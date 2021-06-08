Компания также добавила пояснения, поддерживающие её позицию в суде с Epic Games.

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Apple обновила правила сразу после своей презентации на WWDC 2021, добавив несколько новых формулировок и разделов.

Многие поправки нацелены на борьбу с мошенничеством, например:

манипуляции, введение в заблуждение или другая мошенническая активность приведут к исключению из программы для разработчиков и удалению аккаунта;

разработчики должны предоставлять Apple и пользователям App Store достоверную и легко проверяемую информацию о себе, чтобы с ними в случае чего можно было связаться;



на площадке запрещена манипуляция чартами или пользовательскими обзорами — это подрывает доверие к App Store;

вводящее в заблуждение продвижение приложений запрещено, включая упоминание ложной цены продукта или услуги — в случае нарушения аккаунты разработчиков могут удалить.



Также Apple ввела новые правила, касающиеся пользовательского контента и оплаты:

разработчики могут сообщать своим пользователям вне приложения в App Store, что существуют способы оплаты в обход площадки, однако для этого нельзя использовать контактную информацию, полученную создателем приложения через App Store;

созданный пользователями контент внутри приложений может включать видео, статьи, аудио и даже казуальные игры — и он не считается отдельными приложениями.



Во время суда с Epic Games Apple заявляла, что Roblox — не игра, а приложение с пользовательским контентом. Roblox была упомянута в суде между Apple и Epic Games поскольку Apple не допускает в App Store игровые стриминговые приложения. Компания считает, что каждая игра в них считается отдельным приложением, которое должно проходить модерацию. Apple указывали, что Roblox — тоже коллекция игр в рамках одного приложения.