Вера Мусаелян — жена оппозиционного политика Ильи Яшина.

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По словам Мусаелян, владельцам клуба в Казани, где должен был пройти концерт, позвонили «оттуда» и сказали, что выступление «проводить не рекомендуется». Клубу пригрозили проверками Роспотребнадзора. Певица рассказала об этом в инстаграме.

Похожая ситуация произошла с организаторами Stereoleto в Петербурге. По словам Мусаелян, им намекнули, что если они не откажутся от концерта «АлоэВера», весь фестиваль окажется под угрозой.

Нас нельзя обвинить в экстремизме, в текстах, разжигающих ненависть, в антиправительственных лозунгах, мы независимая группа, которую хер запретишь. Поэтому, давление оказывают на организаторов, на площадки. Вера Мусаелян солистка группы «АлоэВера»

Солистка группы рассказала, что недавний концерт в Старом Осколе «прошёл без всяких звонков сверху, и никаких сложностей на месте не возникло». По её словам, в группе «не понимают логику происходящего». Мусаелян замужем за оппозиционным политиком Ильёй Яшиным. В посте она намекнула, что считает именно это возможной причиной отмены концертов.

Илья Яшин @IlyaYashin https://t.co/hOU2MzzYBp Моей жене начали запрещать концерты. К организаторам приходят из администрации и просто говорят: этой группы быть не должно. Угрожают проверками и отменой всех мероприятий. Всё как обычно: наказывают «членов семьи врагов народа». Почитайте пост Веры: https://www.instagram.com/p/CP5xghMgpqE/?utm_medium=copy_link

TJ направил запросы организаторам концертов, но пока не получил ответ.