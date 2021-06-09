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Новости
Ольга Щербинина

«Полностью раскаиваюсь»: СК опубликовал видео, в котором Хованский признаёт вину в оправдании терроризма Статьи редакции

Блогеру пока не избрали меру пресечения и не предъявили обвинение.

135 135 комментариев
6527 просмотров

Об этом говорится на сайте СК.

По версии следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире в Петербурге, обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности».

Дело в песне, спетой Хованским и выложенной в интернет. Она, согласно экспертному заключению, содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий, создающих опасность гибели людей».

В песне есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [хорошо], сколько русских детей убили». Блогера задержали в ночь на 9 июня.

Блогера Юрия Хованского задержали по делу об…
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
tjournal.ru

#новости #хованский

135 135 комментариев
1
31
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135 комментариев
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Русский Орзэмэс

51

он выглядит как уставшая феменистка((

Ответить

Деревянный рак

Русский
25

то есть как обычная феминистка

Ответить

Алексей Котт

Русский
7

Учитывая как большое потребление пива/алкоголя влияет на мужской организм, вообще не удивительно, что он выглядит как разжиревшая баба преклонного возраста.

Ответить

Вячеслав Андреев

Алексей
4

Никак не влияет, это одна большая байка про фитоэстрогены

Ответить

aliftin

Алексей
0

Так он же пару лет назад бросал пить и в роликах мелькала только менералка. Или он пиздабол в итоге? 

Ответить

Рыжий

aliftin
1

Он то бросал, то снова начинал. Сам в роликах говорил об этом

Ответить

Петербургский жар

35

В кофте от Лебедева? Не находите в этом иронии? 

Ответить

Frank Ferd

Петербургский
37

Ну посадили и посадили.

Ответить

Четкий Абдужаббор

Петербургский
0

в чём ирония?

Ответить

Жених приехал

Четкий
39

Приспособленца взяли за слова. Приспособленец этот извиняется в толстовке от другого приспособленца.

Ответить

Четкий

Жених
4

ну такое

Ответить

Николай Иванов

Жених
0

О, опять адепты абсолютной свободы слова подтянулись

Ответить

Жених приехал

Николай
0

Где?

Ответить

Николай Иванов

Жених
0

приспособленца взяли за слова

Мб я не так понял?

Ответить

Жених приехал

Николай
4

Приспособленца устраивало, что режим сажает людей за разного рода слова и прессует гражданское общество. По крайней мере, он не дико впрягался за жертв этого произвола. Не чурался даже испачкаться в рекламе выборов 2018 года, а однажды вступил в спойлер-партию ЛДПР – видимо, чтобы заручиться крышей на всякий случай (понимал же, что за эти годы наговорил на неплохой такой срок). Навального пытался уколоть периодически, его сторонников называл хомяками.

Но не спасло.

Ответить

Николай

Жених
0

Так Хованского не за слова прессуют, а по делу

Ответить

Азамат

Николай
1

по делу за слова

Ответить

Николай

Азамат
0

Ой бля, посмотрю на вас, когда там будет не Хованский, а Кадыров

Ответить

Жених

Николай
0

А почему не через неделю после исполнения песни, а хуй знает когда?

Ответить

Последстви

Жених
0

потому что заяву только сейчас написали. Л - логика? 

Ответить

Владимир Филатов

Николай
2

А что тут понимать? Он лижет режиму, но его повязали за какую-то смешнявочку.

Ответить

Николай

Владимир
5

Так говорите, будто отсос режиму даёт индульгенцию на всю хуйню

Ответить

Владимир

Николай
3

Кто говорит? Это они может так думают

Ответить

Мистер Блондин

Жених
0

блять это его мерч какая ерония 

Ответить

Артём Дидык

Жених
0

ммм, рекурсия?

Ответить

Arthur Sergeev

Петербургский
2

нет

Ответить

Предельный блик

Петербургский
2

в чем ирония?

Ответить

VladKlar

Петербургский
0

Это тизер?

Ответить

Ваша Закладко

Петербургский
0

это лето стравли

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Петербургский
0

Находим Иронова. Скапитанил, да? Ну да ладно, мне с этим жить.

