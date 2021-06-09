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Новости
Ольга Щербинина

С улиц Петербурга пропали самокаты. С раннего утра их изымают с парковок Статьи редакции

Многие приложения кикшеринга показывают, что доступного транспорта нет.

122 122 комментария
3282 просмотров

Утром 9 июня жители Петербурга не смогли арендовать электросамокаты, сообщает «Фонтанка».

Корреспондент издания не смог найти их в приложениях Whoosh, Urent, Red Wheels, Eleven. В приложении ScooBee зарегистрироваться не удалось. Несколько самокатов нашлись в приложении Molnia, но они были не в центре города.

Пользователи Whoosh получили уведомление от компании, в котором она предупредила о приостановке работы. «Сейчас мы вынуждены временно убрать самокаты. Приносим свои извинения за неудобства», — сказано в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, с 6 утра следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах Петербурга. Это связано с с уголовным делом, возбуждённым после того, как двое человек на арендованных самокатах сначала сбили, а потом избили прохожего на Невском проспекте. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал найти нападавших — 18 мая их арестовали.

8 июня власти Петербурга ограничили скорость электросамокатов на 20 улицах Центрального и Петроградского районов города до 10 километров в час.

Редактор TJ вечером 8 июня получил уведомления от сервиса Molnia, в котором говорилось, что центр города закрыт для катания и что это связано с рекомендациями СК.

#новости #самокаты #петербург

122 122 комментария
24
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122 комментария
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Деревянный рак

65

Классика. Зачем решать проблему, когда можно просто все запретить

Ответить

Эпапа

Деревянный
–28

Это и есть решение, более мерзких персонажей чем самокатчики на улице трудно встретить.

Ответить

Деревянный рак

Эпапа
41

Нет, это убийство целой сферы бизнеса без необходимости.

Ответить

Эпапа

Деревян…
–13

мы говорим не о бизнесе, а за неудобства, которые эти самокатчики предоставляют людям

Ответить

Деревянный рак

Эпапа
38

Надо решать вопрос с ебланами, а не с вещами, которые ебланы используют для своего развлечения. Не будет самокатов - они будут на каршеринге людей сбивать. Не будет каршеринга - будут палками пиздить прохожих

Ответить

k. wintermute

Деревян…
2

Эм, и в чем проблема палки изъять и запретить? Как дети, честное слово 
Была бы палка - закон найдётся, так сказать

Ответить

Четкий

Деревян…
1

С палкой далеко не убежит — пизды получит, этот вариант отпадает

Ответить

Подземный Валера

Четкий
0

от кого?

Ответить

Четкий

Подземн…
1

От меня

Ответить

Елизавета Антон

Деревян…
0

Ебланы как дети. Проще не давать им опасных вещей, чем пытаться убедить не быть ебланами

Ответить

Телефонный

Эпапа
17

Эти неудобства появляются потому, что власти упорствуют в уклонении от того, чтоб регламентировать безопасное использование этого вида транспорта, не говоря уже о создании или выделении под них дорожек

Ответить

andorus

Эпапа
8

Автомобилисты, велосипедисты, мотоциклисты, скейтеры, лыжники, извозчики, собаки, курильщики, соседи. Ненавижу всех кроме себя на самокате 

Ответить

Ориентированный

andorus
1

Если ты не катаешься как долбоёб, то сойдёт

Ответить

andorus

Ориенти…
0

Я лучше всех катаюсь, пешеходы мешают

Ответить

Ориентиров

andorus
0

они даже  когда пешком мешают

Ответить

new_comment

Эпапа
3

Автомобилисты доставляют людям гораздо больше проблем. Запретить автомобили?

Ответить

Ilya Sidyakin

Эпапа
0

погугли, сколько людей в день в РФ умирает в автоавариях. Запретим машины?

Ответить

velvetdust

Деревян…
0

Это не бизнес, это прожиг денег инвесторов, вся эта сфера глубоко убыточна и без планов на выход в плюс

Ответить

Деревянный рак

velvetd…
3

Покажи бухгалтерскую отчетность, пожалуйста

Ответить

Рыжий

Эпапа
16

Смешно, ведь проблема не в самокатчиках, а в паре людей без национальности, которые после ДТП не решили вопрос, а совершили преступление 

Ответить

Эпапа

Рыжий
–15

Так дело не в ДТП, а в принципе в самокатчиках.

Ответить

Alexander Sh

Эпапа
2

Ты это всерьез? Дело в принципе в самокатчиках? Только ногу на самокат поставил — все, сразу мерзавец?)

Ответить

N.D

Эпапа
0

Любовник твоей бабы скрылся на самокате, или мамку застал в постели с самокатом? Откуда такая нелюбовь?

