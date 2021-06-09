Блогеру пока не избрали меру пресечения и не предъявили обвинение.

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Об этом говорится на сайте СК.

По версии следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире в Петербурге, обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности».

Дело в песне, спетой Хованским и выложенной в интернет. Она, согласно экспертному заключению, содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий, создающих опасность гибели людей».