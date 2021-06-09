Изменения внесут в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (80-ФЗ). Согласно им нельзя будет «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси».

Запрет распространится на публичные высказывания, СМИ и интернет. Цель закона — «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе», но в то же время сохранить пространство для исторических и научных дискуссий на тему.