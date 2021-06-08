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Новости
yannlll

Расследование: Илон Маск и Джефф Безос платят меньше 1% подоходного налога в год Статьи редакции

По данным журналистов, Майкл Блумберг и Марк Цукерберг также уклоняются от уплаты налогов.

88 88 комментариев
3706 просмотров

В США действует прогрессивная шкала налогообложения, однако Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и другие американские миллиардеры платят налоги, непропорциональные их доходам, или не отчисляют государству вообще ничего. Это следует из налоговых отчётов, полученных ProPublica.

Журналисты сравнили информацию Forbes о доходах 25 самых богатых американцев с налоговыми декларациями за несколько лет.

  • Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с 2014 по 2018 года заработал 13,9 миллиардов долларов и уплатил 455 миллионов налога. Налоговая ставка составила всего 3,27%. В 2018 году он вообще не платил подоходный налог.
  • Финансист и предприниматель Карл Айкан, который занимает 40-е место в списке самых богатых американцев, в 2016 и 2017 году не платил подоходный налог. При этом его скорректированный валовой доход составил 544 миллиона долларов.
  • Бизнесмен Майкл Блумберг в 2018 году заработал два миллиарда долларов и заплатил с них 70,7 миллиона, что составило всего 3,7% налоговой ставки.
  • Генеральный директор Amazon Джефф Безос с 2014 по 2018 год заработал 99 миллиардов долларов и заплатил с этого 4,33 миллиарда — его реальная налоговая ставка составила 0,98%. В 2007 году он заплатил 0 долларов подоходного налога.

По подсчётам журналистов, среднее американское домохозяйство (один человек или группа, которая живёт вместе и ведёт общее хозяйство) платит около 14% подоходного налога.

Согласно данным ProPublica, глава Facebook Марк Цукерберг и другие бизнесмены специально переводят все свои доходы в акции или оформляют себе низкую зарплату, например, в размере одного доллара в год. Это позволяет легально уклоняться от уплаты высоких налогов, поскольку зарплата облагается по более высокой ставке, чем доход за счёт дивидендов, продажи облигаций или других инвестиций.

Журналисты ProPublica пытались связаться со всеми фигурантами расследования. Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и Карл Айкан ответили, что заплатили столько налогов, сколько нужно было. Пресс-секретарь финансиста Джорджа Сороса заявил, что между 2016 и 2018 годами бизнесмен потерял деньги после падения акций, поэтому не заплатил налоги. Представители Джеффа Безоса от комментариев отказались. Илон Маск ответил на запрос журналистов одиночным знаком препинания: «?».

#сша #налоги #расследования #илонмаск #джефф_безос #марк_цукерберг #новости

88 88 комментариев
28
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88 комментариев
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Благоприятный Слава

24

НеВеРоЯтНо

Ответить

Благоприятный Слава

Благоприятный
10

Единственный атлант, который платит полный подоходный налог – @Олег Ивахнов и то, он сто проц оптимизирует 

Ответить

Shenmue

Благоприятный
16

Прогиб засчитан)

Ответить

Молочный Мурод

Благоприятный
0

В рф ндфл по зарплате и дивидендам одинаковый

Ответить

Владимир Филатов

18

Ну так система налогов и придумывалась, чтобы забирать у бедных.

Ответить

Предметный глобус

Владимир
–1

Братан

Ответить

Предметный глобус

Предметный
–3

Бедные не платят налогов 

Ответить

Zzzzzzz

Предмет…
1

с чего вдруг

Ответить

Предметный

Zzzzzzz
4

Я пиздабол

Ответить

Владимир Филатов

Предмет…
1

я не про нищих)

Ответить

Предметный

Владимир
1

Человек, который платит большой подоходный налог никак не может быть бедным

Ответить

Владимир Филатов

Предмет…
2

а если большой относительно его доходов?

Ответить

Предметный

Владимир
1
Ответить

Алексей

Предмет…
1

Так это до 2013, это вообще ещё до Трампа даже было! 

