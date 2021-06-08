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Новости
DTF

Apple обновила правила App Store для борьбы с мошенничеством Статьи редакции

Компания также добавила пояснения, поддерживающие её позицию в суде с Epic Games.

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Apple обновила правила сразу после своей презентации на WWDC 2021, добавив несколько новых формулировок и разделов.

Многие поправки нацелены на борьбу с мошенничеством, например:

  • манипуляции, введение в заблуждение или другая мошенническая активность приведут к исключению из программы для разработчиков и удалению аккаунта;
  • разработчики должны предоставлять Apple и пользователям App Store достоверную и легко проверяемую информацию о себе, чтобы с ними в случае чего можно было связаться;
  • на площадке запрещена манипуляция чартами или пользовательскими обзорами — это подрывает доверие к App Store;
  • вводящее в заблуждение продвижение приложений запрещено, включая упоминание ложной цены продукта или услуги — в случае нарушения аккаунты разработчиков могут удалить.

Также Apple ввела новые правила, касающиеся пользовательского контента и оплаты:

  • разработчики могут сообщать своим пользователям вне приложения в App Store, что существуют способы оплаты в обход площадки, однако для этого нельзя использовать контактную информацию, полученную создателем приложения через App Store;
  • созданный пользователями контент внутри приложений может включать видео, статьи, аудио и даже казуальные игры — и он не считается отдельными приложениями.

Во время суда с Epic Games Apple заявляла, что Roblox — не игра, а приложение с пользовательским контентом. Roblox была упомянута в суде между Apple и Epic Games поскольку Apple не допускает в App Store игровые стриминговые приложения. Компания считает, что каждая игра в них считается отдельным приложением, которое должно проходить модерацию. Apple указывали, что Roblox — тоже коллекция игр в рамках одного приложения.

Epic Games несколько раз использовала факты мошенничества как аргумент против Apple, указывая на то, что даже с моделью закрытой площадки в App Store пробираются нарушители. Теперь же в правилах App Store есть отдельные пункты в поддержку позиции Apple.

#новости #apple #epicgames

10 10 комментариев
3
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10 комментариев
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Нравственный цветок

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там на дтф указали важный момент
Если приложение включает функцию создания аккаунта, в нём также должна быть функция его удаления.

так что , комитет , пилите удаление, а не как щас, через техподдержку имейлы, а то удолят )

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Александр Елисеев

Нравственный
0

Не удалят, потому что в приложениях комитета нельзя создавать аккаунт, только авторизоваться)

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Нравственный цветок

Александр
0

считается ли авторизация через гугл одновременно и созданием аккаунта?

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Александр

Нравств…
0

Нет)

Ты аккаунт создаешь на сайтах комитета, а в приложениях – проходишь авторизацию.

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Нравственный

Алексан…
0

решающее слово за модератором эпп стора

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Роман Новиков

Александр
0

Но ведь по сути авторизовавшись через сторонний сервис ты в итоге создаёшь аккаунт. Плюс ещё есть обычная рега через почту.

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Александр

Роман
0

Я это требование понимаю так – есть спотифай, где ты создаешь аккаунт, и Apple говорит, что теперь у этого же спотифая должна быть кнопка, которая удалит этот же созданный аккаунт.

Но что если ты создал аккаунт на сайте спотифай, а в приложениях ты можешь только авторизоваться?

Мне видится логичным, что ты можешь удалить аккаунт, но не внутри приложения, а там, где регистрировался.

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Нравственный

Алексан…
0

даже на примере комитета, авторизация через гугл в первый раз создает аккаунт комитета с линковкой к учетке гугла. потом ты можешь разлинковать аккаунт и уже не можешь войти в акк , как раньше.
получается, это создание аккаунта

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Небольшой жёлтый робат

1

Астрологи объявили неделю эпл, количество новостей и псто на комитетских сайтах утроилось

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Spid3r

Небольшой
1

Как будто что-то новое. После презентации ЛЮБОЙ компании новости с презы обсасывают по несколько дней.

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