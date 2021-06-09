В Москве суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство гея. На первом слушании присяжные его оправдали Статьи редакции
Перед вынесением вердикта подсудимый сбегал из суда.
Басманный суд признал Антона Бережного виновным в убийстве Романа Едалова. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.
Коллегия присяжных признала его виновным и заслуживающим снисхождения. 1 июня Бережной ушёл с заседания суда во время перерыва и не вернулся. Мужчину объявили в розыск. Вскоре его задержали и арестовали.
Убийство произошло в ночь на 29 июня 2019 года на Курском вокзале. Бережного подозревали в том, что он ранил ножом гей-пару Романа Едалова и Евгения Ефимова. По словам Ефимова, Бережной при этом выкрикивал оскорбления из-за их сексуальной ориентации. Ранение Ефимова оказалось несильным, он выжил, а Едалов скончался на месте.
В начале февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного, заявив, что он не убивал Едалова. Подсудимый тогда частично признал вину и сказал, что погибший сам упал на нож. Мужчину приговорили к году и 11 месяцам ограничения свободы и освободили в зале суда.
В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор. Уголовное дело Бережного передали на новое рассмотрение.
погибший сам упал на нож
Интересно за сотни лет существования этой отмазки, это хоть раз было правдой?
Замкнутый хот-дог
Муж маминой подруги в начале 80-х получил в подарок выкидной нож, привезенный из какой-то капиталистической страны. Он с ним баловался, и тот вроде как ему прямо в сердце отлетел. В общем, признали произошедшее несчастным случаем.
вдумайтесь только. основная часть присяжных первой коллегии оправдала убийство человека из-за его ориентации. просто сюр.
Интересно, если выложить в линию все то количество раз, сколько на тж написали слово "сюр", она дотянется до луны
На первом слушании присяжные его оправдали
Заебись у вас там мусор
Геологический вентилятор
Потому суд присяжных в РФ пока плохая затея
99% обвинительных приговоров в обычных судах тоже сомнительно выглядит
Устойчивый рубин
Суд присяжных формируется случайным порядком из списка всех избирателей - рандомным гражданам старше 25 лет приходит повестка. Это гражданский долг, не идти ты не можешь. Освободить от этой роли может только суд (если имеется одно из оснований). За участие выплачивается компенсация, присяжные заседатели подлежат государственной защите.
Мне выпадала такая повестка, правда я уже уехал из РФ к тому времени как пару лет ). Родители отнесли док, что я не проживаю и те отстали.
Устойчивый рубин
Транспортные расходы подлежат возмещению, мог бы скататься домой за счёт бюджета)
Мне пол года назад по месту прописки пришло такое, пару мес назад мне передали со всей почтой
Забил и ничего не делал, теперь посадют?
Неа, ничего не будет. Формально отказаться можно только при наличии уважительной причины, но ответственности никакой не предусмотрено, даже если забить. Просто стыдись, что не исполнил гражданский долг и не помог повысить уровень правосудия в стране!
Мне пол года назад по месту прописки пришло такое, пару мес назад мне передали со всей почтой
Забил и ничего не делал, теперь посадют?
Напомню вам, что пару дней назад в Москве было вот так.
а в питере так
В начале февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного, заявив, что он не убивал Едалова. Подсудимый тогда частично признал вину и сказал, что погибший сам упал на нож. Мужчину приговорили к году и 11 месяцам ограничения свободы и освободили в зале суда.
В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор.
Ни хуя не понятно. Если приговор был оправдательным, то откуда ограничение свободы взялось?
Первая коллегия присяжных оправдала, вторая - признала виновным.
Его оправдали по убийству, но признали виновным в нанесении побоев Ефимову, который за Едалова (убитого) заступился. Вот такой вот цирк
Просто охуеть. Что с этой страной не так. Почему люди такие ограниченные?
Коллегия присяжных признала его виновным и заслуживающим снисхождения.
снисхождения
то есть, человек решил, что имеет право отобрать у другого жизнь и его сначала вообще оправдывают (!), а теперь говорят, что он заслужил снисхождения. снисхождения за что, простите?
Добрые россиянские люди. Что не дай в руки, выходит анекдот с двумя стальными шарами.