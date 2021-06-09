С улиц Петербурга пропали самокаты. Рано утром их начали изымать с парковок Статьи редакции
Многие приложения кикшеринга показывают, что доступного транспорта нет.
Утром 9 июня жители Петербурга не смогли арендовать электросамокаты, сообщает «Фонтанка».
Корреспондент издания не смог найти их в приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, Eleven. В приложении ScooBee зарегистрироваться не удалось. Несколько самокатов нашлись в приложении Molnia, но они были не в центре города.
Пользователи Whoosh получили уведомление от компании, в котором она предупредила о приостановке работы. «Сейчас мы вынуждены временно убрать самокаты. Приносим свои извинения за неудобства», — сказано в сообщении.
По данным телеграм-канала Baza, с 6 утра следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах Петербурга. Это связано с с уголовным делом, возбуждённым после того, как двое человек на арендованных самокатах сначала сбили, а потом избили прохожего на Невском проспекте. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал найти нападавших — 18 мая их арестовали.
8 июня власти Петербурга ограничили скорость электросамокатов на 20 улицах Центрального и Петроградского районов города до 10 километров в час.
Редактор TJ вечером 8 июня получил уведомления от сервиса Molnia, в котором говорилось, что центр города закрыт для катания и что это связано с рекомендациями СК.
Это и есть решение, более мерзких персонажей чем самокатчики на улице трудно встретить.
Нет, это убийство целой сферы бизнеса без необходимости.
Надо решать вопрос с ебланами, а не с вещами, которые ебланы используют для своего развлечения. Не будет самокатов - они будут на каршеринге людей сбивать. Не будет каршеринга - будут палками пиздить прохожих
Эм, и в чем проблема палки изъять и запретить? Как дети, честное слово
Была бы палка - закон найдётся, так сказать
Был бы закон, а палку срубим.
Ебланы как дети. Проще не давать им опасных вещей, чем пытаться убедить не быть ебланами
Деревянный рак
Нада именно не давать им вещи. А не запрещать сами вещи для всех, как это сделали совки
У нас вот стадион в городе был. Мамашки туда гулять с колясками ходили. Им поставили турникет, чтобы коляска не проходила. Так они её стали перекидывать сверху. Так что херни не неси. Ебланы они и в Африке ебланы. Им твоë умное проектирование не помеха. Ты посмотри, им даже срок в тюрьме не помеха, чтобы наебланить
Ну тогда ты должен знать, что все, то тебя удерживает от массового убийства на дороге — это ответственность (ты понимаешь, что так делать не стоит) и сознание, что большинство людей разумные (иначе ты бы шарахался от встречки без отбойника).
При этом сам пишешь, что:
Нельзя ничего проектировать с расчётом, что большинство людей разумные и будут дырявые правила соблюдать
Но это ты только что ДОРОГУ описал
Ну тогда ты должен знать, что все, то тебя удерживает от массового убийства на дороге — это ответственность (ты понимаешь, что так делать не стоит) и сознание, что большинство людей разумные (иначе ты бы шарахался от встречки без отбойника).
Довольно хреново, что единственное, что меня должно защищать от таких же ёбнутых как я это какая то бумажка с написанными на ней словами. Не, это будет приятно, что за мой труп водитель присядет на 2.5 колонии поселения. Но это не будет отменять самое важное - я мёртв.
Но это ты только что ДОРОГУ описал
Так а я спорю, что у нас дороги организованы по-уебански? У нас еженедельно по 130 человек гибнет в ДТП и как говорится noone bats an eye.
Тут действует обратная ситуация. Если ты богатый и слегка ёбнутый человек, то у тебя весьма мощная машина чаще всего есть, если у тебя под капотом в среднем от 300 л.с., а у потока в среднем в районе 100 л.с., то ты чаще всего поднавалишь. И между одним походом в ГУМ и ежемесячной закупкой одежды и возможностью поездить как тебе хочется ближайшие пару-тройку лет, ты вполне себе можешь позволить выбрать этот вариант. Но это, опять же, исключительные случаи, которые крайне редко происходят.
Чаще всего штраф за превышение ёбнет по стандартному владельцу Логана/Приоры с зп 25к в месяц и наловить этих штрафов 250р (со скидкой) никому неприятно. Работает ли это? Я уже выше описал, как это работает в реале.
