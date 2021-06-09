Ещё восемь человек пострадали.

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Пожар произошёл в ночь на 9 июня в рязанской Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко, сообщает ТАСС. Возгорание полностью ликвидировали в течение часа. Его площадь составила 15 квадратных метров.

По информации местной ЕДДС, погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом. Они умерли от отравления угарным газом. В региональном оперативном штабе сообщили, что погибшие — пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.

Источник в медицинских кругах рассказал, что две медсестры начали тушить огонь до прибытия пожарных, одна из них попала в больницу с 75% ожогов тела. Вторая медсестра тоже получила травмы.

Причины произошедшего пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что рассматриваются несколько версий, в том числе замыкание проводки или оборудования и возгорание аппарата ИВЛ.

Источник в полиции рассказал, что «на данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара». по предварительной информации, это аппарат иностранного производства prunus Boaray 5000D.

Обновлено Власти Рязанской области подтвердили, что причиной пожара стал загоревшийся аппарат ИВЛ, Власти Рязанской области подтвердили, что причиной пожара стал загоревшийся аппарат ИВЛ, сообщает РИА «Новости».