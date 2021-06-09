ГИБДД поддержала снижение скорости в городах до 30 километров в час Статьи редакции
Но делать это надо «индивидуально и обоснованно» для каждой улицы.
Об этом ТАСС заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
Он подчеркнул, что ограничения скорости должны быть обоснованными и логичными. «Потому что если на скоростной магистрали со 130 километров в час сделать 30 километров в час, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять».
Митрошин добавил, что нужно провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей и индивидуально оценить каждую дорогу, а «не просто ввести ограничения».
В мае ГИБДД Москвы поддержала идею снижения скорости на некоторых улицах города до 30 километров в час.
Долго же шли к этому.
Автобляди сосать.
И 30 км хватит что бы размазать тебе печень по асфальту.
А вообще я посмотрел на бортовом, у меня средняя скорость по городу 19 км в час, и это ещё я живу не в Москве.
Подземный Валера
средняя скорость с учетом простоев на светофорах считается твоим компуктером
Не, не хватит. На самом деле удивительно здравое предложение - 50 км/час (о которых фактически говорится учитывая нештрафуемый порог) это именно порог критической скорости при столкновении с пешеходом, при котором они не погибают и получают меньше тяжелых травм. И во всей Европе плюс минус такое ограничение и есть.
Во-первых, в Европе на обычных, немагистральных улицах, как раз часто что-то в районе 30. Во-вторых, когда в России пишут 30 это означает ведь как раз 50.
Нет, ну если реально это снизит ощутимо ДТП, то бог с ним , можно и 30 кмч потерпеть.
А вообще я сейчас подумал .Вот у меня стаж почти 20 лет, за рулем почти каждый день ,в дтп попадал всего лишь 1 раз. Видел около сотни дтп происходивших на глазах, почти 90% из них, это аварии из нарушения уже имеющихся правил. Это превышение скорости, очень часто попытка проскочить на светофоре, и классика бухие за рулем. Поэтому хз конечно , помогут ли новые правила если нарушались прошлые.
А города и состоят из жилых кварталов. Если представить, что центр Москвы был бы Парижем, Берлином или Лондоном, то на 5-10 радиальных улицах типа Тверской, Нового Арбата и Якиманки было бы ограничение 50, а абсолютно все остальное внутри Садового кольца было бы в зоне 30.
В европах все чаще можно встретить знаки как раз 30 км/ч, только порога никакого тут нет. Думаю, не спроста и с 50ти пытаются успокаивать трафик до 30
ну, у меня тоже есть авто, но я им пользуюсь только в случаях, когда это действительно необходимо: ребенка в больницу отвезти, купить что-то, что в руках не унести. да, есть доставка, но когда живешь за городом, цены на доставку просто пиздец.
на работу езжу на общаке.
С первой строчкой согласен, но за вторую минус
Ps и это при том, что я пкшкход
Пососешь ты. 1. Адекватные и так едут 50 по улицам, почему надо ехать 30-50 по выносным магистралям без светофоров и переходов мне не понять. 2. 30 нет ни в одной стране мира 3. Пока есть бесплатные +20, нет камер на среднюю тебе это поможет лишь в случае 264 статьи ук. 4. Удачи вам, пидорасам москвичам. Фуры мешают якобы, выпилили, быстрее не поехали. Сейчас вообще встанете. Общественного транспорта же тоже коснется, а вот они пдд придерживаются
Советую посмотреть. России там касается на 90%. У нас надо прививать культуру вождения для начала, а не скорости снижать. Какой тольк в цифре в книжке, которую никто не читает?
Вчера вернулся из Дагестана, единственный рабочий метод - лежачие полицейские. Такое количество я еще нигде не видел.
Телефонный корабль
Он подчеркнул, что ограничения скорости должны быть обоснованными и логичными.
И давно ГИБДД линию партии отвергает?
Ограничения
Обоснованные
Логичные
Россия
Ну в принципе если цель стоит снижение смертности, то тут одного снижения скорости недостаточно.
Нужен комплексный подход. Это значит, сделать вождение авто в городе менее выгодным, нежели поездка на трамвае или в автобусе, как сделано в некоторых европейских столицах.
А пока что само по себе снижение скорости в некоторых участках будет вызывать разве что раздражение и дополнительные поборы.
Мы к этому еще долго будем идти. Если в Москве стало относительно комфортно ездить на трамвае/автобусе/троллейбусе, поездки на метро все равно пока некомфортны (не в плане скорости перемещения). В регионах ездить в общаке пока что адок. Да даже банально в большинстве электричек в 21 веке не могут сделать работающие кондеи. Едут все ка шпроты и маринуются при температуре 30+. Так что авто пока что выигрывает, даже не смотря на пробки.