Тысячи учёных тратят миллионы часов, чтобы спроектировать безопасные дороги. Можешь почитать методы реализации, но они не едины для целых дорожных сетей, они отдельно проектируются для каждой конкретной улицы с учётом её загруженности, пропускной способности, сколько пешеходов на ней оказывается, как они на ней оказываются, какие случаи ДТП случаются итд. А то что любой проспект Ленина в центре любого постсоветского города позволяет кому угодно (в том числе и мне), даже Ладу Калину раскочегарить и намотать с десяток человек означает, что дорога спроектирована плохо.
Ты не путай одно с другим. Проектирование дорог — это применение корректных ПДД, но ВСЕ ПДД основаны на сознательности.
А твой довод — что людям доверять нельзя. Следовательно, и ПДД надо менять.
меня должно защищать от таких же ёбнутых как я это какая то бумажка с написанными на ней словами.
Ты думаешь, будто это «бумажка», а на самом деле — договоренность. Ты научись людям доверять, они не такие уебки, как ты о них думаешь.
Я научусь людям доверять, когда в ДТП за год погибнет максимум 50 человек на всю страну и то по причине "засмотрелся на птицу, споткнулся, упал виском об асфальт на проезжей части", до тех пор, пока в стране происходит такое кол-во ДТП и погибает по несколько тысяч человек ежегодно, ЗНАЧИТ ЧТО-ТО ТУТ НЕ ТАК, КАКАЯ-ТО У НАС ХЕРНЯ, А ДАВАЙТЕ КА МЫ РАЗБЕРЕМСЯ В ЧЕМ У НАС ТУТ ХЕРНЯ. Мы же как-то умудрились электросети организовать таким образом, что у нас не случается как в Азии по десятку трупов, потому что кто-то нёс длинную железную палку и случайно задел низковисящий пучок проводов. Там это проблема.
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (0.017%). В ГОД
Всего, по данным ведомства, в результате ДТП на российских дорогах погибли 16,9 тыс. человек (0.01%) В ГОД
Во-первых, в РФ даже меньше, чем в среднем по миру, во-вторых, шансы умереть довольно невысоки. Ты слишком напуган жизнью.
Люблю эту логику, ну погибли и погибли, умерли-бумерли, чего бухтеть-то. Их недостаточно много погибло. Я потому и называю погибших в ДТП, как максиму, что может произойти. Большая часть ДТП это потёртое ЛКП и замятый бампер/крыло. Отменяет ли это проблему? Вообще ни разу. Ещё раз повторяю, если в толпе людей есть 1 идиот, то весь IQ толпы резко снижается до этого самого идиота, почему это так работает? Потому что толпа то разумна в целом, но появление идиота даёт нам вероятность, что может произойти херня, в чём должна быть цель при проектировании чего угодно? Убирать эти самые вероятности, даже самые идиотские.
Я живу в реальном мире и умею читать вероятности. Если я вижу, что от терроризма ежегодно погибает несколько десятков человек, а в ДТП погибают тысячи, а то и по твоим данным полтора десятка тысяч человек, то у меня возникает вполне резонный вопрос. А почему мы не уменьшаем смертность от ДТП в первую очередь, а терроризмом мы не занимаемся в третью, а то и в пятнадцатую очередь? И даже смертность в ДТП так не беспокоит, просто это максима происходящего происшествия на дороге и оно приходится так, в тему в этом обсуждении, меня больше беспокоит большая смертность от сердечно-сосудистых и что вот тут всем вообще насрать. Всего лишь математика и я не прячу голову в песок, я чётко заявляю, что есть проблема, она воспроизводима, систематична, решаема, приводит к гибели людей.
Да у тебя механизм подсчета вероятности наступления неблагоприятного события барахлит. По-простому говоря, ты трусишь.
Смотри: если ты живешь в мегаполисе, то ездишь в метро с террористом. Если ты живешь в многоквартирном доме, то в твоем квартале есть преступники. Возможно, у твоего соседа есть нелегальное оружие.
Согласно твоей логике — всех надо класть на землю, руки так, чтоб я их видел, лишь бы ничего не случилось. Но это жизнь, тебе не даст никто гарантий.
И не ссы, большинство людей вменяемые, и им можно доверять. Если тебя будут обижать на улице, они заступятся. Не ссы. И не надо всех обертывать в тысячу рулонов пленки с пупырышками, ведь мы можем упасть и пораниться или поранить друг друга. Гипертревожность — хуйня.
