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Новости
Ольга Щербинина

В телеграм-каналах ложно сообщили о закрытии «Медузы», вырвав слова гендиректора издания из контекста Статьи редакции

Галина Тимченко заявила, что «Голос Америки» «криво пересказал» её лекцию.

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Первым о закрытии «Медузы» сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», который коротко публикует новости без ссылки на источники.

О закрытии издания в своём телеграм-канале также написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Позже он добавил: «Записываем щас интервью с Тимченко. Всё не совсем так безнадежно».

Цитату Тимченко взяли из материала «Статус „иностранного агента“ ведёт к закрытию независимого медиа-проекта „Медуза“», опубликованного на сайте «Голоса Америки» 8 июня. Заметка написана по мотивам выступления на встрече в Институте Кеннана.

Тимченко заявила, что не давала интервью этому изданию, а оно «криво пересказало» её лекцию. Она также подчеркнула, что благодаря поддержке читателей «Медуза» продолжает работу.

Я допускаю, что мой английский далёк от совершенства, а в зуме плохо слышно, но, надеюсь, все же не настолько. Посмотрите, как заканчивается материал, который сейчас все цитируют: «Мы обещаем, что мы продолжим работать если вы, читатели, будете нас поддерживать». Эта цитата верная. Жаль, что не она была вынесена в заголовок.

Галина Тимченко

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в разговоре с РИА «Новости» также опроверг информацию о закрытии издания.

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. Спустя неделю издание заявило, что потеряло рекламодателей. Оно отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.

Из-за получения статуса «иностранного агента» «Медузе» пришлось выделить студию подкастов в отдельную компанию, от издания также отделились ютуб-шоу «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин».

#новости #смииноагенты

13 13 комментариев
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Алексей Логачев

–7

АХАХАХАХА! 2 млн евро в месяц убытки! Ёбнулись вообще? Это, блядь, не айтистартап, а СМИ, дебилы! 
Аренда офиса (был в Медузе, знаю, что там за офис и сколько примерно он может стоить) - 1.5к, ну ок, максимум, 2к евро вместе с коммуналкой - это так, не торгуясь вообще 
 Оплата журнашлюх типа Голунова - 2к евро в месяц чел с налогами (на руки будет около 1.2к евро), допустим их там 20 человек работает (нет), 40к евро в месяц
Оплата командировок, ну допустим, 5 человек у них раз в месяц куда-то летает, в Брюссель, блядь, на заседание ООН - 2к евро ещё на душу, 10к в месяц
Административные расходы на печеньки - ну пускай ещё 2к в месяц... 

Там миллиона в год не будет... 

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Алексей Логачев

Алексей
–5

Что не означает, что Медуза скоро закроется, потому что даже 10к евро в месяц это издание с читателей своих собирать не сможет на постоянной основе. Да, полгодика продержатся на такой... "сопереживательной" ноте от новостей, но через полгода их читатели забудут, что у Медузы рекламодатели сбежали, да перестанут донатить... 

Ответить

Иван Прохоров

Алексей
0

А айти?

Ответить

AZP

–9

если вы, читатели, будете нас поддерживать».

Хер ей 

Ответить

Zero-one-one

AZP
2

Ты же украинец. Тебе то что? 

Ответить

Иван Прохоров

Zero-one-one
1

Он часто стал ватничать, не знаю почему

Ответить

Электрический динозавр

AZP
1

поясни

Ответить

Андрей Охапкин

Электрический
0

Ну как-то странно звучит. Работать в России - это же в их интересах, прежде всего. Имхо, конечно

Ответить

Zero-one-one

AZP
0

Ты чё? 

Ответить

Андрей Охапкин

1

мы продолжим работать если вы, читатели, будете нас поддерживать

Поддержим лайками!

Ответить

ouxen

1

нахуя вы сидите в телеграм каналах, это блять мессенджер

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Небольшой жёлтый робат

0

"вырвать из контекста" любимый штамп лахтят

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Азамат Багатов

0

Кажется, нам снова есть, что читать.

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