Ответить

Миша Копейкин

32

Надо в Уголовный Кодекс включить "Извинения" как меру уголовного наказания. Что-то типо "Нарушение ст. 246.1 наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет, либо Извинениями на камеру"

Ответить

Plan 🇧&🇨

Миша
5

штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч извинений

Ответить

Bibba La Bibba

Миша
3

Признанием того, что у власти стальные шары

Ответить

Иван Иванович

Миша
0

правильно, чеченизацию уже не остановить. следующая мера в упк - добровольная посадка на бутылку

Ответить

Sweety bread my bratishka

17

сказал, что будет гангстером - сделал

Ответить

Федя Прозоров

Sweety
2

Долбоеб и гангстер — это разные люди

Ответить

Деревянный рак

Федя
0

ему об этом знать не обязательно

Ответить

Сергей Сергеич

8

Ого, только сейчас увидел, за какие слова его привлекают - ну так-то правда долбаёб. Даже если там какая-то ирония или шутка, всё-равно не надо так. Садить за такое не стоит конечно, штраф ипанули бы хороший т всё.

Ответить

Neketa Fo

Сергей
21

Надо быть русским депутатом чтобы в песне не различить жирную иронию. Короче вы приняты, Сергей Сергеич

Ответить

Евгений Макушев

Neketa
2

Нельзя всё списывать на иронию.

Ответить

Neketa Fo

Евгений
2

Нельзя. А к чему ты это?

Ответить

Андрей Охапкин

Neketa
0

"Товарищ судья, я призывал иронично, как же вы не понимаете"

Ответить

German Baymuradov

Сергей
6

он это говорил во времена, когда в рунете вообще можно было все что угодно делать, говорил ради собственной популярности, потому что дичь была популярна у школьников. там не только норд-ост, там порядочно не менее жесткого было

Ответить

Яня

German
0

Меддисон тоже про Кора шутил когда-то, потом через пару лет пришлось удалять ролик и извиняться

Ответить

ТыжЮзер

German
0

Так там логика такая, что опубликовать видео можно когда угодно, но если на данный момент его можно посмотреть, то это считается фактом распространения. За это и привлекают.

P.S. это касается и картинок и текстовых постов/комментов в социальных сетях.

Ответить

Евгений Макушев

German
0

У нас и более древние посты из ВК откапывают и за них судят

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
2

Надо понимать, что режимы в юмор не умеют.

Ответить

Виталий Куликов

Сергей
1

Сажать за чёрный юмор это по гондурасски.

Ответить

Alexander Sh

Сергей
0

Ну так он же ребенок, который активно пытается нащупать границы дозволенного. Я думаю, он в какой-то мере даже рад, что ему дали по рукам. 

Ответить

Эпапа

16

https://www.severreal.org/a/30905716.html
Вот человек по этой статье 5 лет получил, тоже полностью признал вину и раскаялся.

"Сам себе срок нашептал". Как вологжанин получил…
Сергей Арбузов признал вину и сотрудничал со следствием
www.severreal.org
Ответить

Marhal_New _Arleana

Эпапа
0

f

Ответить

Евгений Макушев

Эпапа
0

К популярным личностям другое отношение. За Сергея Арбузова никакой юрист не вступился, а Хованскому наверняка максимум условка светит как Мэддисону

Ответить

Процессуальный ящик

Евгений
0

Это по поводу Мэдисон
https://tjournal.ru/news/101437-s-videoblogera-meddisona-snyali-sudimost-za-shutku-pro-koran-on-utverzhdaet-chto-ne-v-kurse

С видеоблогера Мэддисона сняли судимость за…
По информации СМИ, блогер сам подал ходатайство о снятии судимости.
tjournal.ru
Ответить

Азамат Багатов

Эпапа
0

ужас

Ответить

Bich

15

Вспоминается чувак с помойки рт, который говорил, что готов топить людей в реке, потому что они вышли против власти
Его тоже через год привлекут?

Ответить

Жених приехал

Bich
3

Так Хуйцовского на подсос власти взяли как раз после того, как хотели привлечь. Запугали педичку.

Ответить

Ваша Закладко

Bich
0

падажжи он с лгбтк

Ответить

Evgeny M

9

Кстати, сегодня у Продюсера Иванова день рождения 

Ответить

Zakhar Zakharov

Evgeny
0

он жив еще?

Ответить

Процессуальный ящик

Evgeny
0
Ответить

Stanley H. Tweedle

6

Ну и что это за чеченские обряды опять?

Ответить

Ухудшанский

Stanley
7

Чеченизация России идёт по плану

Ответить

Frank Ferd

7

"Товарищ следователь, вы не выкупаете, это постирония, метамодерн. Я феминист 4 волны."

