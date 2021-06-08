Apple обновила правила App Store для борьбы с мошенничеством Статьи редакции
Компания также добавила пояснения, поддерживающие её позицию в суде с Epic Games.
Apple обновила правила сразу после своей презентации на WWDC 2021, добавив несколько новых формулировок и разделов.
Многие поправки нацелены на борьбу с мошенничеством, например:
- манипуляции, введение в заблуждение или другая мошенническая активность приведут к исключению из программы для разработчиков и удалению аккаунта;
- разработчики должны предоставлять Apple и пользователям App Store достоверную и легко проверяемую информацию о себе, чтобы с ними в случае чего можно было связаться;
- на площадке запрещена манипуляция чартами или пользовательскими обзорами — это подрывает доверие к App Store;
- вводящее в заблуждение продвижение приложений запрещено, включая упоминание ложной цены продукта или услуги — в случае нарушения аккаунты разработчиков могут удалить.
Также Apple ввела новые правила, касающиеся пользовательского контента и оплаты:
- разработчики могут сообщать своим пользователям вне приложения в App Store, что существуют способы оплаты в обход площадки, однако для этого нельзя использовать контактную информацию, полученную создателем приложения через App Store;
- созданный пользователями контент внутри приложений может включать видео, статьи, аудио и даже казуальные игры — и он не считается отдельными приложениями.
Во время суда с Epic Games Apple заявляла, что Roblox — не игра, а приложение с пользовательским контентом. Roblox была упомянута в суде между Apple и Epic Games поскольку Apple не допускает в App Store игровые стриминговые приложения. Компания считает, что каждая игра в них считается отдельным приложением, которое должно проходить модерацию. Apple указывали, что Roblox — тоже коллекция игр в рамках одного приложения.
Epic Games несколько раз использовала факты мошенничества как аргумент против Apple, указывая на то, что даже с моделью закрытой площадки в App Store пробираются нарушители. Теперь же в правилах App Store есть отдельные пункты в поддержку позиции Apple.
Не удалят, потому что в приложениях комитета нельзя создавать аккаунт, только авторизоваться)
Нравственный цветок
считается ли авторизация через гугл одновременно и созданием аккаунта?
Но ведь по сути авторизовавшись через сторонний сервис ты в итоге создаёшь аккаунт. Плюс ещё есть обычная рега через почту.
Я это требование понимаю так – есть спотифай, где ты создаешь аккаунт, и Apple говорит, что теперь у этого же спотифая должна быть кнопка, которая удалит этот же созданный аккаунт.
Но что если ты создал аккаунт на сайте спотифай, а в приложениях ты можешь только авторизоваться?
Мне видится логичным, что ты можешь удалить аккаунт, но не внутри приложения, а там, где регистрировался.
даже на примере комитета, авторизация через гугл в первый раз создает аккаунт комитета с линковкой к учетке гугла. потом ты можешь разлинковать аккаунт и уже не можешь войти в акк , как раньше.
получается, это создание аккаунта
Астрологи объявили неделю эпл, количество новостей и псто на комитетских сайтах утроилось