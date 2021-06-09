С улиц Петербурга пропали самокаты. С раннего утра их изымают с парковок Статьи редакции
Многие приложения кикшеринга показывают, что доступного транспорта нет.
Утром 9 июня жители Петербурга не смогли арендовать электросамокаты, сообщает «Фонтанка».
Корреспондент издания не смог найти их в приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, Eleven. В приложении ScooBee зарегистрироваться не удалось. Несколько самокатов нашлись в приложении Molnia, но они были не в центре города.
Пользователи Whoosh получили уведомление от компании, в котором она предупредила о приостановке работы. «Сейчас мы вынуждены временно убрать самокаты. Приносим свои извинения за неудобства», — сказано в сообщении.
По данным телеграм-канала Baza, с 6 утра следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах Петербурга. Это связано с с уголовным делом, возбуждённым после того, как двое человек на арендованных самокатах сначала сбили, а потом избили прохожего на Невском проспекте. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал найти нападавших — 18 мая их арестовали.
8 июня власти Петербурга ограничили скорость электросамокатов на 20 улицах Центрального и Петроградского районов города до 10 километров в час.
Редактор TJ вечером 8 июня получил уведомления от сервиса Molnia, в котором говорилось, что центр города закрыт для катания и что это связано с рекомендациями СК.
Это и есть решение, более мерзких персонажей чем самокатчики на улице трудно встретить.
Нет, это убийство целой сферы бизнеса без необходимости.
Надо решать вопрос с ебланами, а не с вещами, которые ебланы используют для своего развлечения. Не будет самокатов - они будут на каршеринге людей сбивать. Не будет каршеринга - будут палками пиздить прохожих
Эм, и в чем проблема палки изъять и запретить? Как дети, честное слово
Была бы палка - закон найдётся, так сказать
С палкой далеко не убежит — пизды получит, этот вариант отпадает
Ебланы как дети. Проще не давать им опасных вещей, чем пытаться убедить не быть ебланами
Телефонный
Эти неудобства появляются потому, что власти упорствуют в уклонении от того, чтоб регламентировать безопасное использование этого вида транспорта, не говоря уже о создании или выделении под них дорожек
Автомобилисты доставляют людям гораздо больше проблем. Запретить автомобили?
погугли, сколько людей в день в РФ умирает в автоавариях. Запретим машины?
Это не бизнес, это прожиг денег инвесторов, вся эта сфера глубоко убыточна и без планов на выход в плюс
Ты это всерьез? Дело в принципе в самокатчиках? Только ногу на самокат поставил — все, сразу мерзавец?)
Комментарий удален
Это были те самые космополиты с посредственным знанием русского языка?
@Nurbek Yesmagambetov а в чем дело, с чем ты не согласен, раз минус ставишь? Я пытаюсь разобраться в ситуации. Что-то не так?
Одинокий шар
Хуже только водители автомобилей , хамло то ещё. Убирайте свои корыта тогда тоже , на машинах людей тоже сбивают. И самолёты. А метро, ууу, вот вчера видел человека раздавило .
И коней запретите , те тоже людей брыкали.
Классика. Зачем решать проблему, ДОН когда можно просто все ДОН запретить
Это Питер, детка. Давно на Беглова не смотрели?
усы пропали говорят
Ищут пожарные, ищет милиция
Ориентированный
с другими силовиками, ими пугают непослушных детей
его поступки не ради славы, он просто ненавидит большинство людей
Да, это вам не Сан Франциско. Хотя постойте...
https://vc.ru/transport/38730-vlasti-san-francisko-obyazali-servisy-po-prokatu-elektrosamokatov-ubrat-ih-s-ulic-goroda-do-4-iyunya
Ты понимаешь разницу между уведомлением от муниципалитета заранее, с продуманными процедурами для решения проблемы и объявленным сценарием, и между резкой рекомендацией СК, обязательной к исполнению?
Пора бы уже солдат НАТО запретить, а то из-за последних самокаты пришлось изымать
Телефонный корабль
@Летний Никита бота разблокировали? или банили другого?
Как небольшая кучка дятлов уронила целую нишу рынка)
Не говори. Дали им самокаты, катайтесь аккуратненько.
Все сами и проебали
Проебали ебанаты, а страдают все. Точно так же на каршеринге есть небольшой процент уебков, которые бьют машины, создают аварийные ситуации, сбивают людей. Но из-за них же не закрывают каршеринг. Потому что проблема не в каршеринге, а в ебланах. Ебланы есть в любой сфере, в любом бизнесе. Не закрывать же все из-за них
На самокате легче сбить человека и скрыться
Деревянный рак
Ножом порезать человека и скрыться ещё проще. Давайте запретим ножи и правые руки?
