В рязанской больнице произошёл пожар. Погибли три пациента реанимации Статьи редакции
Ещё восемь человек пострадали.
Пожар произошёл в ночь на 9 июня в рязанской Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко, сообщает ТАСС. Возгорание полностью ликвидировали в течение часа. Его площадь составила 15 квадратных метров.
По информации местной ЕДДС, погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом. Они умерли от отравления угарным газом. В региональном оперативном штабе сообщили, что погибшие — пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.
Источник в медицинских кругах рассказал, что две медсестры начали тушить огонь до прибытия пожарных, одна из них попала в больницу с 75% ожогов тела. Вторая медсестра тоже получила травмы.
Причины произошедшего пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что рассматриваются несколько версий, в том числе замыкание проводки или оборудования и возгорание аппарата ИВЛ.
Источник в полиции рассказал, что «на данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара». по предварительной информации, это аппарат иностранного производства prunus Boaray 5000D.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить все медучреждения региона. СК организовал проверку по факту пожара в клинике.
это все сами больные виноваты, они должны были с огнетушителями приходить своими или сдавать деньги на огнетушители. но не сдали. поэтому вот так вот как-то так...
по предварительной информации, это аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.
Диверсия, получается
Одинокий шар
иностранное - это Китай. как то глупо доверять рисомисочным такую технику как ивл
Ну кстати медоборудование они делают сейчас на неплохом уровне. А вот проводке в больнице я доверял бы меньше.
Одинокий шар
тоже не исключено. однако вот с медициной хз, я бы себе китайские зубы даже не решился бы ставить
Главное пациентам не говорить, что "у нас неплохое оборудование, конечно не фонтан, но жить можно, но не факт"
вот так рождаются слухи. по всей Семашко новый ремонт насколько знаю, возможно лучшая больница в области(без блата туда бывает трудно «зайти», а в глазное отделение народ из Москвы приезжает, там вовсе одни из лучших спецов по стране). не говори о том, чего не знаешь
Больницы гореть стали просто постоянно, но страшнее этого то, что в голове у возникает мысль «ну а чего вы ожидали то?»
Путин поручит провести расследование, проведут обыски во всех реанимациях, введут новый сбор на обеспечение безопасности реанимаций и создадут Федеральное Агентство по Безопасности Операционных (ФАБО) с зарплатой директора в 5 млн руб. в мес.
Больницы, конечно, гореть не перестанут.
нахуй нам они ваши огнетушители и ненужны....
"и возгорание аппарата ИВЛ"
ох, уж эти импортозамещенные ИВЛ...