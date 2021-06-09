Схема сработала — руководство колледжей приостановило свои планы.

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Китайские студенты вышли на протесты из-за плана слияния независимого Чжунбэйского колледжа Нанкинского педагогического университета с профессиональным училищем, которое считается менее престижным. Учащиеся опасались, что значимость их дипломов существенно снизится. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Студенты забаррикадировались в кампусе и взяли в заложники 55-летнего директора колледжа — его не отпускали более 30 часов. Протестующие отказалась выпускать директора даже после того, как власти объявили о приостановке слияния учебных заведений. Полиция применила дубинки и перцовые баллончики, чтобы разогнать митингующих. Несколько студентов пострадали.

По оценкам участников протеста, в нём участвовали около трёх тысяч студентов. После митинга шесть колледжей в провинции Цзянсу, которые собирались объединять с менее престижными учебными заведениями, объявили о приостановке планов по слиянию.

В марте китайские власти утвердили директиву, согласно которой независимые колледжи должны объединить с профессиональными училищами и преобразовать их в профессионально-технические училища. Это решение привело к студенческим протестам в четырёх независимых колледжах Китая.

Студенты, которые не набрали достаточно баллов для поступления в университет, могут получить высшее образование в независимом колледже, но по более высоким расценкам за обучение. Степень такого вуза считается более престижной, чем диплом профессионального училища.