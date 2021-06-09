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Sasha Shambilova

Госдума запретила приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне Статьи редакции

Какое наказание грозит за нарушение запрета — в законе не сказано.

Соответствующий закон приняли в третьем чтении.

Изменения внесут в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (80-ФЗ). Согласно им нельзя будет «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси».

Запрет распространится на публичные высказывания, СМИ и интернет. Цель закона — «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе», но в то же время сохранить пространство для исторических и научных дискуссий на тему.

Законопроект внесли в Госдуму 5 мая по поручению Владимира Путина. Его авторы — глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Депутаты также предложили наказывать за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацизма и «гуманитарной миссии при освобождении стран Европы».

Ямпольская позже назвала «последней каплей» книгу «Тонкое искусство пофигизма», процитировав отрывок: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами».

#новости #право

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Эпапа

37

Восхвалять Гитлера подчеркивая его смелость на федеральных каналах не запретили.

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Четкий Абдужаббор

Эпапа
–33

Кто восхвалял Гитлера на федеральных каналах, кто подчеркивал его смелость?

Ответить

Rodion Kutsaev

Четкий
36

Соловьев

Ответить

Четкий

Rodion
–32

С каких пор в Украине разрешено смотреть Российские телеканалы, у вас что внезапно сняли цифровой занавес?

Ответить

Rodion Kutsaev

Четкий
13

Я на тж об этом узнал

Ответить

Четкий

Rodion
–11

Тоже скучаю по разборам Чумакова

Ответить

Rodion Kutsaev

Четкий
0

хммм, хто ето такои....

Ответить

Частный Петя

Четкий
0

Хотите как на Украине???

Ответить

Четкий

Частный
–12

Я не хочу маршей солдат СС и сжигания людей в центрах городов

Ответить

Озабоченный

Четкий
–1

@Вахтёр
1.3 Нарушение законов РФ. Призывы к насилию, разжигание межнациональной розни
Жду блокировки сразу и навсегда.

Ответить

Одинокий

Озабоче…
2

не на того репортнул

Ответить

Озабоченны

Одинокий
0

На того :3

Ответить

Четкий

Озабоче…
–4

ржу

Ответить

Озабоченны

Четкий
0

Фашисты тоже ржали :3

Ответить

Четкий

Озабоче…
1

...........

Ответить

Георгий

Озабоче…
0

когда сжигали русских людей?

Ответить

Озабоченны

Георгий
0
Ответить

Частный Петя

Четкий
1

А я хочу

Ответить

Четкий

Частный
–3

я не удивлен, когда-нибудь будешь строить на сахалине нам железную дорогу

Ответить

Частный

Четкий
4

После того как сахалин будет в кнр?

Ответить

Orbital_Ca

Четкий
2

нам это китайцам?

Ответить

Театральный

Четкий
0

порвался

Ответить

Эпапа

Четкий
7

некий патриот, который ещё любит Муссолини 

Ответить

Четкий

Эпапа
–9

мне это ни о чем не говорит

Ответить

Частный Петя

Четкий
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Частный
2

«гнидапостельныйклопгадмразбвош» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «лесточик», «Столярный верстачок BOSCH»

***
Ну и зачем тебе это знать?

Ответить

Одинокий шар

Кто
1

аааааааа вот ты кто

Ответить

Частный

Одинокий
1

очередной шиз с 20 никами 

Ответить

Желтый

Частный
0

шиз это другой

Ответить

Андрей Охапкин

Четкий
3

Жесть тебя заминусили, за казалось бы простой вопрос

Ответить

Георгий Рудченко

Андрей
2

либерахи, сэр

Ответить

Bob

Андрей
0

Это все заговор против солнцеликого Владимира и его паствы 

Ответить

Майка Ника

Четкий
0

Тебе ответили про Соловьёва 
Что молчишь? Или методички под его тупость ещё нет что ли?

Ответить

Михаил Мятный

Эпапа
0

*Муссолини. 