Ты идиот? Тебе чётко говорят, вот есть такие то цифры, есть такая то статистика, происходит постоянно такое то событие, на него никак не обращают внимание, мне в ответ "ыыыы да, а у тваиго сасида можед быдь аружие а можыд и не быдь не сы бротишко", блядь, ты понимаешь, что такое статистика?
все, то тебя удерживает от массового убийства на дороге — это ответственность
Нет. Инженер (хороший) максимально (на сколько это возможно экономически и технически) минимизирует человеческий фактор. Пользователь по дефолту долбоеб, бестолочь, маньяк, идиот и обезьяна. Поэтому даже языки программирования, сапры, инструменты для инженеров воспринимают самих инженеров как глупых обезьян по дефолту.
У глоков аж три предохранителя, где-то электричество отключается только при коротком замыкании, а где-то - и при малых учетках, хорошая болгарка не включится после отключения электричества даже с нажатой кнопкой, правильный компилятор предупредит о неудачном коде. И так далее.
Ответственность лишь один из многих прочих механизмов: ответственность, сминаемые зоны, специальная форма капота и лобаша, подушки, жесткость кузова, инфраструктурная сложность для разгона до опасной скорости (а скорость важна, потому что зависимость квадратичная), электронные тупо автоматические системы торможения, окружающие, копы в штатском.
То есть можно создать условия (если захотеть), в которых сложно устроить кармагедон, даже если очень захочется. Что уж говорить о неумышленном долбоебизме, вроде "устал", "не заметил", "хотел погонять".
А можно сделать говно. Буквально вчера видел разъебанные троссовые ограждения (сами по себе нехуевые), которые делят трехполосную дорогу (в хуевых, очевидно, местах, хуевым, очевидно, способом).
но тут видишь в чем проблема.
Очень мало вещей при пользовании которой 90% пользователей нарушает правила и создает неудобства всем вокруг.
Т.е. катайся электросамокатчики там же где велосипеды, мокики и другой моторный транспорт и никому бы в голову не пришло их запрещать.
И как раз именно арендные и катают по тротуару. Те которые я вижу на дорогах - это не арендные...
Т.е. должен быть какой-то механизм чтобы заставить арендаторов ездить не по тротуару.
Деревянный
Механизмов решить проблему наезда на пешеходов - десятки и сотни. Но был выбран самый простой и советский - все запретить
Телефонный
Эти неудобства появляются потому, что власти упорствуют в уклонении от того, чтоб регламентировать безопасное использование этого вида транспорта, не говоря уже о создании или выделении под них дорожек
Ориентированный
Если ты не катаешься как долбоёб, то сойдёт
они даже когда пешком мешают
я бы еще машины из за такого за одно запретил. Тут конечно гиперболизированная версия но в целом так везде
Прости, а какого х.. ты делаешь на транспорте с мотором на тротуаре?
Из-за таких как ты и запретили...
ну твой стиль диалога тебя полностью характеризует.
Типичное быдло считающее себя выше других и плюющее на окружающих
Автомобилисты доставляют людям гораздо больше проблем. Запретить автомобили?
погугли, сколько людей в день в РФ умирает в автоавариях. Запретим машины?
Тогда в первую очередь нужно запретить ебучих водил на тазах, по вине которых погибают ежегодно миллионы людей
но вы никому не нравитесь
вы пришли и начали отгрызать куски пространств пешеходных
когда туша 80-90 кг несется на скорости в непредсказуемом направлении (не как велосипедисты даже) это опасно
1. дорожки себе выбейте
2. запускайте самокаты
в таком порядке а не наоборот
это должна быть инициатива одобренная людьми а не захват пространства без регламента
ДУ Ю АНДЕРСТЕНД?
а то запрещают как свойственно гебухе тоже плохо разумеется
вы никому не нравитесь
Кто «вы»?
Я этими самокатами не пользовался за всю жизнь ни разу.
Но я вижу что творится хуйня. Это как если бы ребёнок ударился головой о качели на детской площадке и по всему городу все детские площадки сравняли с землей трактором, а на производителей качелей завели уголовку.
Это не нормально и так быть не должно в адекватном мире. Поэтому я и возмущаюсь.
Если уж власти проебали момент когда все это начиналось, не успели регламентировать, не успели организовать все правильно - то виноваты именно власти и ебать нужно было себя, а не тех, кто в этом не виноват ни разу
Ты что, всерьёз не понимаешь, что электросамокат на пешеходном переходе это явная угроза для всех? Это тебе даже не велосипед, который конструктивно сделан так, что ты в толпе не разгонишься. Электросамокат разгоняется до 25 км/ч за 3-5 секунд. Это создаёт опасные иллюзии у водителей таких девайсов. А так как зачастую на таких самокатах ездят люди, у которых даже прав нет, а порой и паспорта (по возрасту), то имеем что имеем. Дикие манёвры среди людей на железной махине с двигателем, вылетание на зебру со скоростью мопеда, и т.п.
