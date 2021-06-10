Жители омской деревни записали обращение к Меркель с просьбой отремонтировать местные дороги Статьи редакции
«У нас немецкие корни».
В видеообращении жители рассказали, что уже обращались в «чиновьичи конторы» России, однако состояние дороги только ухудшалось с 2008 года. Они сообщили, что их соотечественники, которые уехали жить в Германию, во время визитов очень удивляются, видя настолько плохую дорогу.
Деревню Верхний Карбуш основали в 1900 году русские немцы, переселившиеся из Новороссии. Поэтому люди решили обратиться напрямую к Меркель. Они также направили письмо на немецком языке в офис канцлера Германии.
Я думаю, наше правительство, российское, не будет обижаться, что мы обращаемся к вам.
лол
уже выехали, ребята работают, скоро о деревне вообще никто не вспомнит - с карты выпилят, всех кто хотя бы помнил название - в расход
Путин в ярости
Электрический динозавр
бросил две ручки и даже целый степлер
Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской академии наук, провёл беседу со многими учёными, в том числе молодыми, кстати, очень грамотные ребята. Так вот мы обсудили, в частности, и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране; они также рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности; не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам, но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе.
Близкий хичхакер
там уже этих которые на угле жили, и канаду просили, раскатали вроде
Когда выгодно, немецкие корни, в остальное время могут повторить
вчера суд признал организацию «деревня карбуш» экстремистской и деструктивной, также запрещается оборот карбуш на территории РФ, также дума одобрила закон о запрете приравнивания российских и германских дорог
как думаете, это уже экстремизм?
жители рассказали, что уже обращались в «чиновьичи конторы» России
Надо было напрямую к Путину обращаться. Он же просто не в курсе. Физически один человек не может за всем уследить. И он занят более важными делами - сдерживать агрессию Америки и Европы. Вот и пользуются этим прохиндеи, подставляют его.
Вызвать всех жителей в Центр "Э"
ну что? очередные #буднисверхдержавы победившей фашизм?
А что не так с победой над фашизмом?
Так победили же фашизм, а не Германию в целом. Да и люди на фотографии вряд ли принимали участие в войне
Чтобы немцы гады не дошли до омских земель. А то вон однажды проникли теперь не могут покинуть
И не было никогда
Кажется выселение народов будет следующий шаг "нашего" правительства в косплее СССР
Вы вероятно думаете, что во время прямой линии с президентом чиновники всей страны сидят у телевизора и сжимают кулачки: эх, вот бы мою деревню или городок показали, вот бы кто-то из наших жителей пожаловался бы на плохие дороги, очереди в садах или нехватку квартир для сирот. Это же сразу мне из центра позвонят и заботливо поинтересуются, куда "камазы" с наличностью подвозить.
Почему крестьяне жалуются другому барину?
Куда нологи плотите туда и идите
Может кто знает, есть волонтёрские организации, которые подобным занимаются? Типо "Том Сойер Фест", только они больше по архитектурным сооружениям, а тут про дороги.