Суд Петербурга вернул прокурору иск о запрете рекламы Dolce & Gabbana с целующимися девушками Статьи редакции
В иске обнаружили ошибки, которые не устранили в установленный срок.
Октябрьский районный суд не стал рассматривать иск о запрете рекламы модного дома Dolce & Gabbana по статье «пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Жалобу на рекламу подал депутат Госдумы Михаил Романов, однако прокурор не предоставил результаты проверки и не указал информацию об ответчике. Ошибки в иске не устранили в установленный срок, поэтому суд вернул его прокурору.
В пресс-службе судов Петербурга отметили, что Романов своё обращение отозвал. Депутат отверг эту информацию: «Прокуратура работает в рамках моего запроса», — сообщает «МБХ медиа».
В середине мая прокуратура Петербурга потребовала запретить рекламный ролик Dolce & Gabbana, в котором целуются девушки. Помимо подписи «Love is love», бренд выразил поддержку The Trevor Project — американской организации, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.
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