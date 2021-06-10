Суд на два месяца арестовал Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма Статьи редакции
Ранее блогер признал вину.
Дзержинский районный суд Петербурга 10 июня избрал меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, задержанному по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.
Следствие просило арестовать его на два месяца, суд его поддержал. Журналистов не пустили на заседание, сославшись на коронавирус.
Хованскому вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ. По ней ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трёх до пяти. Другим наказанием может стать лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Хованского задержали в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается.
Хованского никогда не смотрел, но это сюрреализм какой-то
Да всё просто, разрошемуся аппарату силовиков управляющих страной, нужны новые "жертвы" чтобы показать свою необходимость и получить должности. Сотню лет назад так же чекисты наследием которых нынешние службы гордятся, "врагов" искали, выбивали у них "признания" и расстреливали
"Читаю материалы дела расстрелянного мужика в 1938-м. Ему был 41 год, малограмотный колхозник, немец. Женат, дети. Проживал в Житомирской области.
Для понимания маразма и бреда до которого стремительно докатились органы, клепая из обычных крестьян фашистов-повстанцев.
«… Вопрос: какие задания по фашистской работе вами практически исполнены?
Ответ: Исполняя задания по фашистской работе, я как участник фашистской военно-повстанческой организации проводил диверсионно-вредительскую работу в колхозе. Весной 1937 года я по вредительски вспахал 8 гектаров земли, вместо того, чтобы пахать глубоко, я вспахал совсем мелко, а местами бросал куски земли совсем невспаханы, что очень отразилось на вспашке. Работая жеребными кобылами я умышленно возил тяжелый груз, через что обе жеребные кобылы абортировали…»
Вот такой фашистско-военный повстанец."
Константин Богуславский, фб
Сухой Валера
Тут не просто до блогеров добрались. А до тех фриков, что не ручались брать денюжки и пиарить всякие голосовалки
Ну там своего рода рехаб
Ну ты вон смотри жизнерадостный какой, может и из хованского человека сделают
Это стандартная история развития репрессивного механизма. Силовики никогда не распустят сами себя, им нужна отчетность, нужны премии, нужна их зп. Дальше будет только больше репрессий.
Не понимаю злорадства улюлюкающей толпы. При чем тут срач на хате и его поведение в интернете. Человека, каким бы говнюком он ни был, осудили просто ни за хуй собачий
Злорадствуем, что система съела человека который её публично поддерживал.
И друзья от него резко отвернулись
какие? Юлик и Кузьма, с которыми он уже больше года не контачит, в своих телегах пишут, что сразу бросились помогать, да юристов искать. всем бы таких "отвернувшихся" друзей
говорит, что "творческие разногласия" с кузьмой, но ни один, ни другой не говорят подробностей. кузьма лишь говорил, что юрец уж очень сложный человек. при этом друг о друге всегда хорошо отзываются.
с юликом, якобы, не сошлись графиками съемок, мол юрец спит днями, когда юлик снимать хочет. Но это все хуйня, скорей всего, видя его хату и депрессию, думаю, он просто ото всех окуклился
Светский корабль
Как обычно "это другое". Это же не навальный или кто-то из фбк.
Леденящая душу фотография, представить такое было просто невозможно
Это ж Джокер
Угадал
Кучерявых прессуют - Варламов следующий. Поедет в свой любимый Новый Уренгой сидеть.
Ну да, ведь на домашний арест нельзя посадить, опасный преступник всё-таки)
Ментам жалко его, увидев срач решили посадить в более чистую камеру
ниче, юрец подготовленный. + на стримах на провокационные вопросы всегда ровно отвечал!
https://www.youtube.com/watch?v=iLriPr8gyZA
а вот тут петуха играл)
на каком-то из стримов ему предъявляли, он вроде пояснял, что за лицедейство не спрашивают) через 2 месяца узнаем
Очень плохо. Говорят, если арестовывают, то врят ли это будет условный срок. Так же как и с Панини было.
Ну так у панини был труп.
Если бы он её не бил руками, а она просто замерзла, то причем он тут?
Опыт руслана соколовского говорит об обратном. Мб и тут апелляция сработает, да отправят под домашний арест
Если реальный срок дадут, то это дичь какая-то.
Естественный дым
Его лицо сейчас примерно о том же.
Начинает понимать, что это не чудовищная ошибка. Вчера всё было иначе, не зря же так легко дал признательные показания.
кто это?
