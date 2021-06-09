Биткоин стал официальной валютой Сальвадора Статьи редакции
Принятие криптовалюты к оплате будет обязательной в стране.
Соответствующий закон принял парламент Сальвадора 9 июня. Президент страны Найиб Букеле пообещал подписать документ в ближайшее время, после чего тот «немедленно» вступит в силу.
Глава Сальвадора отметил, что биткоин станет официальным платёжным средством наравне с долларом США. Создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте в стране должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу.
Правительство Сальвадора также на базе Банка развития создаст криптокошелёк, стоимость токенов в котором достигнет 150 миллионов долларов. Это позволит быстро обменивать криптовалюту на доллары.
Ранее Букеле сообщал, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.
если надо будет, то и рубль также в твитере обвалят)
По всей видимости заинтересованные люди кому то из парламентариев занесли деняк
Сколько стоит купить Сальвадор в биткоинах?
Ну с 2004 г они уже отказались от своей валюты, заменив ее на доллары США, теперь следующий шаг. Правда если они сделают крипту основной валютой, то как они собираются контролировать скачки ее курса? Их ЦБ ничего не сможет сделать, разве что твиттить.
А как они это делали с долларом?)
Лучше зависеть от валюты самой развитой экономики мира чем от пока еще темной лошадки. Если они вложатся в него в качестве инвестиций это одно дело, но как основа экономики целой страны это было бы рискованно.
Вполне возможно, что на Сальвадоре как раз обкатают. Интересно, на какой сети будут проходить транзакции? И что они будут делать с комиссией? И со скоростью верификации транзакции?
доллар постабильнее будет
Доллар по отношению к битку за последние 10 лет упал в несколько сот раз. Кто ещё стабильнее
Ага, а белорусский рубль по сравнению к доллару вырос в 10 тысяч раз? Ну как бы
Причём тут деноминация?
Ты путаешь волатильность и недооцененность. Биток недооценен (поэтому растет), но при этом волатилен (курс постоянно скачет).
И это страна, в которой сажают за аборт.
А что они должны делать за убийство ребёнка? Грамоту давать?
Stonks?
Стонкс, похоже. В течение следующих месяцев. Вопрос, как правительство США отреагирует.
Типичный каргокульт.
Еще наверное и гордятся, мол такие умные, самые первые в мире
Ну тут чисто технически сложно будет. Микротранзакции в биткойне — это очень дорого и очень медленно
Они надеялись запустить ракету, как Маск своими твитами, но увы, влияние Сальвадора на глобальный рынок меньше, чем у Илона