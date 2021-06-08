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Sasha Shambilova

Суд Петербурга вернул прокурору иск о запрете рекламы Dolce & Gabbana с целующимися девушками Статьи редакции

В иске обнаружили ошибки, которые не устранили в установленный срок.

Октябрьский районный суд не стал рассматривать иск о запрете рекламы модного дома Dolce & Gabbana по статье «пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Жалобу на рекламу подал депутат Госдумы Михаил Романов, однако прокурор не предоставил результаты проверки и не указал информацию об ответчике. Ошибки в иске не устранили в установленный срок, поэтому суд вернул его прокурору.

В пресс-службе судов Петербурга отметили, что Романов своё обращение отозвал. Депутат отверг эту информацию: «Прокуратура работает в рамках моего запроса», — сообщает «МБХ медиа».

В середине мая прокуратура Петербурга потребовала запретить рекламный ролик Dolce & Gabbana, в котором целуются девушки. Помимо подписи «Love is love», бренд выразил поддержку The Trevor Project — американской организации, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.

#новости

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Общий теркин30см

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опять дрочить..

отбой

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Небольшой жёлтый робат

1

Какая дерзость

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Владимир Климов

0

Новость про муз ТВ гораздо интересней.

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Антон Лисин

0

Судья мужик. Понимает в чем вишня.

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