все уже забыли
Тоже был суд, надеялись на домашний арест, но решили оставить под стражей. Самое забавное в том, что до сих пор не известно, в чём именно его обвиняют.
На канале Нифёдова периодически выходят новости о нём.
Эстетический единорожек88
а известно хотя бы на сколько его закрыли?
https://tass.ru/proisshestviya/10825609
Ему каждые несколько месяцев аресты продлевают.
Эстетический
ну по ходу это будет как с соколовским. минимум год, если будет отпираться то ещё дольше.
что за МШ ?
Эстетический единорожек88
google it
@Zakhar Zakharov тебе так сложно загуглить?
@Zakhar Zakharov @Кирилл Вселенский а что вам собственно не понравилось-то?
Кстати, за два месяца без алкоголя можно нехило восстановить организм.
Происходит детоксикация организма, снимается нагрузка с печени, почек и сердца, нормализуется обмен веществ, улучшается сон.
Это первичные улучшения в организме. Потом наступает постабсинентный синдром, в ходе которого от года до двух восстанавливается ЦНС, что способствует появлению панических атак, нервозности, депрессии и прочего дерьма. Тем более, Хова ещё та алкашня, так что легко от бухла он не отойдёт.
Эта херня в первый месяц приходит и уходит.
Я немного в курсе, т.к. бросал пить (и уже больше 8 лет не пью), хоть и не из глубокого алкоголизма, а по медицинским показаниям, но процессы +/- те же, кмк, должны быть.
Сначала плющит (можно сбить антидепрессантами, но я, например, без них вывез) потом резко улучшается самочувствие в целом и внешний вид, а потом вообще не паришься.
А эдварда била не арестовал
Так он с мажорами (детьми ментов и чиновников) тусил, да и преступление не такое тяжелое, всего лишь людей убил, там скрепы не пострадали
Ну так тот за русский мир воевал, а не гангстера на видео из себя строил
Вот уж кого не жалко
Так себе из него узник совести. В любой нормальной стране за ту дичь, что он нёс ему бы срок дали.
1. Я не считаю, что предлог несправедливый
2. Даже если бы предлог был несправедливый, я бы рассматривал это как 2 отдельных события: нарушение закона и то, что плохому человеку плохо. Первое - плохо, второе - хорошо. Если один глава наркокартеля убьёт другого главу наркокартеля, с одной стороны это нарушение закона и убийцу следует наказать. С другой стороны это счастливое событие, так как на 1 человека, который приносил море горя стало меньше.
Вот у нас правосудие так и работает. Что ляпнул, статья есть, надо - посадим. Только вот это статьи с прямым умыслом. То есть человек должен иметь прямой умысел на отправдание терроризма. Если вы ляпнете, что терроризм это круто, это не значит, что вас нужно посадить. Умысел доказывается по совокупности обстоятельств. Должно быть реальное определенное отношение человека к терроризму. А не одна дебильная песня И насколько очевидно, что данный блогер имел реальный умысел на оправдание терроризма? Так что не надо тут статьи все подряд собирать. Якобы уж на западе бы ему. На западе это дело бы до суда не дошло.
Некоторые дым
Например и пример?
Испания, ст. 578 : от 1 до 2 лет за «прославление терроризма»
Франция, ст. 24: до 5 лет за «прославление терроризма»
Британия, ст. 1 Антитеррористического акта 2006 г.: до 15 лет
И это всё даже если рассматривать в отрыве от других деяний Хованского. Чего я делать не собираюсь. Это весьма гнилой человек.
https://www.youtube.com/watch?v=mL8wxtWulxA
Ну а это, естественно, другое. К этому Красовскому вообще кстати 0 претензий со стороны органов было.
Мелкий микроскоп
открой трехчасовой ролик Стаса, где ответка Хованскому на егг слезливый ролик. я тебе гарантирую, что ты ахуеешь все 3 часа какая он падаль и мразь врущая. Которая на своем канале на жалость давит, а на стримах исполняет такое что Мелстрой и прочие долбаебы отдыхают
Мелкий микроскоп
я тоже думал как можно так долго выдержать
но это того тоит, даже если про Хованского слышишь впервые из этих новостей
его давно должны были паковать, даже окружение Тимати по его указке его пиздили) до него не доходило
Некоторые дым
Ахаха, Стас тот ещё припёздыш со своими тараканами в голове
Мелкий микроскоп
открой видос и посмотри. чувак 10 лет творил хуйню начиная от убийства котов об стену, заканчивая травлей одноглазой стримерши(она инвалид)..а в этом году с помощью близких ЛДПР пытался шить срок Стасу ай как просто
Мелкий
а, ну да) по приколу
ага
такой же.больной ублюдок как и Хованский, на самом деле
просто достаточно прикинуться сопливым и одновременно веселым алкашом или дегенератом, чтобы часть аудитории спускала все с рук) но если бы ты в жизни с ьаким как.эти двое встретился - вряд ли ты смеялся бы. отпиздюлил бы как минимуи
Где посадки тожероссиян за оправдание террориста, отрезавшего голову учителю во Франции? Их тут буквально миллионы было. Даже на ТЖ хрюкали.
