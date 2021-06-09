Почтовый сервис Fastmail перестал регистрировать новых пользователей из России из-за требований Роскомнадзора Статьи редакции
Представители сервиса проиграли суд, в котором добивались пересмотра норм, рассказали в компании.
Сервис электронной почты Fastmail больше не доступен для скачивания и регистрации российским пользователям, сообщила компания.
В июле Роскомнадзор потребовал от Fastmail разместить сервер в России и зарегистрировать местный бизнес для соблюдения законодательства о данных. В противном случае Роскомнадзор грозил заблокировать сайт Fastmail и, возможно, всю передачу данных между компанией и кем-либо в пределах России.
В Fastmail рассказали, что наняли команду юристов, чтобы оспорить решение Роскомнадзора, потому что у сервиса нет представительства в России, немного клиентов в стране, нет местного ресселера, нет рекламы для местных клиентов и продаж в рублях. В конце 2020 года компания проиграла дело и в 2021 году — аппеляцию, суд оставил в силе первоначальное решение.
Теперь Fastmail заблокировала регистрацию со всех IP-адресов, которые будут поступать из России, и удалила приложение из российских App Store и Google Play. Поток электронной почты из России и в Россию пока не заблокирован.
Fastmail — это сервис электронной почты, который обещает особую конфиденциальность данных и отсутствие рекламы. Подписка на сервис стоит от 3 до 9 долларов в месяц в зависимости от плана.
fastmail кстати, очень неплохой сервис, я им долго пользовался, мне очень нравился UI в веб почте и все супер быстрое. одной из коючевх фич было то, что они слали нахуй все структуры, кто запрашивал доступ к почте (типа спецслужбы и тд). но дорого очень, сейчас гугл и мс предлагают за те же деньги подписку на кучу их сервисов.
у сервиса нет представительства в России, немного клиентов в стране, нет местного расселера, нет рекламы для местных клиентов и продаж в рублях.
А у РКН в отчётности ещё один заблокированный зарубежный сервис. Работают люди, а не хуйнёй занимаются.
Ставить VPN чтобы регаться на сервисе почты - это русский путь
Больше интересует позиция Proton по отношению ко всему бреду из РКН.
Материальный пистолет
Протон же тоже заблокирован