Депутат Василий Власов после задержания Хованского заявил, что блогер уже полгода не работает его помощником Статьи редакции
Хотя ещё пять месяцев назад блогер отчитывался о работе в партии.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов сообщил, что «был вынужден прервать рабочие отношения» с Юрием Хованским, поскольку тот «не всегда корректно высказывался, а некоторые его шутки были за гранью». По словам парламентария, удостоверение блогера отозвали по рекомендации высшего совета партии.
Политик также отметил, что задержание Хованского за инцидент десятилетней давности произошло за три месяца до выборов в Госдуму. Это, по мнению Власова, плохо скажется на репутации партии.
5 месяцев назад, в января Юрий Хованский выступил видеоролик, в котором отчитывался о депутатских запросах. В нём он также призвал всех продолжать писать жалобы на рабочую почту. Блогер обещал рассмотреть их вместе с Власовым и составить по ним запросы.
Хованского задержали в ночь на 9 января по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается.
Василий Власов — первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Он активно поддерживал идею, что правительство должно общаться с избирателями через блогеров. Власов считал, что взаимодействовать нужно «не с социальными сетями, а с избирателями», но «формы коммуникации выбирать эффективные, и в данном случае это могут быть и социальные сети».
Вместе с Хованский Власов работал над запретом треш-стримов, заканчивающихся смертью участников.
Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним
Когда принимали, было по другому?
инцидент 10-летней давности. Его крайне неудачная «черная» шутка о теракте. Он еще в 2014 г. дал полиции все пояснения по этому поводу
Мда, гта рп теперь нескоро будет
«метят в ЛДПР»
ох уж эта оппозиция в России
Ага, но при этом 3 месяца назад на стриме у Стаса АйКакПросто он сказал, что Хованский останется в ЛДПР. Что песня Юры это просто неудачная шутка и ЛДПР ничего такого в этом не видят