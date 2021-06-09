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Новости
yannlll

В Пензе школьника заставили удалить из соцсети карикатуру на «Единую Россию» и Путина. Ему пригрозили уголовным делом Статьи редакции

Ученик сравнил партию и президента с солдатами Третьего рейха.

57 57 комментариев
3472 просмотров

Руководство школы №51 в Пензе заставило ученика удалить из соцсети карикатуру, на которой солдаты Третьего рейха изображены под флагом «Единой России». В какой соцсети был пост, не уточняется. Об этом сообщает издание «7х7» со ссылкой на руководителя пензенского комсомола и депутата гордумы Александра Рогожкина.

Депутат узнал о ситуации, поскольку ученик числится активистом комсомола. Школьника и его родителей вызвали на беседу с педагогическим составом и инспекторами по делам несовершеннолетних.

Его вызвали за карикатуру, которую он разместил в соцсети. Там изображены солдаты Третьего рейха, только вместо фашистских свастик — флаги «Единой России». Кроме того, у одного из людей на фотографии лицо президента Владимира Путина. Ещё у одного — лицо ученика 51-й школы, который руководит школьным отделением молодёжной организации «Единой России».

Александр Рогожкин
депутат гордумы Пензы

По словам Рогожкина, школьника заставили удалить пост и пригрозили поставить на школьный учёт и возбудить уголовное дело из-за нарушения статьи об оскорблении личности.

Директор школы Ольга Кулинская заявила, что девятикласснику никто не угрожал возбуждением уголовного дела: «Речь шла об оскорблении и клевете — нарушениях, ответственность за которые предусмотрена по закону». По её мнению, сравнение с Третьим рейхом и изображение свастики — не карикатура, а «прямое нарушение российского законодательства». Она считает, что школьник также оскорбил другого ученика и президента.

Кулинская уточнила, что отделения «Единой России» в школе № 51 нет, но есть её сторонники, и она сама состоит в партии.

В феврале 2021 года завуч пензенской школы №66 попросила полицию проверить посты восьмиклассницы во «ВКонтакте» на наличие экстремизма и призывов к свержению власти. Она сделала репост записи о несогласованной акции протеста КПРФ 23 февраля.

Педагогический состав школы потребовал удалить записи и пригрозил девочке штрафом за «призывы выходить на несогласованную акцию». Директор школы заявила, что руководство обратилось в полицию из-за опасений, что «девочкой манипулируют взрослые». Полиция поставила восьмиклассницу на учёт. Девочка сменила школу.

#новости #регионы #образование #соцсети

57 57 комментариев
29
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57 комментариев
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Предельный блик

76

Депутат узнал о ситуации, поскольку ученик числится активистом комсомола.

какого нахуй комсомола

Ответить

Предельный блик

Предельный
70

блять какой щас нахуй год

Ответить

pashazaur

Предельный
8

Наверно, перепутал с Cosmopolitan

Ответить

Ориентированный шар

Предельный
3

забей. Пусть самоидентифицирует себя как хочет, мы будем толерантными

Ответить

Одинокий шар

Предельный
3

Год науки

Ответить

Серьезный татарин

Предельный
1

Обыкновенного. Комсомол от КПРФ всё ещё существует. Лично состоял в молодёжном отделении партии, когда был коммунистом

Ответить

Георгий Рудченко

Серьезн…
4

когда был коммунистом

пока не расстреляли?

Ответить

Лысина Арика

Георгий
1

Пока был малолетним долбоёбом/

Ответить

Максим Рычков

Серьезн…
1

А потом получил первую зарплату? :)

Ответить

Петербургский жар

Предельный
1

Твитер кричит 37

Ответить

Петербургский

Петербу…
1

Но вроде 70-е

Ответить

Предельный блик

Петербу…
0

да, в 37 хотя б верхушку чистили, у нас ща верхушка непрочищаемая

Ответить

Жаркий

Предель…
0

Пердак бы тебе чистили в 37м

Ответить

некипишуй

Предельный
0

привет Сережа, как жизнь?

Ответить

Bkmz Иванов

Предельный
0

И поставить на учёт! Правда пока не в детскую комнату милиции, а в школьную

Ответить

Одинокий шар

Предельный
5

А это тебя не смутило
школьным отделением молодёжной организации «Единой России».

Ответить

Одинокий шар

Одинокий
3

Чему интересно можно научить детей в этой организации. Давать обещания и не сдерживать ?

Ответить

Небольшой

Одинокий
7

Врать, воровать, убивать

Ответить

Sweety bread my

Небольш…
1

лучше вместо "убивать" - "пИздить", чтобы ВВП

Ответить

Ухудшанский

Небольш…
1

Подписка "Россия премиум"

Ответить

Предельный блик

Одинокий
1

смутило

Ответить

Владимир Филатов

Предельный
3

путинюгент

Ответить

Слава Инженеров

Предельный
0

видимо какой-то пензенский молл, тц по нашему

Ответить

Одинокий шар

26

школьным отделением молодёжной организации «Единой России».

