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Ольга Щербинина

ГИБДД поддержала снижение скорости в городах до 30 километров в час Статьи редакции

Но делать это надо «индивидуально и обоснованно» для каждой улицы.

Об этом ТАСС заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 километров в час, то почему нет.

Дмитрий Митрошин
начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД

Он подчеркнул, что ограничения скорости должны быть обоснованными и логичными. «Потому что если на скоростной магистрали со 130 километров в час сделать 30 километров в час, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять».

Митрошин добавил, что нужно провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей и индивидуально оценить каждую дорогу, а «не просто ввести ограничения».

В мае ГИБДД Москвы поддержала идею снижения скорости на некоторых улицах города до 30 километров в час.

#новости #гибдд

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69 комментариев
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Nevi Lant

32

Долго же шли к этому.
Автобляди сосать.

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Рыжий

Nevi
13

Так а в чем сосать? Почему не сосут с сегодняшним ограничением скорости? В новости же речь про пересмотр дорожной карты и выставлением новых знаков, а не о снижении скорости глобально по стране

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Дмитрий Киселев

Nevi
6

И 30 км хватит что бы размазать тебе печень по асфальту.
А вообще я посмотрел на бортовом, у меня средняя скорость по городу 19 км в час, и это ещё я живу не в Москве.

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Подземный Валера

Дмитрий
7

средняя скорость с учетом простоев на светофорах считается твоим компуктером

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ggg123

Дмитрий
2

Не, не хватит. На самом деле удивительно здравое предложение - 50 км/час (о которых фактически говорится учитывая нештрафуемый порог) это именно порог критической скорости при столкновении с пешеходом, при котором они не погибают и получают меньше тяжелых травм. И во всей Европе плюс минус такое ограничение и есть.

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Masha Kovalyova

ggg123
4

Во-первых, в Европе на обычных, немагистральных улицах, как раз часто что-то в районе 30. Во-вторых, когда в России пишут 30 это означает ведь как раз 50.

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Дмитрий Киселев

Masha
0

Нет, ну если реально это снизит ощутимо  ДТП, то бог с ним , можно и 30 кмч потерпеть.

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Дмитрий Киселев

Дмитрий
3

А вообще я сейчас подумал .Вот у меня стаж почти 20 лет, за рулем почти каждый день ,в дтп попадал всего лишь 1 раз. Видел около сотни дтп происходивших на  глазах, почти 90% из них, это аварии из нарушения уже имеющихся правил. Это превышение скорости, очень часто попытка проскочить на светофоре, и классика бухие за рулем. Поэтому хз конечно , помогут ли новые правила если нарушались прошлые.

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цорiк

Masha
0

30 нигде не видел, только в жилых кварталах если. 40/50 да

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Masha Kovalyova

цорiк
0

А города и состоят из жилых кварталов. Если представить, что центр Москвы был бы Парижем, Берлином или Лондоном, то на 5-10 радиальных улицах типа Тверской, Нового Арбата и Якиманки было бы ограничение 50, а абсолютно все остальное внутри Садового кольца было бы в зоне 30.

Ответить

Vadim Nemnasev

ggg123
0

В европах все чаще можно встретить знаки как раз 30 км/ч, только порога никакого тут нет. Думаю, не спроста и с 50ти пытаются успокаивать трафик до 30

Ответить

Alexey Vodkin

Nevi
4

ну, у меня тоже есть авто, но я им пользуюсь только в случаях, когда это действительно необходимо: ребенка в больницу отвезти, купить что-то, что в руках не унести. да, есть доставка, но когда живешь за городом, цены на доставку просто пиздец.
на работу езжу на общаке.

Ответить

Савва Соловецкий

Nevi
3

Чего такой злой? Самокаты у дома разобрали?)

Ответить

Виктор Ганелес

Nevi
2

С первой строчкой согласен, но за вторую минус
Ps и это при том, что я пкшкход

Ответить

цорiк

Nevi
0

Пососешь ты. 1. Адекватные и так едут 50 по улицам, почему надо ехать 30-50 по выносным магистралям без светофоров и переходов мне не понять. 2. 30 нет ни в одной стране мира 3. Пока есть бесплатные +20, нет камер на среднюю тебе это поможет лишь в случае 264 статьи ук. 4. Удачи вам, пидорасам москвичам. Фуры мешают якобы, выпилили, быстрее не поехали. Сейчас вообще встанете. Общественного транспорта же тоже коснется, а вот они пдд придерживаются

Советую посмотреть. России там касается на 90%. У нас надо прививать культуру вождения для начала, а не скорости снижать. Какой тольк в цифре в книжке, которую никто не читает?

Ответить

Eugard

цорiк
0

Не только культуру вождения. 

Ответить

Maksim Derkach

Nevi
0

Вчера вернулся из Дагестана,  единственный рабочий метод - лежачие  полицейские. Такое количество я еще нигде не видел. 

