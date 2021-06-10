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Новости
yannlll

Расследование: Гейтс выкупил сто тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в США через сеть «подставных подрядчиков» Статьи редакции

Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.

71 71 комментарий
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Работник морковной фермы Билла Гейтса Grimmway Farms в Калифорнии Фото AP

За последние десять лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельскохозугодий в 18 штатах США. Миллиардер стал крупнейшим частным землевладельцем в стране, следует из расследования NBC News и The Land Report.

Согласно данным изданий, на почти 30 тысячах гектаров в Луизиане фермеры Гейтса выращивают кукурузу, хлопок и рис, на восьми тысячах в Небраске — сою. В Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса. На некоторых из полей выращивают картошку для McDonald's.

Ферма Билла Гейтса 100 Circles в штате Вашингтон  Скриншот Google Maps

Билл Гейтс регулярно инвестирует в борьбу с изменением климата и поддерживает экологичное производство продуктов питания, например, стартапы по созданию заменителей мяса и альтернатив растительной пище. Однако миллиардер заявил, что покупка земель не связана с его экологической деятельностью: «Моя инвестиционная группа решила сделать это. Это не связано с климатом».

Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовать её.

Гейтса также обвиняют в использовании «подставных подрядчиков». По информации журналистов, его компания Cascade Investments приобретала площади не напрямую, а через сеть из как минимум 22 местных фирм. Они официально не заявляли о сотрудничестве с компанией Гейтса, но при этом имеют тот же юридический адрес, список сотрудников и иногда даже электронную почту.

#новости #билл_гейтс #сша #расследования

71 71 комментарий
32
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71 комментарий
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Alexander Revan

54

Акции растут и падают, а земля остается.

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true iBegginer

Alexander
–4

главное не перегнуть, а то прийдет новый 1917

Ответить

Gidevan

true
48

А Гейтсу то что? Он земли в США купил, а 17 год в России. 

Ответить

true iBegginer

Gidevan
0

Голод одинаков для всех людей

Ответить

ТыжЮзер

true
12

А как эти вещи взаимосвязаны? Наоборот, он обрабатывает земли и дает рабочие места) И он их покупает, а не отжимает, и заставляет на них работать) В России на тысячи га просто забили, и никто не горит ими заниматься) Людям в огороды-то влом выходить в 21 веке)

Ответить

true iBegginer

ТыжЮзер
–1

 Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовать её.

есть недовольные таким подходом.  т.к. у земли конечный объем, то возможно, что настанет критическая масса недовольных, результаты деятельности которой могут перерасти в новый 1917 в США

Ответить

ТыжЮзер

true
1

А причем здесь Гейтс? Не Гейтс, так другие фермеры займут землю. Он же пишет, что Гейтс по сути пользуется монополией и на дает мелким игрокам зайти в этот рынок) Да и не факт, что другие смогут использовать землю рациональнее и продуктивнее, все-таки здесь большие деньги и технологии.

Ответить

true

ТыжЮзер
0

я не говорю, что другие будут продуктивнее использовать землю. я о том, что недовольных может быть больше чем 1 фонд гейтса.

прибыль-то с земель получает фонд, а не мелкий фермер :)

 Наоборот,  ... и дает рабочие места)

В царской России помещик тоже давал крестьянам рабочие места, а в 1918 "работодатель" бежал со скарбом во Францию :)
 

Ответить

Alexander

true
2

О, да зато в СССР фермер жил хорошо с раскулачиванием и гонением в колхозы. 

Ответить

true

Alexand…
0

я где-то утверждал, что в СССР фермер жил хорошо?

Ответить

Caxila

true
0

Чтобы был голод, надо сначала дождаться прихода коммунистов. И для этого всё есть: и дедушка Байден, и вместе с Камалкой нужное количество Демократов в сенате. Но только для успеха "электоральной реформы" (которая приведёт к однопартийной системе) нужна единогласная поддержка последних. К большому их сожалению в их ряды затесался враг народа, который, если верить помойкам, на самом деле Республиканец и только притворяется Демократом. Потому что выступает против демократии. Ведь всем известно, что демократия - это когда побеждают Демократы. А он представляет интересы каких-то деревенщин, которые его выбрали. Вооот. Поэтому ждём чем разрешится, но приход коммунизма и голод пока откладываются до лучших времён. Опять же к большому сожалению коммунистов и прочих людоедов.

