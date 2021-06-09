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Новости
Ольга Щербинина

The Insider и Bellingcat: сотрудники ФСБ, «отравившие» Навального, следили за писателем Быковым и пытались его убить Статьи редакции

Сам он два года назад говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла.

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4637 просмотров

Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе 16 апреля 2019 года. Через несколько дней его перевезли в Москву. 21 апреля он пришел в сознание. Позже он заявил, что причиной госпитализации стало отравление и уточнил, что это могло быть «или пищевое отравление, или инфекция». «Видеть здесь какие-то злодейские замыслы я никак не могу», — сказал он тогда.

Но по данным The Insider и Bellingcat это было покушение на убийство — и в нём участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые, как утверждают расследователи, отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.

  • «Группа убийц» начала следить за Быковым как минимум за год до отравления. 20 мая 2018 года Быков вылетел из Москвы в Уфу, вместе с ним, по данным журналистов, отправились офицеры Второй службы ФСБ Владимир Паняев и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов);
  • В мае 2018 года супруга Дмитрия Быкова Екатерина Кевхишвили впервые заметила слежку — она увидела в доме напротив человека с биноклем;
  • The Insider и Bellingcat пишут, что 17 ноября 2018 года и 6 апреля 2019 года писателя сопровождали в Ростов. Также в апреле у Кевхишвили стали взламывать одновременно все мессенджеры, получить доступ получилось только к телеграму;
  • Следующая поездка Быкова была связана с «Тотальным диктантом». По словам жены писателя, организаторы настаивали на том, чтобы он прилетел в Новосибирск именно 13 апреля и даже предложили оплатить билеты в бизнес-классе самолёта. Они же выбрали гостиницу — отель Domina на улице Ленина. Именно в эту гостиницу по плану должен быть заселиться Навальный в августе 2020 года;
  • К моменту прибытия Быкова и Кевхишвили Паняев из Второй службы и Иван Осипов из «Лаборатории» прилетели в Новосибирск накануне вечером, говорится в расследовании. Позже писатель с женой отправились в кинотеатр «Победа», где проходил «Тотальный диктант»;

Всё это создавало идеальную ситуацию для отравителей. Они знали ещё с марта, что Быков прилетит в Новосибирск, и с 25 марта знали, что ему забронировали номер в отеле Domina. А самое главное, они сильно заранее знали, когда именно Быкова не будет в номере. Единственное, в чём они не могли быть уверены на 100%, — это в том, что Екатерина также пойдёт в зал «Победы» (хотя это было ожидаемо).

  • Расследователи считают, что «отравители» обработали одежду Быкова, но надел он её только 16 апреля, так как в предыдущие дни чувствовал себя хорошо. После завтрака с Евгением Ройзманов в Екатеринбурге пара отправилась в Уфу. Отправлять к Гейтс, писать пожаловался на тошноту;
  • Самолёт взлетал, когда у Быкова началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота. Время от времени он «отключался», через какое-то время лёг на пол в проход (такая же реакция была и у Навального). И Быков, и Навальный не помнят ничего с момента, как легли на пол в самолете, но на самом деле оба они ещё долго не теряли сознание. После приземления Быков не смог сам встать на ноги, по пути в больницу ему стало жарко, у него нарушилась речь;
  • У Быкова было много общих симптомов с Навальным, отмечает The Insider. А также похожие лабораторные изменения по гликемическому профилю: высокая глюкоза, кетоны в моче, немного повышена амилаза, узкие зрачки, но врачи тогда это списали на то, что в Уфе Быкову вводили много барбитуратов, которые тоже вызывают миоз;

  • После нескольких дней в коме Быков пришёл в себя и остался некоторое время в дезориентации. Врачи не пришли тогда к однозначному диагнозу. В том числе они рассматривали и версию, связанную с декомпенсацией сахарного диабета на фоне инфекции, но она оказалась несостоятельной. Медики, с которыми пообщался The Insider, сошлись на том, что никакие естественные причины не могли бы вызвать подобную картину;

#новости #расследования

Статья дополняется
Спасибо за наводку Дмитрий Орлов
92 92 комментария
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92 комментария
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Жених приехал

51

Полный пиздец. Воистину террористическое государство.

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Педагогический Абдужаббор

Жених
22

Когда выйдет закон, запрещающий отождествлять правительство России с отравлениями??

Ответить

Шахматный будильник

Педагогический
0

Вы не успеете сказать "черничный пирог"

Ответить

Aleksei Priimak

Педагогический
0

Приплетаете. В комментарии нет указания на конкретную страну

Ответить

Петербургский жар

Жених
4

Когда россияне признаются сами себе что они живут под оккупацией или являются пособниками террористов???? 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Петербургский
2

Лол. Это не оккупация, если ей не сопративляются.

