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Новости
Новости vc.ru

Почтовый сервис Fastmail перестал регистрировать новых пользователей из России из-за требований Роскомнадзора Статьи редакции

Представители сервиса проиграли суд, в котором добивались пересмотра норм, рассказали в компании.

14 14 комментариев
1096 просмотров

Сервис электронной почты Fastmail больше не доступен для скачивания и регистрации российским пользователям, сообщила компания.

В июле Роскомнадзор потребовал от Fastmail разместить сервер в России и зарегистрировать местный бизнес для соблюдения законодательства о данных. В противном случае Роскомнадзор грозил заблокировать сайт Fastmail и, возможно, всю передачу данных между компанией и кем-либо в пределах России.

В Fastmail рассказали, что наняли команду юристов, чтобы оспорить решение Роскомнадзора, потому что у сервиса нет представительства в России, немного клиентов в стране, нет местного ресселера, нет рекламы для местных клиентов и продаж в рублях. В конце 2020 года компания проиграла дело и в 2021 году — аппеляцию, суд оставил в силе первоначальное решение.

Нам нужно было найти и разместить серверы (основной и резервный) в российском дата-центре, внести технические изменения, чтобы там размещались только данные российских клиентов. Нужны были расходы на создание дочерней компании в России. Подчинение любого из наших клиентов российским законам о доступе к данным могло создать неприемлемые риски конфиденциальности. Учитывая минимальное количество клиентов в России, мы пришли к выводу, что не сможем выполнить требования с технической, деловой или финансовой точек зрения.

Fastmail

Теперь Fastmail заблокировала регистрацию со всех IP-адресов, которые будут поступать из России, и удалила приложение из российских App Store и Google Play. Поток электронной почты из России и в Россию пока не заблокирован.

Fastmail — это сервис электронной почты, который обещает особую конфиденциальность данных и отсутствие рекламы. Подписка на сервис стоит от 3 до 9 долларов в месяц в зависимости от плана.

#новости #блокировки

14 14 комментариев
8
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14 комментариев
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Marhal_New _Arleana

16

Очередная победа над Воронежом

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Хороший химик

8

Все Интернет сервисы, которым Россия нах не всралась:
Роскомнадзор:

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Одинокий шар

5

Надо теперь пойти узнать как воспользоваться их услугами

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Gong

0

fastmail кстати, очень неплохой сервис, я им долго пользовался, мне очень нравился UI в веб почте и все супер быстрое. одной из коючевх фич было то, что они слали нахуй все структуры, кто запрашивал доступ к почте (типа спецслужбы и тд). но дорого очень, сейчас гугл и мс предлагают за те же деньги подписку на кучу их сервисов.

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Александр Гонтарев

Gong
3

соблюдать право на тайну переписки - бизнес фишка

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Alexander the Nth

1

у сервиса нет представительства в России, немного клиентов в стране, нет местного расселера, нет рекламы для местных клиентов и продаж в рублях.

А у РКН в отчётности ещё один заблокированный зарубежный сервис. Работают люди, а не хуйнёй занимаются.

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Небольшой жёлтый робат

0

Смысла нет тут работать.

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гачик

0

Ставить VPN чтобы регаться на сервисе почты - это русский путь

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Иван Эртель

гачик
0

И немного китайский )

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Александр Бунцис

0

Первая публичная ласточка

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Украденная жизнь

0

Больше интересует позиция Proton по отношению ко всему бреду из РКН.

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Материальный пистолет

Украденная
0

Протон же тоже заблокирован

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Украденная жизнь

Материальный
0

Письма с него не принимаются на мейлру, больше ничего.

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Психический украинец

0

дальше придут за hey.com :\

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