Ответить

Nick Rosenberg

5

Зачем он сам себя под статью подводит?

Ответить

ТыжЮзер

Nick
3

Либо знатно труханул, либо дурак) Скорее первое) Да и странно, что у Ховы адвоката нет)

Ответить

Bublikhead

ТыжЮзер
3

Скорее всего второе)0

Ответить

Ориентированный

Bublikh…
2

обои

Ответить

Романелло Кивогенс

Nick
2

Формально он признаёт и раскаивается в том, что "в своё время" исполнял эту песню. И надо полагать, что "в своё время" означает какой-то давний срок, по которому срок давности привлечения к ответственности уже наверняка вышел. СК же почему-то утверждает, что это было год назад:

По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в сеть «Интернет» и исполнил песню,

https://sledcom.ru/news/item/1581182/

И вот это вызывает ряд вопросов. 

Ответить

Виталий Куликов

Романелло
0

СК обосрётся тогда.

Ответить

Andrey Dolg

Виталий
0

А вот это уже не факт. Возможно срок ещё не вышел и привлечь можно. 

Upd. 
Послушал опус дай бог что бы срок давности вышел.

Ответить

Диванный Аналитик

Романелло
0

Технически это было не позднее 3 июля 2020

Ответить

Романелло

Диванный
0

Не было, если только сам Хованский не опубликовал ролик.

Ответить

Диванный

Романел…
0

Не "не ранее" же

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Романелло
0

Это такая смазанная формулировка уровня "где-то там, когда-то там, он это исполнял, у нас есть запись, но дата записи неизвестна, да и экспертизу что это он на записи, тоже не проводили"

Ответить

Алексей Логачев

5

У вас Белоруссия протекает... 

Ответить

некипишуй

Алексей
1

Беларусь

Ответить

Деревянный рак

некипишуй
2

нет

Ответить

некипишуй

Деревян…
0

пидора ответ

Ответить

Деревянный рак

некипиш…
2

ты на сайте, где все геи, решил кого-то потроллить этим?

Ответить

некипишуй

Деревян…
0

"где все геи"

это утверждение ты не сможешь доказать

Ответить

Деревянный рак

некипиш…
1

На сходке я проверил это лично

Ответить

некипишуй

Деревян…
0

но на сходке не было меня, а я натурал

твое утверждение ложно

Ответить

Деревянный

некипиш…
0

зачем натуралу сидеть на ТЖ? Значит ты латентный гей

Ответить

некипишуй

Деревян…
0

потому что на ТЖ не все геи, это же очевидно

Ответить

Нужен Ответ

некипиш…
2

НET

Ответить

thetrickster

3

Пиздец. Сроки за высказывания. Когда же это кончится.

Ответить

Любовный Женя

thetrickster
–3

Какие, на хуй, высказывания? Ты ссылку открой. Там пиздец полный.

Ответить

thetrickster

Любовный
14

Я же не спорю, что он долбаёб, я просто твёрдо уверен, что за любые слова не должен светить срок. Ну и те кто смотрят такой контент это конченые говноеды порождающие вот такие вот "блогеров".

Ответить

Андрей Охапкин

thetric…
0

Мб просто посадить их? Чтобы не смотрели

Ответить

thetrickster

Андрей
1

Зачем делать из долбоёбов уголовников, которые будут ещё больше причинять вреда? Кинул в карцер на 3 дня, вкатил штраф в миллион и дело с концом. 

Ответить

Любовный Женя

thetric…
0

То, что он сделал - это за гранью.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Любовный
0

Когда эта песня была исполнена? Лет 8-10 назад? Нефёдов это 2011 год где-то. 
Сейчас её распространяет не Хованский) 

Ответить

социальныирудимент

thetrickster
–1

Когда руssкие перестанут терпеть

Ответить

Готовый крюк

5

Батя раскаился

Ответить

Иван Грозный

4

странно что не перед шайтаном извиняется

Ответить

Русский Орзэмэс

Иван
–2

перед ним будут извиняться те, кто наехали на хована

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Сосатb+лежатb

Ответить

Ваша Закладко

Небольшой
0

b °-°

Ответить

день добрый

4

Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО РОССИЯ! (с)

Ответить

Vitali

1

Можете заминусить, но поделом долбаебу который решил если лизать жопу режиму находясь в партии ЛДПР - ему ничего не будет.
Надеюсь еще мудисана набутылят 

