Он ещё в 2014 г. дал полиции все пояснения по этому поводу, принёс публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан.

Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жёсткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР.

