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Новости
Ольга Щербинина

Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма Статьи редакции

Всё из-за песни про «Норд-Ост».

298 298 комментариев
21 316 просмотров

О задержании сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Об этом также пишут также телеграм-каналы Baza и Mash.

Блогера увезли в полицию, возбуждено дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По данным телеграм-канала «Опер слил», дело связано с песней, в которой он «оправдывал теракт на Дубровке, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро». Видео с песней появилось на ютубе около года назад.

В феврале Хованский говорил, что ему стыдно за эту песню. По словам блогера, исполнял её в кругу нацистской группировки и никогда не пел её перед жертвами терактов. Он также обвинил знакомого в том, что тот нашёл песню и привлёк к ней внимание.

Появилось видео с задержания Хованского.

— Публично исполнял эту песню [про Норд-Ост]?

— Никогда. Только на стриме Нифёдова.

— Наркотики, вспоминай хорошо, есть?

— Да нет. Не должны быть. У нас иногда…когда кто-то приносил, может, что-то осталось. Но сейчас — не думаю.

— Хорошо вспоминайте.

— Насколько мне известно, не должно быть. Сам употреблял, было дело, но давненько уже.

Телеграм-канал 112 опубликовал фотографии из квартиры блогера.

Депутат Василий Власов, чьим помощником является Хованский, заявил, что пытается узнать, где тот находится и из-за чего его задержали. «То, что пишут, — не знаю, правда это или нет, но сам оснований для задержания я не вижу. Сейчас будем следить за ситуацией», — сказал он.

Юрий Хованский — видеоблогер, рэпер, телепродюсер, режиссёр, с июня 2019 года — помощник депутата Госдумы Василия Власова. На ютуб-канал блогера подписаны 4,4 миллиона человек.

#новости #блогеры #задержание #терроризм

298 298 комментариев
97
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298 комментариев
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Эпапа

166

Поддерживал режим, но всё равно воронок приехал)

Ответить

Kakomicli

Эпапа
52

Произошла чудовищная ошибка...

Ответить

Максим Рычков

Kakomicli
12

Передайте товарищу Сталину, что я буду умирать с его именем на устах! (нарком Ежов)

Ответить

Петербургский

Максим
33

Передайте президенту Путину, что я буду умирать с его именем на губах! 
(наркоман Хованский) 

Ответить

Andrew Muralov

Петербу…
4

Не на губах, а во рту. 

Ответить

Максим Рычков

Петербу…
0

Мораторий ж ещё не сняли пока

Ответить

Arthur Sergeev

Максим
–1

Опять за своё?

Ответить

Частный Петя

Arthur
–1

умрешь за путина?

Ответить

Arthur Sergeev

Частный
–1

Он пишет про Сталина. Ты что глупый? 

Ответить

Частный Петя

Arthur
0

Че минусишь, не патриот чтоли? 

Ответить

Arthur

Частный
–1

Задавай эти вопросы своему доктору. 

Ответить

Частный

Arthur
1

Про сралина нельзя писать плохое?

Ответить

Arthur

Частный
–1

Теме можно все что угодно писать. Ты вообще здесь причем?  Троллинг на уровне ребенка. 

Ответить

Частный

Arthur
0

Так ты умрешь за путина или как?

Ответить

AUBE

Частный
–1

анальный самострел онли он может

Ответить

Комментарий удален

Частный Петя

Arthur
–1

А за сталина умрешь?

Ответить

Сергей Лукин

Эпапа
13

Поддерживал режим только за бабки. В остальном он достаточно часто критиковал власть.
Он всё-таки проститутка, а не идейный поцреот.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Эпапа
4

в России надо очень долго жить, чтобы увидеть такое

Ответить

Озабоченный каякер

Plan
9

После тотальных разгонов оппозиции этой весны «такое» начнет случаться сплошь и рядом ) систему надо кормить.

