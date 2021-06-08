Расследование: Илон Маск и Джефф Безос платят меньше 1% подоходного налога в год Статьи редакции
По данным журналистов, Майкл Блумберг и Марк Цукерберг также уклоняются от уплаты налогов.
В США действует прогрессивная шкала налогообложения, однако Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и другие американские миллиардеры платят налоги, непропорциональные их доходам, или не отчисляют государству вообще ничего. Это следует из налоговых отчётов, полученных ProPublica.
Журналисты сравнили информацию Forbes о доходах 25 самых богатых американцев с налоговыми декларациями за несколько лет.
- Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с 2014 по 2018 года заработал 13,9 миллиардов долларов и уплатил 455 миллионов налога. Налоговая ставка составила всего 3,27%. В 2018 году он вообще не платил подоходный налог.
- Финансист и предприниматель Карл Айкан, который занимает 40-е место в списке самых богатых американцев, в 2016 и 2017 году не платил подоходный налог. При этом его скорректированный валовой доход составил 544 миллиона долларов.
- Бизнесмен Майкл Блумберг в 2018 году заработал два миллиарда долларов и заплатил с них 70,7 миллиона, что составило всего 3,7% налоговой ставки.
- Генеральный директор Amazon Джефф Безос с 2014 по 2018 год заработал 99 миллиардов долларов и заплатил с этого 4,33 миллиарда — его реальная налоговая ставка составила 0,98%. В 2007 году он заплатил 0 долларов подоходного налога.
По подсчётам журналистов, среднее американское домохозяйство (один человек или группа, которая живёт вместе и ведёт общее хозяйство) платит около 14% подоходного налога.
Согласно данным ProPublica, глава Facebook Марк Цукерберг и другие бизнесмены специально переводят все свои доходы в акции или оформляют себе низкую зарплату, например, в размере одного доллара в год. Это позволяет легально уклоняться от уплаты высоких налогов, поскольку зарплата облагается по более высокой ставке, чем доход за счёт дивидендов, продажи облигаций или других инвестиций.
Журналисты ProPublica пытались связаться со всеми фигурантами расследования. Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и Карл Айкан ответили, что заплатили столько налогов, сколько нужно было. Пресс-секретарь финансиста Джорджа Сороса заявил, что между 2016 и 2018 годами бизнесмен потерял деньги после падения акций, поэтому не заплатил налоги. Представители Джеффа Безоса от комментариев отказались. Илон Маск ответил на запрос журналистов одиночным знаком препинания: «?».
Благоприятный Слава
Единственный атлант, который платит полный подоходный налог – @Олег Ивахнов и то, он сто проц оптимизирует
Ну так система налогов и придумывалась, чтобы забирать у бедных.
Предметный глобус
Братан
Предметный глобус
Бедные не платят налогов
я не про нищих)
Сильный украинец
¿
¿?
«Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с 2014 по 2018 года заработал 13,9 миллионов долларов и уплатил 455 миллионов налога.»
Скорей речь про 13,9 миллиардов
Они живыми деньгами этот доход получили или акциями/ростом акций? Если второе, то это очередная левацкая статья с изнасилованием журналиста. Если первое, то хз как это возможно. Миллиардеры, как и простые люди платят в районе 30% налога при переводе акций в кэш.
Много чем. На акции особняк и яхту не купишь.
Когда ты продаёшь акции, тогда ты получаешь прибыль, с неё и платишь налог.
Пока не продал - не заработал.
У тебя на счету миллион акций. Что ты с ними сделаешь?
Акции - не платёжное средство.
Ну давай придерживаться твоей логики. Тебе дали акций - по текущему курсу ты заплатил налоги. Потом акции упали, тебе надо просить налоговую сделать пересчёт и вернуть часть денег?
Да, только в момент продажи считается, что ты получил прибыль или убыток.
так в этой логике он должен будет еще и НДФЛ с подорожания хаты платить.
Вот в прошлом году хаты сильно подорожали.
И в марте бац и налоговая присылает каждому: ваша хата подорожала на 1 млн.руб за прошедший год с вас 130 тыс.руб.