Ответить

Комментарий удален

Alexander Sh

Рыжий
–2

Это были те самые космополиты с посредственным знанием русского языка?

Ответить

Alexander Sh

Alexand…
0

@Nurbek Yesmagambetov  а в чем дело, с чем ты не согласен, раз минус ставишь? Я пытаюсь разобраться в ситуации. Что-то не так?

Ответить

Alexander Sh

Alexand…
0

@шалом славяне ну а довод-то я услышу какой-нибудь? 

Ответить

Одинокий шар

Эпапа
6

Хуже только водители автомобилей , хамло то ещё. Убирайте свои корыта тогда тоже , на машинах людей тоже сбивают. И самолёты. А метро, ууу, вот вчера видел человека раздавило .
И коней запретите , те тоже людей брыкали.

Ответить

Кирилл Спиридонов

Эпапа
1

Ебало твоё мерзкое

Ответить

Здоровый браслет

Эпапа
0

Автомобилисты

Ответить

Я Я

Эпапа
0

Не тебя ли я случайно недавно самокатом напугал ? )

Ответить

Дон Бот

Деревянный
5

Классика. Зачем решать проблему, ДОН когда можно просто все ДОН запретить

Ответить

Федя Прозоров

Деревянный
5

Это Питер, детка. Давно на Беглова не смотрели?

Ответить

Ваша Закладко

Федя
1

усы пропали говорят

Ответить

Федя Прозоров

Ваша
4

Ищут пожарные, ищет милиция

Ответить

Ориентированный

Федя
2

с другими силовиками, ими пугают непослушных детей
его поступки не ради славы, он просто ненавидит большинство людей

Ответить

Nick

Федя
–1

Да, это вам не Сан Франциско. Хотя постойте...

https://vc.ru/transport/38730-vlasti-san-francisko-obyazali-servisy-po-prokatu-elektrosamokatov-ubrat-ih-s-ulic-goroda-do-4-iyunya

Власти Сан-Франциско обязали сервисы по прокату…
Компании смогут вернуться в город, только получив одобрение местного транспортного регулятора.
vc.ru
Ответить

Alexander Sh

Nick
4

Ты понимаешь разницу между уведомлением от муниципалитета заранее, с продуманными процедурами для решения проблемы и объявленным сценарием, и между резкой рекомендацией СК, обязательной к исполнению? 

Ответить

Valery Vaflef

Деревянный
2

Пора бы уже солдат НАТО запретить, а то из-за последних самокаты пришлось изымать

Ответить

Ustinlive

Деревянный
0

@Дон Бот

Ответить

Телефонный корабль

Ustinlive
1

@Летний Никита бота разблокировали? или банили другого?

Ответить

Ustinlive

Телефон…
1

Этот заработал. Его банили, судя по всему. Вчера вечером он не работал.

Ответить

Летний Никита

Телефон…
1

Походу разблокировали

Ответить

ТыжЮзер

36

Как небольшая кучка дятлов уронила целую нишу рынка)

Ответить

сироп от щекотки

ТыжЮзер
3

Не говори. Дали им самокаты, катайтесь аккуратненько.
Все сами и проебали

Ответить

Деревянный рак

сироп
30

Проебали ебанаты, а страдают все. Точно так же на каршеринге есть небольшой процент уебков, которые бьют машины, создают аварийные ситуации, сбивают людей. Но из-за них же не закрывают каршеринг. Потому что проблема не в каршеринге, а в ебланах. Ебланы есть в любой сфере, в любом бизнесе. Не закрывать же все из-за них

Ответить

Четкий

Деревян…
0

На самокате легче сбить человека и скрыться

Ответить

Деревянный рак

Четкий
20

Ножом порезать человека и скрыться ещё проще. Давайте запретим ножи и правые руки?

Ответить

Четкий

Деревян…
1

Ножи регламентированы

Ответить

Четкий

Четкий
0

Самокаты еьаные нет

Ответить

Деревянный

Четкий
8

О том и речь. Нужно не запрещать, а решать проблему. А наши совки решать проблемы не умеют и не хотят, они могут только запрещать.

Ответить

Четкий

Деревян…
1

Быстро они не решат проблему с изменением ПДД под самокаты и другими законами, дорогами для самокатов. Поэтому для начала надо запретить, чтобы минимизировать риски

Ответить

Деревянный

Четкий
2

Ну а потом уже будет нечего регламентировать. Все компании обанкротятся

Ответить

Четкий

Деревян…
1

Яндекс обанкротится?

Ответить

Четкий

Четкий
1

Сами инвестировали в риск — это было очевидно

Ответить

Деревянный

Четкий
1

Яндекс нет. А десятки других компаний да. В итоге останется монополия Яндекса, который захватит поляну и взвинтит цены.

