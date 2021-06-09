{"id":720,"title":"\u0427\u0442\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0431\u0435\u0441\u0438\u0442 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043b\u043b-\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0430\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=720&url=https:\/\/vc.ru\/beeline\/249579-nebrezhnoe-ozhidayte-i-durackiy-dzhingl-sledom&hash=f3711b31350c0cf550b9e8759bc4703af8801cd991b716332ef4f112618b384e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Депутат Василий Власов после задержания Хованского заявил, что блогер уже полгода не работает его помощником Статьи редакции

Хотя ещё пять месяцев назад блогер отчитывался о работе в партии.

15 15 комментариев
372 просмотров

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов сообщил, что «был вынужден прервать рабочие отношения» с Юрием Хованским, поскольку тот «не всегда корректно высказывался, а некоторые его шутки были за гранью». По словам парламентария, удостоверение блогера отозвали по рекомендации высшего совета партии.

Политик также отметил, что задержание Хованского за инцидент десятилетней давности произошло за три месяца до выборов в Госдуму. Это, по мнению Власова, плохо скажется на репутации партии.

Он ещё в 2014 г. дал полиции все пояснения по этому поводу, принёс публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан.

Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жёсткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР.

Василий Власов
депутат от ЛДПР

5 месяцев назад, в января Юрий Хованский выступил видеоролик, в котором отчитывался о депутатских запросах. В нём он также призвал всех продолжать писать жалобы на рабочую почту. Блогер обещал рассмотреть их вместе с Власовым и составить по ним запросы.

Хованского задержали в ночь на 9 января по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается.

Василий Власов — первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Он активно поддерживал идею, что правительство должно общаться с избирателями через блогеров. Власов считал, что взаимодействовать нужно «не с социальными сетями, а с избирателями», но «формы коммуникации выбирать эффективные, и в данном случае это могут быть и социальные сети».

Вместе с Хованский Власов работал над запретом треш-стримов, заканчивающихся смертью участников.

#новости #блогеры #задержание #хованский #политика

Спасибо за наводку тупой осёл
15 15 комментариев
8
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "тупой осёл", "author_type": "self", "tags": ["\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435","\u0431\u043b\u043e\u0433\u0435\u0440\u044b"], "comments": 15, "likes": 8, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 394402, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 09 Jun 2021 14:02:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Одинокий шар

4

"две недели назад"

Ответить

Педагогический Абдужаббор

3

Метят в смысле ссут?

Ответить

Aleksei Priimak

Педагогический
1

В смысле помечают своих

Ответить

Максим Шпилёв

1

Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним

Когда принимали, было по другому?
инцидент 10-летней давности. Его крайне неудачная «черная» шутка о теракте. Он еще в 2014 г. дал полиции все пояснения по этому поводу

Ответить

Bkmz Иванов

Максим
1

сотнии и тысячи граждан были благодарные ему и ЛДПР

Ответить

x mst

1

Мда, гта рп теперь нескоро будет

Ответить

Arthur Sergeev

x
0

Там штаф по этой статье.

Ответить

Maxim Rukinov

1

https://coub.com/view/29u5w

Ответить

Данила Обухов

1

Только июня, а не января :)

Ответить

Vlad Steyck

0

«метят в ЛДПР»
ох уж эта оппозиция в России

Ответить

Alexander Hirurg

Vlad
0

В Нарнии

Ответить

Женский украинец

0

Похолодало

Ответить

Русский Орзэмэс

0

ого, первая ачивка
как неожиданно и приятно))

Ответить

Русский Орзэмэс

Русский
0

звучит токсичненько конечно, вот мой любимый вариант:

Ответить

Алексей Мелишен

0

Ага, но при этом 3 месяца назад на стриме у Стаса АйКакПросто он сказал, что Хованский останется в ЛДПР. Что песня Юры это просто неудачная шутка и ЛДПР ничего такого в этом не видят

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Apple представила iOS 15: сортировка уведомлений, новый FaceTime, режимы «не беспокоить» и русский язык в Quickpath
Компания также обновила Maps — но большинство функций не затронет Россию.
290
Новости
«Полностью раскаиваюсь»: СК опубликовал видео, в котором Хованский признаёт вину в оправдании терроризма
Блогеру пока не избрали меру пресечения и не предъявили обвинение.
178
Истории
Неэффективный менеджмент: почему труд заключённых в сталинском СССР принёс убытки и разочарование
Вместо самоокупаемости ГУЛАГ провоцировал растраты, ошибки и войны заключённых.
157
Популярное за три дня
Новости
«Миру не плевать»: дочь Навального выступила на вручении премии мужества политику в Женеве
Алексей Навальный попросил её посвятить эту награду всем политзаключённым в России и Белоруссии.
212
Twitter
13
Новости
Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
474
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Георгий Рудченко

Госдума запретила приравнивать…

Андрей Ионов

«Полностью раскаиваюсь»: СК…

Алексей Мелишен

Депутат Василий Власов после…

alexferman

The Insider и Bellingcat…

Андрей Ионов

«Полностью раскаиваюсь»: СК…

new_comment

The Insider и Bellingcat…

Диванный Аналитик

The Insider и Bellingcat…

Антон Барсуков

The Insider и Bellingcat…

Паша Красников

«Роскино» сообщило о планах…

Софья Павлышко

The Insider и Bellingcat…

Neketa Fo

The Insider и Bellingcat…

Павел Макров

Блогера Юрия Хованского…

тупой осёл

Депутат Василий Власов после…

тупой осёл

Депутат Василий Власов после…

Andy

The Insider и Bellingcat…
null