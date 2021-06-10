Роскомнадзор оштрафовал ivi, Megogo и «Кинопоиск» за демонстрацию курения без плашки. Компании оспаривают решение Статьи редакции
Сервисы считают, что не обязаны показывать социальную рекламу.
ivi, Megogo и «Кинопоиск» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за демонстрации курения в их сериалах без пометки о вреде табака. Компании же настаивают, что не обязаны соблюдать нормы для вещателей и организаторов трансляций. Об этом пишет «Коммерсантъ».
11 и 19 мая «Кинопоиск» и ivi подали заявления в Арбитражный суд, чтобы оспорить решение Роскомнадзора. Заявление «Кинопоиска» суд принял к рассмотрению в порядке упрощенного производства, а прошение ivi пока оставили без движения. Генеральный директор Megogo сообщил, что компания тоже будет оспаривать штраф.
С 2014 года вещатели и организаторы трансляций обязаны предварять сцены с курением в фильмах и сериалах сообщением о вреде табака. Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая видеосервисы, считает, что онлайн-кинотеатры не обязаны размещать социальную рекламу. Онлайн-кинотеатры не имеют лицензии на вещание, а видео на платформе запускает пользователь для личного или семейного просмотра.
В Роскомнадзоре считают, что под понятие «организатор трансляции» попадают «все аудиовизуальные сервисы, на которых размещен контент владельца». Партнер коллегии Pen & Paper Екатерина Тягай отметила, что формально онлайн-кинотеатры не являются вещателями и не демонстрируют аудиовизуальные произведения, а только организуют их распространение.
Тягай считает, что в этом споре Роскомнадзору будет трудно доказать, что онлайн-кинотеатр — это «организатор демонстрации», который обязан размещать социальную рекламу.
Почему Роскомнадзор не размещает плашку о вреде курения на улице около курящих людей?
Каким образом ты себе это представляешь? Ты написал комментарий, просто чтобы написать?
это шутка, чел
Скоро обяжут курящих поднимать плакат с надписью о вреде курения. Если не поднял штраф. Ну даже если поднял, то тоже штраф за несанкционированный пикет.
Партнер коллегии Pen & Paper Екатерина Тягай
Тягай бумагу, бросай ручки
Вчера смотрел Пищеблок Кинопоиска и перед началом серии была заставка с инфой о вреде курения и алкоголя
Это скорее всего плашка от создателей сериала) А тут сами сервисы должны вставлять перед началом сериала/фильма, в которых есть сцены с курением)
интересно, когда будут вставлять плашки о вреде свержения власти в кино, где это свержение есть?
Чиполлино уже временами запрещают https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc5adfc9a7947d9f2d847e6
Кинопоиск и есть создатель сериала, поэтому и уточнил
Ну они создали сериал, решили повесить надпись в своём сериале, но они же показывают не только свои сериалы и фильмы.
То есть они осознают, что плашку вешать всё таки надо? Но как-то выборочно.
Жаркий спрей
Плашка нужна перед каждой демонстрацией курения/сигарет/алкоголя, желательно, чтобы актёр в это время говорил о вреде не менее минуты
Это сделали, если вдруг на тнт продадут сериал
Там одни голые сиськи, ничего не продадут. А плашку добавить ничего не стоит.
Почему? Не самый плохой сервис
Будущий Паша
Потому что яндекс
А кого жалко?
Хована...
Как думаешь, за Морга люди бы вышли на улицы?
За хована вроде не вышли
Компании без правительственного участия
Где это такое? В России ты либо сотрудничаешь с государством, либо признаешься нежелательной организацией
Вот это воображение. Поменьше сиди на тж, чел.
Курить теперь тоже без плашки нельзя?
Курение с плашкой расценивается как митинг
Это в курилках, а на определенном расстоянии в принципе за пикет сойдет
Расскажешь это в автозаке
не проще просто перед любым фильмом автоматом на 3 секунды выводить картинку о вреде и всё?