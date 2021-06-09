Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма Статьи редакции
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
О задержании сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Об этом также пишут также телеграм-каналы Baza и Mash.
Блогера увезли в полицию, возбуждено дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
По данным телеграм-канала «Опер слил», дело связано с песней, в которой он «оправдывал теракт на Дубровке, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро». Видео с песней появилось на ютубе около года назад.
В феврале Хованский говорил, что ему стыдно за эту песню. По словам блогера, исполнял её в кругу нацистской группировки и никогда не пел её перед жертвами терактов. Он также обвинил знакомого в том, что тот нашёл песню и привлёк к ней внимание.
Появилось видео с задержания Хованского.
Телеграм-канал 112 опубликовал фотографии из квартиры блогера.
Депутат Василий Власов, чьим помощником является Хованский, заявил, что пытается узнать, где тот находится и из-за чего его задержали. «То, что пишут, — не знаю, правда это или нет, но сам оснований для задержания я не вижу. Сейчас будем следить за ситуацией», — сказал он.
Юрий Хованский — видеоблогер, рэпер, телепродюсер, режиссёр, с июня 2019 года — помощник депутата Госдумы Василия Власова. На ютуб-канал блогера подписаны 4,4 миллиона человек.
Поддерживал режим, но всё равно воронок приехал)
Передайте товарищу Сталину, что я буду умирать с его именем на устах! (нарком Ежов)
Петербургский
Передайте президенту Путину, что я буду умирать с его именем на губах!
(наркоман Хованский)
Опять за своё?
умрешь за путина?
Он пишет про Сталина. Ты что глупый?
Че минусишь, не патриот чтоли?
Комментарий удален
Поддерживал режим только за бабки. В остальном он достаточно часто критиковал власть.
Он всё-таки проститутка, а не идейный поцреот.
Озабоченный каякер
После тотальных разгонов оппозиции этой весны «такое» начнет случаться сплошь и рядом ) систему надо кормить.
Ну ЛДПР все таки прихвостни режима, не все имеют неприкасаемость
И да, количество иронии в этом сообщении превышает все допустимые пределы канеш
Кстати про его высер с норд остом не знал, не могу понять нахуя он вообще это сделал
Ну это просто заказуха, ему заплатили он сделал, никакой политики джаст бизнес
Чилит бабка кудрявая.
это джокер
Видос с задержанием https://twitter.com/good78news/status/1402534169150988292
https://78.ru/news/2021-06-09/skandalnogo_blogera_hovanskogo_zaderzhali_v_peterburge https://t.co/A3gNzXqayW
Что за дичь? Нахрена ему ложиться на пол? Походу, омоновцы хотят быть крутыми спецназовцами, как в CS или CoD, а достаются только такие "спецоперации".
Ну типа да, в их представлении только так наверное нужно и работать, чтобы мордой в пол, мол тогда человек сразу испугается и скажет всё, что от него требуется. Хотя когда у силовиков было человеческое отношение? Давно уже стали инструментом давления, хованский на видео прям конкретно в штаны наложил. Тем более нужно показать пример остальным, чтобы им не повадно было.
да так всех "опозиционеров" задерживают. Они же особо опасны, могут со стаканчиком накинуться.
Ориентированный шар
интересно, что он даже уже в курсе дела был
-наркотики есть?
- нет
- будут)00))))
Хова много лишнего несёт, того гляди на реальную статью наговорит (а может уже наговорил). Ему бы помалкивать до появления адвоката, потому как у основного дела вряд ли есть реальные перспективы. Призывы к терроризму караются максимум до семи лет лишения свободы, а это статья средней тяжести, по которой сроки давности привлечения к ответственности - шесть лет. Притом, что Юра в последний раз исполнял эту песня наверняка лет десять или пятнадцать назад. И если её кто-то слил, претензии должны быть именно к нему, потому как именно он распространяет через интернет крамольные материалы, а не сам Хованский.
Нахуя он кокс с пола нюхает
самый удобный способ, так то, не знал что ли?
