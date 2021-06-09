Всё это создавало идеальную ситуацию для отравителей. Они знали ещё с марта, что Быков прилетит в Новосибирск, и с 25 марта знали, что ему забронировали номер в отеле Domina. А самое главное, они сильно заранее знали, когда именно Быкова не будет в номере. Единственное, в чём они не могли быть уверены на 100%, — это в том, что Екатерина также пойдёт в зал «Победы» (хотя это было ожидаемо).