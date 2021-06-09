«Полностью раскаиваюсь»: СК опубликовал видео, в котором Хованский признаёт вину в оправдании терроризма Статьи редакции
Блогеру пока не избрали меру пресечения и не предъявили обвинение.
Об этом говорится на сайте СК.
По версии следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире в Петербурге, обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности».
Дело в песне, спетой Хованским и выложенной в интернет. Она, согласно экспертному заключению, содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий, создающих опасность гибели людей».
В песне есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [хорошо], сколько русских детей убили». Блогера задержали в ночь на 9 июня.
Учитывая как большое потребление пива/алкоголя влияет на мужской организм, вообще не удивительно, что он выглядит как разжиревшая баба преклонного возраста.
Четкий Абдужаббор
в чём ирония?
Приспособленца взяли за слова. Приспособленец этот извиняется в толстовке от другого приспособленца.
О, опять адепты абсолютной свободы слова подтянулись
Где?
приспособленца взяли за слова
Мб я не так понял?
Приспособленца устраивало, что режим сажает людей за разного рода слова и прессует гражданское общество. По крайней мере, он не дико впрягался за жертв этого произвола. Не чурался даже испачкаться в рекламе выборов 2018 года, а однажды вступил в спойлер-партию ЛДПР – видимо, чтобы заручиться крышей на всякий случай (понимал же, что за эти годы наговорил на неплохой такой срок). Навального пытался уколоть периодически, его сторонников называл хомяками.
Но не спасло.
Находим Иронова. Скапитанил, да? Ну да ладно, мне с этим жить.
Надо в Уголовный Кодекс включить "Извинения" как меру уголовного наказания. Что-то типо "Нарушение ст. 246.1 наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет, либо Извинениями на камеру"
правильно, чеченизацию уже не остановить. следующая мера в упк - добровольная посадка на бутылку
сказал, что будет гангстером - сделал
Долбоеб и гангстер — это разные люди
Ого, только сейчас увидел, за какие слова его привлекают - ну так-то правда долбаёб. Даже если там какая-то ирония или шутка, всё-равно не надо так. Садить за такое не стоит конечно, штраф ипанули бы хороший т всё.
Нельзя всё списывать на иронию.
он это говорил во времена, когда в рунете вообще можно было все что угодно делать, говорил ради собственной популярности, потому что дичь была популярна у школьников. там не только норд-ост, там порядочно не менее жесткого было
Ну так он же ребенок, который активно пытается нащупать границы дозволенного. Я думаю, он в какой-то мере даже рад, что ему дали по рукам.
https://www.severreal.org/a/30905716.html
Вот человек по этой статье 5 лет получил, тоже полностью признал вину и раскаялся.
К популярным личностям другое отношение. За Сергея Арбузова никакой юрист не вступился, а Хованскому наверняка максимум условка светит как Мэддисону
Процессуальный ящик
Это по поводу Мэдисон
https://tjournal.ru/news/101437-s-videoblogera-meddisona-snyali-sudimost-za-shutku-pro-koran-on-utverzhdaet-chto-ne-v-kurse
Вспоминается чувак с помойки рт, который говорил, что готов топить людей в реке, потому что они вышли против власти
Его тоже через год привлекут?
Так Хуйцовского на подсос власти взяли как раз после того, как хотели привлечь. Запугали педичку.
Кстати, сегодня у Продюсера Иванова день рождения
Ну и что это за чеченские обряды опять?
"Товарищ следователь, вы не выкупаете, это постирония, метамодерн. Я феминист 4 волны."
Зачем он сам себя под статью подводит?
Формально он признаёт и раскаивается в том, что "в своё время" исполнял эту песню. И надо полагать, что "в своё время" означает какой-то давний срок, по которому срок давности привлечения к ответственности уже наверняка вышел. СК же почему-то утверждает, что это было год назад:
По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в сеть «Интернет» и исполнил песню,
https://sledcom.ru/news/item/1581182/
И вот это вызывает ряд вопросов.
СК обосрётся тогда.
А вот это уже не факт. Возможно срок ещё не вышел и привлечь можно.
Upd.
Послушал опус дай бог что бы срок давности вышел.
Технически это было не позднее 3 июля 2020
У вас Белоруссия протекает...
Деревянный рак
нет
ты на сайте, где все геи, решил кого-то потроллить этим?
На сходке я проверил это лично
Пиздец. Сроки за высказывания. Когда же это кончится.
Любовный Женя
Какие, на хуй, высказывания? Ты ссылку открой. Там пиздец полный.
Я же не спорю, что он долбаёб, я просто твёрдо уверен, что за любые слова не должен светить срок. Ну и те кто смотрят такой контент это конченые говноеды порождающие вот такие вот "блогеров".
Мб просто посадить их? Чтобы не смотрели
Зачем делать из долбоёбов уголовников, которые будут ещё больше причинять вреда? Кинул в карцер на 3 дня, вкатил штраф в миллион и дело с концом.
Когда эта песня была исполнена? Лет 8-10 назад? Нефёдов это 2011 год где-то.
Сейчас её распространяет не Хованский)
странно что не перед шайтаном извиняется
Сосатb+лежатb
Можете заминусить, но поделом долбаебу который решил если лизать жопу режиму находясь в партии ЛДПР - ему ничего не будет.
Надеюсь еще мудисана набутылят
Элемент режима стал жертвой режима. Тут был бы релевантен пример Платошкина в плане идеологии, но там не нашлось злорадствующих. А так режим жрет сам себя и сочувствовать функционерам этого режима не получается, они туда шли с расчетом, что в Магадан поедет кто нибудь другой, а не они.
Кто снимает и выкладывает такие "признания"? Это законно?
Когда там за анекдоты начнут принимать и устанавливать ящики для доносов?
Уж сколько раз говорилось: никогда не признавайте вину сразу, особенно на камеру. Это не спасет, а только усугубит положение.
отпустите у него депрессия
Вы же всегда пишете о возможном наказании по статье, почему ни в первой. ни во второй новости о хованском нет ни слова?
а грозит там вроде как штраф от 300 тысяч до миллиона. какая ж мера пресечения?
upd.
а не, не только штраф
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Это так иронично. Вступить в ЛДПР, чтобы как раз в таких ситуациях отмазывали до положения мордой в пол, а вот оно как вышло.
Ну и зачем этот дурачок все признал.
Хотел бы раскидать аналитон на тему, что песню он исполнил на стриме Нефедова, когда люди ещё знали кто такой Нефедов и вот спустя столько...
А потом подумал, зачем рисковать.Лучше пойду снесу свой акк в твиттере от греха подальше, завел я его как раз в те времена, когда знали кто такой Нефедов...
Нефедов ещё жив?
Ждем текст извинений на всех билбордах страны, это ведь так теперь делается?
Хуя над ним издевались что дома, что здесь