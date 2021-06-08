Возле школы в Волгоградской области мужчина обстрелял подростков из пневматики. Двое мальчиков получили синяки и ссадины Статьи редакции
Нападавшего ищет полиция.
Одного мальчика ранил в ногу, второго — в предплечье. Их доставили в больницу, их состояние не вызывает опасений у врачей. Об этом РИА «Новости» сообщили в комитете здравоохранения региона.
По данным МВД, «мужчина произвёл несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия». Правоохранители «приняли меры» по розыску нападавшего.
Дайте угадаю, следующая новость будет начинаться "путин поручил ужесточить..."
Указанный огонь
путин поручил ужесточить бронированность школьной формы
к 20 килограммовому портфелю - 100 кг доспехов
физ-ру можно отменять - она и так каждый день будет
Коренной завод
Путин поручил ужесточить нахождение подростков на ушице, теперь это возможно лишь с 13:00 до 13:01 строго по субботам с письменного согласия местных органов власти и с разрешения росгвардии
Путин поручил ужесточить контроль за СМИ. Путин что-то вроде инженера по сложной технологии. С одной стороны, дается карт-бланш, после которого СМИ начинают видеть правду. С другой стороны, в системе внедряется режим сдержек и противовесов. С одной стороны, по этим каналам уже не могут просочиться скармливаемые прессе дезинформации.
Студенческий каякер
Похоже на призыв к отчуждению территорий, пройдемте
Какое отчуждение? Зачем такие страшные вещи говоришь. Наоборот, отдать земли под благородные строения, храмы и молебны.
BREAKNEWS! Бабушка уронила пакет с продуктами. Продукты невозвратно потеряли свой товарный вид. Никто не пострадал.
Согласен, подумаешь, мужик из пневмата по детям у школы пошмалял, чего вообще об этом писать
Молния? Это шутка такая?
Студенческий каякер
У тебя вся жизнь скоро превратится в шутку из-за твоих мэмов, сидишь на своём тыже, света Божьего не видишь
и аниме
Нравственный цветок
и ебаный рокстар геймс тоже еще
Управляющий
Если чувак играл в gta online, то загрузки и читеры вполне могли его довести
А ведь мог бы элетросамокатчиков отстреливать.
Получается он с ними просто поиграл в страйкбол против их воли.
Страйкболисты занимаются тем же самым, но добровольно.
Студенческий каякер
Росгвардия: ок, пилим заявку на изобретение ии для рекомендаций по владению пневматики за хуелиард