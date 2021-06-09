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Новости
Новости vc.ru

В Петербурге ограничили скорость электросамокатов и ввели запреты на катание в центре до конца Евро-2020 Статьи редакции

На некоторых площадях города этот транспорт совсем запретили.

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vc.ru получили копию соглашения о новых правилах использования электросамокатов, заключённого между властями Санкт-Петербурга и местными кикшерингами. Подлинность документа подтвердил один из участников совещания.

На всех электросамокатах теперь должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость движения не должна превышать 20 км/ч. На тротуарах и в зонах массового скопления людей во время проведения чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля максимальная скорость — 10 км/ч до 12 июля, а затем 15 км/ч.

Полностью запрещено размещать и использовать электросамокаты:

  • на Дворцовой площади;
  • на Сенатской площади;
  • на Малой Морской улице;
  • до 12 июля — на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной и Дворцовой набережной.

Электросамокаты запрещено использовать несовершеннолетним пользователям, в состоянии опьянения и более чем одному человеку.

Электросамокаты теперь нельзя размещать:

  • на тротуарах шириной менее 1,5 метра;
  • ближе 15 метров от остановок, станций метро, парков и скверов;
  • в парках, на газонах, цветниках.

Сервисы должны будут передавать в комитет по транспорту серийный номер электросамоката, технические характеристики, координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статусы электросамокатов (свободен, занят или неисправен).

Утром 9 июня все сервисы кикшеринга в Петербурге перестали работать. В компаниях рассказали, что приостановили работу до подписания соглашения о новых правилах с властями города. В комитете по транспорту Петербурга заявили, что это было самостоятельное решение сервисов: «Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял».

3 июня СК по Петербургу начал обыски у кикшерингов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels после наезда электросамокатов на детей. 1 июня мужчина наехал на 4-летнего мальчика в в парке культуры и отдыха в Колпино. 2 июня другой мужчина наехал на 5-летнюю девочку в Невском районе и скрылся.

По обоим случаям возбудили уголовные дела. Ещё одно уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

#новости #самокаты #транспорт

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Педагогический Абдужаббор

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Крута 

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Педагогический Абдужаббор

Педагогический
12

А аварии это как уберёт?

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Страшный нос

Педагогический
4

Никак. Пока не додумаются сузить проезжую часть для машин и добавить велодорожки. Но это в Европах так. До нас такой прогресс может лет через 50 дойдёт

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Dan Gudumak

Страшный
0

Круто придумал, в Москве пробки 24/7 и из- за климата можно использовать велики/самокаты только 3 месяца в году и то с трудностями. Сужение проезжей части- самая гениальная идея на тж.

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Asdsada Adasda

Dan
7

Ну да, в Норвегии и других подобных странах климат разительно другой. Ты ещё наверно думаешь, что светофоры пробки создают, а если их все убрать, то будет лучше 

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Узкий Артем

Dan
0

Москве пробки 24/7

Возможно это из-за количества машин в городе, а не количества дорог. 

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Телефонный

Dan
0

C марта по ноябрь на самокате езжу, пока есть хотя бы плюс один проблемы ехать на самокате нету можно и в ноль если не было осадков. И как только появиться асфальт после зимы. ЧЯДНТ ?
PS На велосипеде можно круглогодично ездить в Москве.
PPS Проблема только в расстояниях и инфраструктуре.

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bb8

Страшный
3

fdgchjkl;

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ouxen

bb8
0

idkfa

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Педагогический

Страшный
0

У нас так сделано на бульварном и ещё на нескольких улицах, хотя я очень аккуратно езжу (тк большой стаж, самокат свой), могу сказать что это пиздец стремно, потому что автомобили поворачивают во двор не проверяя дорожку, меня пару раз чуть не сбили, хотя я как раз проверяю машины внимательно

Ответить

ouxen

Страшный
0

город построен для автомобилистов

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Педагогический Абдужаббор

Педагогический
0

на тротуарах шириной менее 1,5 метра;

Единственная нормальная хрень

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Semen Semenov

1

Реально дикие, гонют по тротуарам, на детей наезжают. Пусть на права сдают, гонщики блин

Ответить

Denis Denis

Semen
5

согласен, давно пора велосипедистам на права сдавать

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Михаил Зеленин

Denis
0

И номера нужны. 