Ответить

Петербургский

Marhal_…
0

вообще-то сопротивляются, Навальный тому пример 

Ответить

Marhal_New

Петербу…
0

Он как раз пример обратного. Он приехал и его просто посадили. Есть пример ФБК который разгромили за майские праздники и даже не моргнули.

Ответить

Жених приехал

Петербургский
–3

Твоё пиздобольство к чему?

Ответить

Петербургский

Жених
2

В чем я не прав? 

Ответить

new_comment

Жених
–6

Внезапно и Быков - агент ЦРУ. У ФСБ есть доказательства, которые, конечно, они не предъявят ввиду их высокой секретности.

Ответить

Smaug The Terrible

new_comment
3

Письмо с адреса 
kurator_iz_cru@protonmail.com
которое по ошибке прислали в ФСБ

Ответить

Madegghead

17

Когда про Децла выпустят то?
Самое интересное про него узнать.

Ответить

Ангел Предохранитель

Madegghead
4

Блять, вот Децл конечно шататель режима пиздец. Нахуй его убивать?

Ответить

Volodymyr Varda

Ангел
0

Ведь исключен факт того, что если метод "отравление" доступен государству, то его автоматически НЕ могут использовать другие заинтересованные лица.

Ответить

Закомплексованна

Volodym…
2

Децл никому не нужен был

Ответить

Arsen Karimov

Madegghead
3

После истории с шаманом больше ничему не удивлюсь

Ответить

Товарищ Колбасный

Madegghead
2

Про Гуфа.

Ответить

Stanley H. Tweedle

14

Интересно, сколько людей умерло и мы даже и не знаем что причина их смерти - гэбильное быдло?

Ответить

Обратный татарин

Stanley
10

Мы знаем, что убили никому неизвестных Куашева и Исаева. И знаем только потому что их травила те же группа, что и Навального. Сколько еще существует таких групп - совершенно неизвестно. Но что-то мне кажется, что люди, которые убивали Немцова, Политковскую, Скрипаля и Литвиненко сейчас точно не цветочки сажают у себя в огороде. 

Ответить

некипишуй

Stanley
3

https://lenta.ru/articles/2016/02/15/deathlab/

Анализ на крови
Один за другим загадочно ушли из жизни два крупных чиновника РУСАДА
lenta.ru
Ответить

Smaug The Terrible

11

Я вот не понимаю, они в фсб людей по объявлению набирают? Почему они не могут нормально отравить человека? Я за что налоги плачу?

Ответить

Ангел Предохранитель

Smaug
5

Реально, это что такое? Во времена совка КГБ радиостанции Радио Свободы взрывали, базы американские штурмовали, чуть ли не всю верхушку ХАМАСА прибили. 
А эти что?

Ответить

Smaug The Terrible

Ангел
2

История про укол зонтиком только чего стоит.
Короче, деградация полная

Ответить

Ангел

Smaug
5

Деды могли

Ответить

Софья Павлышко

Ангел
0

Деды работали по тем же правилам, что и сегодня, просто тогда это прокатывало, а теперь нет. ГРУшникам выписали паспорта с идущими подряд номерами наверняка те же деды, что и командовали операциями КГБ во времена СССР.

Ответить

Одинокий шар

Ангел
0

а эти ролики снимают

Ответить

Frank Ferd

11
Ответить

Руслан Астратов

4

" супруга Дмитрия Быкова Екатерина Кевхишвили впервые заметила слежку — она увидела в доме напротив человека с биноклем"

Вообще не палятся 

Разведчики хуевы

Не думал, что чекисты настолько ленивые и тупые

Ответить

Одинокий шар

Руслан
4

там проблемы точь в точь как в армии - подбор не по скиллам , а по блату . не будет же сыночек фэбэса в офисе айтишников трудиться

Ответить

Артур Мудрик

5

 она увидела в доме напротив человека с биноклем

Ответить

Иван Грозный

1

говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла

просто пошутили :)

Ответить

Funny Kaplan

Иван
10

Хотели бы отравить, отравили бы

Ответить

Bkmz Иванов

Funny
0

Ник забавный. Задумался.

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Пиздец

Ответить

Madegghead

Marhal_New
7

а чему ты удивлен то?
Когда Белингкат выложил базы, то народ нашел более десятка жертв вероятных. Быков тоже в списке был.
Меня в том списке больше всего поразил Децл.