Ответить

Neketa Fo

Vitali
6

Можете меня минусовать, но мне кажется хуево радоваться и соглашаться с подобными решениями нашего СК. Даже если тебе идеологически неприятна жертва этого самого режима. Получается типа вообще гондоны, но иногда молодцы

Ответить

Yufers

Neketa
0

Элемент режима стал жертвой режима. Тут был бы релевантен пример Платошкина в плане идеологии, но там не нашлось злорадствующих. А так режим жрет сам себя и сочувствовать функционерам этого режима не получается, они туда шли с расчетом, что в Магадан поедет кто нибудь другой, а не они.

Ответить

Neketa Fo

Yufers
0

Да какой он элемент режима, ты серьезно? Наняли в качестве придорожного билборда для бестолковой партии. С тем же успехом можно радоваться преследованиям любого частного подрядчика, который работал с госорганами

Ответить

Konstantin Wirz

3

Кто снимает и выкладывает такие "признания"? Это законно?

Ответить

AshleyNightingale

Konstantin
2

На Ютюб канал СК 

Ответить

Лев Глебович

3

Когда там за анекдоты начнут принимать и устанавливать ящики для доносов? 

Ответить

Федя Прозоров

Лев
0

В каждом подъезде

Ответить

Замкнутый хот-дог

3

Лучше бы просто спел про говно, про молафью или про безответную гомосексуальную любовь.

Ответить

Gleb Belichenko

3

Уж сколько раз говорилось: никогда не признавайте вину сразу, особенно на камеру. Это не спасет, а только усугубит положение.

Ответить

Maxim Maximov

2

отпустите у него депрессия

Ответить

Mister Dundie

Maxim
1

Полностью оправдан

Ответить

Vadim Nemnasev

2

Вы же всегда пишете о возможном наказании по статье, почему ни в первой. ни во второй новости о хованском нет ни слова? 

а грозит там вроде как штраф от 300 тысяч до миллиона. какая ж мера пресечения?

upd.
а не, не только штраф
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ответить

thetrickster

Vadim
1

Блядь ещё и ОТ 5 лет. Тоже мне преступление нашли.

Ответить

Ориентированный шар

2

Версия следствия всегда такая эпичная..

Ответить

Yufers

2

Это так иронично. Вступить в ЛДПР, чтобы как раз в таких ситуациях отмазывали до положения мордой в пол, а вот оно как вышло. 

Ответить

Neketa Fo

0

Ну и зачем этот дурачок все признал.

Ответить

Деревянный рак

Neketa
5

ответ есть в твоем же вопросе

Ответить

Словесный Интервент

0

Хотел бы раскидать аналитон на тему, что песню он исполнил на стриме Нефедова, когда люди ещё знали кто такой Нефедов и вот спустя столько...
А потом подумал, зачем рисковать.Лучше пойду снесу свой акк в твиттере от греха подальше, завел я его как раз в те времена, когда знали кто такой Нефедов...

Ответить

Neketa Fo

Словесный
1

Расскажи, заинтриговал

Ответить

Федя Прозоров

Словесный
0

Нефедов ещё жив?

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Федя
1

А что с ним сделается то. А вот его канал явно на последнем жизнеобеспечении

Ответить

Федя Прозоров

ＫＩＢØＵＮＥ
0

4к просмотров - сразу видно, блогер-миллионик

Ответить

OSF enemy

Федя
0

Конечно, дом строит

Ответить

Федя Прозоров

OSF
0

Дом-2, надеюсь 

Ответить

Терье Анри

0

Удалено

Ответить

Закомплексованная Душа

0

А заявлял что он гэнгста

Ответить

ТыжЮзер

0

На его канале была отличная репетиция:

Ответить

Филипп Че

0

пес хулиганский

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Шульман говорила, что это тяжелая статья. Думаю ему дадут срок

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Ждем текст извинений на всех билбордах страны, это ведь так теперь делается? 

Ответить

#realfiddy

0

А потом вы спрашиваете почему удаляют аккаунты на ТЖ

Ответить

Извинения

0

Извинения принимаются дон

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Хуя над ним издевались что дома, что здесь 

Ответить

MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
0

Хотя чему я удивлён, лол

Ответить

Robo Krabe

0

Когда пранк пошёл не по плану. 

Ответить
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Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
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