В Китае во время протестов против слияния колледжей студенты взяли в заложники директора Статьи редакции
Схема сработала — руководство колледжей приостановило свои планы.
Китайские студенты вышли на протесты из-за плана слияния независимого Чжунбэйского колледжа Нанкинского педагогического университета с профессиональным училищем, которое считается менее престижным. Учащиеся опасались, что значимость их дипломов существенно снизится. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
Студенты забаррикадировались в кампусе и взяли в заложники 55-летнего директора колледжа — его не отпускали более 30 часов. Протестующие отказалась выпускать директора даже после того, как власти объявили о приостановке слияния учебных заведений. Полиция применила дубинки и перцовые баллончики, чтобы разогнать митингующих. Несколько студентов пострадали.
По оценкам участников протеста, в нём участвовали около трёх тысяч студентов. После митинга шесть колледжей в провинции Цзянсу, которые собирались объединять с менее престижными учебными заведениями, объявили о приостановке планов по слиянию.
В марте китайские власти утвердили директиву, согласно которой независимые колледжи должны объединить с профессиональными училищами и преобразовать их в профессионально-технические училища. Это решение привело к студенческим протестам в четырёх независимых колледжах Китая.
Студенты, которые не набрали достаточно баллов для поступления в университет, могут получить высшее образование в независимом колледже, но по более высоким расценкам за обучение. Степень такого вуза считается более престижной, чем диплом профессионального училища.
Протестующие уверены, что слияние учебных заведений сделает их дипломы менее конкурентоспособными на рынке труда — в этом году в Китае из университетов должны выпуститься рекордные девять миллионов человек.
Танки еще в вуз не прислали?
Ориентированный шар
4 дня как годовщина была
9 июня 2021 года ничего не произошло в Чжунбэйском колледже Нанкинского педагогического университета
эмодзи шляпы с кисточкой запрещен в этот день (но это ни с чем не связано)
Даже в Китае такое происходит, в в постсовке молчали бы.
Последние лет десять была масштабная программа слияния вузов, под сотню прекратили независимое существование. В Москве и Питере около 30. Были какие-то отдельные сборы подписей против, но на этом все, никто ничего не добился и особого сопротивления не оказал.
Не знаю, удивит ли тебя новость о том, что года 4 назад пообъединяли очень много вузов друг с другом
Где?
ну рашке же
и что, протестовали?
шутишь что ль?)
Я про протесты пишу
пишешь в сослагательном наклонении, как будто вузы не объединяли.
вообще, количество вузов в Китае пропорционально больше (следовательно, и выборка репрезентативнее), и только один из многих объединенных заговнился.
Я пишу, что даже в Китае протестуют.
В Китае институт это весьма важно и чертовский не просто. Самая близкая аналогия как я понимаю, если у на физтех с каким-нибудь ПТУ совместить захотят.
Вот тебе и покорные азиаты. В Москве несколько крупных слияний вузов было - никто не пикнул.