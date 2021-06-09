Перед вынесением вердикта подсудимый сбегал из суда.

Басманный суд признал Антона Бережного виновным в убийстве Романа Едалова. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Коллегия присяжных признала его виновным и заслуживающим снисхождения. 1 июня Бережной ушёл с заседания суда во время перерыва и не вернулся. Мужчину объявили в розыск. Вскоре его задержали и арестовали.

Убийство произошло в ночь на 29 июня 2019 года на Курском вокзале. Бережного подозревали в том, что он ранил ножом гей-пару Романа Едалова и Евгения Ефимова. По словам Ефимова, Бережной при этом выкрикивал оскорбления из-за их сексуальной ориентации. Ранение Ефимова оказалось несильным, он выжил, а Едалов скончался на месте.

В начале февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного, заявив, что он не убивал Едалова. Подсудимый тогда частично признал вину и сказал, что погибший сам упал на нож. Мужчину приговорили к году и 11 месяцам ограничения свободы и освободили в зале суда.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор. Уголовное дело Бережного передали на новое рассмотрение.