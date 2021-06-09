Ученик сравнил партию и президента с солдатами Третьего рейха.

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Руководство школы №51 в Пензе заставило ученика удалить из соцсети карикатуру, на которой солдаты Третьего рейха изображены под флагом «Единой России». В какой соцсети был пост, не уточняется. Об этом сообщает издание «7х7» со ссылкой на руководителя пензенского комсомола и депутата гордумы Александра Рогожкина.

Депутат узнал о ситуации, поскольку ученик числится активистом комсомола. Школьника и его родителей вызвали на беседу с педагогическим составом и инспекторами по делам несовершеннолетних.

Его вызвали за карикатуру, которую он разместил в соцсети. Там изображены солдаты Третьего рейха, только вместо фашистских свастик — флаги «Единой России». Кроме того, у одного из людей на фотографии лицо президента Владимира Путина. Ещё у одного — лицо ученика 51-й школы, который руководит школьным отделением молодёжной организации «Единой России». Александр Рогожкин депутат гордумы Пензы

По словам Рогожкина, школьника заставили удалить пост и пригрозили поставить на школьный учёт и возбудить уголовное дело из-за нарушения статьи об оскорблении личности.

Директор школы Ольга Кулинская заявила, что девятикласснику никто не угрожал возбуждением уголовного дела: «Речь шла об оскорблении и клевете — нарушениях, ответственность за которые предусмотрена по закону». По её мнению, сравнение с Третьим рейхом и изображение свастики — не карикатура, а «прямое нарушение российского законодательства». Она считает, что школьник также оскорбил другого ученика и президента.

Кулинская уточнила, что отделения «Единой России» в школе № 51 нет, но есть её сторонники, и она сама состоит в партии.

В феврале 2021 года завуч пензенской школы №66 попросила полицию проверить посты восьмиклассницы во «ВКонтакте» на наличие экстремизма и призывов к свержению власти. Она сделала репост записи о несогласованной акции протеста КПРФ 23 февраля.