Ответить

Шахматный будильник

Madegghead
2

Может на не-политиках тренеруются джуниоры-отравители.
не шутка

Ответить

Smaug The

Шахматн…
4

Децл перед отравлением начал писать очень острополитические песни

Ответить

Madegghead

Smaug
1

Сине-красные огни чего стоят только...

Ответить

Smaug The

Madeggh…
2

https://youtu.be/R_AYTm6rJLc
надо добавить сюда для справедливости

Ответить

Роман Новиков

Smaug
0

Чувакам из браслета пора напрячься 
https://m.youtube.com/watch?v=KrYWRHG6sL4

Криминал
Provided to YouTube by Believe SASКриминал · Циркониевый Браслет · Илья Сосновский · Евгений…
m.youtube.com
Ответить

Andy

Роман
0

Они ноунеймы, а дэцл знаковый был тип

Ответить

Ангел

Smaug
1

Странно, Каста, Нойз, Окси тоже острополитические песни пишут, но их никто не вальнул. Я не верю, что Децла ФсБ вальнули, не того уровня

Ответить

Smaug The

Ангел
1

Пока

Ответить

Frank Ferd

Madegghead
1

А где можно глянуть список?

Ответить

Madegghead

Frank
0

а его не называли  в открытую списком.
Как-то оно кусками ходило по СМИ первые дни после открытия материалов.
Белингкат не хочет палить его раньше времени и сам не особо комментит.

Ответить

Smaug The

Frank
0

Товарищ майор, если вы хотите знать, где надо готовить прикрытие, то получите список у товарища полковника

Ответить

Четкий Абдужаббор

3

НА ВОДОЧКУ, ОРЛОВУ!

Ответить

Maxim Rukinov

0

Вот до чего литературные срачи доводят. Надо бы запретить книги.

Если серьезно, то удивлён: Быков не таких масштабов господин, чтобы его валить.

Ответить

Обратный татарин

Maxim
8

Быков куда масштабнее Никиты Исаева, например, однако его убили. 

Ответить

некипишуй

Maxim
6

"Быков не таких масштабов господин, чтобы его валить."

А почему ты решил что валят исключительно масштабных личностей?
Ты знаешь мотивы людей которые принимают такие решения?

Ответить

Софья Павлышко

Maxim
1

Ощущение, что они набивали руку и отрабатывали технологии на какой-то в целом рандомной группе разнообразных людей, в том числе даже на "своих".

Ответить

Одинокий шар

Софья
0

им не отравление надо было посмотреть, а как будет проходить общественный резонанс.

Ответить

Софья Павлышко

Одинокий
0

Но общество откуда могло знать, смерти и смерти. Известные люди и так каждый день умирают. Носик и Доренко тоже неожиданно умерли и никто ничего не заподозрил.

Ответить

Одинокий шар

Софья
1

ну вот. не задался же никто сомнениями, заебись, мишн комплит

Ответить

Софья Павлышко

Одинокий
1

Ну это тоже наверняка, типа проверить, что медицинская система не особо реагирует и принимает такие отравления за естественную смерть. Но им же было важно и всю оперативную историю отрабатывать - слежку, нанесение, взаимодействие разных членов команды и работа с авиакомпаниями, ржд, гостиницами, непосвященными в операцию ментами, если попадают в их поле зрения. В любом случае им надо было тренироваться, испытывать и продумывать все эти вещи.

Ответить

Одинокий шар

Софья
0

у любого заговора с большим количеством вовлеченных людей есть один изъян - кто нибудь всегда проболтается или сделает что то не по плану, не по таймингу

Ответить

Софья

Одинокий
0

Скрипалей для этого и пытались убить, контора перманентно напоминает о том, что не прощает такую историю. Или как было с коллегами Родченкова, которые внезапно поумирали, когда у них могло бы возникнуть желание поговорить.

Ответить

alexferman

Maxim
0

Быков не таких масштабов господин, чтобы его валить

Мягко говоря. Сколько ни читал его статьи - какая-то поэтическая жижа.

Ответить

Maxim Rukinov

alexferman
1

Лекции по литературе в Прямой Речи и на Эхе у него сногсшибательные, но по поводу политоты согласен.

Ответить

Морс Вишневый

0

Интересно, сколько сотрудников фсб перетравилось во время всех этих спец.операций

Ответить

Руслан Астратов

Морс
7

Не знаю, но надеюсь, что много 

Ответить

Морс Вишневый

Руслан
1

Аналогично

Ответить

некипишуй

2

Путину это не выгодно!!!!!!!!!

