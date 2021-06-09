Контроль за переводами грозит дополнительными расходами для банков, которые лягут на плечи клиентов.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому россиянам запрещается участвовать в «нежелательных в стране НПО». В документе есть положение, по которому Росфинмониторинг должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств.

В тексте закона указано, что список стран определит уполномоченная организация. Это информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.

После принятия закона количество отправляемых банком сообщений вырастет в 4-5 раз в день, рассказали в «Тинькофф» «Коммерсанту». А исполнять требования закона к 1 октября не смогут даже крупные банки, заявил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Банки не успеют нанять и обучить новых сотрудников, расходы на операции увеличатся в десятки раз и лягут на плечи клиентов.

Под контроль попадут почти все валютные переводы на любую сумму, считает Наумов. Даже если «гражданин РФ купит в иностранном магазине вещь, а потом её вернет — возврат тоже попадет под контроль».

Банкиры подготовили замечания к законопроекту, но не успели их внести, потому что депутаты рассмотрели и приняли поправки досрочно во втором чтении.

Согласно поправкам, также за участие в НПО, признанной «нежелательной», грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу. В нынешней редакции закона уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.