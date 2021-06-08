Президент Франции пожал руку мужчине из толпы, а тот ударил его.

8 июня Макрон вышел к ограждению в департаменте Дром на юго-востоке Франции, за которым собрались местные жители, после этого мужчина выкрикнул «Долой макроновскую Францию» («à bas la Macronie») и ударил президента. Об этом пишет BFM TV.