Британский фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз Статьи редакции
Филип Хьюз добывает Ethereum с помощью анаэробных дигестеров.
Филип Хьюз из графства Денбишир в Уэльсе решил использовать в качестве экологичного источника энергии для майнинга отходы жизнедеятельности животных со своей фермы Hendwr. Об этом пишет «Би-Би-Си».
Хьюз использует анаэробные дигестеры — большие шестицилиндровые двигатели, которые работают со скоростью 500 оборотов в минуту и превращают метан, выделяемый при разложении навоза, в электричество. Две третьих энергии уходит на питание самой фермы и автопарка, а оставшаяся треть снабжает майнинговые установки, которые состоят из блоков графических процессоров. Пока Хьюз добывает только Ethereum.
Фермер также сдаёт дигестеры в аренду — подобное оборудование уже установили на 42 объектах. Себестоимость каждой установки вместе с «железом» составляет около 18 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,8 миллиона рублей).
«Сделал из говна конфетку»
Превратил говно в кал
Говнокоины, получается
Shitкоины
Британский фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз
Заголовок на уровне жёлтой прессы. Почему бы не написать тогда про другие случаи: «использовал для майнинга уголь/уран/воду»?
А ещё по той же логике можно использовать РБМК-1000 для майнинга. Not great not terrible.
Об этом пишет «Би-Би-Си».
Do you read in English? Really?! Are you from London?
shitcoin
Тупо после сиба коина пора делать из всего нумерные монетки
Понятие "майнинг ферма" обрело новые краски? Он получается крипто-аналоговый фермер? Почему в коментариях только про говно? Почему так много вопросов, но так мало ответов?