Новая функция Private Relay — «VPN» от Apple — не появится в Белоруссии и Китае Статьи редакции
Компания пошла на уступки властям.
Новая функция iCloud+ Private Relay не появится в Китае, Белоруссии, Египте, Казахстане, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде и Филиппинах. Она призвана скрыть IP-адрес пользователя и тем самым затруднить отслеживание его цифрового следа. Об этом сообщает Reuters.
Использование интернета китайскими гражданами строго регулируется: например, там ограничен доступ к таким технологиям, которые помогают избежать отслеживания и обойти цензуру. Apple сама не называет Private Relay VPN, ссылаясь на технические особенности работы. Однако сервис защищает конфиденциальность пользователей аналогичным образом.
Apple пошла на уступки властям КНР и сделала функцию в стране недоступной, чтобы продолжать продавать свои услуги на китайском рынке — на него приходится почти 15% дохода компании.
7 июня Apple открыла недельную онлайн-конференцию WWDC-2021 презентацией, на которой показывала системные обновления. Компания представила подписку iCloud+ с новым набором функций, в число которых вошёл «VPN от Apple» — функция Private Relay для обеспечения конфиденциальности в интернете и скрытия действий пользователя. Apple указывает, что Private Relay устроена так, чтобы никто, включая саму компанию, не смог использовать ваш IP-адрес, геолокацию и активность в браузере.
В 2018 году Apple начала хранить некоторые ключи шифрования iCloud в Китае. Компания заявляла, что это решение улучшит скорость и надёжность сервисов. Критики же заявили, что это позволит китайским властям легче получить доступ к пользовательским данным. В 2020 году Apple удалила несколько VPN-приложений из своего App Store в Китае в ответ на местные правила, требующие, чтобы VPN-провайдеры имели государственную лицензию.
Китай показать эмодзи нефритовый стержень яблоко впн
Долгосрочный цветок
За яблочки🍎 🍎 отдельный 👏респектосик ✊🏿 👍 от фанатов клубастого 💨 💨 💨 пышечного калибастера 🧖🏻👩🏻🦽🧞♂️
Живу в китае, кому надо тот скачает ( но в целом местным похуй на впн они не пользуются твиттерами фэйсбуками
И ютюбами, есть более популярные свои сервисы) Хотя если сильно не повезет то оштрафовать могут были новости такие
Там ВПН только впуть юзают все кому не лень. Иногда только глючит
Можно и не правильным. Сдавал в Шанхае телефон в ремонт, а мне там ВПН бонусом накатили рядом моим, сказали этот бесплатный и лучше. Подозреваю, что на айос можно просто сменить регион и не парится.
сказали этот бесплатный и лучше.
и со встроеным нефритовым стержнем дядюшки Xi?
То есть там, где эта функция нужна, она работать не будет.
Прогнулись под коммунистов, фу
А в Беларуси то хули?
Компания пошла на уступки властям.
Жопы лижут
Сегодняшний ГОСТ
Зочем? Что они могут поиметь от картофельного фюрера?
Беларусь не Китай. Тут даже 0.16% продаж не будет. Не уверен, что Кук знает даже где мы на карте.
Мы типа за свободу, но только там, где за неё не нужно бороться.
Указанный огонь
Тут либо продаёшь, либо не продаёшь.
Компании делают бизнес, а не политическую революцию.
Они начали блок про приватность со слов "At Apple, we believe that privacy is a fundamental human right."
Тут уж надо либо чисто бизнесом заниматься, либо не делить людей на два сорта с фундаментальными (по их же мнению) правами и без них
А в России чо 🤔
Недоработки?