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Новости
Sasha Shambilova

В Индии пропавшую одиннадцать лет назад девушку нашли в соседнем доме Статьи редакции

Всё это время она жила взаперти в одной из его комнат.

16 16 комментариев
4755 просмотров

18-летняя Саджита ушла из дома к мужчине, в которого была влюблена. 11 лет она прожила в мастерской художника Рахмана, чтобы его родители не узнали о ней. Комнату он всегда держал запертой и никого не впускал. Об этом сообщает Indian Express.

Старший брат Рахмана Башир рассказал, что родители не беспокоились из-за реакций сына на вопросы о закрытой комнате, поскольку мужчина всегда был вспыльчивым.

Иногда он вёл себя как психически неуравновешенный человек, становился жестоким, если кто-то попытался проникнуть в его комнату. Он даже брал туда еду... В течение дня, когда все были на работе, Рахман и Саджита покидали мастерскую.

Башир
брат Рахмана

Офицер местного участка полиции Дипа Кумар сообщил, что Саджита и Рахман принадлежат к разным религиям, поэтому пара решила скрыть свои отношения. По его словам, в деревне почти все забыли о девушке, пропавшей 11 лет назад: «Все думали, что она, возможно, сбежала с кем-то в другой штат».

Три месяца назад из-за ссоры с родителями Рахман вместе с Саджитой тайно покинул дом и арендовал жильё в соседней деревне. Его семья обратилась в полицию с заявлением о пропаже, позже Башир случайно заметил брата и, проследив за ним, также обнаружил и девушку.

Полиция направила пару в местный суд, который разрешил им жить вместе. Сам Рахман заявил, что боится возражений семьи из-за Саджиты. Решение держать девушку запертой в комнате на протяжение 11 лет он не прокомментировал.

#новости #индия

16 16 комментариев
29
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Человекоподобный кот

43

*Рахман смотря на всех кого он 11 лет обманывал*

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Небольшой жёлтый робат

19

Будут танцы 

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Мировой Денис

Небольшой
1

Боливуд подпишется под этим на раз-два!

Ответить

Yuri Polu

13

Новости уровня

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Yuri
13
Ответить

Рпош Ашршщ

14

Он даже брал туда еду...

Нет, ну это уже все границы переходит

Ответить

Рпош Ашршщ

Рпош
1

Получается он и говно за своей возлюбленной выносил?!

Ответить

Andrew Muralov

Рпош
6

Нет, она делала мебель из прессованного говна, а он её продавал. В комнате ведь была мастерская. 

Ответить

Рпош Ашршщ

Andrew
0

После ожерелий из кала тугосерей я готов поверить и в такое

Ответить

Александра

Рпош
0

Чтоооо? 

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Petr

Рпош
0

Она же возлюбленная. Она срала бабочками и цветами

Ответить

Костя Васильев

7

11 лет не пускаешь мамку в свою комнату
Мамка индуса: творческая личность, хуй бы с ним! 
Твоя мамка: дрочишь, наркоман ебаный? 

Ответить

himik genuine

Костя
1

Хватит уже все время сидеть в своей комнате, найди себе девушку!

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Elendiar

Костя
0

да да я, а шо аммм?

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Электрический динозавр

2

мы потеряли ребенка

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Андрей Галицкий

1

забухала на вписке

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