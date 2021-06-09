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Ольга Щербинина

Россияне смогут автоматически получать на госуслугах соцвыплаты, связанные с «наступлением жизненных событий» Статьи редакции

Например, пособие при рождении ребёнка.

На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельных заявлений подавать будет не нужно, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

В ведомстве рассказали, что для получения выплат нужно будет указать в сервисе актуальные банковские реквизиты. Если они изменятся, их можно будет скорректировать, подчеркнули в ведомстве.

Автоматически можно будет получать выплаты, связанные с наступлением жизненных событий, например, с рождением ребёнка, выходом на пенсию. Но помощь, связанную с нуждаемостью, например, пособие по безработице, будут назначать по заявлению гражданина. В Минтруде отметили, что в таких случаях не нужно будет предоставлять дополнительные справки.

По данным источников газеты, «Сбер» предлагал, чтобы деньги от правительства автоматически перечислялись только на их счета, однако остальные банки резко выступили против. По словам одного из собеседников издания, если у реквизитов, указанных на сайте госуслуг, будет пластиковая карта, то она должна быть выпущена платёжной системой «Мир». Это ещё не окончательное решение, но такое обсуждение ведётся, отметил он.

С 2022 года на проактивное начисление преведут федеральные выплаты, а с 2024 года — региональные.

#новости

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8 комментариев
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Aleksei Priimak

3

Только вчера, заполняя 3-НДФЛ, мечтал о том, что рано или поздно это все будет автоматизировано. Госуслуги — единственное, что меня радует в родном государстве!

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Rond

Aleksei
2

Спасибо, что автоматизировали получение халявы свежеиспеченными расеянами за мои +2% НДС

Ответить

Длинный теркин30см

Aleksei
1

Про вычеты

Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ…
Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ | ФНС России | 77 город Москва
www.nalog.gov.ru
Ответить

Лига порвах

Aleksei
–1

А кто-то мечтает, чтобы наоборот

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Какие выплаты мне положены?

Ответить

Астралопетух

Закомплексованн…
4

Две вязанки валежника самовывозом из леса.

Ответить

Павел Каташев

0

3 вещи которые более или менее работают в России это:
1. Дура...
Это:
1. Госуслуги
2. Налоговая
3. Центробанк.

А жаль, хотелось бы больше

Ответить

Антон Лисин

–2

Надо больше выплат чтобы никто не работал 

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