твердо и четко

Ответить

Andy

2

Отель этот сам по себе очень примечателен, ведь именно туда по плану должен быть заселиться Навальный в августе 2020 года. Мария Певчих, у которой уже был забронирован номер в этом отеле, прилетела на день раньше Навального, заметила за собой слежку уже из аэропорта, и хотя после некоторых маневров от слежки оторвалась, дойдя до отеля, обнаружила там своих преследователей. Во время регистрации ей стали задавать ряд странных вопросов (например, о роде занятий), а когда она вошла в свой номер, обнаружила, что у него общий балкон с соседним номером. Поменять номер ей отказались, хотя гостиница была почти пуста. Тогда она тихо собрала вещи и никому не говоря покинула гостиницу через черный вход. Между тем биллинги Алексея Александрова (одного из отравителей Навального), имеющиеся в распоряжении Bellingcat, показывают, что он был в непосредственной близости от этого отеля в тот день.

Вся суть, уебаны из отелей конкретно на гэбнявую хуиту работают.

Ответить

Диванный Аналитик

–1

1. Вбиваем в гугле "отравление"
2. Говорим, что ЭТО БЫЛА ОПЕРАЦИЯ СПЕЦСЛУЖБ
3. ???
4. Расследование готово, вы восхитительны.

Ответить

Дмитрий Полоскунов

1

Вот честно, я одного понять не могу, зачем выпускать статью с ГрОмКиМ ЗаГоЛоВкОм, а потом дописывать её после выпуска? 

Это сейчас журнализм такой? Сколько я спал?

Ответить

Marat Khamadeev

Дмитрий
1

https://i.ytimg.com/vi/XNPJfJ6zOi8/maxresdefault.jpg

Ответить

Andy

Дмитрий
0

С тем что они переписывают своим языком текст оригинальных статей с инсайдера и биллингкэта

Ответить

Главный томагавк_два

1

Наверно эти два чувака и с Ефремовым бухали

Ответить

Антон Барсуков

0

А какие то пруфы будут? Я таким же образом могу любое своё отравление объяснить покушением спецслужб. 

Ответить

Софья Павлышко

Антон
0

Так зайти на инсайдер и посмотреть не судьба?

Ответить

Антон Барсуков

Софья
–1

"Каким образом отравители могли попасть в номер? Корреспондент The Insider, побывавший в отеле, убедился в том, что на всех этажах в коридорах установлены камеры слежения, и за немногочисленными гостями внимательно присматривает охрана. Сложно представить себе, что отравители могли проникнуть в номер без содействия персонала отеля. Руководство отеля отказалось от комментариев The Insider."
У них были бы неопровержимые доказательства, но как всегда у нас только догадки. 

Ответить

Иван Егорнов

Антон
0

Тебе нужны нотариально заверенные списки посажиров?

Ответить

Антон Барсуков

Иван
–1

Таким образом как описано в статье можно отравление практически любого человека объяснить отравлением спецслужб. 

Ответить

Компьютерный Абдужаббор

0

Сам он два года назад говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла

Исключительно доброта и забота

Ответить

Одинокий шар

Компьютерный
1

а мне не больно курица довольна

Ответить

Alex Kirilenko

0

!

Ответить

Софья Павлышко

0

Вот где экстремизм, а не эти ваши песенки на стримах.

Ответить

Администратор Аккаунта

0

Доренко тоже они?

Ответить

Корнелий Шнапс

Администратор
0

ессно

Ответить

Люц Шнайдер

0

Странно, что комментаторов с ТЖ ещё травить не стали.

Ответить

Eugard

Люц
0

Не время пока еще, не вся оппозиция разъехалась.
После выборов займутся. Травить не будут, ограничатся утренними обысками и административными делами с миллионными штрафами.

Ответить

Neketa Fo

Люц
0

Кстати заходите ко мне в бар

Ответить

new_comment

Люц
0

Откуда мы это узнаем? Комментаторы с ТЖ настолько известные личности, что об их смерти напишут в СМИ?

Ответить

КухОнный мужик

new_comment
0

На ТЖ и напишут

Ответить

alexferman

Люц
0

Как это не начали? Тут давно травля процветает

Ответить

William Nash

0

а быков то чем дорогу путьке перегородил? 

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

хоть кто-то еще остался, кого они не травили?

Ответить

Горячий Наруто

0

Мне уже начинает казаться, что отравленным в России теперь может быть каждый

Ответить

Софья Павлышко

0

Буквально государственные эскадроны смерти шастают по стране.

Ответить

Дмитрий Полоскунов

0

После завтрака с Евгением Ройзманов в Екатеринбурге пара отправилась в Уфу. Отправлять к Гейтс, писать пожаловался на тошноту; 

Ответить
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