Пока их было мало, это было незаметно. Теперь это массовая тема с соответствующими последствиями. Что ты предлагаешь делать? Тест на IQ для потенциальных водителей этого дерьма?))
Проблема налицо и её надо решать. Пока решили так, и это лучше, чем терпеть этот дурдом и ждать новых жертв.
Деревянный рак
Было миллион способов решить вопрос без убивания целой сферы.
Сократить количество самокатов, снизить макс скорость, ввести более жесткую фильтрацию пользователей и т.д.
Но нет, просто взяли и убили
может наивно как то винить чинуш
если чинуша может игнорировать и просто тупо запрещать
и народ это одобряет посмотри на комменты
значит народу норм
народ свой выбор сделал
ты говоришь о стране где сидит чел в тюрьме после того как его пытался убить президент этой страны и где людям с этим по большей части норм?
мы об этой стране?
вперед
собирайте митинг (ага)
заседание какое то по этому поводу организовать (ага)
заявить об этой проблеме (ага)
сделать все по человечески как это наверняка сделают или уже сделали первые европейские страны
в правильной последовательности
(ага)
Да, чем больше таких наглых плевков в лицо, тем больше спящих «я не интересуюсь политикой» будут просыпаться. Это хорошо. И нужно активно это распространять.
не знаю
было показано что это может продолжаться очень долго
спящие не будут успевать за теми кто уже годы тренируется их подавлять
Виновато быдло которое носится на транспортном средстве с мотором по тротуарам.
Ездили бы как велосипедисты и мокики по дорогам, и проблемы бы не было...
Это не бизнес, это прожиг денег инвесторов, вся эта сфера глубоко убыточна и без планов на выход в плюс
Покажи бухгалтерскую отчетность, пожалуйста
Любая шеринг-экономика убыточна, кроме монополий - в мире, не только в России. А уж тем более такая нишевая, как самокаты. В любом шеринге, если пользователь будет оплачивать все издержки, цена будет такая высокая, что никто не будет пользоваться услугой. Статей миллион на эту тему, и в рунете и в нормальном интернете. Хотя бы https://trends.rbc.ru/trends/sharing/5de4e5f19a7947f2c0f0d0a7
Когда благодаря этому запрету подохнет мелочевка, рынок захватят 1-2 монополиста, взвинтят цены и будет все очень даже прибыльно. Это же просто царский подгон Яндексу и мейлу
Так же кудахтали производители радиоактивных светящихся сувениров в США)
Ты это всерьез? Дело в принципе в самокатчиках? Только ногу на самокат поставил — все, сразу мерзавец?)
Это были те самые космополиты с посредственным знанием русского языка?
Да бля, объясните мне наконец, отчего тут так табуирована национальная тема? От минусов не рвусь, от табуированности рвусь. Разверните свою мысль хоть кто-нибудь из несогласных!
Табу национальной темы
Нурбек
Шалом славяне
И что, они рвутся, что кто-то из нерусских ведет себя, как мудак, т.к. они сами нерусские? Странная тема.
@Nurbek Yesmagambetov а в чем дело, с чем ты не согласен, раз минус ставишь? Я пытаюсь разобраться в ситуации. Что-то не так?
Комментарий удален
Одинокий шар
Хуже только водители автомобилей , хамло то ещё. Убирайте свои корыта тогда тоже , на машинах людей тоже сбивают. И самолёты. А метро, ууу, вот вчера видел человека раздавило .
И коней запретите , те тоже людей брыкали.
На автомобиль хотя бы нужно права получить, экзамен сдать, тачку застраховать. Хотя бы минимальные меры против малолетних дебилов там есть.
А самокат с двигателем выдают всем - и больным, и убогим, и малолетним. Результат соответсвующий.
Ну все же среди автовладельцев доля гоняющих по тротуарам, и сбивающих пешиков стремится к нулю. Это прямо редкость.
А среди самокатчиков по дорогам ездит процентов 10, а остальные лезут на тротуар...
Т.е все таки есть причины что то менять...
Одинокий шар
Но ведь это и задумывалось как средство передвижения по тротуару...
