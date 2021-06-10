В Благовещенске избили журналиста «Радио Свободы». Он заподозрил в организации нападения депутата «Единой России» Статьи редакции
Трое неизвестных подкараулили журналиста у подъезда и напали с «то ли дубинками, то ли арматурой».
Нападавших спугнули прохожие. Врачи диагностировали у Андрея Афанасьева перелом носа и отёк глаза, сам журналист заявил, что частично потерял зрение. Журналист написал заявление в МВД. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».
Афанасьев считает, что с нападением связан депутат местного законодательного собрания Андрей Домашенкин. По словам журналиста, он учредил бойцовский клуб «Ахмат», главу которого, Адама Магомедова, в апреле задержали по подозрению в вымогательстве. Афанасьев работал над расследованием деятельности этого клуба и направлял запросы о Домашенкине в мэрию и полицию.
Журналист также отметил, что его реальный адрес и прописка не совпадают, а также он не указывал в документах и заявлениях фактическое место проживания. Афанасьев предположил, что за ним могли следить.
Осторожно, кадры записи могут шокировать.
по всей стране началось?) почему то уверне на сто процентов что никто не выйдет против режима,даже если по тв открыто обьявят охоту на неугодных