— Публично исполнял эту песню [про Норд-Ост]?

— Никогда. Только на стриме Нифёдова.

— Наркотики, вспоминай хорошо, есть?

— Да нет. Не должны быть. У нас иногда…когда кто-то приносил, может, что-то осталось. Но сейчас — не думаю.

— Хорошо вспоминайте.

— Насколько мне известно, не должно быть. Сам употреблял, было дело, но давненько уже.