Ответить

Закомплексованная Душа

Эпапа
1

Ну ЛДПР все таки прихвостни режима, не все имеют неприкасаемость

Ответить

Александр Фаст

Закомплексованн…
4

Там все веселее

https://tjournal.ru/news/67575

Хованский выпустил ролик для спецпроекта…
Читатели TJ также нашли новые доказательства участия других популярных блогеров, которые…
tjournal.ru
Ответить

Александр Фаст

Алексан…
2

И да, количество иронии в этом сообщении превышает все допустимые пределы канеш

Ответить

Закомплексованна

Алексан…
0

Кстати про его высер с норд остом не знал, не могу понять нахуя он вообще это сделал

Ответить

Словесный

Закомпл…
1

Он объяснял это троллингом Тесака

Ответить

Закомплексованна

Словесн…
4

Ну пиздец он тупой

Ответить

Закомплексованна

Алексан…
0

Ну это просто заказуха, ему заплатили он сделал, никакой политики джаст бизнес

Ответить

Артём Железнов

Эпапа
0

Протецкия лдпр ничего не стоит как оказалось))

Ответить

Невидимый франт

55
Ответить

Cерьёзный Валера

Невидимый
63

Чилит бабка кудрявая.

Ответить

Русский Орзэмэс

Cерьёзный
15

ну хоть из дома вышла, воздухом подышит

Ответить

Vlad F

Русский
4

Завяжет с алкашкой пока в СИЗО

Ответить

Русский Орзэмэс

Vlad
4

и с шаурмой, и с компьютерными играми, в режим войдет, прическу нормальную сделает

Ответить

Владимир Филатов

Невидимый
40

это джокер

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Владимир
3

Джокер-полупокер

Ответить

Марк Захаров

Невидимый
1

Видос с задержанием https://twitter.com/good78news/status/1402534169150988292

78 | НОВОСТИ @good78news
В распоряжении http://78.ru оказались кадры задержания Юрия Хованского. Блогера подозревают в призывах к террористической деятельности.

https://78.ru/news/2021-06-09/skandalnogo_blogera_hovanskogo_zaderzhali_v_peterburge https://t.co/A3gNzXqayW
Ответить

new_comment

Марк
27

Что за дичь? Нахрена ему ложиться на пол? Походу, омоновцы хотят быть крутыми спецназовцами, как в CS или CoD, а достаются только такие "спецоперации".

Ответить

Марк Захаров

new_com…
8

Ну типа да, в их представлении только так наверное нужно и работать, чтобы мордой в пол, мол тогда человек сразу испугается и скажет всё, что от него требуется. Хотя когда у силовиков было человеческое отношение? Давно уже стали инструментом давления, хованский на видео прям конкретно в штаны наложил. Тем более нужно показать пример остальным, чтобы им не повадно было.

Ответить

Любимый щит

new_com…
2

так гангстер же

Ответить

Madegghead

new_com…
1

да так всех "опозиционеров" задерживают. Они же особо опасны, могут со стаканчиком накинуться.

Ответить

Ориентированный шар

Марк
4

интересно, что он даже уже в курсе дела был

-наркотики есть?
- нет
- будут)00))))

Ответить

Романелло Кивогенс

Марк
1

Хова много лишнего несёт, того гляди на реальную статью наговорит (а может уже наговорил). Ему бы помалкивать до появления адвоката, потому как у основного дела вряд ли есть реальные перспективы. Призывы к терроризму караются максимум до семи лет лишения свободы, а это статья средней тяжести, по которой сроки давности привлечения к ответственности - шесть лет. Притом, что Юра в последний раз исполнял эту песня наверняка лет десять или пятнадцать назад. И если её кто-то слил, претензии должны быть именно к нему, потому как именно он распространяет через интернет крамольные материалы, а не сам Хованский.

Ответить

Денис Лапин

Романел…
0

вряд ли наверняка максимум

спасибо мнению эксперта

Ответить

Вячеслав Андреев

Невидимый
5

Нахуя он кокс с пола нюхает

Ответить

Невидимый франт

Вячеслав
7

самый удобный способ, так то, не знал что ли?

