Байден отменил указ Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat Статьи редакции
Он поручил Министерству торговли регулярно оценивать, представляют ли иностранные приложения, собирающие данные американцев, угрозу национальной безопасности.
Соответствующие документы президент США подписал в среду 9 июня, сообщает The Verge.
Новый приказ предписывает Министерству торговли регулярно оценивать иностранные приложения «и принимать соответствующие меры», если они угрожают национальной безопасности. В документе также прописаны критерии, по которым ведомство должно определять «подозрительное» приложение:
- принадлежит, контролируется или управляется лицами, поддерживающими военную или разведывательную деятельность иностранных противников;
- собирает конфиденциальные персональные данные;
- ведёт вредоносную кибердеятельность.
В феврале Wall Street Journal писал, что Байден начал «ревизию» деятельности предыдущего президента США в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая. Он «заморозили» сделку TikTok с Walmart и Oracle: американские компании должны были выкупить часть TikTok для того, чтобы китайская соцсеть продолжила работу в США.
Дональд Трамп подписал указ о блокировке TikTok в августе 2020 года. Белый дом опасался, что личные данные американских пользователей соцсети могут быть доступны властям КНР, поэтому объяснял решение соображениями безопасности. Запрет несколько раз откладывался и из-за решения суда не вступил в силу.
Компромиссное решение выглядело так: ByteDance создаёт новую компанию TikTok Global, а Oracle и Walmart покупают в ней 12,5% и 7,5% соответственно. Штаб-квартиру разместили бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а глава компании и большая часть совета директоров была бы американцами. Трамп одобрил это партнёрство.
Китайская шестерка
И российская
И украинская
Петербургский
шлюха одним словом
еще и сама деньги раздает
ну не подарок ли
Трамп запрещает Тик-Ток: "Ну что, рыночек порешал? Вот она, хвалёная американская демократия и невидимая рука рынка"
Байден разрешает Тик-Ток: "Китайская шестёрка".
Так американскому рыночку было бы получше, если бы тикток купил волмарт или оракл. А так он зачем-то впрягается за китайский рыночек. Зачем?
Непонятно только зачем ему в таком возрасте кошкожена
А Китай разблокировал американские приложения?
Петербургский жар
Привет
Петербургский жар
Почему интересуешься американо-китайскими отношениями?
То есть Китаю можно банить Google, Facebook, Wikipedia, YouTube и т.д,
а Америке Tiktok и WeChat — нет?
В Китае все поголовно через впн перманетно сидят и всем давно похер на эти запреты. Так и в СШП все кому надо впн юзали. Дет просто бесполезную деятельность сворачивает, которую предшественник - популист развел.
Ты ведь понимаешь, что это никак не оправдывает Китай и его тоталитарную политику? Как бы вы не относились к Трампу, но он вёл жесткую политику по отношению к КНР — их давно пора поставить на место.
Петербургский жар
вчера снят запрет на СП2, сегодня на Тик-Ток, а завтра вернет Мексике Техас?
Новый приказ предписывает Министерству торговли регулярно оценивать иностранные приложения «и принимать соответствующие меры», если они угрожают национальной безопасности.
Вот точно говорил Задорнов — нутупые. Им в голову не приходит приказать размещать сервера в подвалах АНБ.
Ммм теперь будет больше тик ток шлюх