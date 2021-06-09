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Новости
yannlll

Байден отменил указ Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat Статьи редакции

Он поручил Министерству торговли регулярно оценивать, представляют ли иностранные приложения, собирающие данные американцев, угрозу национальной безопасности.

43 43 комментария
1537 просмотров

Соответствующие документы президент США подписал в среду 9 июня, сообщает The Verge.

Новый приказ предписывает Министерству торговли регулярно оценивать иностранные приложения «и принимать соответствующие меры», если они угрожают национальной безопасности. В документе также прописаны критерии, по которым ведомство должно определять «подозрительное» приложение:

  • принадлежит, контролируется или управляется лицами, поддерживающими военную или разведывательную деятельность иностранных противников;
  • собирает конфиденциальные персональные данные;
  • ведёт вредоносную кибердеятельность.

В феврале Wall Street Journal писал, что Байден начал «ревизию» деятельности предыдущего президента США в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая. Он «заморозили» сделку TikTok с Walmart и Oracle: американские компании должны были выкупить часть TikTok для того, чтобы китайская соцсеть продолжила работу в США.

Дональд Трамп подписал указ о блокировке TikTok в августе 2020 года. Белый дом опасался, что личные данные американских пользователей соцсети могут быть доступны властям КНР, поэтому объяснял решение соображениями безопасности. Запрет несколько раз откладывался и из-за решения суда не вступил в силу.

Компромиссное решение выглядело так: ByteDance создаёт новую компанию TikTok Global, а Oracle и Walmart покупают в ней 12,5% и 7,5% соответственно. Штаб-квартиру разместили бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а глава компании и большая часть совета директоров была бы американцами. Трамп одобрил это партнёрство.

#новости #tiktok #трамп #соцсети

43 43 комментария
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Кирилл Вселенский

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Китайская шестерка

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Кирилл Вселенский

Кирилл
9

И российская

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Кирилл Вселенский

Кирилл
6

И украинская

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Петербургский

Кирилл
4

шлюха одним словом 

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Петербургский

Петербу…
1

еще и сама деньги раздает 

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Петербургский

Петербу…
1

ну не подарок ли 

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Кирилл

Петербу…
1

Путину с ним повезло

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Петербургс

Кирилл
1

А с кем Путину не повезло? Всех раком ставит! Альфа

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Петербургс

Петербу…
1

АУФ

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Согласный

Петербу…
1

АиФ

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Marhal_New

Петербу…
1

АУФ

Ответить

Anatoliy

Петербу…
0

Байден: «У Путина стальные яйца»

Ответить

Романелло Кивогенс

Кирилл
3

Трамп запрещает Тик-Ток: "Ну что, рыночек порешал? Вот она, хвалёная американская демократия и невидимая рука рынка"

Байден разрешает Тик-Ток: "Китайская шестёрка".

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Илья Гераськин

Романелло
0

Так американскому рыночку было бы получше, если бы тикток купил волмарт или оракл. А так он зачем-то впрягается за китайский рыночек. Зачем?

Ответить

Гигантский алмаз

Романелло
0

Дело именно в том что это китайская помойка. 

Ответить

Владимир Филатов

20

+1 один миска риска

Ответить

Sweety bread my bratishka

8

Непонятно только зачем ему в таком возрасте кошкожена

Ответить

Alex Blake

Sweety
2

Любит Фурри

Ответить

Главный томагавк_два

6

Make China Great Again

Ответить

Эпапа

5

А Китай разблокировал американские приложения?

Ответить

Петербургский жар

Эпапа
0

Привет

Ответить

Петербургский жар

Петербургский
2

Почему интересуешься американо-китайскими отношениями? 

Ответить

Петербургский

Петербу…
0

Наверное и аккаунт в Тик-ток имеешь, и на Нетфликс подписку? 

Ответить

thetrickster

2

Подсосник.

Ответить

Алексей Мелишен

3

То есть Китаю можно банить Google, Facebook, Wikipedia, YouTube и т.д,
а Америке Tiktok и WeChat — нет?

Ответить

Задумчивой Кот

Алексей
–5

В Китае все поголовно через впн перманетно сидят и всем давно похер на эти запреты. Так и в СШП все кому надо впн юзали. Дет просто бесполезную деятельность сворачивает, которую предшественник - популист развел.  

Ответить

Алексей Мелишен

Задумчивой
1

Ты ведь понимаешь, что это никак не оправдывает Китай и его тоталитарную политику? Как бы вы не относились к Трампу, но он вёл жесткую политику по отношению к КНР — их давно пора поставить на место.

Ответить

Гигантский алмаз

Задумчивой
0

Там же купол. Какой впн нафиг?

Ответить

Русский Орзэмэс

2

Сегодня снят запрет на тик-ток, а завтра на коронавирус?

Ответить

Петербургский жар

Русский
1

вчера снят запрет на СП2, сегодня на Тик-Ток, а завтра вернет Мексике Техас? 

Ответить

Люц Шнайдер

Петербургский
0

Крым 

Ответить

Конечный Никита

Русский
0

как это связано

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Ожидаемо 

Ответить

Pavel Vakhrushev

–1

Подстилка китайская

Ответить

Петербургский жар

0

Китайский комсомолец

Ответить

Хороший химик

0

Новый приказ предписывает Министерству торговли регулярно оценивать иностранные приложения «и принимать соответствующие меры», если они угрожают национальной безопасности.

Вот точно говорил Задорнов — нутупые. Им в голову не приходит приказать размещать сервера в подвалах АНБ.

Ответить

Конечный Никита

0

 представляют ли иностранные приложения, собирающие данные американцев, угрозу национальной безопасности

нет

Ответить

Semen Semenov

0

Китайский раб ㊗️

Ответить

Алексей Иванов

0
Ответить

Пантелеймон Зарипов

0

Whatever you say Boomer

Ответить

Mister Dundie

–1

Сколько мисок риса это ему стоило?

Ответить

Maxim Rukinov

–2

Ммм теперь будет больше тик ток шлюх

Ответить

Alex Blake

Maxim
0

Куда уж больше?

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