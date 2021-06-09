На некоторых площадях города этот транспорт совсем запретили.

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vc.ru получили копию соглашения о новых правилах использования электросамокатов, заключённого между властями Санкт-Петербурга и местными кикшерингами. Подлинность документа подтвердил один из участников совещания.

На всех электросамокатах теперь должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость движения не должна превышать 20 км/ч. На тротуарах и в зонах массового скопления людей во время проведения чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля максимальная скорость — 10 км/ч до 12 июля, а затем 15 км/ч.

Полностью запрещено размещать и использовать электросамокаты:

на Дворцовой площади;

на Сенатской площади;

на Малой Морской улице;

до 12 июля — на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной и Дворцовой набережной.

Электросамокаты запрещено использовать несовершеннолетним пользователям, в состоянии опьянения и более чем одному человеку.

Электросамокаты теперь нельзя размещать:

на тротуарах шириной менее 1,5 метра;

ближе 15 метров от остановок, станций метро, парков и скверов;

в парках, на газонах, цветниках.

Сервисы должны будут передавать в комитет по транспорту серийный номер электросамоката, технические характеристики, координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статусы электросамокатов (свободен, занят или неисправен).

Утром 9 июня все сервисы кикшеринга в Петербурге перестали работать. В компаниях рассказали, что приостановили работу до подписания соглашения о новых правилах с властями города. В комитете по транспорту Петербурга заявили, что это было самостоятельное решение сервисов: «Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял».

3 июня СК по Петербургу начал обыски у кикшерингов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels после наезда электросамокатов на детей. 1 июня мужчина наехал на 4-летнего мальчика в в парке культуры и отдыха в Колпино. 2 июня другой мужчина наехал на 5-летнюю девочку в Невском районе и скрылся.