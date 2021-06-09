В Петербурге ограничили скорость электросамокатов и ввели запреты на катание в центре до конца Евро-2020 Статьи редакции
На некоторых площадях города этот транспорт совсем запретили.
vc.ru получили копию соглашения о новых правилах использования электросамокатов, заключённого между властями Санкт-Петербурга и местными кикшерингами. Подлинность документа подтвердил один из участников совещания.
На всех электросамокатах теперь должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость движения не должна превышать 20 км/ч. На тротуарах и в зонах массового скопления людей во время проведения чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля максимальная скорость — 10 км/ч до 12 июля, а затем 15 км/ч.
Полностью запрещено размещать и использовать электросамокаты:
- на Дворцовой площади;
- на Сенатской площади;
- на Малой Морской улице;
- до 12 июля — на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной и Дворцовой набережной.
Электросамокаты запрещено использовать несовершеннолетним пользователям, в состоянии опьянения и более чем одному человеку.
Электросамокаты теперь нельзя размещать:
- на тротуарах шириной менее 1,5 метра;
- ближе 15 метров от остановок, станций метро, парков и скверов;
- в парках, на газонах, цветниках.
Сервисы должны будут передавать в комитет по транспорту серийный номер электросамоката, технические характеристики, координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статусы электросамокатов (свободен, занят или неисправен).
Утром 9 июня все сервисы кикшеринга в Петербурге перестали работать. В компаниях рассказали, что приостановили работу до подписания соглашения о новых правилах с властями города. В комитете по транспорту Петербурга заявили, что это было самостоятельное решение сервисов: «Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял».
3 июня СК по Петербургу начал обыски у кикшерингов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels после наезда электросамокатов на детей. 1 июня мужчина наехал на 4-летнего мальчика в в парке культуры и отдыха в Колпино. 2 июня другой мужчина наехал на 5-летнюю девочку в Невском районе и скрылся.
По обоим случаям возбудили уголовные дела. Ещё одно уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.
А аварии это как уберёт?
Страшный нос
Никак. Пока не додумаются сузить проезжую часть для машин и добавить велодорожки. Но это в Европах так. До нас такой прогресс может лет через 50 дойдёт
Круто придумал, в Москве пробки 24/7 и из- за климата можно использовать велики/самокаты только 3 месяца в году и то с трудностями. Сужение проезжей части- самая гениальная идея на тж.
Ну да, в Норвегии и других подобных странах климат разительно другой. Ты ещё наверно думаешь, что светофоры пробки создают, а если их все убрать, то будет лучше
Узкий Артем
Москве пробки 24/7
Возможно это из-за количества машин в городе, а не количества дорог.
Телефонный
C марта по ноябрь на самокате езжу, пока есть хотя бы плюс один проблемы ехать на самокате нету можно и в ноль если не было осадков. И как только появиться асфальт после зимы. ЧЯДНТ ?
PS На велосипеде можно круглогодично ездить в Москве.
PPS Проблема только в расстояниях и инфраструктуре.
Педагогический
У нас так сделано на бульварном и ещё на нескольких улицах, хотя я очень аккуратно езжу (тк большой стаж, самокат свой), могу сказать что это пиздец стремно, потому что автомобили поворачивают во двор не проверяя дорожку, меня пару раз чуть не сбили, хотя я как раз проверяю машины внимательно
на тротуарах шириной менее 1,5 метра;
Единственная нормальная хрень
Реально дикие, гонют по тротуарам, на детей наезжают. Пусть на права сдают, гонщики блин
согласен, давно пора велосипедистам на права сдавать
И номера нужны.
на затылке шурупом?
На транспорте и не обязательно их делать размером с автомобильные
тогда это будет не "номер" по гостам. а просто табличка в свободном стиле
Ну какие-то требования должны быть конечно. Но и разводить всю ту строгость, что есть с автомобилями конечно тоже излишне
Кстати о затылке, как вариант для быстрых и мощных моделей ввести обязательные шлемы и на них номера.
А водители уже будут номера этих шлемов регистрировать на себя или перерегистрировать
Геологический вентилятор
Реально дикие, гонют по тротуарам, на детей наезжают
Автомобилистам это не помогло
Ну пусть ограничивают скорость. Одного видел вчера прямо по середине дороги гонит на самокате как ненормальный. Возьми такси , если опаздываешь
Почему самокатчикам нельзя, а мотоциклистам можно?
Права, номера, обязательное снаряжение и техосмотр и пусть гоняют
Педагогический Абдужаббор
Много у кого есть категория в (ну и м, получается) и лучше не видеть, как они ездят. Впрочем, на машине они ездят так же, скок у нас дтп на дорогах жаль
координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статусы электросамокатов (свободен, занят или неисправен).
истиная причина. как так, в маскве все отчитываются по поездкам в такси и шеринге, а администрация спб без такой вкусной инфы
В компаниях рассказали, что приостановили работу до подписания соглашения о новых правилах с властями города. В комитете по транспорту Петербурга заявили, что это было самостоятельное решение сервисов: «Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял».
ага, коммерческие компании всегда так поступают. внезапно решают устроить себе простой и просрать денег в сезон.
Готовый крюк
Будут изымать
Эти люди радуются, что успели купить самокат до введения запрета на ввоз
С одной стороны ограничение скорости давно уже необходимо и обязательно, с другой весь букет срочных инициатив смотрится как "не дай бох собьют дорогих, иностранных гостей, лучше перестрахуемся".
Евро-2020?
Из-за ковида вроде не состоялось в прошлом году, перенесли на этот