Ответить

Михаил Мятный

Михаил
0

А, нет, Гитлера он тоже хвалил, дико извиняюсь. 

Ответить

Эпапа

Михаил
0

Гитлер, Муссолини, Путин :D

Ответить

Михаил Мятный

Эпапа
1

Новая Ось? ;D

Ответить

Pavel Vakhrushev

12

Раскройте документы войны вначале. Научные дискуссии не на чем проводить

Ответить

Роман Новиков

Pavel
8

Нельзя, вскроется кое-что неприятное.

Ответить

Лысина Арика

11

во Второй мировой войне

Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1941-1945

Ответить

Предельный блик

Лысина
3

ну так великая отечественная это с 41-го, с нападения на нас германии. потому и ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. а вторая мировая с 39. что не так?

Ответить

Педагогический Абдужаббор

11

Посадить всех важнее, чем принять прошлое 

Ответить

Владимир Филатов

6

14 сентября город Брест был занят 19-м моторизованным корпусом вермахта под командованием генерала Гудериана. 17 сентября немецкие войска взяли Брестскую крепость. 20 сентября к Бресту подошли части 29-ой танковой бригады комбрига Кривошеина, и начались переговоры о передаче Бреста и Брестской крепости.

Парад вермахта перед частями РККА в Бресте (в немецком оригинале советско-германского плана передачи города — «Vorbeimarsch») — прохождение торжественным маршем по центральной улице города Брест (Брест-Литовск) подразделений XIX моторизованного корпуса вермахта (командир корпуса — генерал танковых войск Гейнц Гудериан), за которым наблюдали в качестве зрителей экипажи 29-й отдельной танковой бригады РККА (командир — комбриг Семён Кривошеин), состоявшееся 22 сентября 1939 года, во время официальной процедуры передачи советской стороне города Брест и Брестской крепости, захваченных немецкими войсками в ходе вторжения в Польшу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_вермахта_перед_частями_РККА_в_Бресте
Операция началась через 16 дней после начала немецкого вторжения в Польшу и не сопровождалась формальным объявлением войны Польше со стороны СССР — в 3:15 утра 17 сентября 1939 года представителем НКИД СССР польскому послу в СССР Вацлаву Гржибовскому была зачитана и вручена нота, где ввод советских войск объяснялся необходимостью «защиты жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Польский_поход_Красной_армии_(1939)

Ответить

Педагогический Абдужаббор

Владимир
9

«В российском офисе Википедии прошли обыски»

Ответить

Владимир Филатов

Педагогический
0

жаль

Ответить

Иван Иванович

Владимир
0

"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"

1941 - 1945

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

я об этом же

Ответить

Иван Иванович

Владимир
1

ну так это все было в 1939

Ответить

Согласный цветок

Иван
0

Тогда ещё не победили

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

Так и я о том же.

Ответить

Иван Иванович

Владимир
0

Я запутался в этом сложном мире постиронии

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

Это не постирония. Хочешь сказать, что если напишешь про парад в 1939, то тебя не арестуют?

Ответить

Иван

Владимир
0

Видимо я слишком буквально воспринимаю даты

Ответить

Владимир

Иван
0

жаль

Ответить

Миша Копейкин

5

Первое правило: Админ всегда прав.
Второе правило: Если админ не прав, смотри первое правило.
Третье правило: Если ты всё равно считаешь, что админ не прав, придётся смириться.

Ответить

Четкий Абдужаббор

–9

В чём они не правы? СССР это не Германия.

Ответить

FOX

Четкий
9

да 

Шойгу отменил приказ Сердюкова о рассекречивании…
Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о…
www.vedomosti.ru
Ответить

Корнелий Шнапс

FOX
1

власть чекистов продолжает скрывать свои волчьи хвосты

Ответить

Лысина Арика

Четкий
3

Вода мокрая, а зимой холодно/ 

Ответить

Согласный цветок

Четкий
3

Да... В Германии сложно было найти пиво Жигулёвское

Ответить

Пёс шерифа

5

Но в новости написано не вторую мировую, а про великую отечественную. Тогда почему заголовок такой?

