ ♂BIG FAT COCK♂ чтобы ♂FUCKING SLAVES♂ не получили свои ♂THREE HUNDRED BUCKS♂

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Андрей Рядькин

Долгосрочный
0

И Чай з малинавым варэннем

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Нравственный цветок

4

не сильно знаток китая, но подозреваю даже в китайском интернете с анальными зондами правильным винни пухам можно и vpn и стим и сервисы эппл и всё остальное

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Максим Манчестер

Нравственный
4

Живу в китае, кому надо тот скачает ( но в целом местным похуй на впн они не пользуются твиттерами фэйсбуками
И ютюбами, есть более популярные свои сервисы) Хотя если сильно не повезет то оштрафовать могут были новости такие

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Илья Гераськин

Нравственный
2

Там ВПН только впуть юзают все кому не лень. Иногда только глючит

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Антоний Кочегаров

Нравственный
0

Можно и не правильным. Сдавал в Шанхае телефон в ремонт, а мне там ВПН бонусом накатили рядом моим, сказали этот бесплатный и лучше. Подозреваю, что на айос можно просто сменить регион и не парится.

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Nick Rosenberg

Антоний
2

 сказали этот бесплатный и лучше.

и со встроеным нефритовым стержнем дядюшки Xi?

Ответить

Антоний

Nick
0

Разумеется, но главное что на нем ютьюб крутится, плошка риса мутится.

Ответить

Коровка говорит мууу

5
Ответить

Владимир Филатов

4

То есть там, где эта функция нужна, она работать не будет.

Ответить

Ангел Предохранитель

Владимир
0

В России, Южной Корее будет работать

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Прогнулись под коммунистов, фу

Ответить

Евстафий Селюк

Небольшой
4

пф, миллиардный рынок, ты че, кэш превышо всего!

Ответить

thetrickster

1

А в Беларуси то хули?

Ответить

Владимир Филатов

thetrickster
2

Компания пошла на уступки властям.

Жопы лижут

Ответить

Сегодняшний ГОСТ

Владимир
1

Зочем? Что они могут поиметь от картофельного фюрера?

Ответить

Smaug The

Сегодня…
0

10 тонн картохи

Ответить

Сегодняшний ГОСТ

Smaug
0

Для картофельного смузи?

Ответить

thetrickster

Владимир
0

Беларусь не Китай. Тут даже 0.16% продаж не будет. Не уверен, что Кук знает даже где мы на карте.

Ответить

Stolik Strigil

1

Мы типа за свободу, но только там, где за неё не нужно бороться.

Ответить

Указанный огонь

Stolik
2

Тут либо продаёшь, либо не продаёшь.
Компании делают бизнес, а не политическую революцию.

Ответить

Grigory Kopiev

Указанный
0

Они начали блок про приватность со слов "At Apple, we believe that privacy is a fundamental human right."
Тут уж надо либо чисто бизнесом заниматься, либо не делить людей на два сорта с фундаментальными (по их же мнению) правами и без них

Ответить

Указанный огонь

Grigory
0

5G в России такой классный!

Ответить

Указанный огонь

Grigory
0

В Apple считают, что приватность - это важнейшее право человека.

Иметь своё мнение они могут, но некоторые технологии они не могут применять в некоторых странах.

Ответить

Научный вентилятор

1

Зато в КНДР будет работать.

Ответить

Smaug The Terrible

Научный
1

Конфедерации Народов Донбаса и России?

Ответить

Vladimir Medvedev

1

А в России чо 🤔
Недоработки?

Ответить

Указанный огонь

Vladimir
0

@Комитет по борьбе с коррупцией

Ответить

Александр Борродач

0

🧸 +15 📈

Ответить

Мокрый рак

0

Как долго Дмитрий Орлов будет это терпеть?

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Новый блик

0

А у нас не запретили что ли?!
Во лоханулись. Ну ждем-с…

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