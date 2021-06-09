{"id":720,"title":"\u0427\u0442\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0431\u0435\u0441\u0438\u0442 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043b\u043b-\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0430\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=720&url=https:\/\/vc.ru\/beeline\/249579-nebrezhnoe-ozhidayte-i-durackiy-dzhingl-sledom&hash=f3711b31350c0cf550b9e8759bc4703af8801cd991b716332ef4f112618b384e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Депутат Василий Власов после задержания Юрия Хованского заявил, что блогер уже полгода не работает его помощником Статьи редакции

Хотя ещё пять месяцев назад блогер отчитывался о работе в партии.

44 44 комментария
5460 просмотров

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов сообщил, что «был вынужден прервать рабочие отношения» с Юрием Хованским, поскольку тот «не всегда корректно высказывался, а некоторые его шутки были за гранью». По словам парламентария, удостоверение блогера отозвали по рекомендации высшего совета партии.

Политик также отметил, что задержание Хованского за инцидент десятилетней давности произошло за три месяца до выборов в Госдуму. Это, по мнению Власова, плохо скажется на репутации партии.

Он ещё в 2014 г. дал полиции все пояснения по этому поводу, принёс публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан.

Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жёсткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР.

Василий Власов
депутат от ЛДПР

Хотя Власов заявляет, что Хованский уже полгода не работает его помощником, пять месяцев назад, в январе Хованский публично отчитался о работе в ЛДПР. В ролике блогер призвал и дальше писать жалобы на рабочую почту, пообещал подписчикам рассмотреть их вместе с Власовым и составить на основе писем депутатские запросы.

Хованского задержали в ночь на 9 июня по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается.

Василий Власов — первый замруководителя фракции ЛДПР и самый молодой депутат Госдумы, избравшийся туда в 21 год. Он активно поддерживал идею, что правительство должно общаться с избирателями через блогеров. Он созывал круглый стол с участием парламентариев и рэперов, а также организовывал Совет блогеров.

Вместе с Хованским Власов работал над запретом треш-стримов, заканчивающихся смертью участников.

#новости #блогеры #задержание #хованский #политика

Спасибо за наводку тупой осёл
44 44 комментария
1
34
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "тупой осёл", "author_type": "self", "tags": ["\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435","\u0431\u043b\u043e\u0433\u0435\u0440\u044b"], "comments": 44, "likes": 34, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 394402, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 09 Jun 2021 14:02:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Одинокий шар

53

"две недели назад"

Ответить

Влад Ковалёв

Одинокий
0

а откуда пошла эта фраза? 

Ответить

Игорь Рачук

Влад
2

Её две недели назад придумали! 

Ответить

Софья Павлышко

Влад
2

В полиции и других госструктурах распространилась практика, когда оподливившийся сотрудник, когда его ну никак невозможно отмазать и маховик правосудия закрутился, объявляется уволившимся незадолго до его публичного фиаско. Почему нельзя большой срок называть? Потому что тем вероятнее, что всплывут пруфы его работы и ведомство попадется на вранье.

Ответить

Русский Орзэмэс

17

ого, первая ачивка
как неожиданно и приятно))

Ответить

Русский Орзэмэс

Русский
40

звучит токсичненько конечно, вот мой любимый вариант:

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Русский
1

Ага, каеф

Ответить

Кирилл

Небольш…
2

У обосранного унитаза было так?

Ответить

Небольшой

Кирилл
1

Неа

Ответить

Алексей Мелишен

13

Ага, но при этом 3 месяца назад на стриме у Стаса АйКакПросто он сказал, что Хованский останется в ЛДПР. Что песня Юры это просто неудачная шутка и ЛДПР ничего такого в этом не видят

Ответить

Шесть Горячих Загрузок

Алексей
1

Камон, слушать фуфломицин от очень молодого депутата самой оппозиционной партии в ГосДумке...

Это кринж тотальный, госспади иисусе

Ответить

Озабоченный каякер

Шесть
1

Воспитанные на двоемыслии, нямка

Ответить

Vlad Steyck

11

«метят в ЛДПР»
ох уж эта оппозиция в России

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Vlad
2

В лднр

Ответить

Alexander Hirurg

Vlad
0

В Нарнии

Ответить

Педагогический Абдужаббор

10

Метят в смысле ссут?