К слову, покупка земель через подрядчиков в США - не то, что изобрёл Гейтс. Так же сделал Дисней, когда покупал земли для своего парка. Объяснение простое. Если покупать от своего имени, каждый последующий участок будет расти в цене. Ты же не хочешь посреди своего парка чужое поле, поэтому купишь полюбому хоть за дохреналионы. А если покупка растянута во времени и выглядит естественной (разными предпринимателями по рыночной цене, не претендующими на то, чтобы собрать одно большое неразрывное полотно), то ажиотажа не возникает.

Ответить

true iBegginer

Caxila
0

 Чтобы был голод, надо сначала дождаться прихода коммунистов.

зачем коммунисты? нужна критическая масса недовольных мелких фермеров которые скажут: да они уху съели... берут вилы и всё - "была ваша, стала наша"

 Так же сделал Дисней, когда покупал земли для своего парка.

не думаю, что про Диснея писали, что у него БОЛЬШАЯ часть СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ земель

Ответить

alexferman

true
0

Без краснопузого отребья во власти вероятность голода минимальна

Ответить

true iBegginer

alexfer…
0

голод - это один из вариантов негативных последствий.

всё же мелкие фермеры чем-то ведь недовольны...

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Alexander
0

Да, именно такую мотивацию и приводит эксперт в комментарии NBC. Странно, что ув. @yannlll почему-то поленился её привести

Ответить

Электрический динозавр

34

фермеры Гейтса выращивают кукурузу, хлопок и рис

рис

всё ясно, гейтс китайская подстилка

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Электрический
8

*шутка про миску риса*

Ответить

Игорь Самарин

Плодово-ягодная
19

*развелся ради кошко-жены*

Ответить

Руденко Сергей

Игорь
1

*или ради нефритового стержня Xi*

Ответить

Elias Bohr

Руденко
5

*или ради нефритового стержня кошко-жены*

Ответить

Иван Сидоров

Игорь
0

ну и в чем он не прав?

Ответить

Владимир Филатов

Электрический
5

хочет быть как великий Си

Ответить

Лига порвах

Владимир
1

++?

Ответить

Tauraloke Esteru

Лига
1

Ну типа

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Владимир
1

Xi*

Ответить

Аркадий Гайдаржи

13

Странное расследование:
Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга

Одной из самых маленьких стран в мире

выкупил большую часть сельскохозяйственных земель в США

купил около 110 тысяч гектаров

Например в Украине фирме Наша ряба принадлежит 370 тысяч гектар, а чтобы попасть в топ-10 землевладельцев, нужно 120 тысяч гектар. А территория США намного больше Украины

Ответить

Павел Фадин

Аркадий
5

Просто желтушный заголовок 💁🏻‍♂️

Ответить

Алексей Волосач

Аркадий
0

Просто обывателей впечатляют большие цифры, а сколько это в относительном выражении пох. Ещё эффектней было бы написать сколько это десятков тысяч футбольных полей.

Ответить

Илья Гераськин

9

Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовывать её.

Неистово критикую тех, кто мешает мне покупать дорогие автомобили

Ответить

Программный пришелец

8

О Боже девелоперы покупают здания чтобы сдавать их в аренду. Карауууул!

Ответить

Евгений Катышев

6

  Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса

Я владею двумя участками по 5 соток, и их тоже из космоса видно. И даже гнилой сарай, который на них стоит

Ответить

Алексей Волосач

Евгений
0

Реально глупый журналистский штамп

Ответить

Nick Rosenberg

5

 Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.

Но Гонконг же почти ничего не занимает.

Ответить

Энергичный микроскоп

4

Чипы выращивает?

Ответить

оскар рубио

Энергичный
2

Дейлы. С Гаечками.

Ответить

Миша Копейкин

4
Ответить

Павел Фадин

3

Так выкупил "большую часть всех угодий в стране", как в заголовке, или просто скупил больше всех и стал самым крупным землевладельцем, владея одним-двумя процентами всех владений? Разница огромная так-то

Ответить

Александр Горелик

2

большая часть

110тыс га

(занимает площадь, превышающую размер пустого пространства в голове автора) 

Ответить

Грамотный шар

0

По информации журналистов, его компания Cascade Investments приобретала площади не напрямую, а через сеть из как минимум 22 местных фирм.

Ничего удивительного. Люди, узнав, что у них в округе скупает земли Гейтс, задирали бы ценник. Абрамович в НЙ, когда покупал три рядом стоящих дома, чтобы объединить в один, тоже максимально шифровался. О конечном покупателе стало известно уже после завершения сделки.