Ответить

Телефонный корабль

21

«Потому что если на скоростной магистрали со 130 километров в час сделать 30 километров в час, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять»

Т.е другой законодательный бред тоже можно не исполнять?

Ответить

Телефонный корабль

Телефонный
7

Он подчеркнул, что ограничения скорости должны быть обоснованными и логичными.

И давно ГИБДД линию партии отвергает?
Ограничения

Обоснованные

Логичные

Россия

Ответить

Владимир Земсков

11

Ну в принципе если цель стоит снижение смертности, то тут одного снижения скорости недостаточно.
Нужен комплексный подход. Это значит, сделать вождение авто в городе менее выгодным, нежели поездка на трамвае или в автобусе, как сделано в некоторых европейских столицах.
А пока что само по себе снижение скорости в некоторых участках будет вызывать разве что раздражение и дополнительные поборы.

Ответить

ТыжЮзер

Владимир
6

Мы к этому еще долго будем идти. Если в Москве стало относительно комфортно ездить на трамвае/автобусе/троллейбусе, поездки на метро все равно пока некомфортны (не в плане скорости перемещения). В регионах ездить в общаке пока что адок. Да даже банально в большинстве электричек в 21 веке не могут сделать работающие кондеи. Едут все ка шпроты и маринуются при температуре 30+. Так что авто пока что выигрывает, даже не смотря на пробки.

Ответить

Артур Мудрик

Владимир
0

как раз достаточно, убивает скорость

Ответить

ТыжЮзер

Артур
2

Но создаст пробки

Ответить

ggg123

ТыжЮзер
5

Пробки создают бутылочные горлышки и, иногда, некорректно настроенные светофоры. Участки где можно гнать, вообще пофиг проедете вы за минуту или за полторы, потом встрянете в следующее бутылочное горлышко вместе со всеми. Речь про город само собой а не магистрали.

Ответить

ТыжЮзер

ggg123
0

С транспортным проектированием у нас вообще беда) В любой непонятной ситуации расширяем проезжую часть)

Ответить

Артур Мудрик

ТыжЮзер
1

как раз нет, если авто движется медленнее - сокращается дистанция и больше авто помещается на дороге

Ответить

ТыжЮзер

Артур
1

Но скорость на магистралях и шоссе, откуда эти авто будут пребывать снижаться не будет)

Ответить

Артур Мудрик

ТыжЮзер
–1

ты предлагаешь в городе поставить скорость магистралей или шоссе?

Ответить

ТыжЮзер

Артур
2

Я ничего не предлагаю. Я предполагаю, что снизив скорость на улицах в 2 раза может уменьшится проходная способность из-за прибывающего транспорта с участков, где скорость осталась прежней, и будут пробки) Но я не спец в этом, возможно их и не будет)

Ответить

Жабка

Артур
0

Скорость никого не убивает.  Убивает ускорение.

Ответить

Берг

13

Наконец-то блядь. Самокатчики будут ездить быстрее автомобилистов. 

Ответить

Виктор Ганелес

Берг
–1

У них вовсе 10км/ч сделали

Ответить

Берг

Виктор
7

Это на прокатных

Ответить

Пётр Козлов

7

1. Убираете допустимое превышение на 20 км/ч
2. Снижаете скорость в городе до 40 км/ч
3. Штрафуете всех нарушающих
4. На полученные деньги улучшаете дороги и инфраструктуру

Но судя по тому что 29 дней в любом месяце можно парковаться прямо под знаком запрета парковки без последствий, работать кто-то совсем не хочет, пока не нужно закрыть нормативы по отлову нарушителей оставшийся 1 день в месяц

Ответить

Проектный меч

Пётр
2

1. Убираете допустимое превышение на 20 км/ч

Полная хуйня. Достаточно просто убрать его в населённом пункте. А вообще пусть муниципалитет решает, где можно ехать быстро, а где нельзя.

Ответить

Пётр Козлов

Проектный
3

Полная хуйня это когда ты едешь по КАДу допустимое 110, а мимо тебя пролетает долбоеб на 130 и начинает играть в шашечки, создавая опасность для остальных. А чо можно ведь на двадцаточку превысить

Ответить

Проектный меч

Пётр
–1

Ну так съеби в правую полосу и не мешай тем, кто едет быстрее. То, что ты не в курсе правил - это не проблема остальных на дороге, а твоя.

Ответить

Антон Пострунин

Проектн…
0

Ну так сделайте ограничение в 130, а зачем делать +20 ко всем знакам?

Ответить

Проектный меч

Антон
0

Ну я и спрашиваю: почему не сделать раздельные режимы для города и трасс? Зачем делать глобальные правила на разные дороги?

Ответить

Корнелий Шнапс

6

Зима!.. Варламов, торжествуя,
На самокате обновляет путь.

