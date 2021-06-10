Третьего помощника капитана «Амура» обвиняют в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлёкшими гибель трёх человек.

Павел Добрянский нёс вахту в момент столкновения российского сухогруза «Амур» с японской шхуной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона иен (около 650 тысяч рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Саппоро.

Береговая охрана японского города Момбэцу также направила документы в прокуратуру на капитана японской шхуны, с которой столкнулся российский «Амур». Его также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель людей.

Российский сухогруз «Амур» и японская рыболовецкая шхуна столкнулись у берегов острова Хоккайдо 26 мая. В результате японская шхуна перевернулась, погибли три человека. По версии российской стороны, столкновение могло произойти из-за сильного тумана. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте сообщали, что японское судно не подавало сигналов в условиях недостаточной видимости.