Forbes: правительство задумало обязать зарубежные ИТ-компании платить цифровой налог в России Статьи редакции
Под действие налога могут попасть и маркетплейсы, говорит источник.
Правительство России определилось с размером нового налога для цифровых компаний. Об этом Forbes рассказал чиновник в Минцифры и подтвердил источник в «Яндексе».
По словам чиновника, зарубежные цифровые компании должны будут заплатить 3% от дохода, который они получают с россиян, а под действие налога попадут и маркетплейсы — они будут обязаны заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.
Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний, уточнил собеседник: «Их больше невозможно финансировать из госбюджета».
Источник в «Яндексе» рассказал, что налог введут по примеру существующей практики в Великобритании, которая осуществляется с апреля 2021 года. Он распространяется на Amazon, Google, Facebook и другие ИТ-компании и составляет 2% от прибыли, полученной от британских пользователей.
Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко подтвердил изданию, что введение налога прорабатывается: власти рассматривают два альтернативных варианта.
Это введение налога в одностороннем порядке (путь, по которому пошла и Великобритания) или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Последняя предложила два плана налогооблажения на цифровые услуги, окончательные решения по их параметрам правительство ожидает до конца первого полугодия.
В Минцифры, Facebook, Apple, Google и AliExpress не ответил на запросы издания.
- О планах правительства обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги в марте писал «Коммерсантъ».
Ура! Новый виток повышения цен и инфляции!
Там уже нет витка :) Инфляция, которой все так опасались, если не дай бог Путин даст деньги россиянам, уже и так идёт вверх постоянно исторически рекордными темпами с 2001 года :) И есть ощущение, что пару исторических рекордов ещё побъём
Длительный бас
Это калька с действий ЕС:
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/422957-es-sobralsya-vvesti-cifrovoy-nalog-dlya-it-gigantov-bez
Все поняли, что айтишники ахуели и пора платить нологи
зато когда речь идет о независимых судах, политических свободах и прочем ущемляющем власть добре, начинается песня про свой особенный путь
При чём тут всё это? Бросьте воспринимать государство с точки зрения общественного договора, это вам в уши нассали. Налоги собирали всегда, даже когда об всех этих прекрасных вещах никто не помышлял вообще нигде
Всё то что ты перечислил- достижения последних ста лет, и то только у развитых стран. А история государств охватывает периоды ещё до нашей эры, это тысячелетия, в течении которых налоги собирались и платились, а о политических свободах и независимых судах никто и не помышлял..
Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний
А им хуёво живется или чё?
Так поддерживать будут чьи надо айти компании, типа тех которые за 300млн будут делать реестр детсадовцев, что не понятно
Студенческий каякер
Ага, «национальные проекты»или «наставники» с сайтом из 2004 и все такое
налог введут по примеру существующей практики в Великобритании, которая осуществляется с апреля 2021 года
Где-то пару лет назад я слышал мнение, что мы платим слишком мало налогов; начнём платить больше — будем хорошо жить.
Вот вводятся новые налоги, а картоха в магазине не дешевеет
Плоти нолог ДОН
Плоти нолог ДОНОШТАКОВСКОЙ» много раз упоминается «немец Штерн», и даже возникает одна загадочная фамилия. Начинаем копать и быстро понимаем, что читать такую книгу вредно. Но не надо делать вид, что вы все это поняли. Это ведь понятно, не так ли?
Их больше невозможно финансировать из госбюджета
Ну, конечно, учитывая масштаб воровства, уроды ебаные.