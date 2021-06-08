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Новости
Новости vc.ru

Forbes: правительство задумало обязать зарубежные ИТ-компании платить цифровой налог в России Статьи редакции

Под действие налога могут попасть и маркетплейсы, говорит источник.

36 36 комментариев
1637 просмотров
Обновлено в 18:25 В AliExpress в России отметили в комментарии vc.ru, что они — российская компания с российским юрлицом и доменом .ru. Это совместное предприятие «Мегафона», РФПИ и Mail.ru Group и китайской Alibaba с долей российского участия 52%.

Правительство России определилось с размером нового налога для цифровых компаний. Об этом Forbes рассказал чиновник в Минцифры и подтвердил источник в «Яндексе».

По словам чиновника, зарубежные цифровые компании должны будут заплатить 3% от дохода, который они получают с россиян, а под действие налога попадут и маркетплейсы — они будут обязаны заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.

Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний, уточнил собеседник: «Их больше невозможно финансировать из госбюджета».

Источник в «Яндексе» рассказал, что налог введут по примеру существующей практики в Великобритании, которая осуществляется с апреля 2021 года. Он распространяется на Amazon, Google, Facebook и другие ИТ-компании и составляет 2% от прибыли, полученной от британских пользователей.

Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко подтвердил изданию, что введение налога прорабатывается: власти рассматривают два альтернативных варианта.

Это введение налога в одностороннем порядке (путь, по которому пошла и Великобритания) или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Последняя предложила два плана налогооблажения на цифровые услуги, окончательные решения по их параметрам правительство ожидает до конца первого полугодия.

В Минцифры, Facebook, Apple, Google и AliExpress не ответил на запросы издания.

  • О планах правительства обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги в марте писал «Коммерсантъ».

#новости #налоги

36 36 комментариев
7
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36 комментариев
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Алексей Егоров

21

Ура! Новый виток повышения цен и инфляции! 

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Алексей Логачев

Алексей
0

Там уже нет витка :) Инфляция, которой все так опасались, если не дай бог Путин даст деньги россиянам, уже и так идёт вверх постоянно исторически рекордными темпами с 2001 года :) И есть ощущение, что пару исторических рекордов ещё побъём

Ответить

Общий теркин30см

Алексей
0

на каком основании?

Ответить

Двойной историк

9

поправил за вас
правительство задумало обязать россиян платить цифровой налог в России 

Ответить

Длительный бас

Двойной
1

Это калька с действий ЕС:
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/422957-es-sobralsya-vvesti-cifrovoy-nalog-dlya-it-gigantov-bez

Все поняли, что айтишники ахуели и пора платить нологи

ЕС собрался ввести «цифровой налог» для…
Страны Евросоюза готовы ввести так называемый цифровой налог для технологических гигантов и в…
www.forbes.ru
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Smaug The Terrible

Длительный
3

зато когда речь идет о независимых судах, политических свободах и прочем ущемляющем власть добре, начинается песня про свой особенный путь

Ответить

Длительный бас

Smaug
2

При чём тут всё это? Бросьте воспринимать государство с точки зрения общественного договора, это вам в уши нассали. Налоги собирали всегда, даже когда об всех этих прекрасных вещах никто не помышлял вообще нигде

Ответить

Smaug The

Длитель…
0

Ты, видимо, обществознание прогуливал.

Ответить

Длительный бас

Smaug
0

Всё то что ты перечислил- достижения последних ста лет, и то только у развитых стран. А история государств охватывает периоды ещё до нашей эры, это тысячелетия, в течении которых налоги собирались и платились, а о политических свободах и независимых судах никто и не помышлял.. 

Ответить

Smaug The

Длитель…
0

Мне показалось, или ты сейчас пытаешься сказать "не жили хорошо - нехуй и начинать"?

Ответить

Длительный

Smaug
0

В реальность вернись

Ответить

norm

4

Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний

А им хуёво живется или чё?

Ответить

Кирилл Вселенский

norm
3

Так поддерживать будут чьи надо айти компании, типа тех которые за 300млн будут делать реестр детсадовцев, что не понятно

Ответить

Студенческий каякер

Кирилл
0

Ага, «национальные проекты»или «наставники» с сайтом из 2004 и все такое

Ответить

Общий теркин30см

norm
0

гугол жалко, последние деньги путен отнять хочет(

Ответить

Общий теркин30см

4

Россия. Мы научили мир плотить нологи

Ответить

Иван Иванович

Общий
0

 налог введут по примеру существующей практики в Великобритании, которая осуществляется с апреля 2021 года

Ответить

Федя Прозоров

3

Где-то пару лет назад я слышал мнение, что мы платим слишком мало налогов; начнём платить больше — будем хорошо жить.
Вот вводятся новые налоги, а картоха в магазине не дешевеет

Ответить

FOX

Федя
3

народ же просит!

Ответить

Федя Прозоров

FOX
0

Тогда просил журналист Медузы

Ответить

Gidevan

Федя
0

Кажется пару лет назад в РФ уже налоговая нагрузка была выше чем в США и Европе. Но если президент вор, а народ политически пассивен, но толку как бы, понятно, не будет. 

Ответить

Длительный бас

Gidevan
0

Щас бы налоги по формуле "кажется" считать

Ответить

FOX

3
Ответить

Ваша Закладко

FOX
0

вин вин стратегия усов

Ответить

Нравственный цветок

3
Ответить

Закомплексованная Душа

1

Ну и клоуны там сидят

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Плоти нолог ДОН

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Небольшой
0

@Порфирьевич 

Ответить

Порфирьевич

Небольшой
0

Плоти нолог ДОНОШТАКОВСКОЙ» много раз упоминается «немец Штерн», и даже возникает одна загадочная фамилия. Начинаем копать и быстро понимаем, что читать такую книгу вредно. Но не надо делать вид, что вы все это поняли. Это ведь понятно, не так ли?

Ответить

Марк Захаров

1

 Их больше невозможно финансировать из госбюджета

Ну, конечно, учитывая масштаб воровства, уроды ебаные.

Ответить

groostlan

0

russian anonymous marketplece?

Ответить

Алексей Логачев

0

Я надеюсь, что цифровой налог можно будет оплатить цифровыми рублями

Ответить

Диванный Аналитик

0

Правильно.

Ответить

Максим Чернышенко

0

Потерялась запятая:
Конкурировать нельзя регулировать

Ответить

Игорь Бриннер

0

Русские симпы на онлифансе тоже будут плотить этот налог?

Ответить

Антон Лисин

–1

А потом говорят, что западные компании в Россию не хотят приходить 

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