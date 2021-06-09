Многие приложения кикшеринга показывают, что доступного транспорта нет.

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Утром 9 июня жители Петербурга не смогли арендовать электросамокаты, сообщает «Фонтанка».

Корреспондент издания не смог найти их в приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, Eleven. В приложении ScooBee зарегистрироваться не удалось. Несколько самокатов нашлись в приложении Molnia, но они были не в центре города.

Пользователи Whoosh получили уведомление от компании, в котором она предупредила о приостановке работы. «Сейчас мы вынуждены временно убрать самокаты. Приносим свои извинения за неудобства», — сказано в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, с 6 утра следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах Петербурга. Это связано с с уголовным делом, возбуждённым после того, как двое человек на арендованных самокатах сначала сбили, а потом избили прохожего на Невском проспекте. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал найти нападавших — 18 мая их арестовали.

8 июня власти Петербурга ограничили скорость электросамокатов на 20 улицах Центрального и Петроградского районов города до 10 километров в час.