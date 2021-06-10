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Ольга Щербинина

Суд на два месяца арестовал Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма Статьи редакции

Ранее блогер признал вину.

Фото «Фонтанки»

Дзержинский районный суд Петербурга 10 июня избрал меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, задержанному по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Следствие просило арестовать его на два месяца, суд его поддержал. Журналистов не пустили на заседание, сославшись на коронавирус.

Хованскому вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ. По ней ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трёх до пяти. Другим наказанием может стать лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Хованского задержали в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается.

#новости #хованский

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192 192 комментария
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192 комментария
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Baller

60

Хованского никогда не смотрел, но это сюрреализм какой-то

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solawind

Baller
38

Да всё просто, разрошемуся аппарату силовиков управляющих страной, нужны новые "жертвы" чтобы показать свою необходимость и получить должности. Сотню лет назад так же чекисты наследием которых  нынешние службы гордятся, "врагов" искали, выбивали у них "признания" и расстреливали

"Читаю материалы дела расстрелянного мужика в 1938-м. Ему был 41 год, малограмотный колхозник, немец. Женат, дети. Проживал в Житомирской области.
Для понимания маразма и бреда до которого стремительно докатились органы, клепая из обычных крестьян фашистов-повстанцев.

«… Вопрос: какие задания по фашистской работе вами практически исполнены?

Ответ: Исполняя задания по фашистской работе, я как участник фашистской военно-повстанческой организации проводил диверсионно-вредительскую работу в колхозе. Весной 1937 года я по вредительски вспахал 8 гектаров земли, вместо того, чтобы пахать глубоко, я вспахал совсем мелко, а местами бросал куски земли совсем невспаханы, что очень отразилось на вспашке. Работая жеребными кобылами я умышленно возил тяжелый груз, через что обе жеребные кобылы абортировали…»

Вот такой фашистско-военный повстанец."

Константин Богуславский, фб

Ответить

Агент ЦРУ

solawind
0

А это случайно не тот Богуславский, который себя зачем-то за историка выдаёт? 

Ответить

stikerman

Baller
5

Какая ж показуха. Посадим алкаша, его в рехаб бы лучше закрыть. А этот цирк. Короч до блогеров добрались похоже.

Ответить

Сухой Валера

stikerman
6

Тут не просто до блогеров добрались. А до тех фриков, что не ручались брать денюжки и пиарить всякие голосовалки

Ответить

Денис Долгов

Сухой
5

или не чурались ;)

Ответить

Удачный Данила

Сухой
0

Как удалить аккаунт?

Ответить

Кирилл Вселенский

stikerman
3

Ну там своего рода рехаб

Ответить

Резиновый

Кирилл
4

Может за одно печень отдохнёт, хоть где то плюс

Ответить

Av Av

Кирилл
1

Даже не своего рода, у нас по факту сажают за употребление. Кто на общем режиме сидит, половина это наркоманы, кого с дозой взяли.
Говорили даже снимают с учета в наркодиспансере, потому что трешку в "рехабе" был.

Ответить

Кирилл

Av
1

Да я сам в таком рехабе был почти 2 года))))

Ответить

имя мне легион

Кирилл
0

Ну ты вон смотри жизнерадостный какой, может и из хованского человека сделают

Ответить

Кирилл

имя
0

Ну я похудел на 15кг и пил пару раз всего один раз самогон гнали в камере в бутырке и еще брагу мутили на складах

Ответить

Kir Kirsky

stikerman
1

ОНИЖЕВНЕПОЛИТИКИ!

Ответить

Андрей Лютостанский

Baller
6

Это стандартная история развития репрессивного механизма. Силовики никогда не распустят сами себя, им нужна отчетность, нужны премии, нужна их зп. Дальше будет только больше репрессий.

Ответить

ouxen

Андрей
2

как войти в силовики из айти?

Ответить

Пыльный бинокль

Baller
0

Смотрел Хованского и тоже так думал.

