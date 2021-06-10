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yannlll

В Японии возбудили дело против моряка с российского судна «Амур», столкнувшегося с японской рыболовецкой лодкой Статьи редакции

Третьего помощника капитана «Амура» обвиняют в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлёкшими гибель трёх человек.

Павел Добрянский нёс вахту в момент столкновения российского сухогруза «Амур» с японской шхуной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона иен (около 650 тысяч рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Саппоро.

Береговая охрана японского города Момбэцу также направила документы в прокуратуру на капитана японской шхуны, с которой столкнулся российский «Амур». Его также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель людей.

Российский сухогруз «Амур» и японская рыболовецкая шхуна столкнулись у берегов острова Хоккайдо 26 мая. В результате японская шхуна перевернулась, погибли три человека. По версии российской стороны, столкновение могло произойти из-за сильного тумана. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте сообщали, что японское судно не подавало сигналов в условиях недостаточной видимости.

#новости #происшествия #япония

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Небольшой жёлтый робат

6

в момент столкновения российского сухогруза «Амур» с японской шлюхой

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New

Небольшой
1

Грубо

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Icipher

0

Ждём ответку: «В ответ российские власти возбудили уголовное дело ПРОТИВ АНИМЕ»

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Корнелий Шнапс

Icipher
0

Росанимация выпустила мультфильм где японцев настигла анальная кара.

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Имя Фамилия

0

Неужели японцы будут это терпеть?

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