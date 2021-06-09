The Insider и Bellingcat: сотрудники ФСБ, «отравившие» Навального, следили за писателем Быковым и пытались его убить Статьи редакции
Сам он два года назад говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла.
Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе 16 апреля 2019 года. Через несколько дней его перевезли в Москву. 21 апреля он пришел в сознание. Позже он заявил, что причиной госпитализации стало отравление и уточнил, что это могло быть «или пищевое отравление, или инфекция». «Видеть здесь какие-то злодейские замыслы я никак не могу», — сказал он тогда.
Но по данным The Insider и Bellingcat это было покушение на убийство — и в нём участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые, как утверждают расследователи, отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.
- «Группа убийц» начала следить за Быковым как минимум за год до отравления. 20 мая 2018 года Быков вылетел из Москвы в Уфу, вместе с ним, по данным журналистов, отправились офицеры Второй службы ФСБ Владимир Паняев и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов);
- В мае 2018 года супруга Дмитрия Быкова Екатерина Кевхишвили впервые заметила слежку — она увидела в доме напротив человека с биноклем;
- The Insider и Bellingcat пишут, что 17 ноября 2018 года и 6 апреля 2019 года писателя сопровождали в Ростов. Также в апреле у Кевхишвили стали взламывать одновременно все мессенджеры, получить доступ получилось только к телеграму;
- Следующая поездка Быкова была связана с «Тотальным диктантом». По словам жены писателя, организаторы настаивали на том, чтобы он прилетел в Новосибирск именно 13 апреля и даже предложили оплатить билеты в бизнес-классе самолёта. Они же выбрали гостиницу — отель Domina на улице Ленина. Именно в эту гостиницу по плану должен быть заселиться Навальный в августе 2020 года;
- К моменту прибытия Быкова и Кевхишвили Паняев из Второй службы и Иван Осипов из «Лаборатории» прилетели в Новосибирск накануне вечером, говорится в расследовании. Позже писатель с женой отправились в кинотеатр «Победа», где проходил «Тотальный диктант»;
- Расследователи считают, что «отравители» обработали одежду Быкова, но надел он её только 16 апреля, так как в предыдущие дни чувствовал себя хорошо. После завтрака с Евгением Ройзманов в Екатеринбурге пара отправилась в Уфу. Отправлять к Гейтс, писать пожаловался на тошноту;
- Самолёт взлетал, когда у Быкова началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота. Время от времени он «отключался», через какое-то время лёг на пол в проход (такая же реакция была и у Навального). И Быков, и Навальный не помнят ничего с момента, как легли на пол в самолете, но на самом деле оба они ещё долго не теряли сознание. После приземления Быков не смог сам встать на ноги, по пути в больницу ему стало жарко, у него нарушилась речь;
- У Быкова было много общих симптомов с Навальным, отмечает The Insider. А также похожие лабораторные изменения по гликемическому профилю: высокая глюкоза, кетоны в моче, немного повышена амилаза, узкие зрачки, но врачи тогда это списали на то, что в Уфе Быкову вводили много барбитуратов, которые тоже вызывают миоз;
После нескольких дней в коме Быков пришёл в себя и остался некоторое время в дезориентации. Врачи не пришли тогда к однозначному диагнозу. В том числе они рассматривали и версию, связанную с декомпенсацией сахарного диабета на фоне инфекции, но она оказалась несостоятельной. Медики, с которыми пообщался The Insider, сошлись на том, что никакие естественные причины не могли бы вызвать подобную картину;
Полный пиздец. Воистину террористическое государство.
Педагогический Абдужаббор
Когда выйдет закон, запрещающий отождествлять правительство России с отравлениями??
Приплетаете. В комментарии нет указания на конкретную страну
Петербургский жар
Когда россияне признаются сами себе что они живут под оккупацией или являются пособниками террористов????
Лол. Это не оккупация, если ей не сопративляются.
Петербургский
вообще-то сопротивляются, Навальный тому пример
Он как раз пример обратного. Он приехал и его просто посадили. Есть пример ФБК который разгромили за майские праздники и даже не моргнули.
Твоё пиздобольство к чему?
Внезапно и Быков - агент ЦРУ. У ФСБ есть доказательства, которые, конечно, они не предъявят ввиду их высокой секретности.
Письмо с адреса
kurator_iz_cru@protonmail.com
которое по ошибке прислали в ФСБ
Когда про Децла выпустят то?
Самое интересное про него узнать.
Блять, вот Децл конечно шататель режима пиздец. Нахуй его убивать?
Ведь исключен факт того, что если метод "отравление" доступен государству, то его автоматически НЕ могут использовать другие заинтересованные лица.
Интересно, сколько людей умерло и мы даже и не знаем что причина их смерти - гэбильное быдло?
Обратный татарин
Мы знаем, что убили никому неизвестных Куашева и Исаева. И знаем только потому что их травила те же группа, что и Навального. Сколько еще существует таких групп - совершенно неизвестно. Но что-то мне кажется, что люди, которые убивали Немцова, Политковскую, Скрипаля и Литвиненко сейчас точно не цветочки сажают у себя в огороде.
Я вот не понимаю, они в фсб людей по объявлению набирают? Почему они не могут нормально отравить человека? Я за что налоги плачу?
Реально, это что такое? Во времена совка КГБ радиостанции Радио Свободы взрывали, базы американские штурмовали, чуть ли не всю верхушку ХАМАСА прибили.
А эти что?
История про укол зонтиком только чего стоит.