Запомните этот твит

Ответить

Телефонный

Деревян…
0

ну так появятся другие, как всегда бывает

Ответить

Alex Alen

Телефон…
0

Много у нас магнитов новых появилось? 

Ответить

Телефонный

Alex
0

а зачем новые?

Ответить

Alex Alen

Телефон…
0

Я по моему чётко задал вопрос, у нас много новых магнитов появилось?

Ответить

Телефонный

Alex
0

нет, они нахуй не нужны, ниша запонена полностью
это абсолютно не тождественная ситуация с развивающейся нишей аренды самокаотов

Ответить

Alex Alen

Телефон…
0

Так а схуяли ты тогда утверждаешь, что на зачищенном поле, которое займет удобный монополист появится хоть один новый игрок, который запустит конкуренцию монополисту? 

Ответить

badResistor

Четкий
0

И что ты не можешь купить в любом супермаркете без разрешения нож которым можно зарезать ? 

Ответить

Михаил Мятный

Четкий
0

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Даааа, регламентированы адекватно, логично и последовательно. Нет шансов получить в руки дрын, а проблем купить нормальный туристический нож определённого размера не существует. 

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Ответить

Телефонный

Деревян…
3

Леворукие в выйгреше, давайте

Ответить

Тревожный кофе

Деревян…
2

правую руку запрещать нельзя, я ей дрочу

Ответить

Ранний спрей

Тревожн…
1

кому?

Ответить

Тревожный

Ранний
0
Ответить

Ранний

Тревожн…
0

Следи за её левой рукой.

Ответить

сироп от щекотки

Деревян…
2

Давайте, я за.
И некоторые некрасивые мочки ушей тоже запретить было бы неплохо.

Ответить

сироп от щекотки

Деревян…
3

Очевидно, что пешеходов страдающих от самокатов многим больше чем пешеходов пострадавших от машин каршеринга.

Возможно, Возможно, стоило снизить скорость самокатиков до 5 км/ч.

Ответить

Деревянный рак

сироп
1

К этому все и шло. Но надо было просто убить всю нишу

Ответить

Anton Zhegulov

Деревян…
0

Езда на машине регулируется ПДД с ответственностью за нарушения - по сути это договорённость между городом и водителем за право езды по дорожной сети , самокаты не регулируются ничем, кроме "сознательности" арендатора, этот пробел очевидно надо устранять 🤷‍♂️

Ответить

Деревянный рак

Anton
1

Об этом и речь. Нужно регламентировать, создавать правила, штрафы. Но не запрещать. Но запретить проще. И быстрее. И привычнее

Ответить

Телефонный корабль

ТыжЮзер
5

Я роняю нишу у, я роняю рынок э, я роняю самокаты, я поджигаю жопу дятлам

МС SKRF

Ответить

Semen Semenov

ТыжЮзер
1

Их орды уже

Ответить

citizen

Semen
6

По подсчетам «Проекта», в России живет около 2,6 млн людей, занятых в силовых ведомствах . Это значит, что приблизительно каждый 57-й россиянин работает силовиком в государственных структурах. 

Ответить

Alexander Sh

ТыжЮзер
2

Это ты про СК? ( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)

Ответить

Деревянный рак

36

Сейчас молния убьёт пару граждан, и запретят грозы в центральной части города. Метеорологов вызовут в СК на допрос. Поднимут архивы прогнозов погоды. Заведут уголовку на неустановленное электричество

Ответить

Русский Орзэмэс

Деревянный
17

в итоге посадят Навального

Ответить

FOX

Деревянный
2

сосули уже "запрещали"

Ответить

Федя Прозоров

18

Потом выяснится, что сервисы кикшеринга не дали на лапу кому-то, вот их и начали прессовать

Ответить

badResistor

Федя
0

передел рынка по силовиковски - просто решили сменить владельца, теперь появятся новые духовные сервисы самоката, которые батюшка обработает кадилом от происшестий. И владелец будет у них правильный.

Ответить

Smaug The Terrible

11

Молодцы! Вместо того, чтобы прогнуться и поделиться бизнесом, просто закрылись.

Ответить

Smaug The Terrible

Smaug
5

Товарищ майор порвался

Ответить

Товарищ Колбасный

7

Чисто питерский способ решать проблемы. То омоном бар разогнать по методу «всем мордами на пол», то отхерачить ногами пожилых женщин за митинг, то изъять самокаты после пары аварий. Такое ощущение, что культурной столицей руководит отставной замполит. 

Ответить

Адмирал Ламбер

6

Самокаты на дорос увезли?

Ответить

Paavo Ulmanis

2

Галаад регулирует все сферы жизни. Такой 1984...

