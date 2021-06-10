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yannlll

Роскомнадзор оштрафовал ivi, Megogo и «Кинопоиск» за демонстрацию курения без плашки. Компании оспаривают решение Статьи редакции

Сервисы считают, что не обязаны показывать социальную рекламу.

ivi, Megogo и «Кинопоиск» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за демонстрации курения в их сериалах без пометки о вреде табака. Компании же настаивают, что не обязаны соблюдать нормы для вещателей и организаторов трансляций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

11 и 19 мая «Кинопоиск» и ivi подали заявления в Арбитражный суд, чтобы оспорить решение Роскомнадзора. Заявление «Кинопоиска» суд принял к рассмотрению в порядке упрощенного производства, а прошение ivi пока оставили без движения. Генеральный директор Megogo сообщил, что компания тоже будет оспаривать штраф.

С 2014 года вещатели и организаторы трансляций обязаны предварять сцены с курением в фильмах и сериалах сообщением о вреде табака. Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая видеосервисы, считает, что онлайн-кинотеатры не обязаны размещать социальную рекламу. Онлайн-кинотеатры не имеют лицензии на вещание, а видео на платформе запускает пользователь для личного или семейного просмотра.

В Роскомнадзоре считают, что под понятие «организатор трансляции» попадают «все аудиовизуальные сервисы, на которых размещен контент владельца». Партнер коллегии Pen & Paper Екатерина Тягай отметила, что формально онлайн-кинотеатры не являются вещателями и не демонстрируют аудиовизуальные произведения, а только организуют их распространение.

Тягай считает, что в этом споре Роскомнадзору будет трудно доказать, что онлайн-кинотеатр — это «организатор демонстрации», который обязан размещать социальную рекламу.

#новости #роскомнадзор #штрафы #право #сериалы

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Федя Прозоров

31

Почему Роскомнадзор не размещает плашку о вреде курения на улице около курящих людей?

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Андрей Охапкин

Федя
–37

Каким образом ты себе это представляешь? Ты написал комментарий, просто чтобы написать? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Андрей
19

это шутка, чел

Ответить

Андрей Охапкин

Небольш…
–25

Сорри, не разобрался, подумал либерахи опять бухтят 🤷‍♂️

Ответить

Имя И Фамилия

Андрей
9
Ответить

Желтый шар

Андрей
4

Обязать курящих носить табличку вроде такой

Ответить

A patient patient

Андрей
3

Наверно тебе трудно жить.

Ответить

Andrew Muralov

Федя
3

Скоро обяжут курящих поднимать плакат с надписью о вреде курения. Если не поднял штраф. Ну даже если поднял, то тоже штраф за несанкционированный пикет. 

Ответить

Федя Прозоров

Andrew
0

Как раз в духе современных законов

Ответить

Alexey Therm

Федя
0

)))) 

Ответить

AZP

Федя
0

На ебальники им клеить.

Ответить

Администратор Аккаунта

10
Ответить

Eugen T

Администратор
0

И немедленно съел

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Партнер коллегии Pen & Paper Екатерина Тягай

Тягай бумагу, бросай ручки

Ответить

Павел Фролов

Небольшой
3

Но ручку потом надо будет поймать для сюжета

Ответить

Фейхтвангер

0

Вчера смотрел Пищеблок Кинопоиска и перед началом серии была заставка с инфой о вреде курения и алкоголя

Ответить

ТыжЮзер

Фейхтвангер
7

Это скорее всего плашка от создателей сериала) А тут сами сервисы должны вставлять перед началом сериала/фильма, в которых есть сцены с курением)

Ответить

Артур Мудрик

ТыжЮзер
8

интересно, когда будут вставлять плашки о вреде свержения власти в кино, где это свержение есть?

Ответить

Администратор

Артур
1

Чиполлино уже временами запрещают https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc5adfc9a7947d9f2d847e6

Ответить

Фейхтвангер

ТыжЮзер
0

Кинопоиск и есть создатель сериала, поэтому и уточнил

Ответить

ТыжЮзер

Фейхтва…
0

Скорее он снят по заказу Кинопоиска или куплены права на показ :)

Ответить

Фейхтвангер

ТыжЮзер
1

Снят по заказу. Но всё ещё не вижу противоречий

Ответить

Желтый шар

Фейхтва…
0

Ну они создали сериал, решили повесить надпись в своём сериале, но они же показывают не только свои сериалы и фильмы.

Ответить

Фейхтвангер

Желтый
0

То есть они осознают, что плашку вешать всё таки надо? Но как-то выборочно.

Ответить

Желтый шар

Фейхтва…
0

При создании перестраховались, хоть и не должны были.

Ответить

Жаркий спрей

Фейхтвангер
4

Плашка нужна перед каждой демонстрацией курения/сигарет/алкоголя, желательно, чтобы актёр в это время говорил о вреде не менее минуты

Ответить

Федя Прозоров

Фейхтвангер
0

Это сделали, если вдруг на тнт продадут сериал

Ответить

Фейхтвангер

Федя
0

Там одни голые сиськи, ничего не продадут. А плашку добавить ничего не стоит.

Ответить

Будущий Паша

–5

Кинопоиск не жалко

Ответить

Андрей Охапкин

Будущий
4

Почему? Не самый плохой сервис

Ответить

Будущий Паша

Андрей
0

Потому что яндекс

Ответить

Андрей Охапкин

Будущий
0

И что не так с Яндексом? Для среднестатистического потребителя

Ответить

Федя Прозоров

Будущий
2

А кого жалко?

Ответить

Общий завод

Федя
3

Хована...

Как думаешь, за Морга люди бы вышли на улицы?

Ответить

Федя Прозоров

Общий
0

За хована вроде не вышли

Ответить

Общий завод

Федя
3

потому что жиденькая аудитория) нужны настоящие школьцы))

Ответить

Андрей Охапкин

Федя
0

Заслужил потому что

Ответить

Имя И Фамилия

Федя
0

Компании без правительственного участия

Ответить

Федя Прозоров

Имя
3

Где это такое? В России ты либо сотрудничаешь с государством, либо признаешься нежелательной организацией

Ответить

Имя И Фамилия

Федя
0

Вот это воображение. Поменьше сиди на тж, чел.

Ответить

Федя Прозоров

Имя
1

Рано или поздно я выпилюсь из тж, когда жизнь будет поинтересней, чем сейчас

Ответить

Alex Nevi

Федя
0

Когда планируешь?

Ответить

Федя

Alex
0

Написал же, когда жизнь будет поинтересней

Ответить

Андрей Охапкин

Федя
0

Навального.

Ответить

Желтый шар

Будущий
0

Чому?

Ответить

Павел Каташев

0

Курить теперь тоже без плашки нельзя?

Ответить

Летний Никита

Павел
1

Курение с плашкой расценивается как митинг

Ответить

Павел Каташев

Летний
0

Это в курилках, а на определенном расстоянии в принципе за пикет сойдет

Ответить

Летний Никита

Павел
0

Расскажешь это в автозаке

Ответить

Павел Каташев

Летний
1

Брянск, Север!

Ответить

Желтый шар

0

Слон и моська

Ответить

Корнелий Шнапс

0

не проще просто перед любым фильмом автоматом на 3 секунды выводить картинку о вреде и всё?

Ответить

Должный глобус

0

Да, да конечно. Без поясняющей плашки никак нельзя показывать нехорошее. Ведь изображения имеют Волшебную Силу и тот , кто увидит курение, тут же начнёт беспрерывно курить и заболеет раком. Средневековое мышление рулит!

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