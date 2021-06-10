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yannlll

Суд оштрафовал Telegram и Facebook на 10 и 17 миллионов за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции

Их признали виновными по четырём протоколам.

Мировой суд Таганского района Москвы признал соцсети виновными в совершении административного правонарушения, сообщает «Интерфакс».

По двум протоколам Telegram получил штрафы по два миллиона рублей, ещё по двум — по три миллиона. В отношении Facebook также рассмотрели четыре протокола — два по пять миллионов, ещё два — три миллиона и четыре миллиона рублей.

12 мая Telegram получил два штрафа по 2,5 миллиона за неудаление постов о протестах. Суд также оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить посты о январских митингах.

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tjournal.ru

#новости #соцсети #штрафы #telegram

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Таможенный Женя

11

Фейсбук в курсе решения Таганского суда Москвы?

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yikiko4351

Таможенный
11

получается если Фейсбук заплатит, то Роскомнадзор следует признать иноагентом? 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Таможенный
6

Поганского

Ответить

Robo Krabe

Небольшой
1

Мирового жы

Ответить

Eugard

Robo
0

Всемирного

Ответить

Корнелий Шнапс

Небольшой
0

ебланского

Ответить

Закомплексованная Душа

Таможенный
1

Должен, у них типо тут представительство вроде есть

Ответить

Электрический динозавр

14

слыш удалил и заплатил

Ответить

Русские вперёд

6
Ответить

T:ema

3

Снова заблокируют?

Ответить

Ivan

3

Изи бабки
Вот это норм сходим с нефтяной иглы))))

Ответить

Максоний

Ivan
0

Проблема в том, что формулировка «оштрафовали» =/= «ответчик оплатил штраф»

Ответить

Ivan

Максоний
0

Нефти продали =\= покупатель заплатил
Кредит дали =\= Лукашенко и прочие отдали)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Ни дня без штрафов, обысков, арестов
Не 37, ага

Ответить

Sergey Kolomiychuk

2

И какие у них механизмы взимания этих штрафов? 

Ответить

Максоний

Sergey
0

На вебмани

Ответить

Владимир Филатов

Sergey
0

Э, слюш, заплати

Ответить

ad unguem

Sergey
0

На оплату дается 30 марсианских лет

Ответить

Егор Бибиков

1

Так телеграмм же заблокирован, как его можно штрафовать? 

Ответить

Правовой шар

Егор
2

Они разблокировали, чтобы можно было штрафовать. Ебать умными себя считают :)

Ответить

Владимир Филатов

Правовой
0

так платят ли?

Ответить

Правовой шар

Владимир
0

Не думаю. Но, как известно, наши суды работают на авось. Сперва жестко жавят, если не прокатывает, угрожают, потом снова угрожают, потом грозят разбомбить нахер если не подчинятся, а потом такие - ну лаааадно, если не хотите штраф платить, работайте, мы позже зайдем еще раз чекнем, вдруг заплатите позже.

Ответить

Woody Johnson

Егор
1

уже как год нет
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73050.htm

О мессенджере Телеграмм
О мессенджере Телеграмм
rkn.gov.ru
Ответить

Владимир Филатов

1

А они платят хоть?

Ответить

Woody Johnson

Владимир
1

да, идет с пометкой расходы на туалетную бумагу

Ответить

Владимир Филатов

Woody
0

у фейсбука или телеграма?

Ответить

quant

1

пусть себе анус оштрафуют 

Ответить

Алексей Иванов

1

А если не заплатят, то что?
Очередной выстрел в член будет?
Ну то есть уронят все, кроме самой телеги?

Ответить

Должный глобус

1

Вот он где — безусловный базовый доход!

Ответить

Eugard

1

Пусть путенский надзор удалит и затормозит все нахуй.
Интересно будет посмотреть, как этот цирк депутатов будет тыкать в свои айфончики а там никаких социальных сетей, никакого ютуба, нихуя.

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