Ответить

Диванный Аналитик

Paavo
6

вот ето глубина мысли

Ответить

Антоний Кочегаров

Paavo
0

Рассказ служанки издали в 1985.

Ответить

Valery Vaflef

4

Скоро на улицах города увидим изъятые бело-синие самокаты с мигалками.

Ответить

Драгоценный калькулятор

3

По этой логике после любой аварии нужно изымать все автомобили в городе 

Ответить

Педагогический Абдужаббор

2

ЭтО пОдДеРжКа МаЛоГо БиЗнЕсА?👀

Ответить

Ориентированный шар

Педагогический
0

Ну когда у тебя 10к самокатов я не думаю что ты малый бизнес, но в целом как обычно 

Ответить

Semen Semenov

–8

Мало вело шизиков, теперь еще одни ездуны по тротуару

Ответить

Телефонный корабль

Semen
5

еще одни уже вычеркнуты как бэ

Ответить

Maxim Panibratov

2

Жаль, классная была штука, любили  иногда прокатится с супругой. Очень обидно за бизнесменов, а все беды из-за наших же с вами дебилов сограждан. 

Ответить

Здоровый браслет

Maxim
1

Почему виноваты сограждане? Тебе не кажется что ты винить должен не их? 

Ответить

Maxim Panibratov

Здоровый
1

я виню долбоёбов из-за которых это все завертелось

Ответить

Здоровый браслет

Maxim
1

Чиновников значит, правильно

Ответить

Maxim Panibratov

Здоровый
0

причина - долбоёбы, кривые чиновники - следствие 

Ответить

Egor Vasilev

2

Это 100% факт, что на человека можно наехать только на арендном самокате.

Ответить

encake

Egor
1

Очевидно, что самокат в аренду берут, чтобы наезжать на пешеходов

Ответить

Здоровый браслет

2

Суки стройте велосети или запрещайте нахуй машины, они под двадцать тысяч в год убивают

Ответить

Телефонный корабль

Здоровый
0

и занимают места как 9 самокатчиков

Ответить

сироп от щекотки

–4

Вход в метро бы тоже запретить с этой хуергой

Ответить

Валерий Федотов

–2

Неплохо, осталось каршеринги со всех парковок мск убрать.
Глядишь и машин в городе меньше станет, на несколько десятков тысяч.

Ответить

Деревянный рак

Валерий
3

Гениальная логика. Ты же в курсе для чего нужен каршеринг? Чтобы машин стало меньше.

Если убрать каршеринг, машин станет больше. Потому что вместо того чтобы взять каршеринг, людям нужно будет иметь свою машину.

Ответить

Gre Li

Деревянный
1

Важно не то сколько машин, а сколько их на дорогах. С каршериншгом их на дорогах не меньше. Даже больше, так как доступность повышается. И парковка эффективней оборачивается, но это тоже повышает доступность.

Чтобы машин было меньше, нужна альтернатива. Пробка едет не быстрее, чем общественный транспорт (или чем скорость пешехода зачастую в России), такой вот научный пародокс.

Ответить

Валерий Федотов

Деревянный
–2

Ну да, очень разумно, чтобы было меньше машин закидаем город тысячами и тысячами шеринговыми. Я прям вижу как их стало меньше )

Ответить

Деревянный рак

Валерий
0

Знаю многих людей, которые продали свои машины и пользуются каршерингом. Так это и работает. Да, эффект не моментальный. Но при высокой доступности каршеринга личный автомобиль оказывается не нужен. Он дороже, больше хлопот и т.д.

Ответить

Четкий Абдужаббор

0

Ура

Ответить

Ваша Закладко

Четкий
0

свободу уренту и елевену

Ответить

Жабка

0

А чо так можно было? А зачем тогда придумывали ОСАГО? Во всем же виноват автоваз!

Ответить

Roman Dukhovnyi

0

Вот как мне теперь добираться до метро, огромный вопрос

Ответить

сироп от щекотки

Roman
–1

Верхом на собаке

Ответить

Vedmed

0

ждем видосов, росгвардейцы гоняются за школьниками на самокатах по детским площадкам

Ответить

Kolin Vivere

0

Слава богу что мы живём в России а не Америке

Ответить

Здоровый браслет

Kolin
0

Почему

Ответить

Alexander the Nth

0

Работают над улучшением инвестиционного климата.

Ответить

Ruslan Longsurname

0

Странная реакция после избиения одного персонажа. Может родственник Бастрыкина?

Ответить

Александр Федорович

0

Я/Мы электросамокат

Ответить

сироп от щекотки

–4

Ребята, не расстраивайтесь!
Вот эту штуку в руках держите и катайтесь на здоровье!
Всего вам доброго!

Ответить
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