Ответить

стоишь? сядь

Baller
0

Пастернака не читал, но осуждаю

Ответить

Seenyasha

53

Не понимаю злорадства улюлюкающей толпы. При чем тут срач на хате и его поведение в интернете. Человека, каким бы говнюком он ни был, осудили просто ни за хуй собачий

Ответить

социальныирудимент

Seenyasha
18

Злорадствуем, что система съела человека который её публично поддерживал.

Ответить

Антон Лисин

социальныирудим…
0

И друзья от него резко отвернулись 

Ответить

Vadim Nemnasev

Антон
1

какие? Юлик и Кузьма, с которыми он уже больше года не контачит, в своих телегах пишут, что сразу бросились помогать, да юристов искать. всем бы таких "отвернувшихся" друзей

Ответить

ouxen

Vadim
1

как помогать? бросились пилить говновидосики как правильно собирать грев?

Ответить

Vadim Nemnasev

ouxen
0

ну, юристов, как минимум подогнали, если верить телеграм каналам

Ответить

ouxen

Vadim
0

С такими юристами и гебня не нужна

Ответить

Vadim

ouxen
4

что могли, то сделали, могли бы и на жопе ровно усидеть. ну а с такими судами и никакие солы гудманы не помогут  

Ответить

ouxen

Vadim
0

почему не контачит?

Ответить

Рыжий

ouxen
2

С Кузьмой они давно уже не пилят видосы и сам Кузьма говорил на стримах, что не хочет с Хованским сходиться снова. Учитывая то, как он Кузьму иной раз унижал - мало удивительного 

Ответить

Vadim Nemnasev

ouxen
1

говорит, что "творческие разногласия" с кузьмой, но ни один, ни другой не говорят подробностей. кузьма лишь говорил, что юрец уж очень сложный человек. при этом друг о друге всегда хорошо отзываются. 

с юликом, якобы, не сошлись графиками съемок, мол юрец спит днями, когда юлик снимать хочет. Но это все хуйня, скорей всего, видя его хату и депрессию, думаю, он просто ото всех окуклился

Ответить

ouxen

Vadim
0

Блик хкйло, кузьма красава

Ответить

Андрей Охапкин

социальныирудим…
0

Да он вроде никогда особо не топил за Путина

Ответить

Светский корабль

Seenyasha
–2

Как обычно "это другое". Это же не навальный или кто-то из фбк.

Ответить

wmhy

19

Леденящая душу фотография, представить такое было просто невозможно

Ответить

alexferman

wmhy
21

Это ж Джокер

Ответить

wmhy

alexferman
8

Угадал

Ответить

wmhy

wmhy
2

в контексте событий панчи про уголовки звучат забавно

Ответить

Andrew Muralov

wmhy
6

Кучерявых прессуют - Варламов следующий. Поедет в свой любимый Новый Уренгой сидеть. 

Ответить

Игорь Бриннер

wmhy
6
Ответить

Дизайнер Павленко

Игорь
0

Где найти оригинал фотки с хованским?

Ответить

Эпапа

20

Ну да, ведь на домашний арест нельзя посадить, опасный преступник всё-таки)

Ответить

Ангел Предохранитель

Эпапа
2

Ментам жалко его, увидев срач решили посадить в более чистую камеру

Ответить

Vadim Nemnasev

18

ниче, юрец подготовленный. + на стримах на провокационные вопросы всегда ровно отвечал!

Ответить

Эпапа

Vadim
2

https://www.youtube.com/watch?v=iLriPr8gyZA
а вот тут петуха играл)

Ответить

Vadim Nemnasev

Эпапа
6

на каком-то из стримов ему предъявляли, он вроде пояснял, что за лицедейство не спрашивают) через 2 месяца узнаем

Ответить

Эпапа

Vadim
3

Ну это будет порядочным арестантам пояснять)

Ответить

Arthur Sergeev

Эпапа
0

Очень плохо. Говорят, если арестовывают, то врят ли это будет условный срок. Так же как и с Панини было.

Ответить

Илья Михалков

Arthur
1

Ну так у панини был труп. 

Ответить

Arthur Sergeev

Илья
0

Если бы он её не бил руками, а она просто замерзла, то причем он тут?

Ответить

Дизайнер

Arthur
1

Ну в этом разница есть. Труп все таки и в Африке труп. А тут он просто ляпнул своим картавым ртом то, что не нравится органам. 