Ответить

Вячеслав Андреев

Невидим…
2

Так как нет кокса «красная цена» мне не узнать как его правильно нюхать 😏

Ответить

Александр

Вячеслав
3

Ой темный народ, фикс прайс наше все

Ответить

Невидимый франт

Вячеслав
1

есть "кокс для бедных" но это уже совсем другая история, которая попадает под несколько статей УК

Ответить

Здоровый браслет

Вячеслав
0

Есть, называют крэк

Ответить

Неизбежный шмель

Здоровый
0

Крэк не нюхают

Ответить

Здоровый браслет

Неизбеж…
0

но это не отменяет факт наличия "кокса для бедных"

Ответить

Andrew Muralov

Вячеслав
0

Состав : анальгин измельчённый пищевой, натрия гидрокарбонат, кофеин, экстракт корня жень-шеня, нафтизин, новокаин, лидокаин, ароматизатор натуральный "кокос" , ароматизатор идентичный натуральному "кока", консервант гипохлорит натрия. Может содержать следы гипса, мела и стекла. 

Ответить

Alex Macher

Невидим…
0

_

Ответить

alexferman

63

Решил умереть не от цирроза как рядовой алкаш, а на зоне как жертва режима, хороший ход

Ответить

Alexander Revan

alexferman
10

Потрясающий ход

Ответить

Русский Орзэмэс

alexferman
3

какая зона, 100к рублей отдаст и все

Ответить

Michail Jesus

43

Ждём, когда повяжут второго члена ЛДПР

Ответить

Андрей Охапкин

Michail
26

Это родимое пятно

Ответить

Процессуальный ящик

Michail
0
Ответить

Деревянный рак

39

Пошли рандомные зачистки, посадки.
На каждого есть папочка и за каждым рано или поздно придут, даже если ты отбитый патриот и сам посадил тысячи других людей

Ответить

Русский Орзэмэс

Деревянный
26

а все твои комментарии и шуточки подтверждены галочкой))))

Ответить

Lich Vehemens

Деревянный
9

Ой, да скоро и пропагандонов тоже пересажают, когда все эти "либерасты" кончатся. Помёт свалит в Италию, и будет оттуда кудахтать какой режим кровавый, а все его передачи велись под дулом автомата , скабеевых в какие-нибудь ИК раскидают. Это уже только вопрос времени.

Ответить

Иннокентий

Lich
0

Лукашенко почти всех руководителей силовиков за пол года поменял

Ответить

Согласный цветок

Деревянный
2

На каждого есть папочка

Слушайте его: он знающий человек, у которого есть папочка на каждого ТэЖэшника

Ответить

Деревянный рак

Согласный
3

Так я и делаюсь инсайдами

Ответить

Аркадий Иванов

Деревянный
1

Как ты заебал.

Ответить

andrey adamovich

Аркадий
1

зоибал

Ответить

Аркадий Иванов

andrey
0

Лови тысячу лайков.

Ответить

Одинокий шар

Деревянный
1

Ну им же надо оправдывать зарплату.

Ответить

Азамат Багатов

Деревянный
1

даже если

особенно если

Ответить

ТыжЮзер

Деревянный
1

Да песня реально мерзкая. 

Ответить

Ave Science

Деревянный
0

за каждым рано или поздно придут, даже если ты отбитый патриот

Только в том случае, если твое обнаружение и способ твоего захвата входит в бюджет на конкретную операцию. Иначе просто забьют.

Ответить

Деревянный рак

Ave
1

не, звездочки на погонах нужны всегда. Я не говорю уже о палках.
Поэтому инициативные оперативники будут поставлять такие дела регулряно

Ответить

Ave Science

Деревян…
1

У меня как-то домик строители неизвестной национальности обнесли. В итоге пришлось ментов сначала дергать за 15 км до домика, а потом уже до места везти на моем "Хайлаксе"... И мне кажется, так пол-России живет, куда добраться можно только на "Хайлаксе", а то и на вездехода-амфибии (если один знакомый такой).

Ответить

Argumenta

Деревян…
0

объективно

Ответить

Андрей Охапкин

Деревянный
0

Кого посадил Хованский?

