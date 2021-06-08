По данным журналистов, Майкл Блумберг и Марк Цукерберг также уклоняются от уплаты налогов.

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В США действует прогрессивная шкала налогообложения, однако Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и другие американские миллиардеры платят налоги, непропорциональные их доходам, или не отчисляют государству вообще ничего. Это следует из налоговых отчётов, полученных ProPublica.

Журналисты сравнили информацию Forbes о доходах 25 самых богатых американцев с налоговыми декларациями за несколько лет.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с 2014 по 2018 года заработал 13,9 миллиардов долларов и уплатил 455 миллионов налога. Налоговая ставка составила всего 3,27%. В 2018 году он вообще не платил подоходный налог.

Финансист и предприниматель Карл Айкан, который занимает 40-е место в списке самых богатых американцев, в 2016 и 2017 году не платил подоходный налог. При этом его скорректированный валовой доход составил 544 миллиона долларов.



Бизнесмен Майкл Блумберг в 2018 году заработал два миллиарда долларов и заплатил с них 70,7 миллиона, что составило всего 3,7% налоговой ставки.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос с 2014 по 2018 год заработал 99 миллиардов долларов и заплатил с этого 4,33 миллиарда — его реальная налоговая ставка составила 0,98%. В 2007 году он заплатил 0 долларов подоходного налога.

По подсчётам журналистов, среднее американское домохозяйство (один человек или группа, которая живёт вместе и ведёт общее хозяйство) платит около 14% подоходного налога.

Согласно данным ProPublica, глава Facebook Марк Цукерберг и другие бизнесмены специально переводят все свои доходы в акции или оформляют себе низкую зарплату, например, в размере одного доллара в год. Это позволяет легально уклоняться от уплаты высоких налогов, поскольку зарплата облагается по более высокой ставке, чем доход за счёт дивидендов, продажи облигаций или других инвестиций.