Расследование: Гейтс выкупил сто тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в США через сеть «подставных подрядчиков» Статьи редакции
Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.
За последние десять лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельскохозугодий в 18 штатах США. Миллиардер стал крупнейшим частным землевладельцем в стране, следует из расследования NBC News и The Land Report.
Согласно данным изданий, на почти 30 тысячах гектаров в Луизиане фермеры Гейтса выращивают кукурузу, хлопок и рис, на восьми тысячах в Небраске — сою. В Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса. На некоторых из полей выращивают картошку для McDonald's.
Билл Гейтс регулярно инвестирует в борьбу с изменением климата и поддерживает экологичное производство продуктов питания, например, стартапы по созданию заменителей мяса и альтернатив растительной пище. Однако миллиардер заявил, что покупка земель не связана с его экологической деятельностью: «Моя инвестиционная группа решила сделать это. Это не связано с климатом».
Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовать её.
Гейтса также обвиняют в использовании «подставных подрядчиков». По информации журналистов, его компания Cascade Investments приобретала площади не напрямую, а через сеть из как минимум 22 местных фирм. Они официально не заявляли о сотрудничестве с компанией Гейтса, но при этом имеют тот же юридический адрес, список сотрудников и иногда даже электронную почту.
Акции растут и падают, а земля остается.
главное не перегнуть, а то прийдет новый 1917
Голод одинаков для всех людей
Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовать её.
есть недовольные таким подходом. т.к. у земли конечный объем, то возможно, что настанет критическая масса недовольных, результаты деятельности которой могут перерасти в новый 1917 в США
А причем здесь Гейтс? Не Гейтс, так другие фермеры займут землю. Он же пишет, что Гейтс по сути пользуется монополией и на дает мелким игрокам зайти в этот рынок) Да и не факт, что другие смогут использовать землю рациональнее и продуктивнее, все-таки здесь большие деньги и технологии.
я не говорю, что другие будут продуктивнее использовать землю. я о том, что недовольных может быть больше чем 1 фонд гейтса.
прибыль-то с земель получает фонд, а не мелкий фермер :)
Наоборот, ... и дает рабочие места)
В царской России помещик тоже давал крестьянам рабочие места, а в 1918 "работодатель" бежал со скарбом во Францию :)
Чтобы был голод, надо сначала дождаться прихода коммунистов. И для этого всё есть: и дедушка Байден, и вместе с Камалкой нужное количество Демократов в сенате. Но только для успеха "электоральной реформы" (которая приведёт к однопартийной системе) нужна единогласная поддержка последних. К большому их сожалению в их ряды затесался враг народа, который, если верить помойкам, на самом деле Республиканец и только притворяется Демократом. Потому что выступает против демократии. Ведь всем известно, что демократия - это когда побеждают Демократы. А он представляет интересы каких-то деревенщин, которые его выбрали. Вооот. Поэтому ждём чем разрешится, но приход коммунизма и голод пока откладываются до лучших времён. Опять же к большому сожалению коммунистов и прочих людоедов.
К слову, покупка земель через подрядчиков в США - не то, что изобрёл Гейтс. Так же сделал Дисней, когда покупал земли для своего парка. Объяснение простое. Если покупать от своего имени, каждый последующий участок будет расти в цене. Ты же не хочешь посреди своего парка чужое поле, поэтому купишь полюбому хоть за дохреналионы. А если покупка растянута во времени и выглядит естественной (разными предпринимателями по рыночной цене, не претендующими на то, чтобы собрать одно большое неразрывное полотно), то ажиотажа не возникает.
Чтобы был голод, надо сначала дождаться прихода коммунистов.
зачем коммунисты? нужна критическая масса недовольных мелких фермеров которые скажут: да они уху съели... берут вилы и всё - "была ваша, стала наша"
Так же сделал Дисней, когда покупал земли для своего парка.
не думаю, что про Диснея писали, что у него БОЛЬШАЯ часть СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ земель
Без краснопузого отребья во власти вероятность голода минимальна
голод - это один из вариантов негативных последствий.
всё же мелкие фермеры чем-то ведь недовольны...
Да, именно такую мотивацию и приводит эксперт в комментарии NBC. Странно, что ув. @yannlll почему-то поленился её привести
*шутка про миску риса*
*развелся ради кошко-жены*
*или ради нефритового стержня Xi*
хочет быть как великий Си
++?