Ответить

Савва Соловецкий

3

Штраф за превышение скорости на местах с абсурдными ограничениями - это такой доп налог с автомобилистов, change my mind

Ответить

Михаил Мятный

Савва
–1

30 км/ч в городах - для обеспечения максимальной выживаемости пешехода при наезде. 
доп налог с автомобилистов

Берёшь
и
не нарушаешь 

Ответить

Савва Соловецкий

Михаил
3

А еще можно на всякий случаи и не работать и из дома не выходить, а то вдруг нарушишь какой-нибудь очередной закон принятый под эгидой "мир и безопасность". 
Я каждый день наматываю по сотне километров по пробкам Москвы, если сделать ограничения в 30 км/ч то город окончательно умрет в пробках (да и еще и не успеешь никуда), проще будет купить сраный электросамокат который не видят камеры и ездить на нем 60+ 

Ответить

Oleg Krasikov

Савва
4

Есть небезосновательное предположение, что если все будут двигаться в своих полосах со скоростью 30 километров в час, то пропускная способность увеличиться

Ответить

Савва Соловецкий

Oleg
0

ахаха такого никогда не будет, ведь есть владельцы бнв и лэнд крузеров

Ответить

Михаил Мятный

Oleg
–1

Есть не менее небезосновательное предположение, что если убрать ограничения по скорости, а все улицы превратить в гоночные треки... пробок станет больше. 
Потому что все пересядут на личные автомобили. 

Ответить

Согласный цветок

Савва
3

Вот самокат меньше автомобиля, так что самокатов на дороге будет помещаться больше, чем автомобилей - пробок не будет.

Ответить

Михаил Мятный

Савва
0

А еще можно на всякий случаи и не работать и из дома не выходить,

А ещё можно не преувеличивать и не передёргивать? 
Смотри, я тоже так могу. А ещё можно кататься по улицам в стиле безумного Макса 120км/ч+ и сразу в пюре пешеходов закатывать. 
Я каждый день наматываю по сотне километров по пробкам Москвы, если сделать ограничения в 30 км/ч то город окончательно умрет в пробках

Ну, потому что в нормальном современном городе личный автомобиль вообще не основное и не самое желательное средство передвижения. 

Ответить

Alexander Pinegin

2

Можно погрешность в 20 км/ч до штрафа снизить для начала. А то по факту где 60 можно гонять до 80, где 40 до 60…

Ответить

Рыжий

3

Так вроде бы уже давно сделали? Много где висят знаки 20км/ч , 40км/ч

Ответить

Виктор Ганелес

Рыжий
2

Видимо теперь таких улиц станет больше

Ответить

Согласный цветок

Рыжий
–1

Это обычно возле школ ограничения

Ответить

Artemy A.

–1

Можно сократить до 5км/ч, а потом штрафы собирать

Ответить

Чистый щит

2

Похоже на просвет в тучах идиотизма

Ответить

Mike Efremov

–2

ПИЗДЕЦ ВЫ ЕБНУЛИСЬ ТАМ ЧТОЛЕ

Ответить

Дмитрий Петров

2

"Но делать это надо «индивидуально и обоснованно» для каждой улицы."
Ну т.е. они могли и 5 км/ч вставить, и такое ограничение ведь где-то есть, и заголовок был бы ещё интереснее

Ответить

alexferman

1

Разрешённую "погрешность" в 20 км/ч оставили?

Ответить

Корнелий Шнапс

alexferman
1

увеличили - на таких улицах нештрафуемый порог теперь 50км/ч

Ответить

Alexey Kostuk

1

Мм, желтушный заголовок ради кликбейта - люблю такое

Ответить

Должный корабль

1

В Хельсинки вроде так, в центре города 20-30км/ч. Был год когда у них не было сбито ни одного пешехода со смертельным исходом

Ответить

Zee Zao

1

Теперь самокаты будут лететь даже быстрее авто 

Ответить

Серьезный татарин

0

А смысл-то какой, если все как катались с превышением, так и продолжат?

Ответить

Tony Urban

0

Вот и хорошие новости

Ответить

Сергей Анонимович

–1

Ну спасибо блин, а че не 15 км в час?

Ответить

This is I'm

0

А если он едет только 30 минут , то можно 60 км /ч

Ответить

andorus

0

Новость конечно 💣 

Ответить

Антон Пострунин

0

 Но делать это надо «индивидуально и обоснованно» для каждой улицы.

Понятно везде останется 60 (80 🤡). 

Ответить

Солёная Капля

–1

Проблема не в скорости, а том, что народ прёт в большие города из-за того, что власти не развивают регионы в необходимом объеме. 

В городах получается перенаселение. Это и пробки, и раздраженность, и тесная инфраструктура. А также концентрация горе-водителей, верящих в себя. Так-то они бы рассеяны по всей стране, а тут собираются в нескольких местах на БМВ и поршах.

Ответить

Лысина Арика

–4

Если скорректируют ещё дозволенное разрешение в городах, то вообще шикарно/

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