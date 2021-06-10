Суд оштрафовал Telegram и Facebook на 10 и 17 миллионов за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции
Их признали виновными по четырём протоколам.
Мировой суд Таганского района Москвы признал соцсети виновными в совершении административного правонарушения, сообщает «Интерфакс».
По двум протоколам Telegram получил штрафы по два миллиона рублей, ещё по двум — по три миллиона. В отношении Facebook также рассмотрели четыре протокола — два по пять миллионов, ещё два — три миллиона и четыре миллиона рублей.
12 мая Telegram получил два штрафа по 2,5 миллиона за неудаление постов о протестах. Суд также оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить посты о январских митингах.
получается если Фейсбук заплатит, то Роскомнадзор следует признать иноагентом?
Поганского
Мирового жы
Изи бабки
Вот это норм сходим с нефтяной иглы))))
И какие у них механизмы взимания этих штрафов?
Так телеграмм же заблокирован, как его можно штрафовать?
Правовой шар
Они разблокировали, чтобы можно было штрафовать. Ебать умными себя считают :)
так платят ли?
Правовой шар
Не думаю. Но, как известно, наши суды работают на авось. Сперва жестко жавят, если не прокатывает, угрожают, потом снова угрожают, потом грозят разбомбить нахер если не подчинятся, а потом такие - ну лаааадно, если не хотите штраф платить, работайте, мы позже зайдем еще раз чекнем, вдруг заплатите позже.
уже как год нет
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73050.htm
А они платят хоть?
да, идет с пометкой расходы на туалетную бумагу
А если не заплатят, то что?
Очередной выстрел в член будет?
Ну то есть уронят все, кроме самой телеги?
Пусть путенский надзор удалит и затормозит все нахуй.
Интересно будет посмотреть, как этот цирк депутатов будет тыкать в свои айфончики а там никаких социальных сетей, никакого ютуба, нихуя.