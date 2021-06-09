В Пензе школьника заставили удалить из соцсети карикатуру на «Единую Россию» и Путина. Ему пригрозили уголовным делом Статьи редакции
Ученик сравнил партию и президента с солдатами Третьего рейха.
Руководство школы №51 в Пензе заставило ученика удалить из соцсети карикатуру, на которой солдаты Третьего рейха изображены под флагом «Единой России». В какой соцсети был пост, не уточняется. Об этом сообщает издание «7х7» со ссылкой на руководителя пензенского комсомола и депутата гордумы Александра Рогожкина.
Депутат узнал о ситуации, поскольку ученик числится активистом комсомола. Школьника и его родителей вызвали на беседу с педагогическим составом и инспекторами по делам несовершеннолетних.
По словам Рогожкина, школьника заставили удалить пост и пригрозили поставить на школьный учёт и возбудить уголовное дело из-за нарушения статьи об оскорблении личности.
Директор школы Ольга Кулинская заявила, что девятикласснику никто не угрожал возбуждением уголовного дела: «Речь шла об оскорблении и клевете — нарушениях, ответственность за которые предусмотрена по закону». По её мнению, сравнение с Третьим рейхом и изображение свастики — не карикатура, а «прямое нарушение российского законодательства». Она считает, что школьник также оскорбил другого ученика и президента.
Кулинская уточнила, что отделения «Единой России» в школе № 51 нет, но есть её сторонники, и она сама состоит в партии.
В феврале 2021 года завуч пензенской школы №66 попросила полицию проверить посты восьмиклассницы во «ВКонтакте» на наличие экстремизма и призывов к свержению власти. Она сделала репост записи о несогласованной акции протеста КПРФ 23 февраля.
Педагогический состав школы потребовал удалить записи и пригрозил девочке штрафом за «призывы выходить на несогласованную акцию». Директор школы заявила, что руководство обратилось в полицию из-за опасений, что «девочкой манипулируют взрослые». Полиция поставила восьмиклассницу на учёт. Девочка сменила школу.
блять какой щас нахуй год
Ориентированный шар
забей. Пусть самоидентифицирует себя как хочет, мы будем толерантными
Серьезный татарин
Обыкновенного. Комсомол от КПРФ всё ещё существует. Лично состоял в молодёжном отделении партии, когда был коммунистом
когда был коммунистом
пока не расстреляли?
Петербургский жар
Твитер кричит 37
И поставить на учёт! Правда пока не в детскую комнату милиции, а в школьную
А это тебя не смутило
школьным отделением молодёжной организации «Единой России».
Одинокий шар
Чему интересно можно научить детей в этой организации. Давать обещания и не сдерживать ?
Русский Орзэмэс
Пензу, там родился Хованский
к чему я, ни к чему. просто то были страшные сталинские репрессии, а у нас путинская стабильность. тут всего-то грозят школьникам уголовкой за фотожабы. причем не какой-то злостный центр Э,а просто перепуганные за свое теплое место сограждане, учителя заучи, которые должны наоборот защищать своих детей
Задержание пацана фсбшниками за Майнкрафт - это репрессии?
если называть репрессиями проводимую политику неприкосновенности силовых структур с сопутствующими этой политике актами демонстрации оскаленных зубов на любое поползновение в их сторону, то да. это репрессии. хотя по сути это просто обозначение правил игры с их стороны - бездумно и беспощадно с несоразмерными наказаниями будут наказаны все за малейший чих в сторону фсб. террор наверно больше подходит слово
Где карикатура?
Судя по тому что лица хорошо узнаваемые, то у паренька неплохо получилась карикатура
Тоже хотелось бы посмотреть, хотя бы на зацензуренную, профессиональный так сказать интерес.
активистом комсомола.
Ебать
ну так комсомолец заслужил свое, любишь медок люби и холодок
По её мнению, сравнение с Третьим рейхом и изображение свастики — не карикатура, а «прямое нарушение российского законодательства»
Карикату́ра - сатирическое или юмористическое изображение, в котором комический эффект создаётся преувеличением и заострением по мнению некоторых неприятных, ужасных черт, неожиданными сопоставлениями и уподоблениями
Вот только "уголовное дело за карикатуру" звучит по-тоталитарному, поэтому лучше не называть карикатуру карикатурой, чтобы твои действия не имели явно негативно окрашенный вид.
Вообще интересно что конкретно подъявляют. Нацистской символики, как я понял, нет, её как раз и закрыли изображения Единой России. Клевету приплести тоже сложно - не думаю, что там фотошоп такого уровня, что кто-то подумает, что это реальное фото. Карикатура и есть.
Казалось, надо быть хотя бы студентом, чтобы тебя щемили силовики. Но последние новости показывают, что даже ученики младших классов уже не застрахованы.
лицо ученика 51-й школы, который руководит школьным отделением молодёжной организации «Единой России».
Извините, я уже не могу смеятся.
"Ученик сравнил партию и президента с солдатами Третьего рейха."
Ну и в чём он не прав
Там изображены солдаты Третьего рейха, только вместо фашистских свастик — флаги «Единой России».
По её мнению, сравнение с Третьим рейхом и изображение свастики — не карикатура, а «прямое нарушение российского законодательства».
изображение свастики
ученика 51-й школы, который руководит школьным отделением молодёжной организации «Единой России»
Что-а?!
"В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не допускаются."