В Индии пропавшую одиннадцать лет назад девушку нашли в соседнем доме Статьи редакции
Всё это время она жила взаперти в одной из его комнат.
18-летняя Саджита ушла из дома к мужчине, в которого была влюблена. 11 лет она прожила в мастерской художника Рахмана, чтобы его родители не узнали о ней. Комнату он всегда держал запертой и никого не впускал. Об этом сообщает Indian Express.
Старший брат Рахмана Башир рассказал, что родители не беспокоились из-за реакций сына на вопросы о закрытой комнате, поскольку мужчина всегда был вспыльчивым.
Офицер местного участка полиции Дипа Кумар сообщил, что Саджита и Рахман принадлежат к разным религиям, поэтому пара решила скрыть свои отношения. По его словам, в деревне почти все забыли о девушке, пропавшей 11 лет назад: «Все думали, что она, возможно, сбежала с кем-то в другой штат».
Три месяца назад из-за ссоры с родителями Рахман вместе с Саджитой тайно покинул дом и арендовал жильё в соседней деревне. Его семья обратилась в полицию с заявлением о пропаже, позже Башир случайно заметил брата и, проследив за ним, также обнаружил и девушку.
Полиция направила пару в местный суд, который разрешил им жить вместе. Сам Рахман заявил, что боится возражений семьи из-за Саджиты. Решение держать девушку запертой в комнате на протяжение 11 лет он не прокомментировал.
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Он даже брал туда еду...
Нет, ну это уже все границы переходит
Получается он и говно за своей возлюбленной выносил?!
Нет, она делала мебель из прессованного говна, а он её продавал. В комнате ведь была мастерская.
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