Ответить

Деревянный рак

Андрей
0

я где-то говорил что он кого-то посадил?

Ответить

Андрей Охапкин

Деревян…
0

А кто кого посадил тогда

Ответить

Деревянный рак

Андрей
1

Я говорил что придут за каждым. Будь ты хоть отъявленный оппозиционер, хоть болтик системы, хоть шишка, которая сама занималась посадками. Рандом не щадит никого

Ответить

Андрей Охапкин

Деревян…
1

Хорошо, я подумал речь про какой-то конкретный случай

Ответить

Владимир Филатов

Деревянный
0

И за Путиным придут?

Ответить

Наташа Буринская

Деревянный
0

да его скорее всего СтасАйКакПросто сдал, у них там вроде, какой-то затяжной конфликт

Ответить

Деревянный рак

Наташа
0

ТОГДА МЫ СЛЕДУЮЩИЕ

Ответить

Роман Новиков

Наташа
0

Все эти конфликты блоггеров — это в основном для подписоты же

Ответить

Русский Орзэмэс

22

это было сто тыщ лет назад)
повторяет судьбу своего кумира Мэдисона

ЛДПР отмажут кек

Ответить

alexferman

Русский
75

ЛДПР отмажут

Как Фургала отмазали

Ответить

Русский Орзэмэс

alexferman
8

ну ты сравнил конечно)) будто бы Путин лично озабочен Хованским

Ответить

Телефонный

Русский
1

Хованский слишком старый, и не говори

Ответить

социальныирудиме

Русский
1

Путин озабочен русскими детьми 

Ответить

Роман Новиков

социаль…
0

Не все животики ещё зацелованы

Ответить

Борис Юринов

alexferman
0

Не. За Фургала народ вписался, а это у них зашквар считается.

Ответить

Древний рак

Русский
5

Не удивлюсь, если лдпр заяву и подали

Ответить

Русский Орзэмэс

Древний
27

Мэддисон подал от ЛДПР

Ответить

Vadim Nemnasev

24

https://t.me/mudak/50351
охуеть там гадюжник 

MDK
Квартира Хованского после обыска.

А ты думал, что у тебя в квартире грязно?
Ответить

Предельный блик

Vadim
26

а вот разве это законно выкладывать фотки квартиры с задержаний? это не вторжение в частную жизнь?

Ответить

Bibba La Bibba

Предельный
17

Когда в России кто-то задумывался об этом?

Ответить

Александр Кулида

Предельный
0

Задержание уже автоматом становится публичным мероприятием

Ответить

Согласный цветок

Vadim
20

Сохраню и буду показывать маме, когда будет говорить, что я развёл срач в квартире.

Ответить

Руслан Астратов

Vadim
18

Ебать он свинья, конечно 

Ответить

Рыжий

Руслан
4

Запойный алкоголизм, цветочками там пахнуть не будет

Ответить

Руслан Астратов

Рыжий
0

Уверен, у этого персонажа в башке так же насрано, как и в квартире 

Ответить

Andrey Vasilev

Vadim
11

Кружка ЛДПР смотрится великолепно.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Andrey
1

органично, я бы сказал

Ответить

Максим Манчестер

Vadim
5

Нифига себе как много он курит

Ответить

Марк Захаров

Vadim
5

Ебануться, вот это срач, пиздец.

Ответить

Сексуальный самолет

Vadim
4

Мне даже прибраться у себя дома захотелось

Ответить

Дизайнер Павленко

Vadim
1

Открывашка в форме члена 😟

Ответить

Деревянный рак

Дизайнер
5

Там вся квартира в состоянии члена

Ответить

Телефонный

Деревян…
1

@Немытый хуй забирай на штаб квартиру

Ответить

социальныирудимент

Дизайнер
0

или это многофункциональная секс-игрушка с открывашкой

Ответить

Michail Jesus

Vadim
2

Как мило смотрятся рядом ошейник от блох для животных и контекс (смазка?)