Ответить

Denis Denis

Михаил
2

на затылке шурупом?

Ответить

Михаил Зеленин

Denis
0

На транспорте и не обязательно их делать размером с автомобильные

Ответить

Denis Denis

Михаил
0

тогда это будет не "номер" по гостам. а просто табличка в свободном стиле

Ответить

Михаил Зеленин

Denis
0

Ну какие-то требования должны быть конечно. Но и разводить всю ту строгость, что есть с автомобилями конечно тоже излишне 

Ответить

Михаил Зеленин

Denis
0

Кстати о затылке, как вариант для быстрых и мощных моделей ввести обязательные шлемы и на них номера.
А водители уже будут номера этих шлемов регистрировать на себя или перерегистрировать 

Ответить

Геологический вентилятор

Semen
4

Реально дикие, гонют по тротуарам, на детей наезжают

Автомобилистам это не помогло

Ответить

Semen Semenov

Геологический
0

Ну пусть ограничивают скорость. Одного видел вчера прямо по середине дороги гонит на самокате как ненормальный. Возьми такси , если опаздываешь

Ответить

Геологический

Semen
0

Ограничение — верное решение

Ответить

Михаил Зеленин

Semen
0

Почему самокатчикам нельзя, а мотоциклистам можно?
Права, номера, обязательное снаряжение и техосмотр и пусть гоняют

Ответить

Рыжий

Semen
0

Скорость ограничивают на прокатных. Личным скорость не ограничить, а именно такие могут с светофорных гонках участвовать наравне с авто

Ответить

Педагогический Абдужаббор

Semen
0

Много у кого есть категория в (ну и м, получается) и лучше не видеть, как они ездят. Впрочем, на машине они ездят так же, скок у нас дтп на дорогах жаль

Ответить

Denis Denis

3

координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статусы электросамокатов (свободен, занят или неисправен).

истиная причина. как так, в маскве все отчитываются по поездкам в такси и шеринге, а администрация спб без такой вкусной инфы

В компаниях рассказали, что приостановили работу до подписания соглашения о новых правилах с властями города. В комитете по транспорту Петербурга заявили, что это было самостоятельное решение сервисов: «Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял».

ага, коммерческие компании всегда так поступают. внезапно решают устроить себе простой и просрать денег в сезон.

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Педагогический Абдужаббор

1

различимая нумерация

Короче, все законы про прокат, но там и так было 20, 18+, нельзя пьяными и тд, зачем тогда было проводить обыски…

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Андрей Рядькин

Педагогический
2

Познакомиться

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Максоний

Педагогический
1

18+

)))

Ответить

Закомплексованная Душа

Педагогический
0

У кого спрашиваешь?

Ответить

Территориальный лолипоп

1

Так ладно, а что делать тем у кого есть свой электросамокат? Эти люди попадают под раздачу мудрых решений партии?

Ответить

Готовый крюк

Территориальный
1

Будут изымать

Ответить

ouxen

Готовый
0

экспроприировать

Ответить

Рыжий

Территориальный
0

Эти люди радуются, что успели купить самокат до введения запрета на ввоз

Ответить

Владислав Косинов

1

С одной стороны ограничение скорости давно уже необходимо и обязательно, с другой весь букет срочных инициатив смотрится как "не дай бох собьют дорогих, иностранных гостей, лучше перестрахуемся". 

Ответить

Kris Stone

1

Евро-2020?

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Bkmz Иванов

Kris
0

Из-за ковида вроде не состоялось в прошлом году, перенесли на этот

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ouxen

Bkmz
0

хороший повод свернуть нахуй вообще эту лавочку

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ouxen

0

пусть Евро-2020 убирается нахуй восвояси

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