Короче, деградация полная
Деды работали по тем же правилам, что и сегодня, просто тогда это прокатывало, а теперь нет. ГРУшникам выписали паспорта с идущими подряд номерами наверняка те же деды, что и командовали операциями КГБ во времена СССР.
" супруга Дмитрия Быкова Екатерина Кевхишвили впервые заметила слежку — она увидела в доме напротив человека с биноклем"
Вообще не палятся
Разведчики хуевы
Не думал, что чекисты настолько ленивые и тупые
Одинокий шар
там проблемы точь в точь как в армии - подбор не по скиллам , а по блату . не будет же сыночек фэбэса в офисе айтишников трудиться
говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла
просто пошутили :)
Хотели бы отравить, отравили бы
Пиздец
а чему ты удивлен то?
Когда Белингкат выложил базы, то народ нашел более десятка жертв вероятных. Быков тоже в списке был.
Меня в том списке больше всего поразил Децл.
Шахматный будильник
Может на не-политиках тренеруются джуниоры-отравители.
не шутка
Сине-красные огни чего стоят только...
https://youtu.be/R_AYTm6rJLc
надо добавить сюда для справедливости
Чувакам из браслета пора напрячься
https://m.youtube.com/watch?v=KrYWRHG6sL4
А где можно глянуть список?
а его не называли в открытую списком.
Как-то оно кусками ходило по СМИ первые дни после открытия материалов.
Белингкат не хочет палить его раньше времени и сам не особо комментит.
Вот до чего литературные срачи доводят. Надо бы запретить книги.
Если серьезно, то удивлён: Быков не таких масштабов господин, чтобы его валить.
Ощущение, что они набивали руку и отрабатывали технологии на какой-то в целом рандомной группе разнообразных людей, в том числе даже на "своих".
им не отравление надо было посмотреть, а как будет проходить общественный резонанс.
Но общество откуда могло знать, смерти и смерти. Известные люди и так каждый день умирают. Носик и Доренко тоже неожиданно умерли и никто ничего не заподозрил.
ну вот. не задался же никто сомнениями, заебись, мишн комплит
Ну это тоже наверняка, типа проверить, что медицинская система не особо реагирует и принимает такие отравления за естественную смерть. Но им же было важно и всю оперативную историю отрабатывать - слежку, нанесение, взаимодействие разных членов команды и работа с авиакомпаниями, ржд, гостиницами, непосвященными в операцию ментами, если попадают в их поле зрения. В любом случае им надо было тренироваться, испытывать и продумывать все эти вещи.
у любого заговора с большим количеством вовлеченных людей есть один изъян - кто нибудь всегда проболтается или сделает что то не по плану, не по таймингу
Быков не таких масштабов господин, чтобы его валить
Мягко говоря. Сколько ни читал его статьи - какая-то поэтическая жижа.
Лекции по литературе в Прямой Речи и на Эхе у него сногсшибательные, но по поводу политоты согласен.
Интересно, сколько сотрудников фсб перетравилось во время всех этих спец.операций
Не знаю, но надеюсь, что много
Отель этот сам по себе очень примечателен, ведь именно туда по плану должен быть заселиться Навальный в августе 2020 года. Мария Певчих, у которой уже был забронирован номер в этом отеле, прилетела на день раньше Навального, заметила за собой слежку уже из аэропорта, и хотя после некоторых маневров от слежки оторвалась, дойдя до отеля, обнаружила там своих преследователей. Во время регистрации ей стали задавать ряд странных вопросов (например, о роде занятий), а когда она вошла в свой номер, обнаружила, что у него общий балкон с соседним номером. Поменять номер ей отказались, хотя гостиница была почти пуста. Тогда она тихо собрала вещи и никому не говоря покинула гостиницу через черный вход. Между тем биллинги Алексея Александрова (одного из отравителей Навального), имеющиеся в распоряжении Bellingcat, показывают, что он был в непосредственной близости от этого отеля в тот день.
Вся суть, уебаны из отелей конкретно на гэбнявую хуиту работают.
1. Вбиваем в гугле "отравление"
2. Говорим, что ЭТО БЫЛА ОПЕРАЦИЯ СПЕЦСЛУЖБ
3. ???
4. Расследование готово, вы восхитительны.
Вот честно, я одного понять не могу, зачем выпускать статью с ГрОмКиМ ЗаГоЛоВкОм, а потом дописывать её после выпуска?
Это сейчас журнализм такой? Сколько я спал?
А какие то пруфы будут? Я таким же образом могу любое своё отравление объяснить покушением спецслужб.
Так зайти на инсайдер и посмотреть не судьба?
"Каким образом отравители могли попасть в номер? Корреспондент The Insider, побывавший в отеле, убедился в том, что на всех этажах в коридорах установлены камеры слежения, и за немногочисленными гостями внимательно присматривает охрана. Сложно представить себе, что отравители могли проникнуть в номер без содействия персонала отеля. Руководство отеля отказалось от комментариев The Insider."
У них были бы неопровержимые доказательства, но как всегда у нас только догадки.
Тебе нужны нотариально заверенные списки посажиров?
Таким образом как описано в статье можно отравление практически любого человека объяснить отравлением спецслужб.
Доренко тоже они?
Странно, что комментаторов с ТЖ ещё травить не стали.
Откуда мы это узнаем? Комментаторы с ТЖ настолько известные личности, что об их смерти напишут в СМИ?
Мне уже начинает казаться, что отравленным в России теперь может быть каждый
После завтрака с Евгением Ройзманов в Екатеринбурге пара отправилась в Уфу. Отправлять к Гейтс, писать пожаловался на тошноту;