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Ольга Щербинина

В Москве суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство гея. На первом слушании присяжные его оправдали Статьи редакции

Перед вынесением вердикта подсудимый сбегал из суда.

Басманный суд признал Антона Бережного виновным в убийстве Романа Едалова. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Коллегия присяжных признала его виновным и заслуживающим снисхождения. 1 июня Бережной ушёл с заседания суда во время перерыва и не вернулся. Мужчину объявили в розыск. Вскоре его задержали и арестовали.

Убийство произошло в ночь на 29 июня 2019 года на Курском вокзале. Бережного подозревали в том, что он ранил ножом гей-пару Романа Едалова и Евгения Ефимова. По словам Ефимова, Бережной при этом выкрикивал оскорбления из-за их сексуальной ориентации. Ранение Ефимова оказалось несильным, он выжил, а Едалов скончался на месте.

В начале февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного, заявив, что он не убивал Едалова. Подсудимый тогда частично признал вину и сказал, что погибший сам упал на нож. Мужчину приговорили к году и 11 месяцам ограничения свободы и освободили в зале суда.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор. Уголовное дело Бережного передали на новое рассмотрение.

#новости #происшествие #убийство

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Миша Копейкин

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 погибший сам упал на нож

Интересно за сотни лет существования этой отмазки, это хоть раз было правдой?

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Замкнутый хот-дог

Миша
3

Муж маминой подруги в начале 80-х получил в подарок выкидной нож, привезенный из какой-то капиталистической страны. Он с ним баловался, и тот вроде как ему прямо в сердце отлетел. В общем, признали произошедшее несчастным случаем.

Ответить

Устойчивый рубин

Миша
3

Царевич Дмитрий с ножечком играл и хуякс...
Нехорошо вышло

Ответить

Dmitry R.

26

вдумайтесь только. основная часть присяжных первой коллегии оправдала убийство человека из-за его ориентации. просто сюр.

Ответить

Владимир Климов

Dmitry
12

Это не сюр, а фашизм.

Ответить

сироп от щекотки

Dmitry
2

Интересно, если выложить в линию все то количество раз, сколько на тж написали слово "сюр", она дотянется до луны

Ответить

Sergiy Sev

17

Расея - где пидоры против геев

Ответить

Владимир Филатов

13

На первом слушании присяжные его оправдали

Заебись у вас там мусор

Ответить

Геологический вентилятор

Владимир
0

Потому суд присяжных в РФ пока плохая затея

Ответить

Bich

Геологический
7

99% обвинительных приговоров в обычных судах тоже сомнительно выглядит

Ответить

Устойчивый рубин

Геологический
0

Пробовали и без него, выходит-то не лучше.

Ответить

Устойчивый рубин

Владимир
0

Суд присяжных формируется случайным порядком из списка всех избирателей -  рандомным гражданам старше 25 лет приходит повестка. Это гражданский долг, не идти ты не можешь. Освободить от этой роли может только суд (если имеется одно из оснований). За участие выплачивается компенсация, присяжные заседатели подлежат государственной защите.

Ответить

Иван Эртель

Устойчивый
1

Мне выпадала такая повестка, правда я уже уехал из РФ к тому времени как пару лет ). Родители отнесли док, что я не проживаю и те отстали.

Ответить

Устойчивый рубин

Иван
1

Транспортные расходы подлежат возмещению, мог бы скататься домой за счёт бюджета)

Ответить

Иван Эртель

Устойчи…
0

5000 км в одну сторону (2 самолётами), в топку ). 

Ответить

Кирилл Вселенский

Устойчивый
0

Мне пол года назад по месту прописки пришло такое, пару мес назад мне передали со всей почтой
Забил и ничего не делал, теперь посадют?

Ответить

Алексей Шепард

Кирилл
0

Неа, ничего не будет. Формально отказаться можно только при наличии уважительной причины, но ответственности никакой не предусмотрено, даже если забить. Просто стыдись, что не исполнил гражданский долг и не помог повысить уровень правосудия в стране!

Ответить

Кирилл

Алексей
1

Да я бы сходил с удовольствием, интересно же, только прописан в 350км от города проживания((

Ответить

Владимир Филатов

Устойчивый
0

что это меняет? 

Ответить

Кирилл Вселенский

Устойчивый
0

Мне пол года назад по месту прописки пришло такое, пару мес назад мне передали со всей почтой
Забил и ничего не делал, теперь посадют?

Ответить

Экспертный Кирилл

10

Рафик уапсче невиновный

Ответить

Одинокий шар

8

сказал, что погибший сам упал на нож.

А ну ладно тогда

Ответить

Компьютерный Абдужаббор

7

ушёл с заседания суда во время перерыва и не вернулся

А так можно?

Ответить

Гигантский алмаз

Компьютерный
0

Видать да

Ответить

Артем Ситников

5

погибший сам упал на нож

и так 38 раз

Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

Присяжным желаю той же судьбы

Ответить

Предельный блик

2

крысы с ножами должны сидеть в тюрьме

Ответить

сироп от щекотки

1

Напомню вам, что пару дней назад в Москве было вот так.

Ответить

Katerina Sysolyatina

сироп
0

а в питере так 

Ответить

сироп от щекотки

Katerina
1

Ну вот и без самокатов остались

Ответить

Meg Walker

0

В начале февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного, заявив, что он не убивал Едалова. Подсудимый тогда частично признал вину и сказал, что погибший сам упал на нож. Мужчину приговорили к году и 11 месяцам ограничения свободы и освободили в зале суда.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор. 

Ни хуя не понятно. Если приговор был оправдательным, то откуда ограничение свободы взялось? 

Ответить

Романелло Кивогенс

Meg
3

Первая коллегия присяжных оправдала, вторая - признала виновным. 

Ответить

Meg Walker

Романелло
0

Я дочитала и поняла свою ошибку, но теперь не поняла другое 🙈

Ответить

Владислав Тихонов

Романелло
–1

Не оправдала, а признала заслуживающим снисхождения.

Ответить

Алексей Шепард

Meg
0

Его оправдали по убийству, но признали виновным в нанесении побоев Ефимову, который за Едалова (убитого) заступился. Вот такой вот цирк

Ответить

Danil Oputin

1

Просто охуеть. Что с этой страной не так. Почему люди такие ограниченные?

Ответить

Жених приехал

Danil
0

70 лет социализма.

Ответить

dvrkwl

0

 Коллегия присяжных признала его виновным и заслуживающим снисхождения.

снисхождения

то есть, человек решил, что имеет право отобрать у другого жизнь и его сначала вообще оправдывают (!), а теперь говорят, что он заслужил снисхождения. снисхождения за что, простите?

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Yufers

0

Добрые россиянские люди. Что не дай в руки, выходит анекдот с двумя стальными шарами.

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