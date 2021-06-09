Госдума запретила приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне Статьи редакции
Какое наказание грозит за нарушение запрета — в законе не сказано.
Соответствующий закон приняли в третьем чтении.
Изменения внесут в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (80-ФЗ). Согласно им нельзя будет «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси».
Запрет распространится на публичные высказывания, СМИ и интернет. Цель закона — «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе», но в то же время сохранить пространство для исторических и научных дискуссий на тему.
Законопроект внесли в Госдуму 5 мая по поручению Владимира Путина. Его авторы — глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Депутаты также предложили наказывать за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацизма и «гуманитарной миссии при освобождении стран Европы».
Ямпольская позже назвала «последней каплей» книгу «Тонкое искусство пофигизма», процитировав отрывок: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами».
Восхвалять Гитлера подчеркивая его смелость на федеральных каналах не запретили.
Четкий Абдужаббор
Кто восхвалял Гитлера на федеральных каналах, кто подчеркивал его смелость?
Соловьев
С каких пор в Украине разрешено смотреть Российские телеканалы, у вас что внезапно сняли цифровой занавес?
Я на тж об этом узнал
Тоже скучаю по разборам Чумакова
Хотите как на Украине???
Я не хочу маршей солдат СС и сжигания людей в центрах городов
А я хочу
я не удивлен, когда-нибудь будешь строить на сахалине нам железную дорогу
Четкий
мне это ни о чем не говорит
«гнидапостельныйклопгадмразбвош» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «лесточик», «Столярный верстачок BOSCH»
***
Ну и зачем тебе это знать?
Жесть тебя заминусили, за казалось бы простой вопрос
Тебе ответили про Соловьёва
Что молчишь? Или методички под его тупость ещё нет что ли?
*Муссолини.
А, нет, Гитлера он тоже хвалил, дико извиняюсь.
Раскройте документы войны вначале. Научные дискуссии не на чем проводить
во Второй мировой войне
Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1941-1945
Предельный блик
ну так великая отечественная это с 41-го, с нападения на нас германии. потому и ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. а вторая мировая с 39. что не так?
14 сентября город Брест был занят 19-м моторизованным корпусом вермахта под командованием генерала Гудериана. 17 сентября немецкие войска взяли Брестскую крепость. 20 сентября к Бресту подошли части 29-ой танковой бригады комбрига Кривошеина, и начались переговоры о передаче Бреста и Брестской крепости.
Парад вермахта перед частями РККА в Бресте (в немецком оригинале советско-германского плана передачи города — «Vorbeimarsch») — прохождение торжественным маршем по центральной улице города Брест (Брест-Литовск) подразделений XIX моторизованного корпуса вермахта (командир корпуса — генерал танковых войск Гейнц Гудериан), за которым наблюдали в качестве зрителей экипажи 29-й отдельной танковой бригады РККА (командир — комбриг Семён Кривошеин), состоявшееся 22 сентября 1939 года, во время официальной процедуры передачи советской стороне города Брест и Брестской крепости, захваченных немецкими войсками в ходе вторжения в Польшу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_вермахта_перед_частями_РККА_в_Бресте
Операция началась через 16 дней после начала немецкого вторжения в Польшу и не сопровождалась формальным объявлением войны Польше со стороны СССР — в 3:15 утра 17 сентября 1939 года представителем НКИД СССР польскому послу в СССР Вацлаву Гржибовскому была зачитана и вручена нота, где ввод советских войск объяснялся необходимостью «защиты жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Польский_поход_Красной_армии_(1939)
Педагогический Абдужаббор
«В российском офисе Википедии прошли обыски»
"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
1941 - 1945
я об этом же
ну так это все было в 1939
Так и я о том же.
Я запутался в этом сложном мире постиронии
Первое правило: Админ всегда прав.
Второе правило: Если админ не прав, смотри первое правило.
Третье правило: Если ты всё равно считаешь, что админ не прав, придётся смириться.
Но в новости написано не вторую мировую, а про великую отечественную. Тогда почему заголовок такой?
"но в то же время сохранить пространство для исторических и научных дискуссий на тему." - то самое пространство, которое в последнее время отдаёт сталинщиной. Докапываются до высказываний в соцсетях, хотя в 2010ых интернет был, народ что только ни нёс и ничего, отношение к ветеранам как-то не поменялось. А в 2020ых вдруг начало беспокоить всё подряд. Чем больше запретов и арестов тем хуже всё это выглядит.
Главное оскорбление в адрес наших дедов и прадедов, - это то, что они живут в нищете
"...поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов..."
Этих дидов?
Одинокий шар
не успевают бумагу подносить
надо загружать сразу неразрезанными рулонами по 500м
На 2020 год в рейтинге стран по уровню Политических и Гражданских свобод Россия находится на 172 месте из 209 стран. То есть совсем чуточку не дотягивала до стран вроде Северной Кореи, Туркменистана, Южного Судана.
В 2021 походу стремится выйти на первое место.
Запрещалка когда-нибудь отвалится?
она на пике, а самое страшное, что она возможно еще только растёт
еще раз повторю мысль : со всеми этими законами о ВОВ и роли СССР у людей просто отпадет желание высказываться и интересоваться этой темой.
Мне вот теперь интересно что там было у союзников , какие были их мотивы , силы , расклады , а про ссср не хочу лезть чтобы не попадать под эти законы .
Мне вот теперь интересно что там было у союзников
Я бы даже сказал, что люди могут заинтересоваться третьей стороной конфликта...
Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
41-45? А победы 39-го года отождествлять можно?
...но в то же время сохранить пространство для исторических и научных дискуссий на тему...
ага дискуссий - двушечку влепить или пятёру с конфискацией, вот и вся дискуссия
Как хорошо что это видео фрагмента выступления Молотова в Верховном Совете (1939 г.) не подбодает под этот закон
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