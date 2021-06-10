Лиссабонский городской совет незаконно отправил российским властям имена, адреса и контакты трёх активистов, которые организовывали в Португалии акцию протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального 23 января. Об этом пишет Expresso.

По законам Португалии для получения разрешения на проведение митинга нужно передать местным властям данные по крайней мере трёх участников демонстрации. Администрация города затем должна переадресовать информацию только полицейскому управлению: это нужно, чтобы правоохранители могли связаться с организаторами, если придётся изменить время или место проведения акции.

Одна из участников протеста Ксения Ашрафуллина обнаружила, что городской совет Лиссабона также незаконно отправил личные данные этих людей в посольство России в Португалии и в МИД России в Москве.

В обмене электронными письмами о правилах проведения демонстрации я увидела переадресацию сообщения с моим именем, электронной почтой и PDF-файлом с данными ещё двух человек, которые выступили организаторами протеста. Моё письмо отправили в посольство России и МИД в Москве. Это очень серьёзно. Я никогда до этого не участвовала в митингах, а теперь есть высокая вероятность того, что меня остановят в аэропорту. Я боюсь возвращаться в свою страну. Это государственный терроризм.

Ксения и два других активиста собираются подавать в суд на городской совет Лиссабона. Администрация подтвердила, что перенаправила данные организаторов митинга российским властям. В совете заявили, что начали внутреннее расследование и отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста.

Кандидат на пост мэра Лиссабона от Социал-демократической партии Карлос Модаш заявил, что из-за случившегося глава города Фернандо Медина должен уйти в отставку.

Это была мирная демонстрация, в свободной стране и в свободном городе, в поддержку российского оппозиционера, который на протяжении многих лет смело осуждал авторитарный и коррумпированный режим российской элиты во главе с Путиным. У демократической страны и страны ЕС не должно быть мэра, который поддерживает диктатуру.

Партия Либеральная инициатива потребовала, чтобы мэр Лиссабона взял на себя ответственность за инцидент, а городской совет обнародовал результаты внутреннего расследования. Политики требуют от администрации разъяснений, считается ли «нормальной практикой передача личной информации другим государствам и если да, то сколько раз и при каких обстоятельствах это происходило».

Этим актом грубой халатности городской совет Лиссабона уничтожил всякое доверие к своей власти и подставил под удар безопасность трёх граждан, двое из которых, помимо российского, имеют и португальское гражданство.

17 января основатель ФБК Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Его задержали сразу после выхода из самолёта и на выездном заседании Химкинского суда прямо в отделе полиции отправили в СИЗО. После этого ФБК опубликовал расследование о «дворце Путина», которое стало самым популярным на канале, и анонсировал митинги «Свободу Навальному!».

23 января в России прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Навального. В Берлине, Лондоне, Токио, Милане, Нью-Йорке и других городах состоялись демонстрации возле российских посольств в знак солидарности с протестующими в России.

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