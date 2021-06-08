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Артём Мазанов

Эмманюэлю Макрону дали пощечину во время поездки по Франции. Двоих человек задержали Статьи редакции

Президент Франции пожал руку мужчине из толпы, а тот ударил его.

8 июня Макрон вышел к ограждению в департаменте Дром на юго-востоке Франции, за которым собрались местные жители, после этого мужчина выкрикнул «Долой макроновскую Францию» («à bas la Macronie») и ударил президента. Об этом пишет BFM TV.

К ударившему подбежали охранники президента. По данным СМИ, после инцидента задержали двоих человек.

#новости #франция

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55 55 комментариев
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Smaug The Terrible

37

Путин теперь вообще из бункера не вылезет

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Рпош Ашршщ

Smaug
31

Там бы все свои стояли

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Софья Павлышко

Рпош
18

К нему даже рыбаков и продавщиц мороженного подпускают в чине не меньше полковника.

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Smaug The

Софья
1

Почему "подпускают"? Скорее, он сам не подпускает.

Ответить

Smaug The Terrible

Рпош
1

В этом никто и не сомневается. Но паранойа штука такая. А вдруг кто-то из своих решит дать леща? 

Ответить

Рпош Ашршщ

Smaug
2

Предствил как песков ебанул леща - прослезился

Ответить

Общий теркин30см

21

ничто не переплюнет это

Ответить

Павел Бокарёв

Общий
6

ну этот не попал, а Макрону прям со звоном прилетело

Ответить

Общий теркин30см

Павел
1

консервы Vs либерах  чувствуешь разницу

Ответить

Madegghead

Общий
2

а ты америкос?
Просто леваков либералами называют только там.

Ответить

Общий теркин30см

Madeggh…
0

а ты левак? любят они доебаться до понятий, игнорируя смысл
И что Макрон нынче консерватор?

Ответить

Madegghead

Общий
1

Макрон левак. Т.е. по американскому либерал, по европейски/классически учебнику политологии  социалист.
Буш республиканец(консерватор), т.е по классическому правый, консерватор, либерал.
Но раз ты написал в данном сравнении консерватор вс либерал, значит ты используешь чисто внутриамериканскую терминологию и ты видимо пендос.

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Smaug The

Madeggh…
2

Не пендос, а агент ЦРУ на ТЖ

Ответить

Общий теркин30см

Madeggh…
0

MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

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Владимир Филатов

Общий
2

это был Хрущёв

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Иван Эртель

Общий
1

Показал тапком Кузькину мать

Ответить

Яня

Общий
1

Хорошая реакция

Ответить

Dmitry R.

Общий
0

этому челу кстати в ираке (или где это было) большие почести потом оказали и женили на какой-то статусной телочке.

Ответить

Нравственный цветок

4

как то по французски F

Ответить

Бюджетный бинокль

Нравственный
9

Appuyez sur F pour rendre hommage

Ответить

Нравственный цветок

Бюджетный
15

он просто дал Макрону le scha

Ответить

Бюджетный

Нравств…
6

Le cha тогда уж)

Ответить

Нравственный

Бюджетн…
3

короче пульнул багета

Ответить

Бюджетный

Нравств…
4

gifler une baguette sur la joue

Ответить

Zakhar Zakharov

Бюджетн…
4

нихуа-хуа, француа
красиво

Ответить

Рыночный

Zakhar
2

Жалюзи Жульен де пасатижи

Ответить

Рыночный

Zakhar
1

Знаешь как по английски будет "пропал"?

Ответить

Zakhar

Рыночный
1

я и по инглишу плох.
хз, может лост ?

Ответить

Рыночный

Zakhar
1

А по немецки знаешь как?

Ответить

Zakhar

Рыночный
1

нука-нука-нука
удиви меня

Ответить

Рыночный

Zakhar
0

Znik

Ответить

Рыночный

Zakhar
0

A по французски?

Ответить

Zakhar

Рыночный
0
Ответить

Рыночный

Zakhar
0

Uge nema

Ответить

Рыночный

Zakhar
1

Is ches

Ответить

Трансгендолёт

Нравственный
3

الاحترام

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

*звук пощёчины*

Ответить

Ваша Закладко

Небольшой
2

это фокус хлопок одной ладонью

Ответить

Бюджетный бинокль

4

Франция vs Россия
почувствуйте разницу

Ответить

Романелло Кивогенс

0

К ударившему подбежали охранники президента. По данным СМИ, после инцидента задержали двоих человек.

Петрова и Боширова? Нет, серьёзно, если бил один человек, то почему задержали двух?

Ответить

Слава Инженеров

Романелло
5

Откуда ты знаешь, что там было после

Ответить

Посторонний

Слава
0

Блядь, потому в конце и стоит знак ? у него. Это вопрос, ёбана.

Ответить

Георгий Рудченко

Романелло
2

по человеку на щеку, все верно

Ответить

Долгосрочный цветок

2

Новый сезон Дай леща

Ответить

Ангел Предохранитель

1

Когда там выборы во Франции?

Ответить

Dear Mr. President

1

День Пощечедавания

Ответить

Корнелий Шнапс

–1

Полюбовник расстроенный? Ох уж эти французы...

Ответить

Предметный глобус

Корнелий
2

Кеосаян????

Ответить

Игорь Рачук

–1

"Владимир передаёт привет!"

Ответить

Максим Иванов

Игорь
0

Хахаххаха 
Мистер Сальери передаёт вам привет

Ответить

Яня

0

Так что, толпа обычных людей, без званий?

Ответить

Kaspar Hauser

0

Представляю как это пропаганда обсосёт

Ответить

Виктория Васильева

0

Вы что, хотите как во Франции? (с)

Ответить

yikiko4351

0
Ответить

Павел Бокарёв

–1

Журналист: - а как ВВ отреагировал на пощёчину Макрону?
Песков: - он не видел этот ролик...
Журналист: - в смысле не видел? а нахрен ты тогда вообще нужен?

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