{"id":684,"title":"\u0417\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u0433\u043e \u0415\u0433\u0438\u043f\u0442\u0430: \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=684&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/egypt&hash=3f0edb718f446ef99ddb77ab9b8019501386fd146044284cdab3286f9b155d48","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

В Петербурге и Казани отменили концерты группы «АлоэВера». Солистка рассказала о давлении на организаторов Статьи редакции

Вера Мусаелян — жена оппозиционного политика Ильи Яшина.

35 35 комментариев
1492 просмотров

По словам Мусаелян, владельцам клуба в Казани, где должен был пройти концерт, позвонили «оттуда» и сказали, что выступление «проводить не рекомендуется». Клубу пригрозили проверками Роспотребнадзора. Певица рассказала об этом в инстаграме.

Похожая ситуация произошла с организаторами Stereoleto в Петербурге. По словам Мусаелян, им намекнули, что если они не откажутся от концерта «АлоэВера», весь фестиваль окажется под угрозой.

Нас нельзя обвинить в экстремизме, в текстах, разжигающих ненависть, в антиправительственных лозунгах, мы независимая группа, которую хер запретишь. Поэтому, давление оказывают на организаторов, на площадки.

Вера Мусаелян
солистка группы «АлоэВера»

Солистка группы рассказала, что недавний концерт в Старом Осколе «прошёл без всяких звонков сверху, и никаких сложностей на месте не возникло». По её словам, в группе «не понимают логику происходящего». Мусаелян замужем за оппозиционным политиком Ильёй Яшиным. В посте она намекнула, что считает именно это возможной причиной отмены концертов.

Илья Яшин @IlyaYashin
Моей жене начали запрещать концерты. К организаторам приходят из администрации и просто говорят: этой группы быть не должно. Угрожают проверками и отменой всех мероприятий. Всё как обычно: наказывают «членов семьи врагов народа». Почитайте пост Веры: https://www.instagram.com/p/CP5xghMgpqE/?utm_medium=copy_link https://t.co/hOU2MzzYBp

TJ направил запросы организаторам концертов, но пока не получил ответ.

Весной 2021 года сорвали несколько концертов, в том числе Noize MC. Группе «Элизиум» запретили на концерте в Москве показывать фото Навального со словами «Свободу политзаключённым!»

#новости #отменаконцертов

35 35 комментариев
24
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 35, "likes": 24, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 394580, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 09 Jun 2021 20:15:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

rossoshmap

1

Почему не взяла фамилию мужа? 

Ответить

alexferman

rossoshmap
15

Тебя это интересовать не должно

Ответить

rossoshmap

alexferman
0

Зассал писать по канону? 

Ответить

alexferman

rossosh…
2

Я культурный человек

Ответить

Готовый крюк

alexfer…
1

хоть и пидор

Ответить

Модный колос

Готовый
0

будто что-то плохое

Ответить

Четкий Абдужаббор

alexferman
0

Почему?

Ответить

Андрей Рядькин

5
Ответить

norm

Андрей
0

А чем Яшин вообще занимается? Со смерти Немцова (или даже раньше) ничего о нём не слышал. Как и об Удальцове. Попустили их что ли.

Ответить

Марк Захаров

norm
4

Глава муниципального округа Красносельский

Если открыть википедию, то ещё больше можно узнать о нем.

Ответить

Гигантский алмаз

norm
1

Яшин глава округа красносельский  

Ответить

Андрей Рядькин

norm
0

это называется российский политический процесс. 

Ответить

norm

Андрей
1

Пришёл, пососал, ушёл?

Ответить

Андрей Рядькин

norm
0

пришел, потерпел, слили 

Ответить

Главный томагавк_два

norm
0

ебал собчак

Ответить

Гигантский алмаз

Андрей
0

Значит следующий Кац

Ответить

Андрей Рядькин

Гигантский
1

На самом деле первым стал вариант с ходором. Просто Ходорковский = открытая Россия. Пивоваров присел

Ответить

Гигантский алмаз

Андрей
0

За ходором ещё в 2003 пришли

Ответить

Андрей Рядькин

Гигантс…
0

в том контексте открытая Россия 

Ответить

Bkmz Иванов

Андрей
0

Ройзман не рассматривался?

