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Ольга Щербинина

На Дудя подали в суд по делу «пропаганде наркотиков» после жалобы «Лиги безопасного интернета» Статьи редакции

Её внимание привлекли интервью с Ивангаем и Моргенштерном.

Журналисту вменяют «пропаганду наркотиков» в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП). Дело поступило в Зюзинский районный суд Москвы. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на в пресс-службу суда.

Заседание по этому делу ещё не назначено. «Психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в двух интервью блогера», — сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В апреле она пожаловалась в полицию на видео в ютуб-канале Дудя. Её претензии, писал ТАСС, вызвали интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Мизулина считает, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.

В конце апреля МВД возбудило административное дело. В полиции не уточняли, на кого именно в итоге составили протокол.

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#новости #дудь

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Электрический динозавр

21

«крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети.

охуенная логика, типа если тебя смотрят миллионы , значит это дети.
сами же когда то ввели возрастные системы, облепиваешь видео 18+, а всё равно откуда то дети .
для детей так то ютуб кидс есть. если дети дорвались до обычного, значит им это разрешили родители

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Вадим Широков

Электрический
–26

Это объективная реальность, что Моргенштерна и Ивангая смотрят дети. Взрослый адекватный человек не будет смотреть эту нечисть.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Вадим
23

Здравствуйте, Иван! Поздравляем с регистрацией на этом шумном сайте и с первым провластным комментарием!

Ответить

Smaug The

Doktor
12

Нам выделили уже трех ольгинцев, растет ресурс

Ответить

Doktor

Smaug
2

Но методички какие-то старые.
Ивангай лолшто

Ответить

Smaug The

Doktor
1

Кризис, а новые методички денег стоят

Ответить

Вольный огонь

Вадим
2

2021
@
Смотрят Ивангая

Ответить

Smaug The Terrible

Вадим
0

А что смотрят взрослые адекватные человеки?

Ответить

Солёная Капля

Smaug
–7

Они в целом ютуб не смотрят. И ТВ тоже

Ответить

Smaug The

Солёная
11

Они, наверное, ходят смотреть закат у речки?

Ответить

Корнелий Шнапс

Солёная
0

я клипы смотрю на ютубе новые, передачи всякие, там же не только шлак, есть и полезное 
всё от человека зависит
как и тв - есть же дискавери, т24 и т.д.

Ответить

Вольный огонь

Smaug
0

Стену СИЗО

Ответить

Vlad

Вадим
1

объективная реальность — это отсутствие у тебя мозга

Ответить

Электрический динозавр

Вадим
0

переведи на старшую линию

Ответить

Alexander Personazhe

Электрический
2

Не, ну ЦА этих двух мурзилок и правда дети. Но я не выгораживаю Мизулину, конечно. Она тоже та ещё мурзилка.

Ответить

Электрический динозавр

Alexander
0

в целом и общем я могу согласиться с этим тезисом , и все же ответственность за детей несут родители / воспитатели

Ответить

SACT261

Электрический
–1

 если дети дорвались до обычного, значит им это разрешили родители

боже, в вашем манямирке еще, скорее всего, родители 24/7 контролируют, чем занимаются дитятки в интернетах, да? 

Ответить

Электрический динозавр

SACT261
0

в моем манямирке есть такая штука как семейный кодекс рф

Ответить

Александр Богачев

11

пожаловалась «Лига безопасного интернета»
//Ой, опять эти говноеды

Ответить

Алексей Логачев

5

Пивоваров
Моргенштерн
Хованский
Дудь
== вы находитесь здесь ==
Редакция
Познер
Собчак (в очередной раз прессанут)
Мэш
Красовский

Скоро своих прессанут, скоро... 

Ответить

Вадим Широков

Алексей
–48

Просто надо фильтровать то, что говоришь. Люди с прекрасными лицами об этом забыли, но УК РФ напомнит об этом. 

Ответить

Посторонний бокал

Вадим
21

Молодец Вадим, держите ваш пакет гречки, отработали! 

Ответить

Электрический динозавр

Вадим
8

допустим я поверю что ты просто зарегался , чтобы это сказать

Ответить

Aleksei Strok

Электри…
–10

.

Ответить

Электрический

Aleksei
4

еще один)))
командира взвода к компьютеру позови пожалуйста

Ответить

Aleksei Strok

Электри…
–18

выучил фразы про ольгинцев, молодец, возьми с полки пирожок

Ответить

Горячий Наруто

Aleksei
2

А чо фото-то поменял, петушок?

Ответить

Sweety bread my bratishka

Вадим
3
Ответить

Aleksei Strok

Вадим
–29

Чё минусите, то? Всё по делу сказал. Заигрались, зашутились.

p.s. Еще и смешно. Это про "люди с прекрасными лицами".