Ответить

Программный пришелец

Грамотный
1

Ну не покупал бы тогда) сразу бы ценник сбросили. Сами себе проблемы создают 

Ответить

Грамотный шар

Программный
0

Это не так работает))

Ответить

Программный

Грамотн…
1

Очень даже работает. Закон спроса и предложения. Если есть дурак который покупает за такую цену, то есть умный который за такую цену продаст

Ответить

Caxila

Програм…
1

Ты хочешь собрать из коммуналки одну квартиру. Есть 10 собственников. Доли 9 ты выкупил, а 10й сказал "хачу мильён". И фигли ты будешь делать? Деньги потрачены, жить в коммуналке для тебя - не вариант. Подселять таджиков? Это рассейский способ. Америкосский - это не соблазнять людей, не испытывать их, а по тихому по рыночной цене купить у каждого в отдельности через третьих лиц, не ставя в известность о своих мотивах.

Ответить

Программный

Caxila
0

Тогда нахер такое надо?)

Пысы да и знаю я таких людей, они потом сами за тобой бегать будут лишь бы ты купил у них 

Ответить

Грамотный шар

Програм…
0

Вот именно, есть рыночная цена. А есть цена, которую ты установишь выше, зная, что покупателю (с теоретически бездонным бюджетом) твой лот очень интересен прямо здесь и сейчас. А если у покупателя есть возможность удержать цену в текущих рамках одним лишь способом, скрывая имя покупателя? Это же не сделает текущую цену несправедливой в системе спроса и предложения.

Ответить

Программный

Грамотн…
0

Я понимаю что человеческая жадность безгранична) но это уроборос который сожрет свой собственный хвост 

Ответить

Грамотный шар

Програм…
0

Актуально для неликвида. Откажется Гейтс купить по завышенной цене, купит другой по текущей рыночной. Ничего страшного, не прокатило) 

То, что скупает Гейтс, сложно назвать неликвидом.

Ответить

Рог Кирилл

0

Так, а в чем претензии? Что начинающим фермерам земли не достанется?

Ответить

ТыжЮзер

Рог
0

Ну да. Он выкупил хорошие, плодородные земли, и теперь может диктовать свои условия аренды, т.к. продавать он их не будет, а на неплодородных землях что-то выращивать нет смысла)

Ответить

Рог Кирилл

ТыжЮзер
1

Хм, 110 тыс. га — это все плодородные земли США?🤔 Пойду почитаю отчет все же.

Ответить

ТыжЮзер

Рог
0

Судя по оригинальной статье, он покупает чуть ли не эталонную для сельского хозяйства землю)

Ответить

Nick Rosenberg

ТыжЮзер
0

А если бы он не выкупил, земля бы так и стояла ничейная бесплатная, ожидающая тех самых начинающих фермеров.

Ответить

ТыжЮзер

Nick
0

Бесплатной земли не существует) Она принадлежит либо государству, либо приватизирована)

Ответить

Владимир Филатов

0

Когда зверский аппетит

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

0

Новый способ внедрения чипов? А он прошаренный

Ответить

Alex Macher

0

Интересно, сколько они Мексиканцев завозят на сезонные работы. Из-за ковида куча фермеров потеряла много денег в 2020, когда не выдали разрешения на сезонные работы иексиканцам.

Ответить

Программный пришелец

Alex
0

Вот пусть и нанимают местных. А то хитрожопые ублюдки

Ответить

Зомби съели моих коллег

0

В еду чипы будет запихивать, инфа 100%

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Ебать он аутло

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
0

Латифундист

Ответить

Денис Лапин

0

пойду стейнбека перечитаю

Ответить

Корнелий Шнапс

0

вот пидр!

Ответить

N.N.

0

фермеры Гейтса выращивают ... рис

Билл Гейтс ... поддерживает экологичное производство продуктов питания

Тратить 7 тонн воды на выращивание одного кг риса - это очень экологично, ага.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

N.N.
0

Автор статьи NBC как раз и критикует Гейтсов, что они разделяют филантропическую деятельность и инвестиции вместо того, чтобы подходить ко вторым как к первой

Ответить

Nick Rosenberg

Ilya.A—Petya.A's
0

При чем сам автор статьи не занимается ни первым, ни вторым.

Ответить

Соколов Андрей

0

вышел на пенсию, решил заняться огородничеством.

Ответить

Иван Иванович

0

в заголовке не хватает ударения

Ответить

Сергей Сасквач

0

Хоть бы он купил Жулебино

Ответить

Александр Горелик

0

перевожу сигнал в космос с рептилоидного: земные параноики з@ебали, можно мне уже на почетную нибирианскую пенсию?

Ответить

badResistor

0

Всегда думал что если хочется помочь природе, то идея скупить поля и постепенно перевести их в леса не самая плохая идея)

Ответить

Рустам Рузибаев

0

""Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.""
Весьма сомнительное достижение, принимая ввиду площадь Гонконга.

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