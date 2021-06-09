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Новости
Ольга Щербинина

В Рязани при пожаре в реанимации погибли три человека Статьи редакции

Ещё восемь пострадали.

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Пожар произошёл в ночь на 9 июня в рязанской Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко, сообщает ТАСС. Возгорание полностью ликвидировали в течение часа. Его площадь составила 15 квадратных метров.

По информации местной ЕДДС, погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом. Они умерли от отравления угарным газом. В региональном оперативном штабе сообщили, что погибшие — пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.

Источник в медицинских кругах рассказал, что две медсестры начали тушить огонь до прибытия пожарных, одна из них попала в больницу с 75% ожогов тела. Вторая медсестра тоже получила травмы.

Причины произошедшего пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что рассматриваются несколько версий, в том числе замыкание проводки или оборудования и возгорание аппарата ИВЛ.

Источник в полиции рассказал, что «на данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара». по предварительной информации, это аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить все медучреждения региона. СК организовал проверку по факту пожара в клинике.

#новости #происшествия

3 3 комментария
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Алексей Логачев

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 по предварительной информации, это аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

Диверсия, получается

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Одинокий шар

Алексей
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иностранное - это Китай. как то глупо доверять рисомисочным такую технику как ивл

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Виталий Ситников

0

"и возгорание аппарата ИВЛ"
ох, уж эти импортозамещенные ИВЛ...

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