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Новости
Новости vc.ru

Госдума приняла закон о «нежелательных организациях» — Росфинмониторинг будет следить за валютными переводами Статьи редакции

Контроль за переводами грозит дополнительными расходами для банков, которые лягут на плечи клиентов.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому россиянам запрещается участвовать в «нежелательных в стране НПО». В документе есть положение, по которому Росфинмониторинг должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств.

В тексте закона указано, что список стран определит уполномоченная организация. Это информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.

После принятия закона количество отправляемых банком сообщений вырастет в 4-5 раз в день, рассказали в «Тинькофф» «Коммерсанту». А исполнять требования закона к 1 октября не смогут даже крупные банки, заявил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Банки не успеют нанять и обучить новых сотрудников, расходы на операции увеличатся в десятки раз и лягут на плечи клиентов.

Под контроль попадут почти все валютные переводы на любую сумму, считает Наумов. Даже если «гражданин РФ купит в иностранном магазине вещь, а потом её вернет — возврат тоже попадет под контроль».

Банкиры подготовили замечания к законопроекту, но не успели их внести, потому что депутаты рассмотрели и приняли поправки досрочно во втором чтении.

Согласно поправкам, также за участие в НПО, признанной «нежелательной», грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу. В нынешней редакции закона уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.

Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискарёвым. Ранее они же внесли законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги таковым деньги.

#новости #право #нко #госдума

20 20 комментариев
18
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Небольшой жёлтый робат

8

За анусом своим пусть последит

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Деревянный рак

Небольшой
8

Там все в порядке, пропускная система

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Небольшой жёлтый робат

Деревянный
1

Где можно пропуск оформить? 

Ответить

Деревянный рак

Небольш…
7

Через госуслуги

Ответить

Небольшой

Деревян…
0

Галочку там же? 

Ответить

Деревянный рак

Небольш…
1

Это нужно записаться на прием к определенному комитетчику

Ответить

Руслан Шекуров

4

А теперь нко нежелательная если закинет бабки депутату из едра то его посадят?

Ответить

Деревянный рак

Руслан
11

Вон журналист-инагент отправил перевод депутату.
Тот вернул и сказал, что депутат - лицо, заведомо не являющееся иностранным агентом

Ответить

Антон Кузьмин

Деревянный
4

Ещё вставлю 5 копеек. В законе об НКО есть вот такое вот уточнение 
"П. 6 ст. 2 не распространяется на религиозные организации, объединения работодателей, ТПП, госкорпорации, госкомпании, а также на созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, международные фонды." Это из закона об НКО, такое уточнение есть в пункте 6 статьи 1 закона

Ответить

Деревянный рак

Руслан
10

не, это так не работает

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Smaug The Terrible

4

Будем ждать волшебника на голубом вертолете, который починит нам страну

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Smaug
1

на голубом гендерфлюидном вертолете

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
1

Он сидит пока.

Ответить

Одинокий шар

2

Чё то совсем дичь

Ответить

Neketa Fo

1

Бля, понятно
В тексте закона указано, что список стран определит уполномоченная организация. Это информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.

Ответить

Михаил Зеленин

Neketa
0

а  то не очевидно какие. 

Ответить

Neketa Fo

Михаил
1

Есть очевидные, а есть не очень. Мне бы весь список посмотреть, но кажется мы его не получим

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Кстати это меры по борьбе с финансированием нежелательных организаций

Ответить

Neketa Fo

0

Также предусмотрено положение об отслеживании Росфинмониторингом любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.

А что это за государства?

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Корнелий Шнапс

0

В приложении к закону была раскрыта суть нововведений:

" немприятненькие грамждане не могут перемводить демнюшки немжелательным оргамнизациям, имначе гулажек, пнятненько?  ;) "

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