Ответить

Сильный украинец

7

?

Ответить

Сильный украинец

Сильный
6

¿

Ответить

Саша Кораблёв

Сильный
0

¿?

Ответить

Kukry Ericius

Саша
6

Колдун ебучий!

Ответить

Андрей Николаев

Сильный
1

¿ — ответил Илон Маск, находясь в рабочей поездке по Австралии

Ответить

flomaster

8

«Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с 2014 по 2018 года заработал 13,9 миллионов долларов и уплатил 455 миллионов налога.»

Скорей речь про 13,9 миллиардов

Ответить

Lian Niko

6

Они живыми деньгами этот доход получили или акциями/ростом акций? Если второе, то это очередная левацкая статья с изнасилованием журналиста. Если первое, то хз как это возможно. Миллиардеры, как и простые люди платят в районе 30% налога при переводе акций в кэш. 

Ответить

N/a

Lian
0

акциями/ростом акций

Так курсовой рост доходом не считается, а если вместо денег просто выдаются акции - то это мало чем отличается от денег.

Ответить

Игорь Топов

N/a
7

Много чем. На акции особняк и яхту не купишь.
Когда ты продаёшь акции, тогда ты получаешь прибыль, с неё и платишь налог.
Пока не продал - не заработал.

Ответить

N/a

Игорь
0

Да, но если тебе вместо зарплаты в миллион дали акций на миллион, то чем это отличается-то? 

Ответить

Игорь Топов

N/a
7

У тебя на счету миллион акций. Что ты с ними сделаешь?
Акции - не платёжное средство.

Ответить

N/a

Игорь
0

Если я их купил лично и держу - тут все понятно, прибыль только когда я фиксирую. Но если мне их передали в качестве вознаграждения? То все равно только в момент продажи это будет считаться прибылью?

Ответить

Игорь Топов

N/a
5

Ну давай придерживаться твоей логики. Тебе дали акций - по текущему курсу ты заплатил налоги. Потом акции упали, тебе надо просить налоговую сделать пересчёт и вернуть часть денег?

Да, только в момент продажи считается, что ты получил прибыль или убыток.

Ответить

vvtwittep

Игорь
0

Дайте мне на ярд акций я буду на одни дивы жить. 

Ответить

Михаил

vvtwitt…
3

Совет директоров 10 лет под ряд голосует против выплаты дивидендов. Твои действия? 

Ответить

T:ema

Михаил
–1

Если это не совет директоров твоего трастового фонда, то ты идиот. Ни один нормальный человек не будет обладать акциями одной-единственной компании на миллиард.
Но вообще не все компании платят дивиденды.. с чего бы они должны.

Ответить

Михаил

T:ema
3

Ни один нормальный человек не будет обладать акциями одной-единственной компании на миллиард.

Речь вроде не шла о какой-то нормальной ситуации, а просто человек помечтать решил. 
Но вообще не все компании платят дивиденды.. с чего бы они должны.

А я о чём. 

Ответить

Артур

T:ema
1

То, что Маск ненормальный, ни для кого не секрет

Ответить

Игорь

vvtwitt…
2

И с дивов будешь платить налог, всё в порядке.

Ответить

Артур

Игорь
0

Налог, который не сильно превышает налог среднего класса

Ответить

Madegghead

Игорь
0

так в этой логике он должен будет еще и НДФЛ с подорожания хаты платить.
Вот в прошлом году хаты сильно подорожали.
И в марте бац и налоговая присылает каждому: ваша хата подорожала на 1 млн.руб за прошедший год с вас 130 тыс.руб.
ЧТо? Нет 130 тыс.руб? Ну продавай хату.

Ответить

T:ema

N/a
0

С акций налог платишь в момент закрытия сделки, с опционов (которые компания передаёт сотруднику) - почти сразу.
С дивидендов тоже сразу платишь.

Ответить

N/a

T:ema
0

А с опционов как платишь? Если по сути тебе дают право купить по определенной цене, значит считается что деньги на покупку тебе все же заплатили в полном объеме?