А за что Меддисона сажать? За то самое выступление? Так есть сильное подозрение, что часть (потенциальных) избирателей его не только не возненавидят, на и напротив, проникнутся симпатией.
А вот Хованский - беспроигрышный вариант. Едва ли кто в здравом уме поддержит его за ту самую песню. В лучшем случае скажут, что спел он это по глупости, ну и чего, дескать, взять с дурачка. Ну а большая часть зрителей скорее призадумаются над тем, кого только ЛДПР не брезгует брать в свои ряды (пусть даже и помощником депутата).
Кстати, да. Я за государственными СМИ не слежу. Но если в них зачастят с сюжетами про Хованского, при этом неизменно отождествляя его с ЛДПР, сразу будет понятно, откуда уши торчат. В сентябре ключевые выборы - парламентские, а также выборы губернатора Хабаровского края (вряд ли местные жители за год забыли про Фургала и прониклись любовью к Дегтярёву, пусть тот тоже формально из ЛДПР). А на войне все средства хороши.
К редакции снова просьба - напишите, что ему грозит по его статье, уж хоть под какой-нибудь новостью. Где-то пишут, что штраф, где-то, что штраф и ограничение (не лишение) свободы, где-то, что по аналогичной статье 5 лет давали. Почему, блять, уже под третьей новостью, ни слова о том, что ему грозит?
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Условки по этой статье быть не может.
И главное эту хуйню обсуждают сейчас люди. Сейчас идёт суд над ФБК и команда Навального совместно с ФБК только вот буквально расследование и выдержку кинула которую стоило бы обсудить.
нет, даже здесь на TJ хавают эту хуйню которая уводит от главных новостей. Хованского поставят на бутылку на 2 месяца и отпустят, а вы и дальше будете алкаша обсуждать а не реальных политических заключённых которые могут изменить страну к лучшему чтобы этого говна не было. Алексея Навального нужно обсуждать который сидит в тюрьме незаконно, а не этого ЛДПРшного холуя.
Это странная теория заговора. По-твоему, если бы не было новости о Хованском, то все бы обратили внимание на преследования ФБК и они бы сразу прекратились? Как это вообще работает в твоей голове? И где у тебя проходит та черта, где можно обсуждать новость, а где нет? Вот, например, Андрей Пивоваров достоин обсуждения?
Слушай, иди в пикабу и обсуждай Хованского, Ларина и прочих алкоголиков и Кремлевских проституток. Если ты не можешь понять разницу приоритетов, то мне в целом теперь становится понятно почему у нас в стране такая вот жопа. Потому что вас отвлекать такой хуйней просто как пить дать.
Обсуждайте. Обсуждайте хуйню и котиков не забудьте обсудить.
Ты так и не ответил. Андрей Пивоваров, ради которого развернули самолет, достоин обсуждения?
А вообще прекращай смотреть камикадзе_д и верить его безумным теориям, у него не так давно и Навальный был агентом кремля.
При том, что Пивоваров из открытки, а не из команды Навального, но против него тоже устраивают репрессии. Мне интересно считаешь ли ты его дело неважным и отвлекающим от дела ФБК.
Камикадзе при том, что это именно он активно продвигает теорию о размывании информационного поля и ты сейчас продвигаешь его идеи.
Камикадзе уже давно всё, никто из нормальных людей его не смотрит, это даже видно по статистике. Я бы вообще бы не брал в расчет этого шизойда, генератор ненависти ко всему, редкостная гнида.
Вот, всё обсуждают. Что-то твоих комментов там не видно.
https://tjournal.ru/news/394883-fbk-v-omskoy-bolnice-otredaktirovali-medkartu-navalnogo-ottuda-ubrali-podtverzhdayushchie-otravlenie-dokumenty