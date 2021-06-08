Эмманюэлю Макрону дали пощечину во время поездки по Франции. Двоих человек задержали Статьи редакции
Президент Франции пожал руку мужчине из толпы, а тот ударил его.
8 июня Макрон вышел к ограждению в департаменте Дром на юго-востоке Франции, за которым собрались местные жители, после этого мужчина выкрикнул «Долой макроновскую Францию» («à bas la Macronie») и ударил президента. Об этом пишет BFM TV.
К ударившему подбежали охранники президента. По данным СМИ, после инцидента задержали двоих человек.
Путин теперь вообще из бункера не вылезет
Там бы все свои стояли
К нему даже рыбаков и продавщиц мороженного подпускают в чине не меньше полковника.
В этом никто и не сомневается. Но паранойа штука такая. А вдруг кто-то из своих решит дать леща?
ну этот не попал, а Макрону прям со звоном прилетело
Общий теркин30см
консервы Vs либерах чувствуешь разницу
а ты америкос?
Просто леваков либералами называют только там.
а ты левак? любят они доебаться до понятий, игнорируя смысл
И что Макрон нынче консерватор?
Макрон левак. Т.е. по американскому либерал, по европейски/классически учебнику политологии социалист.
Буш республиканец(консерватор), т.е по классическому правый, консерватор, либерал.
Но раз ты написал в данном сравнении консерватор вс либерал, значит ты используешь чисто внутриамериканскую терминологию и ты видимо пендос.
Бюджетный бинокль
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Нравственный цветок
он просто дал Макрону le scha
Le cha тогда уж)
Нравственный
короче пульнул багета
gifler une baguette sur la joue
нихуа-хуа, француа
красиво
Знаешь как по английски будет "пропал"?
*звук пощёчины*
К ударившему подбежали охранники президента. По данным СМИ, после инцидента задержали двоих человек.
Петрова и Боширова? Нет, серьёзно, если бил один человек, то почему задержали двух?
Откуда ты знаешь, что там было после
Полюбовник расстроенный? Ох уж эти французы...
"Владимир передаёт привет!"
Журналист: - а как ВВ отреагировал на пощёчину Макрону?
Песков: - он не видел этот ролик...
Журналист: - в смысле не видел? а нахрен ты тогда вообще нужен?