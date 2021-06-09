Британский фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз 

Филип Хьюз добывает Ethereum с помощью анаэробных дигестеров.

Фото «Би-Би-Си»

Филип Хьюз из графства Денбишир в Уэльсе решил использовать в качестве экологичного источника энергии для майнинга отходы жизнедеятельности животных со своей фермы Hendwr. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Хьюз использует анаэробные дигестеры — большие шестицилиндровые двигатели, которые работают со скоростью 500 оборотов в минуту и превращают метан, выделяемый при разложении навоза, в электричество. Две третьих энергии уходит на питание самой фермы и автопарка, а оставшаяся треть снабжает майнинговые установки, которые состоят из блоков графических процессоров. Пока Хьюз добывает только Ethereum.

Фермер также сдаёт дигестеры в аренду — подобное оборудование уже установили на 42 объектах. Себестоимость каждой установки вместе с «железом» составляет около 18 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,8 миллиона рублей).