В цивилизованных странах, в которых я был, на электросамокатах ездят в основном по велодорожкам. Но в этой стране мало того что нет велодорожек, так еще и весь правый ряд запаркован автомобилями, из-за чего невозможно ездить на велосипеде/самокате по правилу "в метре от края проезжей части" и приходится объезжать автомобили слева, что опасно.
Кем задумывалось?
Чем электросамокат со скоростями до 60км/ч и супер быстрым разгоном отличается от мокика? Ничем, даже шустрее его.
Какого хрена это на тротуаре?
Велосипеды и мокики по ПДД ездят по дорогам.
Кстати помню когда мокики только стали модными тоже куча долбоклюев катали по тротуарам, но очень быстро их как-то приструнили.
На тротуаре место только обычному самокату, скейту и роликам.
Даже не представляешь как же я с тобой согласен в Киеве такая же беда. Идешь по улице, а в сантиметре от тебя два человека на одном металическом самокате 30 км едут не понимая что скорость должна быть такой что бы избежать любой опасности, например, в виде ребенка который внезапно отпрыгнул в сторону. Ну ладно пусть у нас кого то задавят, покалечат, убьют вот тогда-то люди и задумаются.
Это не решение, а скорее приостановка бизнеса, до момента усовершенствования инфраструктуры, которая, скорее всего, никогда не произойдёт. Поэтому по факту это закрытие бизнеса из-за невозможности пересмотреть городскую инфраструктуру.
Классика. Зачем решать проблему, ДОН когда можно просто все ДОН запретить
Это Питер, детка. Давно на Беглова не смотрели?
Да, это вам не Сан Франциско. Хотя постойте...
https://vc.ru/transport/38730-vlasti-san-francisko-obyazali-servisy-po-prokatu-elektrosamokatov-ubrat-ih-s-ulic-goroda-do-4-iyunya
Ты понимаешь разницу между уведомлением от муниципалитета заранее, с продуманными процедурами для решения проблемы и объявленным сценарием, и между резкой рекомендацией СК, обязательной к исполнению?
Да, да, ЭТО ДРУГОЕ!
Просто процитирую комментарий оттуда же:
Представлю, какой вой тут поднялся бы, если бы такая инициатива исходила от мэрии Москвы. Тут бы и гулаг припомнили, и рэкетирство, и путина. Ну а когда такое происходит в штатах, все только одобрительно кивают: «ну - надо так надо!»
Это действительно другое; и с чего ты взял, что цитирование какого-то комментария под статьей является доводом?)
Ты сам с собою говоришь, какая кровавая гебня. Вот тебе простая аналогия: ты едешь на такси с водителем. Осознав, что уехал куда-то не туда, тот не объявляет тебе, что вы заехали куда-то по ошибке, что он перестроил маршрут и что время прибытия увеличится на 15 минут, а тупо бьет по тормозам и орет: — Всеее!!! Поездка окончена!!!
В течение первых шести месяцев пилота регулятор планирует разрешить компаниям разместить в городе 1250 самокатов, а в течение второго полугодия увеличить их число до 2500.
Вот оно основное отличие. Тут просто под замок самокаты, пошли все нахуй. Здесь я сразу вижу то что проблема есть, решать будем через регулятора вот так. Да, это другое.
усы пропали говорят
Ищут пожарные, ищет милиция
Ориентированный
с другими силовиками, ими пугают непослушных детей
его поступки не ради славы, он просто ненавидит большинство людей
Пора бы уже солдат НАТО запретить, а то из-за последних самокаты пришлось изымать
Лесной шар
Предварительно проведя обыски и изъяв электронику и всё, на что глаз ляжет.
Телефонный корабль
@Летний Никита бота разблокировали? или банили другого?
в следующий раз когда машина сбьет пешехода ждем запрещение машин
Молнию, в отличии от бизнеса проката, не отжать.
Не так надо. Надо давить на тему детей, тогда какую угодно дичь можно протолкнуть - "Сколько ещё молнии будут убивать наших детей? Страшно с ребёнком на улицу выйти!! Эти молнии непредсказуемые и правительству надо что-то решать с этим! Сами подумайте не страшно ли вам за своих детей?!"
Какой же ты мудак, строить аналогию между молнией и самокатерами. Как бабка у лавочки разнылся.
Как небольшая кучка дятлов уронила целую нишу рынка)
Не говори. Дали им самокаты, катайтесь аккуратненько.
Все сами и проебали