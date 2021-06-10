На Дудя подали в суд по делу «пропаганде наркотиков» после жалобы «Лиги безопасного интернета» Статьи редакции
Её внимание привлекли интервью с Ивангаем и Моргенштерном.
Журналисту вменяют «пропаганду наркотиков» в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП). Дело поступило в Зюзинский районный суд Москвы. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на в пресс-службу суда.
Заседание по этому делу ещё не назначено. «Психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в двух интервью блогера», — сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
В апреле она пожаловалась в полицию на видео в ютуб-канале Дудя. Её претензии, писал ТАСС, вызвали интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Мизулина считает, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.
В конце апреля МВД возбудило административное дело. В полиции не уточняли, на кого именно в итоге составили протокол.
«крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.
охуенная логика, типа если тебя смотрят миллионы , значит это дети.
сами же когда то ввели возрастные системы, облепиваешь видео 18+, а всё равно откуда то дети .
для детей так то ютуб кидс есть. если дети дорвались до обычного, значит им это разрешили родители
Это объективная реальность, что Моргенштерна и Ивангая смотрят дети. Взрослый адекватный человек не будет смотреть эту нечисть.
Здравствуйте, Иван! Поздравляем с регистрацией на этом шумном сайте и с первым провластным комментарием!
А что смотрят взрослые адекватные человеки?
Они в целом ютуб не смотрят. И ТВ тоже
я клипы смотрю на ютубе новые, передачи всякие, там же не только шлак, есть и полезное
всё от человека зависит
как и тв - есть же дискавери, т24 и т.д.
Не, ну ЦА этих двух мурзилок и правда дети. Но я не выгораживаю Мизулину, конечно. Она тоже та ещё мурзилка.
Электрический динозавр
в целом и общем я могу согласиться с этим тезисом , и все же ответственность за детей несут родители / воспитатели
если дети дорвались до обычного, значит им это разрешили родители
боже, в вашем манямирке еще, скорее всего, родители 24/7 контролируют, чем занимаются дитятки в интернетах, да?
Пивоваров
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Хованский
Дудь
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Редакция
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Собчак (в очередной раз прессанут)
Мэш
Красовский
Скоро своих прессанут, скоро...
Просто надо фильтровать то, что говоришь. Люди с прекрасными лицами об этом забыли, но УК РФ напомнит об этом.
допустим я поверю что ты просто зарегался , чтобы это сказать
.
еще один)))
командира взвода к компьютеру позови пожалуйста
выучил фразы про ольгинцев, молодец, возьми с полки пирожок
Чё минусите, то? Всё по делу сказал. Заигрались, зашутились.
p.s. Еще и смешно. Это про "люди с прекрасными лицами".
Чё минюсити, тё? Всё по деу скязя. Зяигьяись, зяфютиись.
p.s. Есе и смешно. Это пьо "люди с пьекьясными лицями".
И от вас избавятся не беспокойтесь. _)
Я законы не нарушаю. На сгон хомячков не хожу, слежу за тем, что пишу в интернете. Я в домике 😎
Электрический
конечно не ходишь. тебе по распорядку дня не положено из расположения уходить
Правовой шар
Самое глупое что может быть в этом мире, так это думать что ты же «не такой» и тебя не коснется.
И прислужники диктаторского режима, чаще всего настолько безграмотны, что не умеют проводить параллели с историей и не понимают, что срут себе же на голову.
Хова тоже не нарушал а попал очень неплохо.
А так верить что вы в домике в стране где используют хим оружие и менее 1% оправдательных приговоров, ну это как минимум не дальновидно.
Правовой шар
Я законы не нарушаю. На сгон хомячков не хожу, слежу за тем, что пишу в интернете. Я в домике 😎
Это называется не в домике, а в тюрьме. В моем доме нет надзирателей наказывающих за инакомыслие и я не ссусь высказывать свое личное мнение, дабы только хозяева не наказали.
Не туда)
разрешите трястись?)
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Желтый шар
Что я знаю о Зюзино? Там был @Мистер Блондин
https://tjournal.ru/travel/75707-v-zyuzyu-v-zyuzino
«политики, в том числе Мизулина, которые вещают на многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети
На суде:
Судья: В чём именно заключается пропаганда наркотиков?
Прокурор: Ну там в песне есть строчка "Юрий будет дуть..."
Судья:
Дудю надо сменить фамилию. Например, на Путин, чтобы смешнее звучал вопрос «Оказавшись перед Путиным, что ему скажешь?»