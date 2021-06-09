Принятие криптовалюты к оплате будет обязательной в стране.

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Соответствующий закон принял парламент Сальвадора 9 июня. Президент страны Найиб Букеле пообещал подписать документ в ближайшее время, после чего тот «немедленно» вступит в силу.

Глава Сальвадора отметил, что биткоин станет официальным платёжным средством наравне с долларом США. Создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте в стране должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу.

Правительство Сальвадора также на базе Банка развития создаст криптокошелёк, стоимость токенов в котором достигнет 150 миллионов долларов. Это позволит быстро обменивать криптовалюту на доллары.

Ранее Букеле сообщал, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.