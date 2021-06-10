Мужчину, давшего пощёчину Макрону, приговорили к четырём месяцам тюрьмы Статьи редакции
Обвинение запрашивало 18 месяцев заключения.
Прокурор потребовал лишить француза Дэминена Тарела избирательного права, а также запретить ему владеть оружием и занимать госдолжности. Об этом сообщает BFM TV.
Тарел заявил, что не жалеет о содеянном, и не стал отрицать вину.
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не преувеличивать значимость произошедшего. Он сказал, что этот инцидент лишь показывает наличие в обществе людей, способных проявлять насилие.
8 июня Макрон вышел к ограждению в департаменте Дром на юго-востоке Франции, за которым собрались местные жители, после этого мужчина выкрикнул «Долой макроновскую Францию» и дал президенту пощёчину.
В Рашке на 10 лет посадили бы
И убили бы в тюрьме
А ещё обоссали, обосрали и спиздили
Пространственный химик
был бы застрелен на этапе занесения руки
Ну что вы фантазируете, в России бы события не произошло, зачем ФСОшнику такое делать?
(я про пощечину от ФСОшника)
Г - остроумие
нет, ты просто двачер пересидевший в fg (или какой там раздел для подобных)
нет, они бы начали сдедствие на 2 года, перерыли бы квартиры всех друзей и родственников, и торжественно вынесли приговор через 5 лет. ЗА ПОЩЁЧИНУ ПУТИНУ!
Четкий самолет
не президенту*
Четкий самолет
росгвардейцу (нацгвардейцу)**
У нас даже не оштрафовали
Тюрьма за пощёчину, пиздец.
Не пиздец. Говори что хочешь, но руки не распускай.
А потому что нужно было в Украину приехать и Зеленскому по щам влепить. И вместо 4 месяцев тюрьмы получил бы всенародное уважение и пост народного депутата на ближайших выборах.
Пояснительную бригаду
Зеленский - мудак и популист, примерно за год его рейтинг рухнул больше, чем в два раза. Его поддерживают уже только совсем упоротые особи. Нередко от людей можно услышать "Какой же я был дурак, что голосовал за него". А для украинцев это вообще не типично - публично признавать, что проголосовал не за того кандидата. Обычно используют риторику в духе "Вот мой-то кандидат молодец, старается, но ему противники мешают".
Электрический
так у вас же зеленский это тоже же своего рода умное голосование украина эдишн - кого угодно но не олигархов
Когда выбирают по принципу "кого угодно но не..." - в этом нет ни черта умного, как несложно увидеть на нашем примере. Голосовать нужно "за", а не "против". Потому что иначе получаются такие вот зеленские на высших выборных должностях - с огромным кредитом доверия и громкими лозунгами, но без компетенции, без опыта, без команды и без малейшего представления, как тут всё работает и что ему теперь делать.
Прошедший завод
Не надо так
Прокурор потребовал лишить француза Дэминена Тарела избирательного права
Любопытно, о каком избирательном праве идёт речь. Если об активном (праве голосовать) - то это курам на смех. А вот если о пассивном (праве быть избранном), то тут уже интереснее. Потому как у Макрона недоброжелателей хватает, и если человек, давший ему пощёчину пойдёт на выборы, его вполне могут избрать как символ протеста. И вот эта пощёчина будет куда как громче и больнее, чем первоначальная. Да и к тому же вызовет ряд подражателей.
лишить француза Дэминена Тарела избирательного права
как енто?