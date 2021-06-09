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Новости
yannlll

В Китае во время протестов против слияния колледжей студенты взяли в заложники директора Статьи редакции

Схема сработала — руководство колледжей приостановило свои планы.

28 28 комментариев
1708 просмотров

Китайские студенты вышли на протесты из-за плана слияния независимого Чжунбэйского колледжа Нанкинского педагогического университета с профессиональным училищем, которое считается менее престижным. Учащиеся опасались, что значимость их дипломов существенно снизится. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

今日中国 @Today__China
6月7日晚，江苏省镇江市南京师范大学中北学院大批学生广场集会，火速派出防暴警察！ https://t.co/oEDG1Vtd68

Студенты забаррикадировались в кампусе и взяли в заложники 55-летнего директора колледжа — его не отпускали более 30 часов. Протестующие отказалась выпускать директора даже после того, как власти объявили о приостановке слияния учебных заведений. Полиция применила дубинки и перцовые баллончики, чтобы разогнать митингующих. Несколько студентов пострадали.

Aaron Chang @ImAaronChang
The violent conflict between students and police at Nanjing Normal University Zhongbei College. https://t.co/AugU1uO0Jc

По оценкам участников протеста, в нём участвовали около трёх тысяч студентов. После митинга шесть колледжей в провинции Цзянсу, которые собирались объединять с менее престижными учебными заведениями, объявили о приостановке планов по слиянию.

В марте китайские власти утвердили директиву, согласно которой независимые колледжи должны объединить с профессиональными училищами и преобразовать их в профессионально-технические училища. Это решение привело к студенческим протестам в четырёх независимых колледжах Китая.

Студенты, которые не набрали достаточно баллов для поступления в университет, могут получить высшее образование в независимом колледже, но по более высоким расценкам за обучение. Степень такого вуза считается более престижной, чем диплом профессионального училища.

Протестующие уверены, что слияние учебных заведений сделает их дипломы менее конкурентоспособными на рынке труда — в этом году в Китае из университетов должны выпуститься рекордные девять миллионов человек.

#новости #китай #образование #протесты

28 28 комментариев
11
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28 комментариев
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Ангел Предохранитель

22

Танки еще в вуз не прислали? 

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Ориентированный шар

Ангел
6

4 дня как годовщина была

Ответить

Ангел Предохранитель

Ориентированный
11

1989 我们可以重复 (можем повторить)

Ответить

мЕдь

Ангел
2

Сейчас же не 89 год, на танке за вами завтра никто не приедет.

Ответить

Компьютерный Абдужаббор

Ангел
1

Только миска рис

Ответить

Лекарственный Кирилл

19
Ответить

uke gir

18

9 июня 2021 года ничего не произошло в  Чжунбэйском колледже Нанкинского педагогического университета

Ответить

Корнелий Шнапс

uke
2

эмодзи шляпы с кисточкой запрещен в этот день (но это ни с чем не связано)

Ответить

Олег Феоктистов

uke
1

две миски риса вне очереди этому нефритовому стержню

Ответить

Александр Борродач

10

Боевые картиночки вперде

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Корнелий Шнапс

7

кошкажена отобрать на стержень насадить

Ответить

Владимир Филатов

3

Даже в Китае такое происходит, в в постсовке молчали бы. 

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Софья Павлышко

Владимир
4

Последние лет десять была масштабная программа слияния вузов, под сотню прекратили независимое существование. В Москве и Питере около 30. Были какие-то отдельные сборы подписей против, но на этом все, никто ничего не добился и особого сопротивления не оказал.

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Камон гайз

Владимир
1

Не знаю, удивит ли тебя новость о том, что года 4 назад пообъединяли очень много вузов друг с другом

Ответить

Владимир Филатов

Камон
0

Где?

Ответить

Камон гайз

Владимир
1

ну рашке же

Ответить

Владимир Филатов

Камон
0

и что, протестовали?

Ответить

Камон гайз

Владимир
1

шутишь что ль?) 

Ответить

Владимир Филатов

Камон
0

ну ясно, я про это и пишу)

Ответить

Владимир Филатов

Камон
0

Я про протесты пишу

Ответить

Камон гайз

Владимир
1

пишешь в сослагательном наклонении, как будто вузы не объединяли.

вообще, количество вузов в Китае пропорционально больше (следовательно, и выборка репрезентативнее), и только один из многих объединенных заговнился. 

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Владимир Филатов

Камон
0

Я пишу, что даже в Китае протестуют.

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Andrey Dolg

Владимир
0

В Китае институт это весьма важно и чертовский не просто. Самая близкая аналогия как я понимаю, если у на физтех с каким-нибудь ПТУ совместить захотят.

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Одинокий шар

1

да что они знают про некотируемые дипломы

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Одинокий
0

ДНР и ЛНР?

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Одинокий шар

Doktor
0

КНР и КНДР

Ответить

Софья Павлышко

1

Вот тебе и покорные азиаты. В Москве несколько крупных слияний вузов было - никто не пикнул.

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Небольшой жёлтый робат

1

Хвалю, одобряю 

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