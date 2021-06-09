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Новости
Sasha Shambilova

Биткоин стал официальной валютой Сальвадора Статьи редакции

Принятие криптовалюты к оплате будет обязательной в стране.

40 40 комментариев
2157 просмотров

Соответствующий закон принял парламент Сальвадора 9 июня. Президент страны Найиб Букеле пообещал подписать документ в ближайшее время, после чего тот «немедленно» вступит в силу.

Asamblea Legislativa @AsambleaSV
Con 62 votos, el pleno legislativo aprueba la #LeyBitcoin con la que El Salvador adopta el #Bitcoin como moneda de circulación legal.

¡#LaNuevaAsamblea sigue haciendo historia! https://t.co/Ur9OQzPvYI
Пленарное заседание законодательного собрания 62 голосами одобряет закон, с помощью которого Сальвадор сможет принимать #Bitcoin в качестве официальной валюты. #TheNewAssembly продолжает творить историю!

Глава Сальвадора отметил, что биткоин станет официальным платёжным средством наравне с долларом США. Создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте в стране должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу.

Правительство Сальвадора также на базе Банка развития создаст криптокошелёк, стоимость токенов в котором достигнет 150 миллионов долларов. Это позволит быстро обменивать криптовалюту на доллары.

Ранее Букеле сообщал, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.

В краткосрочной перспективе это приведёт к появлению новых рабочих мест и поможет привлечь в финансовый мир тысячи людей, живущих вне формальной экономики.

Найиб Букеле
призидент Сальвадора

#новости #криптовалюты #биткоин #сальвадор

40 40 комментариев
28
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40 комментариев
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Русский Орзэмэс

30

А потом Илон Маск обвалит их экономику одним твитом

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Дмитрий Кораблёв

Русский
12

если надо будет, то и рубль также в твитере обвалят) 

Ответить

гачик

Дмитрий
2

Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли

Ответить

Русский Орзэмэс

гачик
5

и Воронеж уйдет под землю

Ответить

гачик

Русский
4

Прикоп 10см

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Русский
1

Президент Сальвадора (решил) Найиб… всех с биткоином

Ответить

Ориентированный шар

8

инфраструктуру под платежи в криптовалюте в стране должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу

кек

Ответить

Закомплексованная Душа

5

По всей видимости заинтересованные люди кому то из парламентариев занесли деняк

Ответить

Магомед Шереметьев

Закомплексованн…
1

Боже, храни коррупцию

Ответить

Сергей Сергеич

2

Сколько стоит купить Сальвадор в биткоинах?

Ответить

Официальный каякер

Сергей
5
Ответить

Корнелий Шнапс

3

Ну с 2004 г они уже отказались от своей валюты, заменив ее на доллары США, теперь следующий шаг. Правда если они сделают крипту основной валютой, то как они собираются контролировать скачки ее курса? Их ЦБ ничего не сможет сделать, разве что твиттить. 

Ответить

Иван Иванович

Корнелий
1

А как они это делали с долларом?)

Ответить

Корнелий Шнапс

Иван
1

Лучше зависеть от валюты самой развитой экономики мира чем от пока еще темной лошадки. Если они вложатся в него в качестве инвестиций это одно дело, но как основа экономики целой страны это было бы рискованно.

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Alexander Sh

Корнелий
1

Вполне возможно, что на Сальвадоре как раз обкатают. Интересно, на какой сети будут проходить транзакции? И что они будут делать с комиссией? И со скоростью верификации транзакции?

Ответить

Магомед

Корнелий
0

Лучше ни от кого не зависеть. 
Но биток как основа для экономической деятельности невозможен, т.к. невозможно вести экономические расчёты. Но как средство обмена и хранения вполне пойдёт.
И там же не только биткоин. Хочешь пользуйся, хочешь- нет

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

доллар постабильнее будет

Ответить

Степан Анейчик

Владимир
0

Доллар по отношению к битку за последние 10 лет упал в несколько сот раз. Кто ещё стабильнее

Ответить

Владимир Филатов

Степан
–1

Ага, а белорусский рубль по сравнению к доллару вырос в 10 тысяч раз? Ну как бы

Ответить

Степан Анейчик

Владимир
1

Причём тут деноминация?

Ответить

Владимир Филатов

Степан
0

Ну так биткоин скачет очень сильно, а доллар более стабилен.

Ответить

Alexander Sh

Степан
0

Ты путаешь волатильность и недооцененность. Биток недооценен (поэтому растет), но при этом волатилен (курс постоянно скачет). 

Ответить

Владимир Филатов

1

И это страна, в которой сажают за аборт.

Ответить

Корнелий Шнапс

Владимир
1

За подделку битков - на костер.

Ответить

Степан Анейчик

Владимир
0

А что они должны делать за убийство ребёнка? Грамоту давать?

Ответить

Владимир Филатов

Степан
1

тогда почему в России не сажают?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Владимир
0

И убийств на душу населения больше всего, нахуй

Ответить

Летний Никита

1

Stonks?

Ответить

Alexander Sh

Летний
1

Стонкс, похоже. В течение следующих месяцев. Вопрос, как правительство США отреагирует. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Наркоту за биток, ок 

Ответить

гачик

1

А вот и самые передовые в экономическом плане страны, инноваторы!

Ответить

Дмитрий

1

Типичный каргокульт.
Еще наверное и гордятся, мол такие умные, самые первые в мире

Ответить

Tauraloke Esteru

0

Это не новости ИА Панорама?

Ответить

Эпапа

0

а так можно было?

Ответить

alexferman

0

Земля пухом Сальвадору

Ответить

little fox

0

Ну тут чисто технически сложно будет. Микротранзакции в биткойне — это очень дорого и очень медленно

Ответить

Михаил Свиблов

little
0

лайтинг - и не дорого и не медленно. 

Ответить

Магомед Шереметьев

little
0

Для макро, наверное

Ответить

Андрей Владимирович

0

Они надеялись запустить ракету, как Маск своими твитами, но увы, влияние Сальвадора на глобальный рынок меньше, чем у Илона

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Украденная жизнь

0

Надеются приехать в 100к hodl за счёт остального мира.

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