как раз достаточно, убивает скорость
как раз нет, если авто движется медленнее - сокращается дистанция и больше авто помещается на дороге
ты предлагаешь в городе поставить скорость магистралей или шоссе?
Наконец-то блядь. Самокатчики будут ездить быстрее автомобилистов.
1. Убираете допустимое превышение на 20 км/ч
2. Снижаете скорость в городе до 40 км/ч
3. Штрафуете всех нарушающих
4. На полученные деньги улучшаете дороги и инфраструктуру
Но судя по тому что 29 дней в любом месяце можно парковаться прямо под знаком запрета парковки без последствий, работать кто-то совсем не хочет, пока не нужно закрыть нормативы по отлову нарушителей оставшийся 1 день в месяц
1. Убираете допустимое превышение на 20 км/ч
Полная хуйня. Достаточно просто убрать его в населённом пункте. А вообще пусть муниципалитет решает, где можно ехать быстро, а где нельзя.
Полная хуйня это когда ты едешь по КАДу допустимое 110, а мимо тебя пролетает долбоеб на 130 и начинает играть в шашечки, создавая опасность для остальных. А чо можно ведь на двадцаточку превысить
Ну так съеби в правую полосу и не мешай тем, кто едет быстрее. То, что ты не в курсе правил - это не проблема остальных на дороге, а твоя.
Ну так сделайте ограничение в 130, а зачем делать +20 ко всем знакам?
Проектный меч
Ну я и спрашиваю: почему не сделать раздельные режимы для города и трасс? Зачем делать глобальные правила на разные дороги?
Штраф за превышение скорости на местах с абсурдными ограничениями - это такой доп налог с автомобилистов, change my mind
30 км/ч в городах - для обеспечения максимальной выживаемости пешехода при наезде.
доп налог с автомобилистов
Берёшь
и
не нарушаешь
А еще можно на всякий случаи и не работать и из дома не выходить, а то вдруг нарушишь какой-нибудь очередной закон принятый под эгидой "мир и безопасность".
Я каждый день наматываю по сотне километров по пробкам Москвы, если сделать ограничения в 30 км/ч то город окончательно умрет в пробках (да и еще и не успеешь никуда), проще будет купить сраный электросамокат который не видят камеры и ездить на нем 60+
Есть небезосновательное предположение, что если все будут двигаться в своих полосах со скоростью 30 километров в час, то пропускная способность увеличиться
ахаха такого никогда не будет, ведь есть владельцы бнв и лэнд крузеров
Есть не менее небезосновательное предположение, что если убрать ограничения по скорости, а все улицы превратить в гоночные треки... пробок станет больше.
Потому что все пересядут на личные автомобили.
Согласный цветок
Вот самокат меньше автомобиля, так что самокатов на дороге будет помещаться больше, чем автомобилей - пробок не будет.
А еще можно на всякий случаи и не работать и из дома не выходить,
А ещё можно не преувеличивать и не передёргивать?
Смотри, я тоже так могу. А ещё можно кататься по улицам в стиле безумного Макса 120км/ч+ и сразу в пюре пешеходов закатывать.
Я каждый день наматываю по сотне километров по пробкам Москвы, если сделать ограничения в 30 км/ч то город окончательно умрет в пробках
Ну, потому что в нормальном современном городе личный автомобиль вообще не основное и не самое желательное средство передвижения.
Можно погрешность в 20 км/ч до штрафа снизить для начала. А то по факту где 60 можно гонять до 80, где 40 до 60…
Так вроде бы уже давно сделали? Много где висят знаки 20км/ч , 40км/ч
"Но делать это надо «индивидуально и обоснованно» для каждой улицы."
Ну т.е. они могли и 5 км/ч вставить, и такое ограничение ведь где-то есть, и заголовок был бы ещё интереснее
Разрешённую "погрешность" в 20 км/ч оставили?
Но делать это надо «индивидуально и обоснованно» для каждой улицы.
Понятно везде останется 60 (80 🤡).
Проблема не в скорости, а том, что народ прёт в большие города из-за того, что власти не развивают регионы в необходимом объеме.
В городах получается перенаселение. Это и пробки, и раздраженность, и тесная инфраструктура. А также концентрация горе-водителей, верящих в себя. Так-то они бы рассеяны по всей стране, а тут собираются в нескольких местах на БМВ и поршах.
Если скорректируют ещё дозволенное разрешение в городах, то вообще шикарно/