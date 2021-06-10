Крупнейший производитель мяса в США заплатил 11 миллионов долларов хакерам в качестве выкупа Статьи редакции
Хотя большинство заводов уже восстановили работу, в компании считают, что это правильное решение.
Выкуп перевели в биткоинах, сообщил The Wall Street Journal исполнительный директор американского подразделения JBS Андре Ногейра.
По его словам, так производство обезопасили от дальнейших атак, а также снизили риски перебоев поставок. Это должно уменьшить потенциальный вред для клиентов компании: ресторанов, магазинов и фермеров.
Хакерская атака серверов производителя мяса JBS произошла 30 мая. Все заводы компании приостановили работу в Северной Америке и Австралии. Кибератака привела к временному сокращению производства говядины в США на 20%. Компания подозревает, что за атакой могут стоять российские хакеры.
7 мая провели кибератаку на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline. Тогда использовались те же программы, что и при взломе JBS. Colonial Pipeline вынужденно остановила работу топливопровода, в 19 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации. Компания заплатила хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным. ФБР вернули большую часть выкупа, получив доступ к биткоин-кошельку злоумышленников.
Русские русскими, а в КНДР, например, это вообще статья госбюджета наверное.
Интересно, в США вообще едят свинину?
Там вроде говядина популярнее. Свинину едят, но не в таком количестве, как в РФ.
Итого примерно 300 биткоинов или 6% той самой изначальной пиццы, с которой всё началось.