Ответить

Андрей Рядькин

Bkmz
0

был, но в комментариях

Ответить

Bkmz Иванов

Андрей
0

Он уже вроде рюкзак собрал дежурный
Я унес из дома и уничтожил все свои старые телефоны, все свои записи на всякий случай уничтожил. Адресные книги. Просмотрел всю библиотеку — что у меня есть, за что могут зацепиться. У меня стоит рюкзак, все туда сложено на крайний случай.

Евгений Ройзман — о подготовке к аресту…
За последние несколько дней в России задержали еще двух оппозиционных политиков экс-главу Открытой…
znak-com.turbopages.org
Ответить

Конечный утюг

Bkmz
0

Его вроде недавно вызывали в суд

Ответить

Bkmz Иванов

Конечный
0

Ну там обошлось, тоже вроде как

Ответить

Сергей Низовцев

Bkmz
0

Он после Яшина.

Ответить

Главный томагавк_два

Андрей
0

разве яшин не мусорской

Ответить

Zero-one-one

2

А концерт Палмолив будет? 

Ответить

Главный томагавк_два

1

Как определяют, что звонят именно "оттуда", может Навальный опять балуется 

Ответить

Bkmz Иванов

Главный
0

Прокуратурах и ФСБ говорит что звонки поступали из-за рубежа, вероятней всего с Украины

Ответить

Украденная жизнь

0

Каждый раз, когда где-то оказывают давление, хочется знать фамилии тех, кто это делает.

Ответить

Never Know

–10

А какие-то пруфы, кроме слов, будут? 

Ответить

rossoshmap

Never
0

Не рефлексируй, распространяй

Ответить

Андрей Рядькин

rossoshmap
1

Блядь он за 15 рублями пришёл, не грузи

Ответить

Alexander Golovnin

–3

В СПб сейчас отменяют много концертов, видимо так пытаются сгладить возможные вспышки ковида( https://www.fontanka.ru/2021/06/03/69950423/) странно, что когда это происходит с таким бэкграудом, кто то пытается представить свой случай как особенный и политически ангажированный.

Ответить

некипишуй

Alexander
0

ты плохо прочитал написанное?
Стереолето само не отменил, а отказали ей как участнику.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Вы, как партизаны, письма в дупло закладываете?»: Шойгу пришёл с внезапной проверкой в московский военкомат
Он раскритиковал руководство за отсутствие компьютеров.
236
Спорт
Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины с контурами Крыма
В организации считают, что спорт всегда должен быть вне политики.
181
Технологии
Apple представила iOS 15: сортировка уведомлений, новый FaceTime, режимы «не беспокоить» и русский язык в Quickpath
Компания также обновила Maps — но большинство функций не затронет Россию.
298
Популярное за три дня
Новости
Блогера Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма
Всё из-за песни про «Норд-Ост».
534
Истории
Неэффективный менеджмент: почему труд заключённых в сталинском СССР принёс убытки и разочарование
Вместо самоокупаемости ГУЛАГ провоцировал растраты, ошибки и войны заключённых.
161
Новости
В Москве у Мавзолея задержали мужчину, который десять секунд стоял с плакатом «Wake up we have a tsar again»
В полиции на него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции и отпустили.
247
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

AUBE

Entry in the subsite Telegram

пепси

Entry in the subsite Telegram

Master Oogway

Entry in the subsite Telegram

Anton Antonov

Блогера Юрия Хованского…

пепси

Entry in the subsite Telegram

AUBE

Entry in the subsite Telegram

Илюхер XXX

Что для вас значит TJ…

aliftin

Запись в подсайте Twitter

Илюхер XXX

Что для вас значит TJ…

AUBE

Entry in the subsite Telegram

Master Oogway

Entry in the subsite Telegram

пепси

Entry in the subsite Telegram

пепси

Entry in the subsite Telegram

Neketa Fo

Запись в подсайте Животные
null