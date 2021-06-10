Обвинение запрашивало 18 месяцев заключения.

Прокурор потребовал лишить француза Дэминена Тарела избирательного права, а также запретить ему владеть оружием и занимать госдолжности. Об этом сообщает BFM TV.

Тарел заявил, что не жалеет о содеянном, и не стал отрицать вину.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не преувеличивать значимость произошедшего. Он сказал, что этот инцидент лишь показывает наличие в обществе людей, способных проявлять насилие.

8 июня Макрон вышел к ограждению в департаменте Дром на юго-востоке Франции, за которым собрались местные жители, после этого мужчина выкрикнул «Долой макроновскую Францию» и дал президенту пощёчину.