Всё это время она жила взаперти в одной из его комнат.

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18-летняя Саджита ушла из дома к мужчине, в которого была влюблена. 11 лет она прожила в мастерской художника Рахмана, чтобы его родители не узнали о ней. Комнату он всегда держал запертой и никого не впускал. Об этом сообщает Indian Express.

Старший брат Рахмана Башир рассказал, что родители не беспокоились из-за реакций сына на вопросы о закрытой комнате, поскольку мужчина всегда был вспыльчивым.

Иногда он вёл себя как психически неуравновешенный человек, становился жестоким, если кто-то попытался проникнуть в его комнату. Он даже брал туда еду... В течение дня, когда все были на работе, Рахман и Саджита покидали мастерскую. Башир брат Рахмана

Офицер местного участка полиции Дипа Кумар сообщил, что Саджита и Рахман принадлежат к разным религиям, поэтому пара решила скрыть свои отношения. По его словам, в деревне почти все забыли о девушке, пропавшей 11 лет назад: «Все думали, что она, возможно, сбежала с кем-то в другой штат».

Три месяца назад из-за ссоры с родителями Рахман вместе с Саджитой тайно покинул дом и арендовал жильё в соседней деревне. Его семья обратилась в полицию с заявлением о пропаже, позже Башир случайно заметил брата и, проследив за ним, также обнаружил и девушку.