Хотя большинство заводов уже восстановили работу, в компании считают, что это правильное решение.

Выкуп перевели в биткоинах, сообщил The Wall Street Journal исполнительный директор американского подразделения JBS Андре Ногейра.

По его словам, так производство обезопасили от дальнейших атак, а также снизили риски перебоев поставок. Это должно уменьшить потенциальный вред для клиентов компании: ресторанов, магазинов и фермеров.

Это было очень болезненно для нас — платить преступникам, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам. Андре Ногейра исполнительный директор американского подразделения JBS

Хакерская атака серверов производителя мяса JBS произошла 30 мая. Все заводы компании приостановили работу в Северной Америке и Австралии. Кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%. Компания подозревает, что за атакой могут стоять российские хакеры.

7 мая провели кибератаку на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline. Тогда использовались те же программы, что и при взломе JBS. Colonial Pipeline вынужденно остановила работу топливопровода, в 19 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. Компания заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным. ФБР вернули большую часть выкупа, получив доступ к биткоин-кошельку злоумышленников.