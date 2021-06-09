В Петербурге и Казани отменили концерты группы «АлоэВера». Солистка рассказала о давлении на организаторов Статьи редакции
Вера Мусаелян — жена оппозиционного политика Ильи Яшина.
По словам Мусаелян, владельцам клуба в Казани, где должен был пройти концерт, позвонили «оттуда» и сказали, что выступление «проводить не рекомендуется». Клубу пригрозили проверками Роспотребнадзора. Певица рассказала об этом в инстаграме.
Похожая ситуация произошла с организаторами Stereoleto в Петербурге. По словам Мусаелян, им намекнули, что если они не откажутся от концерта «АлоэВера», весь фестиваль окажется под угрозой.
Солистка группы рассказала, что недавний концерт в Старом Осколе «прошёл без всяких звонков сверху, и никаких сложностей на месте не возникло». По её словам, в группе «не понимают логику происходящего». Мусаелян замужем за оппозиционным политиком Ильёй Яшиным. В посте она намекнула, что считает именно это возможной причиной отмены концертов.
TJ направил запросы организаторам концертов, но пока не получил ответ.
Весной 2021 года сорвали несколько концертов, в том числе Noize MC. Группе «Элизиум» запретили на концерте в Москве показывать фото Навального со словами «Свободу политзаключённым!»
Почему не взяла фамилию мужа?
Тебя это интересовать не должно
Зассал писать по канону?
Я культурный человек
Глава муниципального округа Красносельский
Если открыть википедию, то ещё больше можно узнать о нем.
это называется российский политический процесс.
Значит следующий Кац
На самом деле первым стал вариант с ходором. Просто Ходорковский = открытая Россия. Пивоваров присел
За ходором ещё в 2003 пришли
Ройзман не рассматривался?
был, но в комментариях
Он уже вроде рюкзак собрал дежурный
Я унес из дома и уничтожил все свои старые телефоны, все свои записи на всякий случай уничтожил. Адресные книги. Просмотрел всю библиотеку — что у меня есть, за что могут зацепиться. У меня стоит рюкзак, все туда сложено на крайний случай.
Конечный утюг
Его вроде недавно вызывали в суд
Прокуратурах и ФСБ говорит что звонки поступали из-за рубежа, вероятней всего с Украины
Каждый раз, когда где-то оказывают давление, хочется знать фамилии тех, кто это делает.
А какие-то пруфы, кроме слов, будут?
Не рефлексируй, распространяй
В СПб сейчас отменяют много концертов, видимо так пытаются сгладить возможные вспышки ковида( https://www.fontanka.ru/2021/06/03/69950423/) странно, что когда это происходит с таким бэкграудом, кто то пытается представить свой случай как особенный и политически ангажированный.