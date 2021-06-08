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Артём Мазанов

Возле школы в Волгоградской области мужчина обстрелял подростков из пневматики. Двое мальчиков получили синяки и ссадины Статьи редакции

Нападавшего ищет полиция.

Одного мальчика ранил в ногу, второго — в предплечье. Их доставили в больницу, их состояние не вызывает опасений у врачей. Об этом РИА «Новости» сообщили в комитете здравоохранения региона.

По данным МВД, «мужчина произвёл несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия». Правоохранители «приняли меры» по розыску нападавшего.

#новости

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48 комментариев
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Алексей Иванов

25

Дайте угадаю, следующая новость будет начинаться "путин поручил ужесточить..."

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Указанный огонь

Алексей
16

путин поручил ужесточить бронированность школьной формы

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Decadence

Указанный
8

Комплект школьной формы, лето-осень 2021:

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Erzkanzler

Decaden…
2

https://youtu.be/Fa2irrYK09w

Ответить

Корнелий Шнапс

Decaden…
0

к 20 килограммовому портфелю - 100 кг доспехов
физ-ру можно отменять - она и так каждый день будет

Ответить

Корнелий Шнапс

Алексей
7

...контроль над свободным временем школьников

Ответить

Коренной завод

Алексей
2

Путин поручил ужесточить нахождение подростков на ушице, теперь это возможно лишь с 13:00 до 13:01 строго по субботам с письменного согласия местных органов власти и с разрешения росгвардии

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Корнелий Шнапс

Коренной
1

прогулки по заранее согласованным маршрутам охраняемым казаками

Ответить

alexferman

Алексей
2

Путин поручил ужесточить поручения Путина

Ответить

K Kepp

Алексей
0

И "в первом чтении принят законопроект... "

Ответить

социальныирудимент

K
1

отменить школьное образование

Ответить

Маринеску

Алексей
0

Путин поручил ужесточить @Порфирьевич

Ответить

Порфирьевич

Маринеску
0

Путин поручил ужесточить контроль за СМИ. Путин что-то вроде инженера по сложной технологии. С одной стороны, дается карт-бланш, после которого СМИ начинают видеть правду. С другой стороны, в системе внедряется режим сдержек и противовесов. С одной стороны, по этим каналам уже не могут просочиться скармливаемые прессе дезинформации.

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Маринеску

Порфирь…
0

 Путин что-то вроде инженера по сложной технологии

Ответить

Сергей Сергеич

Алексей
0

Ужесточить контроль за мальчиками

Ответить

Европейский Илья

Алексей
0

путин поручил запретить детей 

Ответить

Поразительный якорь

19

когда ж уже запретят эти школы-то аа

Ответить

Студенческий каякер

Поразительный
0

Похоже на призыв к отчуждению территорий, пройдемте

Ответить

ТыжЮзер

Студенческий
6

Какое отчуждение? Зачем такие страшные вещи говоришь. Наоборот, отдать земли под благородные строения, храмы и молебны.

Ответить

Студенческий

ТыжЮзер
2

И мечети?

Ответить

ТыжЮзер

Студенч…
7

Извиняюсь

Ответить

Корнелий Шнапс

Поразительный
1

надо запретить школьников

Ответить

PRIME XXVII

Поразительный
1

Или детей

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Указанный огонь

8

Грёбанные видеоигры!

Ответить

Zoid Q

3

BREAKNEWS! Бабушка уронила пакет с продуктами. Продукты невозвратно потеряли свой товарный вид. Никто не пострадал.

Ответить

Студенческий каякер

Zoid
3

Слышь, тут дети, наше будущее

Ответить

Алексей Логачев

Zoid
0

Согласен, подумаешь, мужик из пневмата по детям у школы пошмалял, чего вообще об этом писать

Ответить

Kir Kirsky

3

Молния? Это шутка такая?

Ответить

Студенческий каякер

Kir
3

У тебя вся жизнь скоро превратится в шутку из-за твоих мэмов, сидишь на своём тыже, света Божьего не видишь

Ответить

Kir Kirsky

Студенческий
0

У тебя вся жизнь скоро превратится в шутку

Уже

Ответить

Европейский Илья

2

Навальный виноват

Ответить

Madegghead

Европейский
4

и аниме

Ответить

Нравственный цветок

Madegghead
3

и ебаный рокстар геймс тоже еще

Ответить

Управляющий

Нравств…
5

Если чувак играл в gta online, то загрузки и читеры вполне могли его довести

Ответить

сироп от щекотки

Европейский
0

Русские хакеры 

Ответить

Andy Rorsha

–1

А ведь мог бы элетросамокатчиков отстреливать.

Ответить

красивый папуг

Andy
0

в чем твоя проблема?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Масс-шутинги в массы

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Это все из-за компуктеров!

Ответить

Madegghead

0

Получается он с ними просто поиграл в страйкбол против их воли.
Страйкболисты занимаются тем же самым, но добровольно.

Ответить

Женский Гоша

0

Путин: нужно ужесточить оборот пневматического оружия 

Ответить

Студенческий каякер

Женский
0

Росгвардия: ок, пилим заявку на изобретение ии для рекомендаций по владению пневматики за хуелиард

Ответить

Женский Гоша

Студенческий
0

Требуется аниматор. 30 000
Росгвардия Андрей 

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Оказывается, ебанутым даже забор не нужно преодолевать.

Ответить

Rond

0

Началось!

Ответить

Маринеску

0

 Правоохранители «приняли меры» по розыску нападавшего

Но не нашли?

Ответить

сироп от щекотки

0

Чертовы цыгане! 

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Казенный татарин

0
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