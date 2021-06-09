Госдума приняла закон о «нежелательных организациях» — Росфинмониторинг будет следить за валютными переводами Статьи редакции
Контроль за переводами грозит дополнительными расходами для банков, которые лягут на плечи клиентов.
Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому россиянам запрещается участвовать в «нежелательных в стране НПО». В документе есть положение, по которому Росфинмониторинг должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств.
В тексте закона указано, что список стран определит уполномоченная организация. Это информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.
После принятия закона количество отправляемых банком сообщений вырастет в 4-5 раз в день, рассказали в «Тинькофф» «Коммерсанту». А исполнять требования закона к 1 октября не смогут даже крупные банки, заявил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Банки не успеют нанять и обучить новых сотрудников, расходы на операции увеличатся в десятки раз и лягут на плечи клиентов.
Под контроль попадут почти все валютные переводы на любую сумму, считает Наумов. Даже если «гражданин РФ купит в иностранном магазине вещь, а потом её вернет — возврат тоже попадет под контроль».
Банкиры подготовили замечания к законопроекту, но не успели их внести, потому что депутаты рассмотрели и приняли поправки досрочно во втором чтении.
Согласно поправкам, также за участие в НПО, признанной «нежелательной», грозит от одного года до четырёх лет тюрьмы после административного наказания без привязки к срокам, за руководство — лишение свободы от двух до шести лет сразу. В нынешней редакции закона уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.
Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискарёвым. Ранее они же внесли законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги таковым деньги.
За анусом своим пусть последит
Деревянный рак
Там все в порядке, пропускная система
Где можно пропуск оформить?
А теперь нко нежелательная если закинет бабки депутату из едра то его посадят?
Вон журналист-инагент отправил перевод депутату.
Тот вернул и сказал, что депутат - лицо, заведомо не являющееся иностранным агентом
Ещё вставлю 5 копеек. В законе об НКО есть вот такое вот уточнение
"П. 6 ст. 2 не распространяется на религиозные организации, объединения работодателей, ТПП, госкорпорации, госкомпании, а также на созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, международные фонды." Это из закона об НКО, такое уточнение есть в пункте 6 статьи 1 закона
Будем ждать волшебника на голубом вертолете, который починит нам страну
Бля, понятно
В тексте закона указано, что список стран определит уполномоченная организация. Это информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.
а то не очевидно какие.
Кстати это меры по борьбе с финансированием нежелательных организаций
Также предусмотрено положение об отслеживании Росфинмониторингом любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.
А что это за государства?
В приложении к закону была раскрыта суть нововведений:
" немприятненькие грамждане не могут перемводить демнюшки немжелательным оргамнизациям, имначе гулажек, пнятненько? ;) "