Но детей к политике привлекает Навальный

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Одинокий
7

Это д р у г о е 

Ответить

некипишуй

Одинокий
5

привет

Ответить

Педагогический Абдужаббор

11

Что бы тут такого запретить….

Ответить

Русский Орзэмэс

Педагогический
4

Пензу, там родился Хованский

Ответить

Русский Орзэмэс

Русский
2

и Егор Крид

Ответить

Петербургский

Русский
1

И Паша Воля

Ответить

Небольшой

Петербу…
3

Век воли не видать

Ответить

Роман Новиков

Педагогический
1

Самокаты

Ответить

Телефонный корабль

9

лицо ученика 51-й школы, который руководит школьным отделением молодёжной организации «Единой России».

Бля, нихуя себе, школа вне политики нахуй, это пизже, чем ебанутое рдш околопровластное

Ответить

Предельный блик

5

Анатолий Рыбаков(писатель) отъехал в ссылку на 3 года по статье о контрреволюционной деятельности за то, что в школьной газете под ударниками труда написал шутливые стихи.

Ответить

Предельный блик

Предельный
5

к чему я, ни к чему. просто то были страшные сталинские репрессии, а у нас путинская стабильность. тут всего-то грозят школьникам уголовкой за фотожабы. причем не какой-то злостный центр Э,а  просто перепуганные за свое теплое место сограждане, учителя заучи, которые должны наоборот защищать своих детей

Ответить

Одинокий шар

Предельный
0

Задержание пацана фсбшниками за Майнкрафт - это репрессии?

Ответить

Предельный блик

Одинокий
2

если называть репрессиями проводимую политику неприкосновенности силовых структур с сопутствующими этой политике актами демонстрации оскаленных зубов на любое поползновение в их сторону, то да. это репрессии. хотя по сути это просто обозначение правил игры с их стороны - бездумно и беспощадно с несоразмерными наказаниями будут наказаны все за малейший чих в сторону фсб. террор наверно больше подходит слово

Ответить

pashazaur

6

Где карикатура?

Ответить

Майка Ника

pashazaur
0

Судя по тому что лица хорошо узнаваемые, то у паренька неплохо получилась карикатура 
Тоже хотелось бы посмотреть, хотя бы на зацензуренную, профессиональный так сказать интерес. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

активистом комсомола.

Ебать

Ответить

Сергей Дворниченко

Небольшой
1

ну так комсомолец заслужил свое, любишь медок люби и холодок

Ответить

Лев Глебович

3

Пора валить нахуй 

Ответить

Миша Копейкин

2

 По её мнению, сравнение с Третьим рейхом и изображение свастики — не карикатура, а «прямое нарушение российского законодательства»

Карикату́ра - сатирическое или юмористическое изображение, в котором комический эффект создаётся преувеличением и заострением по мнению некоторых неприятных, ужасных черт, неожиданными сопоставлениями и уподоблениями

Вот только "уголовное дело за карикатуру" звучит по-тоталитарному, поэтому лучше не называть карикатуру карикатурой, чтобы твои действия не имели явно негативно окрашенный вид.

Ответить

Миша Копейкин

Миша
1

Вообще интересно что конкретно подъявляют. Нацистской символики, как я понял, нет, её как раз и закрыли изображения Единой России. Клевету приплести тоже сложно - не думаю, что там фотошоп такого уровня, что кто-то подумает, что это реальное фото. Карикатура и есть.

Ответить

Alexander the Nth

2

Казалось, надо быть хотя бы студентом, чтобы тебя щемили силовики. Но последние новости показывают, что даже ученики младших классов уже не застрахованы.

Ответить

Darth Felus

2

лицо ученика 51-й школы, который руководит школьным отделением молодёжной организации «Единой России».

Извините, я уже не могу смеятся.

Ответить

Владимир Филатов

1

И в чём он не прав?

Ответить

Vladimir Yakimenko

1

Ну а картинка то где? 

Ответить

Руслан Астратов

1

"Ученик сравнил партию и президента с солдатами Третьего рейха."

Ну и в чём он не прав

Ответить

Николай

Руслан
0

В том, что с солдатами

Ответить

Vasily Mordovin

1

Там изображены солдаты Третьего рейха, только вместо фашистских свастик — флаги «Единой России».

По её мнению, сравнение с Третьим рейхом и изображение свастики — не карикатура, а «прямое нарушение российского законодательства».

изображение свастики

Ответить

aliftin

0

Преступление так преступление, быстрее закрывайте ребёнка. 

Ответить

Роман Новиков

0

Такой маленький, а всё понимает

Ответить

Конечный утюг

0

Проиграл с описания карикатуры

Ответить

Должный корабль

0

Ученик сравнил партию и президента с солдатами Третьего рейха.

Заагрился, что не с самим Гитлером

Ответить

Дмитрий Семёнов

0

 ученика 51-й школы, который руководит школьным отделением молодёжной организации «Единой России»

Что-а?!
"В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не допускаются."

Ответить

сергей майоров

0

А где карикатуру посмотреть можно?

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