Ответить

Madegghead

N/a
1

Когда продашь акции, то заплатишь налог со своего дохода(прибыли). Пока не продашь ничего не платишь.

Ответить

T:ema

N/a
1

Я, конечно, хуйню написал, когда так сформулировал.
В зависимости от державы, (1) налог платится либо на момент реализации опциона (многие это делают одновременно с получением опциона), либо (2) на момент продажи акций.

(1) происходит тогда, когда опцион это полноценная бумага, торгующаяся на бирже и прочее, прочее, прочее. В UK, например, есть специальный закон, который описывает эти механики и с опционов (именно получения опционов!) вполне реально можно заплатить налог. Но это редкость

Ответить

Madegghead

T:ema
0

ну и бывают разные опционы.
В России я знаю есть компании которые опционом называют премию. Т.е. сотруднику топу в конце года тупо дают 100 акций например. И тогда конечно он НДФЛ сразу заплатит...
P.S>  юридически там 2 операции. Премия в размере 100 акций + НДФЛ и договор купли продажи акций.

Ответить

Михаил Мятный

N/a
1

Акции - это имущество. С юридической точки зрения это мало отличается от того, что тебе вагон гречи, стоимостью на миллион выдадут в качестве зарплаты. 

Ответить

N/a

Михаил
0

Вот именно. Я читал недавно статью про пиццерию доминос, где они делали акцию с тату - сделай тату и сколько-то пицц в год бесплатно. И там у победителей была обязанность самостоятельно оплатить налог на доход, полученный в натуральной форме.

Ответить

Артур Логвинов

N/a
0

Всмысле принести ребятам из налоговой покушать? Учитывается только свежая пицца или переработанная сойдет?

Ответить

N/a

Артур
0

Нет, платишь деньгами им. 

Ответить

Артур

N/a
0

Ну это совсем уж грабеж называется

Ответить

Михаил

Артур
2

Дружище, налоги в принципе грабёж. 

Ответить

Артур

Михаил
0

Я знаю, поэтому их и не плачу

Ответить

Михаил

Артур
0

Красава. 

Ответить

Михаил

Артур
0

Не, там из расчёта стоимости берут налог. 

Ответить

Артур

Михаил
0

А если я бомж и специально для этого и участвовал в акции, потому что денег нет даже на еду?

Ответить

Михаил

Артур
0

Dura lex sed lex. 

Ответить

Михаил

Артур
0

Лол, на тату есть, а на еду - нет. 

Ответить

Артур

Михаил
0

Может ему дружище бесплатно сделал, сейчас каждый первый тату мастер

Ответить

Михаил Мятный

N/a
0

 Победителям конкурса вручили сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет. По условиям акции, татуированные участники также обязались 30 раз в год посещать пиццерию, сохранять чеки и упоминать компанию в положительном ключе в социальных сетях.
По словам источника издания, победители конкурса должны будут выплачивать четыре тысячи рублей ежегодно. 

Инте блять ресно, как налоговики базу посчитали в этой ситуации? Как они поняли, что участники будут получать именно 30 769 рублей 23 копейки ежегодно, если по условиям акции конкретное количество пицц не установлено? 

Ответить

Rudolf

N/a
0

Тем что у тебя ноль деняк и акций на миллион. Платить налог не с чего т.к. нет прибыли.

Ответить

Madegghead

N/a
1

так те доходы которые пририсовали журналисты - э
то просто рост цены акций...
И да, пока ты их не окэшишь налог не платишь. Это логично.
Иначе тогда и с роста цены квартиры надо будет платить налог на доходы.

Ответить

Артур Логвинов

Lian
0

Леваки из этой статьи громче всех кричат про повышение налогов, алло

Ответить

Lian Niko

Артур
2

Похоже ты не так понял, никто не спорит, что леваки хотят поднять налоги всегда и везде. Штука в том, что в данной ситуации это невозможно. Как поднять налоги на рост стоимости акций твоей компании? Что делать, если их цена упала? По такой логике, если ты купил квартиру за 6млн, а через 10 лет из-за хорошего месторасположения она будет стоить 15млн, то ты должен заплатить налог с "заработанных" 9млн. Ну это же бред.

