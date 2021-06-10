Трое неизвестных подкараулили журналиста у подъезда и напали с «то ли дубинками, то ли арматурой».

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Нападавших спугнули прохожие. Врачи диагностировали у Андрея Афанасьева перелом носа и отёк глаза, сам журналист заявил, что частично потерял зрение. Журналист написал заявление в МВД. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Афанасьев считает, что с нападением связан депутат местного законодательного собрания Андрей Домашенкин. По словам журналиста, он учредил бойцовский клуб «Ахмат», главу которого, Адама Магомедова, в апреле задержали по подозрению в вымогательстве. Афанасьев работал над расследованием деятельности этого клуба и направлял запросы о Домашенкине в мэрию и полицию.

Когда меня били, один сказал: «Поменьше пиши репортажи про достойных людей». Называли «американской подстилкой». А когда их спугнули, и они убегали, прозвучала фраза «отпишись домику». Андрей Афанасьев журналист «Радио Свободы»

Журналист также отметил, что его реальный адрес и прописка не совпадают, а также он не указывал в документах и заявлениях фактическое место проживания. Афанасьев предположил, что за ним могли следить.