ЧТо? Нет 130 тыс.руб? Ну продавай хату.
Когда продашь акции, то заплатишь налог со своего дохода(прибыли). Пока не продашь ничего не платишь.
Я, конечно, хуйню написал, когда так сформулировал.
В зависимости от державы, (1) налог платится либо на момент реализации опциона (многие это делают одновременно с получением опциона), либо (2) на момент продажи акций.
(1) происходит тогда, когда опцион это полноценная бумага, торгующаяся на бирже и прочее, прочее, прочее. В UK, например, есть специальный закон, который описывает эти механики и с опционов (именно получения опционов!) вполне реально можно заплатить налог. Но это редкость
ну и бывают разные опционы.
В России я знаю есть компании которые опционом называют премию. Т.е. сотруднику топу в конце года тупо дают 100 акций например. И тогда конечно он НДФЛ сразу заплатит...
P.S> юридически там 2 операции. Премия в размере 100 акций + НДФЛ и договор купли продажи акций.
Акции - это имущество. С юридической точки зрения это мало отличается от того, что тебе вагон гречи, стоимостью на миллион выдадут в качестве зарплаты.
Всмысле принести ребятам из налоговой покушать? Учитывается только свежая пицца или переработанная сойдет?
Победителям конкурса вручили сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет. По условиям акции, татуированные участники также обязались 30 раз в год посещать пиццерию, сохранять чеки и упоминать компанию в положительном ключе в социальных сетях.
По словам источника издания, победители конкурса должны будут выплачивать четыре тысячи рублей ежегодно.
Инте блять ресно, как налоговики базу посчитали в этой ситуации? Как они поняли, что участники будут получать именно 30 769 рублей 23 копейки ежегодно, если по условиям акции конкретное количество пицц не установлено?
так те доходы которые пририсовали журналисты - э
то просто рост цены акций...
И да, пока ты их не окэшишь налог не платишь. Это логично.
Иначе тогда и с роста цены квартиры надо будет платить налог на доходы.
Леваки из этой статьи громче всех кричат про повышение налогов, алло
Похоже ты не так понял, никто не спорит, что леваки хотят поднять налоги всегда и везде. Штука в том, что в данной ситуации это невозможно. Как поднять налоги на рост стоимости акций твоей компании? Что делать, если их цена упала? По такой логике, если ты купил квартиру за 6млн, а через 10 лет из-за хорошего месторасположения она будет стоить 15млн, то ты должен заплатить налог с "заработанных" 9млн. Ну это же бред.
За акции ты ничего купить не можешь, их нужно продавать за кэш, и вот уже при продаже берется достаточно жирный налог.
Да в том-то и дело, что никак. Механизмы ухода от налогов для богатых существуют примерно столько же, сколько и сами налоги. И вот именно владельцы крупнейших корпораций будут кричать, что налоги бы надо поднять, чтобы никто с ними не конкурировал
Согласный паркур
Да здесь же уже была статья о том, что Маску платят акциями и на самом деле он живёт в долг.
И не потому что ты нищий и безответственный, который живет от зарплаты до зарплаты, а потому что инфляция и ковид доедят последние крохи, которые остаются в кошельке
Бытовой украинец
Так у них граждане зарабатывают больше.
Вот, если мы нищуки станем наконец-то получать больше, тогда у нас подоходный будет меньше 15% (нет).
Их меньше 1% в сумме дают больше половины всех налогов вообще. Спасибо хоть столько платят...
Откуда такая уверенность?
Предположил.
Я против их хейта за 1%.
Так—то Безос платит в год налогов больше, чем все чернокожие граждане США вместе взятые.
Так-то Безосу пора завалить ебало про повышение налогов для богатых, если он сам от этих налогов уходит
"уплатил 455 миллионов налога"... А сколько средний американец платит налогов?:) $20к в год?:)
Сколько средний американец зарабатывает за жизнь? Как Безос примерно?
Налоги всегда были для бедных, ничего нового 🤷♂️ Можно Кийосаки для ликбеза хотя бы почитать...
Ну это называется налоговая оптимизация, у нас каждый первый комерс ищет возможность занизить налоговую базу.