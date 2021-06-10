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Sasha Shambilova

Мужчину, давшего пощёчину Макрону, приговорили к четырём месяцам тюрьмы Статьи редакции

Обвинение запрашивало 18 месяцев заключения.

Прокурор потребовал лишить француза Дэминена Тарела избирательного права, а также запретить ему владеть оружием и занимать госдолжности. Об этом сообщает BFM TV.

Тарел заявил, что не жалеет о содеянном, и не стал отрицать вину.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не преувеличивать значимость произошедшего. Он сказал, что этот инцидент лишь показывает наличие в обществе людей, способных проявлять насилие.

8 июня Макрон вышел к ограждению в департаменте Дром на юго-востоке Франции, за которым собрались местные жители, после этого мужчина выкрикнул «Долой макроновскую Францию» и дал президенту пощёчину.

#новости #франция

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76 комментариев
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Алексей Мелишен

25

В Рашке на 10 лет посадили бы

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Marhal_New _Arleana

Алексей
25

И убили бы в тюрьме

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Алексей Мелишен

Marhal_New
8

А ещё обоссали, обосрали и спиздили

Ответить

Andree Kit

Алексей
1

и нaпиздeли бы

Ответить

Электрический

Andree
1

до суда

Ответить

ouxen

Marhal_New
0

еще в сизо

Ответить

Пространственный химик

Алексей
4

был бы застрелен на этапе занесения руки

Ответить

walkindizaster

Пространственный
8

Ну что вы фантазируете, в России бы события не произошло, зачем ФСОшнику такое делать?

(я про пощечину от ФСОшника)

Ответить

Universe

walkind…
2

10 переломов

Ответить

Алиса Барышман

Universe
0

какой буйный мальчик, так и тянется к царю, что 3 взрослых мужика удержать не могут.

Ответить

Smaug The

walkind…
1

Ну там один раз бабка просочилась и даже вопрос задала

Ответить

Хан Соло

Алексей
–9

В той сербской деревушке есть своя тюрьма? 

Ответить

Smaug The Terrible

Хан
4

Г - остроумие

Ответить

Хан Соло

Smaug
–2

Какая ветка комментариев, такой и юмор.
Видимо для местных это больная тема. 

Ответить

Smaug The

Хан
9

Ты чо? Обиделся?
Прошелся по всем последним комментам независимо от содержания.

Ответить

Madao

Smaug
1

Первый раз тебя вижу, проминусила все твои комменты просто так. Я тож обиделась? 

Ответить

Smaug The

Madao
0

Хан соло твой парень?

Ответить

Madao

Smaug
0

Алиса снизу твоя девушка/парень? 

Ответить

Алиса

Madao
0

Нет, я больше предпочитаю Льва Против и то, что он с двачерами делает.

Ответить

Madao

Алиса
0
Ответить

Smaug The

Алиса
0

Удивлен, что кому то есть дело до двачеров

Ответить

Алиса

Smaug
0

Ну по такой же логике можно и на мусор внимания не обращать, пока местность в Читу не превратится.
бтв они даже сами себя терпеть не могут.

Ответить

Алиса Барышман

Madao
–4

нет, ты просто двачер пересидевший в fg (или какой там раздел для подобных)

Ответить

Madao

Алиса
0

А что такое фг? 

Ответить

Алиса

Madao
0

это твое будущее

Ответить

Madao

Алиса
0

Дурку сам/а вызовешь или помочь? 

Ответить

Алиса

Madao
0

зачем мне вызывать дурку для левого двачера?

Ответить

Madao

Алиса
0
Ответить

Алиса

Madao
0

можешь самостоятельно сходить до ближайшего пнд, там с 99% вероятностью нужное выпишут.

Ответить

Madao

Алиса
0
Ответить

Zero-one-one

Smaug
–1

Тише, не кричи. Больно только в первый раз

Ответить

Андрей Парусников

Алексей
2

нет, они бы начали сдедствие на 2 года, перерыли бы квартиры всех друзей и родственников, и торжественно вынесли приговор через 5 лет. ЗА ПОЩЁЧИНУ ПУТИНУ!

Ответить

ouxen

Андрей
1

про квартиры жиза

Ответить

Надежный Женя

Алексей
0

@Вахтёр оскорбление 

Ответить

Rustam Khashimov

Алексей
0

15 лет за покушение на президента в России

Ответить

Romario

Алексей
0

Застрелили бы на месте. 

Ответить

Ответный франт

17

Бумажный. Стаканчик.
Извините.