Странное расследование:
Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга
Одной из самых маленьких стран в мире
выкупил большую часть сельскохозяйственных земель в США
купил около 110 тысяч гектаров
Например в Украине фирме Наша ряба принадлежит 370 тысяч гектар, а чтобы попасть в топ-10 землевладельцев, нужно 120 тысяч гектар. А территория США намного больше Украины
Просто обывателей впечатляют большие цифры, а сколько это в относительном выражении пох. Ещё эффектней было бы написать сколько это десятков тысяч футбольных полей.
Директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон-Батлер раскритиковала Гейтса за покупку такого количества площадей. Она считает, что он мешает молодым фермерам выйти на рынок: они не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке земли и вынуждены арендовывать её.
Неистово критикую тех, кто мешает мне покупать дорогие автомобили
Вашингтоне миллиардер владеет пятью тысячами гектар сельскохозяйственных земель, которые видны даже из космоса
Я владею двумя участками по 5 соток, и их тоже из космоса видно. И даже гнилой сарай, который на них стоит
Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.
Но Гонконг же почти ничего не занимает.
Так выкупил "большую часть всех угодий в стране", как в заголовке, или просто скупил больше всех и стал самым крупным землевладельцем, владея одним-двумя процентами всех владений? Разница огромная так-то
большая часть
110тыс га
(занимает площадь, превышающую размер пустого пространства в голове автора)
По информации журналистов, его компания Cascade Investments приобретала площади не напрямую, а через сеть из как минимум 22 местных фирм.
Ничего удивительного. Люди, узнав, что у них в округе скупает земли Гейтс, задирали бы ценник. Абрамович в НЙ, когда покупал три рядом стоящих дома, чтобы объединить в один, тоже максимально шифровался. О конечном покупателе стало известно уже после завершения сделки.
Программный пришелец
Ну не покупал бы тогда) сразу бы ценник сбросили. Сами себе проблемы создают
Грамотный шар
Это не так работает))
Очень даже работает. Закон спроса и предложения. Если есть дурак который покупает за такую цену, то есть умный который за такую цену продаст
Ты хочешь собрать из коммуналки одну квартиру. Есть 10 собственников. Доли 9 ты выкупил, а 10й сказал "хачу мильён". И фигли ты будешь делать? Деньги потрачены, жить в коммуналке для тебя - не вариант. Подселять таджиков? Это рассейский способ. Америкосский - это не соблазнять людей, не испытывать их, а по тихому по рыночной цене купить у каждого в отдельности через третьих лиц, не ставя в известность о своих мотивах.
Программный
Тогда нахер такое надо?)
Пысы да и знаю я таких людей, они потом сами за тобой бегать будут лишь бы ты купил у них
Вот именно, есть рыночная цена. А есть цена, которую ты установишь выше, зная, что покупателю (с теоретически бездонным бюджетом) твой лот очень интересен прямо здесь и сейчас. А если у покупателя есть возможность удержать цену в текущих рамках одним лишь способом, скрывая имя покупателя? Это же не сделает текущую цену несправедливой в системе спроса и предложения.
Я понимаю что человеческая жадность безгранична) но это уроборос который сожрет свой собственный хвост
Актуально для неликвида. Откажется Гейтс купить по завышенной цене, купит другой по текущей рыночной. Ничего страшного, не прокатило)
То, что скупает Гейтс, сложно назвать неликвидом.
Так, а в чем претензии? Что начинающим фермерам земли не достанется?
Хм, 110 тыс. га — это все плодородные земли США?🤔 Пойду почитаю отчет все же.
А если бы он не выкупил, земля бы так и стояла ничейная бесплатная, ожидающая тех самых начинающих фермеров.
Интересно, сколько они Мексиканцев завозят на сезонные работы. Из-за ковида куча фермеров потеряла много денег в 2020, когда не выдали разрешения на сезонные работы иексиканцам.
Ебать он аутло
фермеры Гейтса выращивают ... рис
Билл Гейтс ... поддерживает экологичное производство продуктов питания
Тратить 7 тонн воды на выращивание одного кг риса - это очень экологично, ага.
Автор статьи NBC как раз и критикует Гейтсов, что они разделяют филантропическую деятельность и инвестиции вместо того, чтобы подходить ко вторым как к первой
При чем сам автор статьи не занимается ни первым, ни вторым.
перевожу сигнал в космос с рептилоидного: земные параноики з@ебали, можно мне уже на почетную нибирианскую пенсию?
Всегда думал что если хочется помочь природе, то идея скупить поля и постепенно перевести их в леса не самая плохая идея)
""Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга.""
Весьма сомнительное достижение, принимая ввиду площадь Гонконга.