Ответить

Наташа Буринская

Vadim
2

вот это миленько 

Ответить

Скорый хот-дог

Vadim
1

фу блеть

Ответить

Согласный цветок

Скорый
0

О! Ты всё ещё с нами!

Ответить

MEGAtraXXXer666

16

Сначала самокаты, теперь гангстеры, что же будет вечером?…

Ответить

Маринеску

MEGAtraXXXer666
25

Наступит коммунизм. Ну или царство божие. Кому как удобнее.

Ответить

Здоровый браслет

Маринеску
0

Сейм щит

Ответить

Азамат Багатов

MEGAtraXXXer666
0

земля налетит на небесную ось

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
–1

а, бля, успел

Ответить

Абстрактный Мурод

20

Алкаш переборщил с постметоиронией, песня похожа на пост Илюхера из-за которого он получил свой юбилейный пермобан

Ответить

Одетый микроскоп

Абстрактный
0

О чем вкратце?

Ответить

Иннокентий

Одетый
18

Товарищ майор, вы нас так просто не разведете

Ответить

MEGAtraXXXer666

Абстрактный
1

спермобан

Ответить

Алексей Мелишен

8

Вот все тут в комментариях такие циники и шутники, а на самом деле эта ситуация очень страшная. Раз взялись даже за тех, кто вроде как поддерживает режим, то эту репрессивную машину уже не остановить — скоро она придёт за вами.

Ответить

Лига порвах

Алексей
29

уже не остановить

С подключением

Ответить

Cерьёзный Валера

Алексей
0

Ты песню-то послушал?

Ответить

Алексей Мелишен

Cерьёзный
1

Хованский сам говорил, что дело с песней про Норд Ост давно уладил с органами. Сейчас вдруг внезапно взялись 

Ответить

Cерьёзный Валера

Алексей
0

Кушать захотелось, вот и взялись.

Ответить

Словесный

Cерьёзн…
1

Зимой у Хованского был конфиликто со Стасом Ай как просто, после чего кореша Стаса записали видео, в котором призывали правоохранительные органы разобраться в истории этой песней.

Ответить

Cерьёзный Валера

Словесн…
1
Ответить

Софья Павлышко

Cерьёзн…
0

Когда этих доедят, дальше кого?

Ответить

Cерьёзный Валера

Софья
2

Тебя.

Ответить

Софья Павлышко

Cерьёзн…
0

А меня-то за что?

Ответить

Cерьёзный

Софья
1

Я ещё не придумал)

Ответить

Софья

Cерьёзн…
1

Это будет чудовищная ошибка.

Ответить

Михаил

Софья
0

В отделе разберутся за что, упакуют сначала, потом разберутся. 

Ответить

Vladimir Medvedev

Cерьёзный
0

А ты слушал?
Может ты сообщник?

Ответить

Cерьёзный Валера

Vladimir
1

Чё рвёшься? Не рвисб.

Ответить

Рыжий

Алексей
0

В каком месте Хованский поддерживал режим? 
И где тут репрессии? 

Ответить

Mikhail Pukas

Алексей
0

Ну а что ещё нам делать. 

Ответить

Andrey Dolg

Алексей
0

Вы видимо лет 10 жили в другой стране, так что поздравляю с приездом. =)

Ответить

Spid3r

17

Блогера увезли полицию

Во множественном числе будет "блогеры". И куда они ее увезли?

Ответить

Alexei Kuksin

15

Стас, ты за это ответишь

Ответить

Согласный цветок

Alexei
0

https://t.me/ikakprosto/4417

СТАС БОМБИТ ✔
Пиздец какой-то происходит.

Не знаю связано это или нет, но несколько дней назад мне пришло уведомление из следственного комитета, что в отношении продюсера Иванова что-то там начали, хотя с заявления моего и всех расспросов прошло полгода.

Пздц я в шоке конечно.
Ответить

Закомплексованная Душа

Согласный
14

Стас тот ещё долбаеб

Ответить

Даниил Баздырев

Закомпл…
6

Ну это ты еще мягко про него

Ответить