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DTF

Британский фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз Статьи редакции

Филип Хьюз добывает Ethereum с помощью анаэробных дигестеров.

Фото «Би-Би-Си»

Филип Хьюз из графства Денбишир в Уэльсе решил использовать в качестве экологичного источника энергии для майнинга отходы жизнедеятельности животных со своей фермы Hendwr. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Хьюз использует анаэробные дигестеры — большие шестицилиндровые двигатели, которые работают со скоростью 500 оборотов в минуту и превращают метан, выделяемый при разложении навоза, в электричество. Две третьих энергии уходит на питание самой фермы и автопарка, а оставшаяся треть снабжает майнинговые установки, которые состоят из блоков графических процессоров. Пока Хьюз добывает только Ethereum.

Фермер также сдаёт дигестеры в аренду — подобное оборудование уже установили на 42 объектах. Себестоимость каждой установки вместе с «железом» составляет около 18 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,8 миллиона рублей).

#новости #криптовалюты #англия

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27 комментариев
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Коровка говорит мууу

14

«Сделал из говна конфетку»

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alexferman

Коровка
12

Превратил говно в эфир

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Temir

Коровка
1

Пустой перевод говна

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Вячеслав Андреев

Коровка
0

Превратил говно в кал

Ответить

Софья Павлышко

Вячеслав
1

Вложил тогда уж.

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Alexey Samarkin

10

Говнокоины, получается

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Alexey
4

Shitкоины

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
–1

Лан, навоз manure 

Ответить

Konstantin Kulikov

6

Британский фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз 

Заголовок на уровне жёлтой прессы. Почему бы не написать тогда про другие случаи: «использовал для майнинга уголь/уран/воду»?

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Konstantin Kulikov

Konstantin
0

А ещё по той же логике можно использовать РБМК-1000 для майнинга. Not great not terrible.

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Pavel Vakhrushev

4

Что то говно, что это - прокомментировал фермер

Ответить

Pavel Vakhrushev

1

CumRocket 🚀➡️🌛

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Pavel Vakhrushev

1

A, vi iz Anglii?

Ответить

Женатый Паша

1

Графство Дебошир

Ответить

Максим

1

Я думал, что выводить говно в эфир задача телевидения

Ответить

Алексей Иванов

0

Ту зе мун на пердильной тяге 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

А у нас петухов и сталактиты лепят

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ouxen

0

похуй

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некипишуй

ouxen
0

точно?

Ответить

ну и в чем он не прав

0

Об этом пишет «Би-Би-Си».

Do you read in English? Really?! Are you from London?

Ответить

No Good

0
Ответить

uke gir

0

Очередное доказательство, что крипта - это где-то на уровне коровьего пердежа

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Пантелеймон Зарипов

0

shitcoin

Ответить

Пантелеймон Зарипов

Пантелеймон
0

Тупо после сиба коина пора делать из всего нумерные монетки

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MEGAtraXXXer666

0

Вся суть майнинга 

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Vinze Katze

0

Понятие "майнинг ферма" обрело новые краски? Он получается крипто-аналоговый фермер? Почему в коментариях только про говно? Почему так много вопросов, но так мало ответов?

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Николай Астахаев

0

Криптовалюты не пахнут

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