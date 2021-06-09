Он поручил Министерству торговли регулярно оценивать, представляют ли иностранные приложения, собирающие данные американцев, угрозу национальной безопасности.

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Соответствующие документы президент США подписал в среду 9 июня, сообщает The Verge. Новый приказ предписывает Министерству торговли регулярно оценивать иностранные приложения «и принимать соответствующие меры», если они угрожают национальной безопасности. В документе также прописаны критерии, по которым ведомство должно определять «подозрительное» приложение:

принадлежит, контролируется или управляется лицами, поддерживающими военную или разведывательную деятельность иностранных противников;

собирает конфиденциальные персональные данные;

ведёт вредоносную кибердеятельность.

В феврале Wall Street Journal писал, что Байден начал «ревизию» деятельности предыдущего президента США в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая. Он «заморозили» сделку TikTok с Walmart и Oracle: американские компании должны были выкупить часть TikTok для того, чтобы китайская соцсеть продолжила работу в США.

Дональд Трамп подписал указ о блокировке TikTok в августе 2020 года. Белый дом опасался, что личные данные американских пользователей соцсети могут быть доступны властям КНР, поэтому объяснял решение соображениями безопасности. Запрет несколько раз откладывался и из-за решения суда не вступил в силу.