Ножи регламентированы
Самокаты еьаные нет
О том и речь. Нужно не запрещать, а решать проблему. А наши совки решать проблемы не умеют и не хотят, они могут только запрещать.
Быстро они не решат проблему с изменением ПДД под самокаты и другими законами, дорогами для самокатов. Поэтому для начала надо запретить, чтобы минимизировать риски
Ну а потом уже будет нечего регламентировать. Все компании обанкротятся
Яндекс обанкротится?
ну так появятся другие, как всегда бывает
а зачем новые?
нет, они нахуй не нужны, ниша запонена полностью
это абсолютно не тождественная ситуация с развивающейся нишей аренды самокаотов
И что ты не можешь купить в любом супермаркете без разрешения нож которым можно зарезать ?
https://www.wildberries.ru/catalog/15070787/detail.aspx?targetUrl=XS
Даааа, регламентированы адекватно, логично и последовательно. Нет шансов получить в руки дрын, а проблем купить нормальный туристический нож определённого размера не существует.
Тревожный кофе
правую руку запрещать нельзя, я ей дрочу
Давайте, я за.
И некоторые некрасивые мочки ушей тоже запретить было бы неплохо.
Очевидно, что пешеходов страдающих от самокатов многим больше чем пешеходов пострадавших от машин каршеринга.
Возможно, Возможно, стоило снизить скорость самокатиков до 5 км/ч.
Езда на машине регулируется ПДД с ответственностью за нарушения - по сути это договорённость между городом и водителем за право езды по дорожной сети , самокаты не регулируются ничем, кроме "сознательности" арендатора, этот пробел очевидно надо устранять 🤷♂️
Деревянный рак
Об этом и речь. Нужно регламентировать, создавать правила, штрафы. Но не запрещать. Но запретить проще. И быстрее. И привычнее
Телефонный корабль
Я роняю нишу у, я роняю рынок э, я роняю самокаты, я поджигаю жопу дятлам
МС SKRF
Их орды уже
Потом выяснится, что сервисы кикшеринга не дали на лапу кому-то, вот их и начали прессовать
передел рынка по силовиковски - просто решили сменить владельца, теперь появятся новые духовные сервисы самоката, которые батюшка обработает кадилом от происшестий. И владелец будет у них правильный.
Молодцы! Вместо того, чтобы прогнуться и поделиться бизнесом, просто закрылись.
Чисто питерский способ решать проблемы. То омоном бар разогнать по методу «всем мордами на пол», то отхерачить ногами пожилых женщин за митинг, то изъять самокаты после пары аварий. Такое ощущение, что культурной столицей руководит отставной замполит.
Галаад регулирует все сферы жизни. Такой 1984...
Ориентированный шар
Ну когда у тебя 10к самокатов я не думаю что ты малый бизнес, но в целом как обычно
Мало вело шизиков, теперь еще одни ездуны по тротуару
Жаль, классная была штука, любили иногда прокатится с супругой. Очень обидно за бизнесменов, а все беды из-за наших же с вами дебилов сограждан.
Почему виноваты сограждане? Тебе не кажется что ты винить должен не их?
я виню долбоёбов из-за которых это все завертелось
Чиновников значит, правильно
Это 100% факт, что на человека можно наехать только на арендном самокате.
Неплохо, осталось каршеринги со всех парковок мск убрать.
Глядишь и машин в городе меньше станет, на несколько десятков тысяч.
Гениальная логика. Ты же в курсе для чего нужен каршеринг? Чтобы машин стало меньше.
Если убрать каршеринг, машин станет больше. Потому что вместо того чтобы взять каршеринг, людям нужно будет иметь свою машину.
Важно не то сколько машин, а сколько их на дорогах. С каршериншгом их на дорогах не меньше. Даже больше, так как доступность повышается. И парковка эффективней оборачивается, но это тоже повышает доступность.
Чтобы машин было меньше, нужна альтернатива. Пробка едет не быстрее, чем общественный транспорт (или чем скорость пешехода зачастую в России), такой вот научный пародокс.
Ну да, очень разумно, чтобы было меньше машин закидаем город тысячами и тысячами шеринговыми. Я прям вижу как их стало меньше )
Знаю многих людей, которые продали свои машины и пользуются каршерингом. Так это и работает. Да, эффект не моментальный. Но при высокой доступности каршеринга личный автомобиль оказывается не нужен. Он дороже, больше хлопот и т.д.
Вот как мне теперь добираться до метро, огромный вопрос
ждем видосов, росгвардейцы гоняются за школьниками на самокатах по детским площадкам
Слава богу что мы живём в России а не Америке
Странная реакция после избиения одного персонажа. Может родственник Бастрыкина?
Ребята, не расстраивайтесь!
Вот эту штуку в руках держите и катайтесь на здоровье!
Всего вам доброго!