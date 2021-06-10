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Sasha Shambilova

Крупнейший производитель мяса в США заплатил 11 миллионов долларов хакерам в качестве выкупа Статьи редакции

Хотя большинство заводов уже восстановили работу, в компании считают, что это правильное решение.

Выкуп перевели в биткоинах, сообщил The Wall Street Journal исполнительный директор американского подразделения JBS Андре Ногейра.

По его словам, так производство обезопасили от дальнейших атак, а также снизили риски перебоев поставок. Это должно уменьшить потенциальный вред для клиентов компании: ресторанов, магазинов и фермеров.

Это было очень болезненно для нас — платить преступникам, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам.

Андре Ногейра
исполнительный директор американского подразделения JBS

Хакерская атака серверов производителя мяса JBS произошла 30 мая. Все заводы компании приостановили работу в Северной Америке и Австралии. Кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%. Компания подозревает, что за атакой могут стоять российские хакеры.

7 мая провели кибератаку на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline. Тогда использовались те же программы, что и при взломе JBS. Colonial Pipeline вынужденно остановила работу топливопровода, в 19 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. Компания заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным. ФБР вернули большую часть выкупа, получив доступ к биткоин-кошельку злоумышленников.

#новости #хакеры #взломы #кибербезопасность #сша

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Электрический динозавр

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Компания подозревает, что за атакой могут стоять российские хакеры.

Может, стоят . А может , не стоят . А может, пошел ты

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Илья Гераськин

Электрический
2

Русские русскими, а в КНДР, например, это вообще статья госбюджета наверное.

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rossoshmap

0

Похоже на хитрый план по поимке всех следующих кулхацкеров

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Владимир Филатов

0

Интересно, в США вообще едят свинину?

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Роман Трусов

Владимир
0

Там вроде говядина популярнее. Свинину едят, но не в таком количестве, как в РФ.

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Владимир Филатов

Роман
0

Мне кажется, что этот производитель не делает свинину.

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Tauraloke Esteru

0

Итого примерно 300 биткоинов или 6% той самой изначальной пиццы, с которой всё началось.

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