Ответить

Молчаливый цвет

4

"но в то же время сохранить пространство для исторических и научных дискуссий на тему." - то самое пространство, которое в последнее время отдаёт сталинщиной. Докапываются до высказываний в соцсетях, хотя в 2010ых интернет был, народ что только ни нёс и ничего, отношение к ветеранам как-то не поменялось. А в 2020ых вдруг начало беспокоить всё подряд. Чем больше запретов и арестов тем хуже всё это выглядит.

Ответить

Сергей Черногорский

3

Главное оскорбление в адрес наших дедов и прадедов, - это то, что они живут в нищете

Ответить

Robo Krabe

3

"...поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов..."

Этих дидов? 

Ответить

Согласный цветок

2

Каникулы госдумы близко.
Бешеный принтер: безжалостный и беспощадный.

Ответить

Одинокий шар

Согласный
1

не успевают бумагу подносить

Ответить

Корнелий Шнапс

Одинокий
1

надо загружать сразу неразрезанными рулонами по 500м

Ответить

Одинокий шар

Корнелий
0

да можно сразу на всех видах , не только офисной

Ответить

Майка Ника

Одинокий
0

туалетную? под этот, так сказать, понос

Ответить

Pavel Vakhrushev

Согласный
1

Скоро выборы, принтер работает на плебеев

Ответить

Петербургский жар

2

Когда дума примет закон о запрете думать без разрешения? 

Ответить

Миша Копейкин

2

На 2020 год в рейтинге стран  по уровню Политических и Гражданских свобод Россия находится на 172 месте из 209 стран. То есть совсем чуточку не дотягивала до стран вроде Северной Кореи, Туркменистана, Южного Судана.
В 2021 походу стремится выйти на первое место.

Ответить

Украденная жизнь

1

Если чего-то не существует, то нет смысла его запрещать.

Ответить

Озабоченный каякер

1
Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Запрещалка когда-нибудь отвалится? 

Ответить

Корнелий Шнапс

Небольшой
0

она на пике, а самое страшное, что она возможно еще только растёт

Ответить

Русский Орзэмэс

0

подготовили новый закон, чтобы добить срок Хованскому?

Ответить

Одинокий шар

0

еще раз повторю мысль : со всеми этими законами о ВОВ и роли СССР у людей просто отпадет желание высказываться и интересоваться этой темой.
Мне вот теперь интересно что там было у союзников , какие были их мотивы , силы , расклады , а про ссср не хочу лезть чтобы не попадать под эти законы .

Ответить

Одинокий шар

Одинокий
0

последние кассовые сборы зои тому подтверждение

Ответить

Георгий Рудченко

Одинокий
0

Мне вот теперь интересно что там было у союзников

Я бы даже сказал, что люди могут заинтересоваться третьей стороной конфликта...

Ответить

Sergey Filippov

0

Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

41-45? А победы 39-го года отождествлять можно?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Мдаушмда

Ответить

Конечный Никита

0

я хочу умереть

Ответить

Роман Новиков

Конечный
0

Толку-то? 

Ответить

Кирилл Лапшин

0

ликвидировать невежество не в стиле госдумы

Ответить

Ohlong Johnson

0

Походу из-за последнего обзора бэда :(

Ответить

Корнелий Шнапс

0

...но в то же время сохранить пространство для исторических и научных дискуссий на тему...
ага дискуссий - двушечку влепить или пятёру с конфискацией, вот и вся дискуссия

Ответить

Bkmz Иванов

0

Как хорошо что это видео фрагмента выступления Молотова в Верховном Совете (1939 г.) не подбодает под этот закон

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

1 декабря 1939 года.

Ответить

bb8

0

кврапеонлгдшжщэ

Ответить

Майка Ника

bb8
0

Сообщение удалено 
Сорри, неправильно прочитал

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