За акции ты ничего купить не можешь, их нужно продавать за кэш, и вот уже при продаже берется достаточно жирный налог.

Ответить

Артур Логвинов

Lian
0

Да в том-то и дело, что никак. Механизмы ухода от налогов для богатых существуют примерно столько же, сколько и сами налоги. И вот именно владельцы крупнейших корпораций будут кричать, что налоги бы надо поднять, чтобы никто с ними не конкурировал

Ответить

Согласный паркур

Lian
0

Да здесь же уже была статья о том, что Маску платят акциями и на самом деле он живёт в долг.

Ответить

Shenmue

6
Ответить

Артур Логвинов

Shenmue
0

И не потому что ты нищий и безответственный, который живет от зарплаты до зарплаты, а потому что инфляция и ковид доедят последние крохи, которые остаются в кошельке

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

На это и летают в космос 

Ответить

Нравственный цветок

4

то то один планирует съебаться , второй тоже видимо

Ответить

Rusty Nail

4
Ответить

Мокрый рак

4

оформляют себе низкую зарплату, например, в размере одного доллара

Многие ещё этим восхищаются, мол какой альтруизм. Такая же история с благотворительностью для ухода от налогов.

Ответить

Названый паркур

0

"...среднее американское домохозяйство  платит около 14% ... подоходного налога."

Я думал, больше.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Названый
11

88?

Ответить

Бытовой украинец

Названый
0

Так у них граждане зарабатывают больше.
Вот, если мы нищуки станем наконец-то получать больше, тогда у нас подоходный будет меньше 15% (нет).

Ответить

Михаил Мятный

Названый
0

Но ВиТь нА зАпОдЕ вСе пЛоТюТ нАлОхИ пО 50%+

Ответить

Михаил Ромайкин

–9

Их меньше 1% в сумме дают больше половины всех налогов вообще. Спасибо хоть столько платят...

Ответить

Евгений Мартынов

Михаил
6

Откуда такая уверенность?

Ответить

Михаил Ромайкин

Евгений
–3

Предположил.
Я против их хейта за 1%.

Ответить

Madao

Михаил
0

Почему богатые в процентном соотношении должны платить меньше налогов, чем бедные? 

Ответить

Рупор Помоев

Михаил
–3

Так—то Безос платит в год налогов больше, чем все чернокожие граждане США вместе взятые. 

Ответить

Злобный Капитан Немо

Рупор
3

Пруфы?

Ответить

Артур Логвинов

Рупор
1

Так-то Безосу пора завалить ебало про повышение налогов для богатых, если он сам от этих налогов уходит

Ответить

Андрей Николаев

1
Ответить

цорiк

0

Why so weedy, so fucking needy
There's no such thing as being too greedy

Ответить

Semen Semenov

0

Хехе, филантропы

Ответить

Давний пистолет

0

#taxtherich

Ответить

Денис Ваймс

0

Опять криво твитнул?

Ответить

Алексей Иванов

0

Зачем платить налоги, если можно просто не платить

Ответить

Tony Urban

0

"уплатил 455 миллионов налога"... А сколько средний американец платит налогов?:) $20к в год?:)

Ответить

Артур Логвинов

Tony
0

Сколько средний американец зарабатывает за жизнь? Как Безос примерно?

Ответить

Адронный Интеграл

0

Налоги всегда были для бедных, ничего нового 🤷‍♂️ Можно Кийосаки для ликбеза хотя бы почитать...

Ответить

Корнелий Шнапс

–2

ЕБИ СИСТЕМУ, МАСК КРОСАВЧЕГ

Ответить

Закомплексованная Душа

–3

Ну это называется налоговая оптимизация, у нас каждый первый комерс ищет возможность занизить налоговую базу.

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