Ответить

Кхалиси Бот

Aleksei
7

Чё минюсити, тё? Всё по деу скязя. Зяигьяись, зяфютиись.

p.s. Есе и смешно. Это пьо "люди с пьекьясными лицями".

Ответить

Посторонний

Aleksei
3

Бля, Лёх, прости, последний пакет гречки отдали Вадиму!  

Ответить

Электрический

Aleksei
1

@Кхалиси Бот 

Ответить

Andrey Dolg

Вадим
1

И от вас избавятся не беспокойтесь. _)

Ответить

Вадим Широков

Andrey
–16

Я законы не нарушаю. На сгон хомячков не хожу, слежу за тем, что пишу в интернете. Я в домике 😎

Ответить

Электрический

Вадим
5

конечно не ходишь. тебе по распорядку дня не положено из расположения уходить

Ответить

Правовой шар

Электри…
3

Самое глупое что может быть в этом мире, так это думать что ты же «не такой» и тебя не коснется.

И прислужники диктаторского режима, чаще всего настолько безграмотны, что не умеют проводить параллели с историей и не понимают, что срут себе же на голову.

Ответить

ouxen

Правовой
0

вот и дудь так думал

Ответить

Andrey Dolg

Вадим
2

Хова тоже не нарушал а попал очень неплохо.
А так верить что вы в домике в стране где используют хим оружие и  менее 1% оправдательных приговоров, ну это как минимум не дальновидно.

Ответить

Smaug The

Вадим
0

https://73.xn--b1aew.xn--p1ai/document/8386893
ар ю шур?

Об ответственности за распространение…
Об ответственности за распространение недостоверной информации
73.xn--b1aew.xn--p1ai
Ответить

Правовой шар

Вадим
0

Я законы не нарушаю. На сгон хомячков не хожу, слежу за тем, что пишу в интернете. Я в домике 😎

Это называется не в домике, а в тюрьме. В моем доме нет надзирателей наказывающих за инакомыслие и я не ссусь высказывать свое личное мнение, дабы только хозяева не наказали.

Ответить

Желтый шар

Вадим
0

На сгон хомячков не хожу

Но на другие вечеринки "по интересам" ходишь?

Ответить

Andrey Dolg

Вадим
0

Не туда)

Ответить

Электрический

Andrey
0

разрешите трястись?)

Ответить

Andrey Dolg

Электри…
1

Промахнулся XD

Ответить

Электрический

Andrey
1
Ответить

Алексей Ермолаев

Алексей
2

Добавь Невзорова поближе к нам

Ответить

К X

Алексей
0

Познер, Красовский и Собчак в доле, их не тронут

Ответить

Макс Шлыков

К
1

не тронут до тех пор, пока это не станет выгодно...

Ответить

ouxen

Алексей
0

мэш

диджей?

Ответить

Aleksei Poimtsev

Алексей
0

—————
Шейнин
Скабеева
Канделаки
Аскер-Заде
Соловьев
Киселев
Симоньян
Андреева

Ответить

Кредитный Даниль

3

Посмотри, как прекрасна жизнь без наркотиков.жпег

Ответить

Посторонний бокал

3

«Лига зашквартного интернета»

Ответить

Электрический динозавр

2

за кем режим не придет :

Ответить

Danil Oputin

2

Вот и на инфлюенсеров переключились

Ответить

Корнелий Шнапс

Danil
0

новое слово выучили

Ответить

Желтый шар

1

В Зюзино судить

Ответить

Желтый шар

Желтый
3

Что я знаю о Зюзино? Там был @Мистер Блондин
https://tjournal.ru/travel/75707-v-zyuzyu-v-zyuzino

В зюзю в Зюзино — Путешествия на TJ
Давай припьём, культурно обогатимся и пооткровенничаем.
tjournal.ru
Ответить

Железнодорожный ГОСТ

1

Нельзя, говорят, Юрий, дуть!
Дуть нельзя Юрий!

Ответить

Дизайнер Павленко

1

Все ради деток 🙏🙏🙏

Ответить

Владимир Филатов

1

«политики, в том числе Мизулина, которые вещают на многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», поскольку их основная аудитория — дети

Ответить

Должный глобус

0

Ебанутым нет покоя

Ответить

Корнелий Шнапс

0

ожидаемо
и печально

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0
Ответить

Русские вперёд

0

На суде:
Судья: В чём именно заключается пропаганда наркотиков?
Прокурор: Ну там в песне есть строчка "Юрий будет дуть..."
Судья:

Ответить

Федя Прозоров

Русские
0

Дудю надо сменить фамилию. Например, на Путин, чтобы смешнее звучал вопрос «Оказавшись перед Путиным, что ему скажешь?»

Ответить

Шоггот2

Федя
0

А не сделали еще такого закона, запрещающего использовать определенные фамилии в личных целях, подрывающих конституционный строй России?

Ответить

Федя Прозоров

Шоггот2
0

Нет

Ответить
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