Так как нет кокса «красная цена» мне не узнать как его правильно нюхать 😏
есть "кокс для бедных" но это уже совсем другая история, которая попадает под несколько статей УК
Здоровый браслет
Есть, называют крэк
Состав : анальгин измельчённый пищевой, натрия гидрокарбонат, кофеин, экстракт корня жень-шеня, нафтизин, новокаин, лидокаин, ароматизатор натуральный "кокос" , ароматизатор идентичный натуральному "кока", консервант гипохлорит натрия. Может содержать следы гипса, мела и стекла.
Решил умереть не от цирроза как рядовой алкаш, а на зоне как жертва режима, хороший ход
Ждём, когда повяжут второго члена ЛДПР
Ой, да скоро и пропагандонов тоже пересажают, когда все эти "либерасты" кончатся. Помёт свалит в Италию, и будет оттуда кудахтать какой режим кровавый, а все его передачи велись под дулом автомата , скабеевых в какие-нибудь ИК раскидают. Это уже только вопрос времени.
Согласный цветок
На каждого есть папочка
Слушайте его: он знающий человек, у которого есть папочка на каждого ТэЖэшника
Как ты заебал.
за каждым рано или поздно придут, даже если ты отбитый патриот
Только в том случае, если твое обнаружение и способ твоего захвата входит в бюджет на конкретную операцию. Иначе просто забьют.
Деревянный рак
не, звездочки на погонах нужны всегда. Я не говорю уже о палках.
Поэтому инициативные оперативники будут поставлять такие дела регулряно
У меня как-то домик строители неизвестной национальности обнесли. В итоге пришлось ментов сначала дергать за 15 км до домика, а потом уже до места везти на моем "Хайлаксе"... И мне кажется, так пол-России живет, куда добраться можно только на "Хайлаксе", а то и на вездехода-амфибии (если один знакомый такой).
Кого посадил Хованский?
я где-то говорил что он кого-то посадил?
А кто кого посадил тогда
Я говорил что придут за каждым. Будь ты хоть отъявленный оппозиционер, хоть болтик системы, хоть шишка, которая сама занималась посадками. Рандом не щадит никого
да его скорее всего СтасАйКакПросто сдал, у них там вроде, какой-то затяжной конфликт
ЛДПР отмажут
Как Фургала отмазали
ну ты сравнил конечно)) будто бы Путин лично озабочен Хованским
Путин озабочен русскими детьми
https://t.me/mudak/50351
охуеть там гадюжник
А ты думал, что у тебя в квартире грязно?
Предельный блик
а вот разве это законно выкладывать фотки квартиры с задержаний? это не вторжение в частную жизнь?
Согласный цветок
Сохраню и буду показывать маме, когда будет говорить, что я развёл срач в квартире.
Ебать он свинья, конечно
Кружка ЛДПР смотрится великолепно.
Открывашка в форме члена 😟
Деревянный рак
Там вся квартира в состоянии члена
Как мило смотрятся рядом ошейник от блох для животных и контекс (смазка?)
Сначала самокаты, теперь гангстеры, что же будет вечером?…
Наступит коммунизм. Ну или царство божие. Кому как удобнее.
земля налетит на небесную ось
Одетый микроскоп
О чем вкратце?
Вот все тут в комментариях такие циники и шутники, а на самом деле эта ситуация очень страшная. Раз взялись даже за тех, кто вроде как поддерживает режим, то эту репрессивную машину уже не остановить — скоро она придёт за вами.
Ты песню-то послушал?
Хованский сам говорил, что дело с песней про Норд Ост давно уладил с органами. Сейчас вдруг внезапно взялись
Кушать захотелось, вот и взялись.
Когда этих доедят, дальше кого?
Тебя.
А ты слушал?
Может ты сообщник?
Вы видимо лет 10 жили в другой стране, так что поздравляю с приездом. =)
Блогера увезли полицию
Во множественном числе будет "блогеры". И куда они ее увезли?
Стас, ты за это ответишь
Согласный цветок
Не знаю связано это или нет, но несколько дней назад мне пришло уведомление из следственного комитета, что в отношении продюсера Иванова что-то там начали, хотя с заявления моего и всех расспросов прошло полгода.
Пздц я в шоке конечно.
Стас тот ещё долбаеб