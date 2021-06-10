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Sasha Shambilova

Жители омской деревни записали обращение к Меркель с просьбой отремонтировать местные дороги Статьи редакции

«У нас немецкие корни».

В видеообращении жители рассказали, что уже обращались в «чиновьичи конторы» России, однако состояние дороги только ухудшалось с 2008 года. Они сообщили, что их соотечественники, которые уехали жить в Германию, во время визитов очень удивляются, видя настолько плохую дорогу.

Деревню Верхний Карбуш основали в 1900 году русские немцы, переселившиеся из Новороссии. Поэтому люди решили обратиться напрямую к Меркель. Они также направили письмо на немецком языке в офис канцлера Германии.

Наше правительство помогает другим странам, мы бы очень хотели обратиться к вам, поскольку здесь действительно очень много людей, корни которых немецкие. Я думаю, наше правительство, российское, не будет обижаться, что мы обращаемся к вам.

жители деревни Верхний Карбуш

#новости #регионы #германия

2018 просмотров
51 51 комментарий
34
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51 комментарий
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Владимир Филатов

36

Я думаю, наше правительство, российское, не будет обижаться, что мы обращаемся к вам.

лол

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Корнелий Шнапс

Владимир
20

уже выехали, ребята работают, скоро о деревне вообще никто не вспомнит - с карты выпилят, всех кто хотя бы помнил название - в расход

Ответить

Petr

Корнелий
0

Партию трусов получат)

Ответить

Zero-one-one

Владимир
2

Путин в ярости

Ответить

Электрический динозавр

Zero-one-one
17

бросил две ручки и даже целый степлер

Ответить

Небольшой

Электри…
7

Штангенциркуль

Ответить

Желтый шар

Небольш…
9
Ответить

Небольшой

Желтый
5

Флюгегехаймен! Штаатсангехёрихькайт! 

Ответить

Владимир Филатов

Электри…
4

Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской академии наук, провёл беседу со многими учёными, в том числе молодыми, кстати, очень грамотные ребята. Так вот мы обсудили, в частности, и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране; они также рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности; не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам, но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе.

Ответить

Антон Верещагин

Владимир
0

я надеюсь в рамках закона?

Ответить

Близкий хичхакер

Владимир
3

там уже этих которые на угле жили, и канаду просили, раскатали вроде

Ответить

Владимир Филатов

Близкий
0

и сделали дорогу в Омске?

Ответить

Андрей Охапкин

Владимир
0

Почему они терпят?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

34

Когда выгодно, немецкие корни, в остальное время могут повторить

Ответить

Neketa Fo

Небольшой
4

Большой_и_мелкий_доги.пнг

Ответить

Электрический динозавр

16

вы что хотите как в германии

Ответить

Удачный Данила

16

Зачем вам дорога если нет машин? 

Ответить

Александр Горелик

16

вчера суд признал организацию «деревня карбуш» экстремистской и деструктивной, также запрещается оборот карбуш на территории РФ, также  дума одобрила закон о запрете приравнивания российских и германских дорог

Ответить

Dmitry R.

9

как думаете, это уже экстремизм?

Ответить

new_comment

Dmitry
10

Эталонный

Ответить

Миша Копейкин

7

 жители рассказали, что уже обращались в «чиновьичи конторы» России

Надо было напрямую к Путину обращаться. Он же просто не в курсе. Физически один человек не может за всем уследить. И он занят более важными делами - сдерживать агрессию Америки и Европы. Вот и пользуются этим прохиндеи, подставляют его.

Ответить

Поздний Артем

Миша
3

И обязательно на коленях

Ответить

Aydar Khabibullin

6

Вызвать всех жителей в Центр "Э"

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Aydar
5

Эээ извыныс Дон 

Ответить

Корнелий Шнапс

5

ну что? очередные #буднисверхдержавы победившей фашизм?

Ответить

Андрей Охапкин

Корнелий
0

А что не так с победой над фашизмом?

Ответить

Рыжий

Андрей
0

Победившие просят помощи у поверженных, видимо в этом

Ответить

Андрей Охапкин

Рыжий
0

Так победили же фашизм, а не Германию в целом. Да и люди на фотографии вряд ли принимали участие в войне

Ответить

Желтый шар

5

Теперь будут бомбить и их

Ответить

Материальный утюг

2

Вечером сегодня приедут рабочие. Вообще все перекопают нахер, чтобы не выеживались, бузотеры

Ответить

Neketa Fo

Материальный
1

Чтобы немцы гады не дошли до омских земель. А то вон однажды проникли теперь не могут покинуть

Ответить

Экспериментальный меч

1

Враньё это все. Нет такой деревни.
Больше нет.

Ответить

Жак Фреско

Экспериментальн…
2

И не было никогда

Ответить

new_comment

Жак
0

Деревня построена с нарушениями.

Ответить

Жак Фреско

Жак
0

Надо признать что у нас деформация от новостей, раз мы такие шутки шутим.

Ответить

Электрический динозавр

Экспериментальн…
0

две недели назад там появилось чистое поле

Ответить

Иван Эртель

Экспериментальн…
0

Из нее уехали все жители две недели назад

Ответить

Aydar Khabibullin

1

Инагенты!

Ответить

Близкий хичхакер

1

не птыайтесь покоинуть омск

Ответить

Эпапа

1

Зачем просить? Надо было требовать, репарации так сказать.

Ответить

AZP

1

из Новороссии

Пускай в Донецк пишут

Ответить

Фургон для моей МА

1

Кажется выселение народов будет следующий шаг "нашего" правительства в косплее СССР 

Ответить

Промежуточный паук например

0

Местные чиновники обрадуются, если им денег на ремонт выделят.
И да, ремонта так и не будет.

Ответить

Романелло Кивогенс

Промежуточный
1

Вы вероятно думаете, что во время прямой линии с президентом чиновники всей страны сидят у телевизора и сжимают кулачки: эх, вот бы мою деревню или городок показали, вот бы кто-то из наших жителей пожаловался бы на плохие дороги, очереди в садах или нехватку квартир для сирот. Это же сразу мне из центра позвонят и заботливо поинтересуются, куда "камазы" с наличностью подвозить.

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Почему крестьяне жалуются другому барину?
Куда нологи плотите туда и идите

Ответить

Миша Копейкин

0

Может кто знает, есть волонтёрские организации, которые подобным занимаются? Типо "Том Сойер Фест", только они больше по архитектурным сооружениям, а тут про дороги.

Ответить

Олег Скоробогатов

0

Ааа, молодцы. Красавцы. Так и надо. 

Ответить

Украденная жизнь

0

Там вроде зеленоватые скоро займут Бундестаг, к ним надо обращаться.

Ответить

Agajan Rozybaev

0

завтра они принесут свои  извинения кадырову 

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Константин Иванов

0

Сверхдержавненько.

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Антон Пострунин

0

Качественный троллинг международного уровня. 

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