Ответить

Aleksei Priimak

Педагогический
3

В смысле помечают своих

Ответить

Ваша Закладко

Aleksei
0

территорий

Ответить

x mst

7

Мда, гта рп теперь нескоро будет

Ответить

Егор Дегтярёв

x
0

это и есть истинная причина задержания. даже силовики не выдержали этого бесконечного потока счастья

Ответить

Arthur Sergeev

x
–1

Там штаф по этой статье.

Ответить

Кирилл Вселенский

4

Общался с этим власовом года 3 назад, ему было всего 20 лет, а вел себя уже как ельцин в 1993

Ответить

Ваша Закладко

Кирилл
3

предал помощника. власов

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Уволился 2 недели назад 

Ответить

Maxim Rukinov

3

https://coub.com/view/29u5w

Ответить

Максим Шпилёв

3

Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним

Когда принимали, было по другому?
инцидент 10-летней давности. Его крайне неудачная «черная» шутка о теракте. Он еще в 2014 г. дал полиции все пояснения по этому поводу

Ответить

Bkmz Иванов

Максим
1

сотнии и тысячи граждан были благодарные ему и ЛДПР

Ответить

Женский украинец

2

Похолодало

Ответить

Владислав Янучковский

2

 Если кому интересно вдруг, на 17 минуте Власов хвастается своим сотрудничеством с Ховой, выпуск от 4 Июня. Мб кто вырежет этот момент и перезальет? 

Ответить

Территориальный лолипоп

Владислав
0

Только на 19 минуте.

Ответить

Павел Каташев

2
Ответить

Данила Обухов

1

Только июня, а не января :)

Ответить

Evgeny M

1

Что и следовало ожидать от ебаной параши и лично гниды власова. Такой же пиздеж был в ситуации с кошечкиным

Ответить

Alexander Kopeikin

1

ЛДПР - мы кидаем своих сторонников!

Ответить

Романелло Кивогенс

0

инцидент 10-летней давности

Если это действительно было десять лет назад, тогда сроки давности либо вышли либо успеют выйти за то время, пока будет вестись следствие. Поверить же то, что Хованский опубликовал запись в 2020 году, простите, решительно невозможно. Поэтому в теории может так получиться, что Юрий выйдет из воды относительно сухим, а по этапу пойдёт доброхот, который решил его подставить.

Ответить

Shked

Романелло
1

Мэддисона привлекли по статье за высказывания, сделанные до принятия соответствующего закона.
Сомневаюсь, что здесь будет что-то иначе.

Ответить

Bruce Wayne

0

haha
classic

Ответить

Vadim Nemnasev

0

только вот когда был срач юра-стас-иванов, власов впрягался и не открещивался, когда стас притягивал лдпр в конфликте (открестился от кошечкина, который все равно продолжал быть вхожим в госдуму)

Ответить

Seon

0

Хованский конечно в последнее время стал супер неприятным типом, но надеюсь все пройдет как Мэддисоном. Дадут условку и все.

Ответить

Азамат Багатов

Seon
0

в последнее время

Ответить

Егор Ниглов

0

Ждем теперь, что скажет депутат Мэддисон. Кхе

Ответить

Артемий Стрелов

0

Ну если 5 месяцев назад это максимум, что вы смогли накопать, не сильно-то и наврали.

Ответить

Genesi5 ­

0

Так у Власова теперь другая сучка - Мэд

Ответить

масик сушняк

0

беспредел

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
494
Технологии
Apple представила iOS 15: сортировка уведомлений, новый FaceTime, режимы «не беспокоить» и русский язык в Quickpath
Компания также обновила Maps — но большинство функций не затронет Россию.
290
Новости
С улиц Петербурга пропали самокаты. Рано утром их начали изымать с парковок
Многие приложения кикшеринга показывают, что доступного транспорта нет.
438
Популярное за три дня
Новости
Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
494
Технологии
Приложение под прикрытием: ФБР запустило защищённый мессенджер An0m и задержало больше 800 человек в 18 странах
Ведомство несколько лет собирало данные преступников, пока те думали, что всё безопасно.
138
Новости
Умер один из последних советских солдат, освобождавших Освенцим
Давиду Душману было 98 лет.
87
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

New

Эмманюэлю Макрону дали пощечину…

Дефицитный Сервелат

Учёные достали крошечных червей…

Che Khov

Блогера Юрия Хованского…

Дефицитный Сервелат

Учёные достали крошечных червей…

Миржан Досымбаев

Запись в подсайте Telegram

Marhal_New _Arleana

Интервью с бывшим "эшником" из…

Alexander Kopeikin

Депутат Василий Власов после…
null