Её внимание привлекли интервью с Ивангаем и Моргенштерном.

Журналисту вменяют «пропаганду наркотиков» в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП). Дело поступило в Зюзинский районный суд Москвы. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на в пресс-службу суда.

Заседание по этому делу ещё не назначено. «Психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в двух интервью блогера», — сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В апреле она пожаловалась в полицию на видео в ютуб-канале Дудя. Её претензии, писал ТАСС, вызвали интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Мизулина считает, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.

В конце апреля МВД возбудило административное дело. В полиции не уточняли, на кого именно в итоге составили протокол.