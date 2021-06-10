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Новости
yannlll

Городской совет Лиссабона «слил» данные организаторов митинга в поддержку Навального российскому посольству и МИД Статьи редакции

Местные политики возмутились, а мэра города допросили.

28 28 комментариев
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Лиссабонский городской совет незаконно отправил российским властям имена, адреса и контакты трёх активистов, которые организовывали в Португалии акцию протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального 23 января. Об этом пишет Expresso.

По законам Португалии для получения разрешения на проведение митинга нужно передать местным властям данные по крайней мере трёх участников демонстрации. Администрация города затем должна переадресовать информацию только полицейскому управлению: это нужно, чтобы правоохранители могли связаться с организаторами, если придётся изменить время или место проведения акции.

Одна из участников протеста Ксения Ашрафуллина обнаружила, что городской совет Лиссабона также незаконно отправил личные данные этих людей в посольство России в Португалии и в МИД России в Москве.

В обмене электронными письмами о правилах проведения демонстрации я увидела переадресацию сообщения с моим именем, электронной почтой и PDF-файлом с данными ещё двух человек, которые выступили организаторами протеста. Моё письмо отправили в посольство России и МИД в Москве. Это очень серьёзно. Я никогда до этого не участвовала в митингах, а теперь есть высокая вероятность того, что меня остановят в аэропорту. Я боюсь возвращаться в свою страну. Это государственный терроризм.

Ксения Ашрафуллина
организатор протестной акции в Лиссабоне

Ксения и два других активиста собираются подавать в суд на городской совет Лиссабона. Администрация подтвердила, что перенаправила данные организаторов митинга российским властям. В совете заявили, что начали внутреннее расследование и отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста.

Кандидат на пост мэра Лиссабона от Социал-демократической партии Карлос Модаш заявил, что из-за случившегося глава города Фернандо Медина должен уйти в отставку.

Carlos Moedas @Moedas
A confirmar-se, Fernando Medina só tem uma saída: a demissão.
Lisboa tem de ser, e comigo será, uma cidade de Liberdade, onde se celebra e defende a Democracia em Portugal e em qualquer ponto do mundo. https://twitter.com/observadorpt/status/1402710226424451079

Это была мирная демонстрация, в свободной стране и в свободном городе, в поддержку российского оппозиционера, который на протяжении многих лет смело осуждал авторитарный и коррумпированный режим российской элиты во главе с Путиным. У демократической страны и страны ЕС не должно быть мэра, который поддерживает диктатуру.

Карлос Модаш
кандидат в городской совет Лиссабона

Партия Либеральная инициатива потребовала, чтобы мэр Лиссабона взял на себя ответственность за инцидент, а городской совет обнародовал результаты внутреннего расследования. Политики требуют от администрации разъяснений, считается ли «нормальной практикой передача личной информации другим государствам и если да, то сколько раз и при каких обстоятельствах это происходило».

Этим актом грубой халатности городской совет Лиссабона уничтожил всякое доверие к своей власти и подставил под удар безопасность трёх граждан, двое из которых, помимо российского, имеют и португальское гражданство.

заявление представителя партии Либеральная инициатива

Следственный комитет назвал ситуацию «неприемлемой» и допросил мэра.

17 января основатель ФБК Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Его задержали сразу после выхода из самолёта и на выездном заседании Химкинского суда прямо в отделе полиции отправили в СИЗО. После этого ФБК опубликовал расследование о «дворце Путина», которое стало самым популярным на канале, и анонсировал митинги «Свободу Навальному!».

23 января в России прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Навального. В Берлине, Лондоне, Токио, Милане, Нью-Йорке и других городах состоялись демонстрации возле российских посольств в знак солидарности с протестующими в России.

#новости #протесты #навальный #23января #португалия

28 28 комментариев
32
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Удобный колос

35

отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста.

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умный человек

Удобный
0

ПортКомНадзор

Ответить

Огурцы

7

<и отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста>
Почему я так ору
Это как в бизнес переписке у компаний постоянно висит плашка мол в случае, если это письмо адресовано не вам, то удалите его

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Владимир Земсков

Огурцы
1

Формально, этого текста достаточно, что бы при какой либо утечки инфы можно было легально доебаться и предъявить обвинения в том, что ты, мол, был предупрежден, так что сорян.

Ответить

ouxen

4

и отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста.

Ответить

Надежный Женя

1

Это другое.

Ответить

Максим Шпилёв

Надежный
4

что напишешь, когда мэр в отставку уйдёт?

Ответить

Ra

Максим
1

этого еще нужно дождаться, южные страны ЕС по коррумпированности под стать РФ, возможно никто и не уйдет даже 

Ответить

Надежный Женя

Надежный
2

В Европе такого не можит быт

Ответить

Знакомый щит

Надежный
1

Может

Ответить

Head Hunter

3

"Следственный комитет назвал ситуацию «неприемлемой» и допросил мэра."
А что, так можно было?

Ответить

Программный пришелец

Head
2

Это тебе не Собякин

Ответить

Alexander the Nth

3

Если примерить эту ситуацию на Беларусь, то вообще пизда. Живешь ты себе в Португалии, тут пиздык какой-то пидор из администрации сливает твои данные КГБ. И твоих родственников начинают таскать на допросы, угрожать и т.д.

Ответить

Andy

2

Черви-пидоры они и в португалии черви-пидоры, надеюсь поплатятся эти чиновники за сотрудничество с террористами.

Ответить

Общий завод

2

новый уровень озабоченности

Ответить

Виталий Куликов

2

и отправили в Россию запрос с просьбой удалить информацию об участниках протеста.

Но в России Пупа и Лупа что-то напутают и удалят участников протеста.

Ответить

Maksym Beshlei

2

Как там было... "Пуутин преззидент МИРРРААА"

Ответить

Zhanna Sinelnik

1

Блин, стыдно за Португалию. Ребят-организаторов знаю лично, один из них уже невъездной в Россию. Теперь и остальным это грозит. Грустно.

Ответить

Artem 88

0

Какой вообще тайный смысл для этих говноедов сливать что то российскому миду?)

Ответить

Резиновый динозавр

Artem
1

ну подумай.. какой то появился стимул, у определённого круга лиц..

Ответить

Ra

Резиновый
3

Мэр Лиссабона сейчас 

Ответить

Максим Шпилёв

Artem
0

шелестящий

Ответить

Майка Ника

1

Бардак...

Ответить

Simon Adebisi

–2

а у кого есть база с сайта Овального с почтами? мне интересно есть ли там моя?

Ответить

Энергичный микроскоп

0

В Португалии тоже что ли митинги надо согласовывать?

Ответить

Zhanna Sinelnik

Энергичный
0

Полицию обязательно надо уведомлять. Но отказов обычно не бывает)

Ответить

AZP

0

Я боюсь возвращаться в свою страну.

Ну и не возвращайся. А то Навальный уже возвратился.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

–1

Суки португальские

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