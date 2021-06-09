Депутат Василий Власов после задержания Юрия Хованского заявил, что блогер уже полгода не работает его помощником Статьи редакции
Хотя ещё пять месяцев назад блогер отчитывался о работе в партии.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов сообщил, что «был вынужден прервать рабочие отношения» с Юрием Хованским, поскольку тот «не всегда корректно высказывался, а некоторые его шутки были за гранью». По словам парламентария, удостоверение блогера отозвали по рекомендации высшего совета партии.
Политик также отметил, что задержание Хованского за инцидент десятилетней давности произошло за три месяца до выборов в Госдуму. Это, по мнению Власова, плохо скажется на репутации партии.
Хотя Власов заявляет, что Хованский уже полгода не работает его помощником, пять месяцев назад, в январе Хованский публично отчитался о работе в ЛДПР. В ролике блогер призвал и дальше писать жалобы на рабочую почту, пообещал подписчикам рассмотреть их вместе с Власовым и составить на основе писем депутатские запросы.
Хованского задержали в ночь на 9 июня по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается.
Василий Власов — первый замруководителя фракции ЛДПР и самый молодой депутат Госдумы, избравшийся туда в 21 год. Он активно поддерживал идею, что правительство должно общаться с избирателями через блогеров. Он созывал круглый стол с участием парламентариев и рэперов, а также организовывал Совет блогеров.
Вместе с Хованским Власов работал над запретом треш-стримов, заканчивающихся смертью участников.
а откуда пошла эта фраза?
В полиции и других госструктурах распространилась практика, когда оподливившийся сотрудник, когда его ну никак невозможно отмазать и маховик правосудия закрутился, объявляется уволившимся незадолго до его публичного фиаско. Почему нельзя большой срок называть? Потому что тем вероятнее, что всплывут пруфы его работы и ведомство попадется на вранье.
Ага, но при этом 3 месяца назад на стриме у Стаса АйКакПросто он сказал, что Хованский останется в ЛДПР. Что песня Юры это просто неудачная шутка и ЛДПР ничего такого в этом не видят
Камон, слушать фуфломицин от очень молодого депутата самой оппозиционной партии в ГосДумке...
Это кринж тотальный, госспади иисусе
«метят в ЛДПР»
ох уж эта оппозиция в России
В смысле помечают своих
Мда, гта рп теперь нескоро будет
это и есть истинная причина задержания. даже силовики не выдержали этого бесконечного потока счастья
Общался с этим власовом года 3 назад, ему было всего 20 лет, а вел себя уже как ельцин в 1993
Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним
Когда принимали, было по другому?
инцидент 10-летней давности. Его крайне неудачная «черная» шутка о теракте. Он еще в 2014 г. дал полиции все пояснения по этому поводу
Если кому интересно вдруг, на 17 минуте Власов хвастается своим сотрудничеством с Ховой, выпуск от 4 Июня. Мб кто вырежет этот момент и перезальет?
Что и следовало ожидать от ебаной параши и лично гниды власова. Такой же пиздеж был в ситуации с кошечкиным
инцидент 10-летней давности
Если это действительно было десять лет назад, тогда сроки давности либо вышли либо успеют выйти за то время, пока будет вестись следствие. Поверить же то, что Хованский опубликовал запись в 2020 году, простите, решительно невозможно. Поэтому в теории может так получиться, что Юрий выйдет из воды относительно сухим, а по этапу пойдёт доброхот, который решил его подставить.
только вот когда был срач юра-стас-иванов, власов впрягался и не открещивался, когда стас притягивал лдпр в конфликте (открестился от кошечкина, который все равно продолжал быть вхожим в госдуму)
Хованский конечно в последнее время стал супер неприятным типом, но надеюсь все пройдет как Мэддисоном. Дадут условку и все.
Ну если 5 месяцев назад это максимум, что вы смогли накопать, не сильно-то и наврали.