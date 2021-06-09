Ещё восемь пострадали.

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Пожар произошёл в ночь на 9 июня в рязанской Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко, сообщает ТАСС. Возгорание полностью ликвидировали в течение часа. Его площадь составила 15 квадратных метров.

По информации местной ЕДДС, погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом. Они умерли от отравления угарным газом. В региональном оперативном штабе сообщили, что погибшие — пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.

Источник в медицинских кругах рассказал, что две медсестры начали тушить огонь до прибытия пожарных, одна из них попала в больницу с 75% ожогов тела. Вторая медсестра тоже получила травмы.

Причины произошедшего пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что рассматриваются несколько версий, в том числе замыкание проводки или оборудования и возгорание аппарата ИВЛ.

Источник в полиции рассказал, что «на данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара». по предварительной информации, это аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.