Ответить

Четкий самолет

Ответный
2

не президенту*

Ответить

Четкий самолет

Четкий
0

росгвардейцу (нацгвардейцу)**

Ответить

Smaug The

Четкий
0

кок-гвардейцу

Ответить

Четкий самолет

Smaug
1

не обижай судовых поваров блеатб

Ответить

Smaug The

Четкий
0

Так судовые повара дубинки друг другу и не натирают. Я про других ♂cock♂ гвардейцев

Ответить

Четкий самолет

Smaug
1

судовые повара чего только не натирают

Ответить

Андрей

Четкий
1

гвардернаци

Ответить

Картошка Фри

8

Ох уж эти пожимания рук народу без предварительного отбора

Ответить

ruslan Akhmedov

7

У нас даже не оштрафовали

Ответить

ouxen

ruslan
1

it's a prank

Ответить

Madao

5

Тюрьма за пощёчину, пиздец. 

Ответить

Юрій Білозеров

Madao
1

Не пиздец. Говори что хочешь, но руки не распускай.

Ответить

Madao

Юрій
5

С одной стороны — да, но условку максимум за такое, а не реальный срок. 

Ответить

Рыжий

Madao
–2

Т.е в тюрьму за слова - это плохо. В тюрьму за пощечину - тоже плохо. Какой следующий этап, в тюрьму за нанесение особо тяжких тоже будет осуждаться либералами?

Ответить

Madao

Рыжий
0

т.е в тюрьму за слова - это плохо

Хочешь с этим поспорить? 
 в тюрьму за нанесение особо тяжких тоже будет осуждаться либералами

Ну, конечно. Избил человека — значит, было за что! Мы, либерахи, такие. 

Ответить

Рыжий

Madao
0

 Хочешь с этим поспорить?

У Хованского потом спросим, когда освободится или выйдет на условку 

Ответить

Madao

Рыжий
0
Ответить

Dmitry Sursin

Madao
0
Ответить

Madao

Dmitry
0
Ответить

Ivan Boldyrev

Рыжий
0

За публичный акт демагогии я бы расстреливал на месте. 

Ответить

Alexander Personazhe

0

А потому что нужно было в Украину приехать и Зеленскому по щам влепить. И вместо 4 месяцев тюрьмы получил бы всенародное уважение и пост народного депутата на ближайших выборах.

Ответить

Максим Шпилёв

Alexander
1

Пояснительную бригаду

Ответить

Madao

Максим
5

Бригаду санитаров* 

Ответить

Alexander Personazhe

Максим
–3

Зеленский - мудак и популист, примерно за год его рейтинг рухнул больше, чем в два раза. Его поддерживают уже только совсем упоротые особи. Нередко от людей можно услышать "Какой же я был дурак, что голосовал за него". А для украинцев это вообще не типично - публично признавать, что проголосовал не за того кандидата. Обычно используют риторику в духе "Вот мой-то кандидат молодец, старается, но ему противники мешают". 

Ответить

Andriy

Alexand…
2

Как минимум 2 последних предложения - бред полный.

Странно такое говорить о стране, где оба президента, пришедшие после революций, еле продержались один срок.

Например, Ющенко после первого срока набрал 5% на выборах. Нетипично признавать ошибки в выборе кандидата, ага

Ответить

Электрический

Alexand…
0

так у вас же зеленский это тоже же своего рода умное голосование украина эдишн - кого угодно но не олигархов

Ответить

Alexander

Электри…
4

Когда выбирают по принципу "кого угодно но не..." - в этом нет ни черта умного, как несложно увидеть на нашем примере. Голосовать нужно "за", а не "против". Потому что иначе получаются такие вот зеленские на высших выборных должностях - с огромным кредитом доверия и громкими лозунгами, но без компетенции, без опыта, без команды и без малейшего представления, как тут всё работает и что ему теперь делать.

Ответить

Прошедший завод

Alexander
0

Не надо так

Ответить

Alexander Personazhe

Прошедший
0

Только так и надо.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Alexander
–3

правда

Ответить

Романелло Кивогенс

2

 Прокурор потребовал лишить француза Дэминена Тарела избирательного права

Любопытно, о каком избирательном праве идёт речь. Если об активном (праве голосовать) - то это курам на смех. А вот если о пассивном (праве быть избранном), то тут уже интереснее. Потому как у Макрона недоброжелателей хватает, и если человек, давший ему пощёчину пойдёт на выборы, его вполне могут избрать как символ протеста. И вот эта пощёчина будет куда как громче и больнее, чем первоначальная. Да и к тому же вызовет ряд подражателей.

Ответить

ouxen

2

лишить француза Дэминена Тарела избирательного права

как енто?

Ответить

Morgan

ouxen
0
Interdiction des droits civiques, civils et de…
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille est une peine du droit pénal français…
fr.wikipedia.org
Ответить

Jenny Smith

2

какой ещё Дэминен Тарел, он Дамьен Тарель.

Ответить

Владимир Филатов

1

А чё так жёстко? Дали бы условку или лучше исправительные работы.

Ответить

Должный глобус

0

Во-о-от… А мог бы и ножиком пырнуть

Ответить

Должный глобус

Должный
0

Это я про Макрона, если что…

Ответить

Максим Шпилёв

0

Тут за картинку с президентом..

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Легко отделался 

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