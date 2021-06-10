Городской совет Лиссабона «слил» данные организаторов митинга в поддержку Навального российскому посольству и МИД Статьи редакции
Местные политики возмутились, а мэра города допросили.
Лиссабонский городской совет незаконно отправил российским властям имена, адреса и контакты трёх активистов, которые организовывали в Португалии акцию протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального 23 января. Об этом пишет Expresso.
По законам Португалии для получения разрешения на проведение митинга нужно передать местным властям данные по крайней мере трёх участников демонстрации. Администрация города затем должна переадресовать информацию только полицейскому управлению: это нужно, чтобы правоохранители могли связаться с организаторами, если придётся изменить время или место проведения акции.
Одна из участников протеста Ксения Ашрафуллина обнаружила, что городской совет Лиссабона также незаконно отправил личные данные этих людей в посольство России в Португалии и в МИД России в Москве.
Ксения и два других активиста собираются подавать в суд на городской совет Лиссабона. Администрация подтвердила, что перенаправила данные организаторов митинга российским властям. В совете заявили, что начали внутреннее расследование и отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста.
Кандидат на пост мэра Лиссабона от Социал-демократической партии Карлос Модаш заявил, что из-за случившегося глава города Фернандо Медина должен уйти в отставку.
Партия Либеральная инициатива потребовала, чтобы мэр Лиссабона взял на себя ответственность за инцидент, а городской совет обнародовал результаты внутреннего расследования. Политики требуют от администрации разъяснений, считается ли «нормальной практикой передача личной информации другим государствам и если да, то сколько раз и при каких обстоятельствах это происходило».
Следственный комитет назвал ситуацию «неприемлемой» и допросил мэра.
17 января основатель ФБК Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Его задержали сразу после выхода из самолёта и на выездном заседании Химкинского суда прямо в отделе полиции отправили в СИЗО. После этого ФБК опубликовал расследование о «дворце Путина», которое стало самым популярным на канале, и анонсировал митинги «Свободу Навальному!».
23 января в России прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Навального. В Берлине, Лондоне, Токио, Милане, Нью-Йорке и других городах состоялись демонстрации возле российских посольств в знак солидарности с протестующими в России.
<и отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста>
Почему я так ору
Это как в бизнес переписке у компаний постоянно висит плашка мол в случае, если это письмо адресовано не вам, то удалите его
Формально, этого текста достаточно, что бы при какой либо утечки инфы можно было легально доебаться и предъявить обвинения в том, что ты, мол, был предупрежден, так что сорян.
что напишешь, когда мэр в отставку уйдёт?
"Следственный комитет назвал ситуацию «неприемлемой» и допросил мэра."
А что, так можно было?
Если примерить эту ситуацию на Беларусь, то вообще пизда. Живешь ты себе в Португалии, тут пиздык какой-то пидор из администрации сливает твои данные КГБ. И твоих родственников начинают таскать на допросы, угрожать и т.д.
Черви-пидоры они и в португалии черви-пидоры, надеюсь поплатятся эти чиновники за сотрудничество с террористами.
и отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста.
Но в России Пупа и Лупа что-то напутают и удалят участников протеста.
Блин, стыдно за Португалию. Ребят-организаторов знаю лично, один из них уже невъездной в Россию. Теперь и остальным это грозит. Грустно.
Какой вообще тайный смысл для этих говноедов сливать что то российскому миду?)
Резиновый динозавр
ну подумай.. какой то появился стимул, у определённого круга лиц..
а у кого есть база с сайта Овального с почтами? мне интересно есть ли там моя?
Полицию обязательно надо уведомлять. Но отказов обычно не бывает)
Я боюсь возвращаться в свою страну.
Ну и не возвращайся. А то Навальный уже возвратился.