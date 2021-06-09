Например, пособие при рождении ребёнка.

На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельных заявлений подавать будет не нужно, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

В ведомстве рассказали, что для получения выплат нужно будет указать в сервисе актуальные банковские реквизиты. Если они изменятся, их можно будет скорректировать, подчеркнули в ведомстве.

Автоматически можно будет получать выплаты, связанные с наступлением жизненных событий, например, с рождением ребёнка, выходом на пенсию. Но помощь, связанную с нуждаемостью, например, пособие по безработице, будут назначать по заявлению гражданина. В Минтруде отметили, что в таких случаях не нужно будет предоставлять дополнительные справки.

По данным источников газеты, «Сбер» предлагал, чтобы деньги от правительства автоматически перечислялись только на их счета, однако остальные банки резко выступили против. По словам одного из собеседников издания, если у реквизитов, указанных на сайте госуслуг, будет пластиковая карта, то она должна быть выпущена платёжной системой «Мир». Это ещё не окончательное решение, но такое обсуждение ведётся, отметил он.

С 2022 года на проактивное начисление преведут федеральные выплаты, а с 2024 года — региональные.