Ответить

Arthur Sergeev

Дизайнер
0

Но ведь он мог 10 песен про ЛГБТ сочинить, где призывал с ними, что то сделать. А у него аудитория большая.  Ты бы тоже говорил, что он просто ляпнул?

Ответить

Дизайнер

Arthur
1

Это другое

Ответить

Arthur

Дизайнер
1

Понимаю

Ответить

Av Av

Arthur
0

"Просто замерзла" от того что выгнал в бельё на мороз?

Ответить

Vadim Nemnasev

Arthur
0

Опыт руслана соколовского говорит об обратном. Мб и тут апелляция сработает, да отправят под домашний арест

Ответить

Andy

Vadim
3

Проиграл он сразу начиная от рассказов про наркоту, заканчивая чистосердечным на камеру

Ответить

Временной меч

14

Вот что бывает, когда веришь, что тебя отпустят за признание вины. Пользуйтесь 51 статьей конституции, не верьте следствию и не закапывайте себя сами. 

Ответить

wmhy

Временной
6

когда меня допрашивали после митинга, я сказал следаку, что он может даже не начитывать вопросы, я на 51. Он ответил "слава богу, вот бы все так" и допрос продлился минуты 3. Остальные там пропадали на часы

Ответить

Временной меч

wmhy
0

.

Ответить

Андрей Апанасик

9

Если реальный срок дадут, то это дичь какая-то.

Ответить

Естественный дым

Андрей
9

Его лицо сейчас примерно о том же.

Ответить

мЕдь

Естественный
10

Начинает понимать, что это не чудовищная ошибка. Вчера всё было иначе, не зря же так легко дал признательные показания.

Ответить

ouxen

Естественный
2
Ответить

ouxen

Андрей
3

то есть посадки за твиты раньше не удивляли, не то что щас?

Ответить

Андрей Апанасик

ouxen
5

Если меня раньше что-то удивляло, то сейчас не должно? Удивлялка должна была отвалиться?

Ответить

ouxen

Андрей
1

Давно пора

Ответить

Эстетический единорожек88

12

интересно, что там с МШ

Ответить

Рыжий

Эстетический
0

кто это?

Ответить

Seon

Рыжий
1

https://www.rbc.ru/society/12/08/2020/5f33a3769a7947ac7d8c5bd1

YouTube-блогера арестовали по обвинению в…
Блогер Андрей Пыж обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и…
www.rbc.ru
Ответить

Рыжий

Seon
0

Спасибо, я даже не слышал о таком блогере ни разу 

Ответить

Эстетический единорожек88

Рыжий
–2
Ответить

ouxen

Эстетический
0

все уже забыли

Ответить

Эстетический единорожек88

ouxen
0

ну вот когда всплывают подобные новости, первое что у мен всплывает в голове, это имя этого блогера

Ответить

ouxen

Эстетич…
0

тогда четко и слаженно устранили угрозу

Ответить

Эстетический

ouxen
0

всё как умеют

Ответить

f1print

Эстетический
0

Тоже был суд, надеялись на домашний арест, но решили оставить под стражей. Самое забавное в том, что до сих пор не известно, в чём именно его обвиняют.
На канале Нифёдова периодически выходят новости о нём.

Ответить

Эстетический единорожек88

f1print
0

а известно хотя бы на сколько его закрыли?

Ответить

f1print

Эстетич…
0

https://tass.ru/proisshestviya/10825609
Ему каждые несколько месяцев аресты продлевают.

Ответить

Эстетический

f1print
0

ну по ходу это будет как с соколовским. минимум год, если будет отпираться то ещё дольше.

Ответить

Zakhar Zakharov

Эстетический
0

что за МШ ?

Ответить

Эстетический единорожек88

Zakhar
–2

google it

Ответить

Эстетический

Эстетич…
–1

@Zakhar Zakharov тебе так сложно загуглить?

Ответить

Эстетический

Эстетич…
0

@Zakhar Zakharov @Кирилл Вселенский а что вам собственно не понравилось-то?

Ответить

Кирилл

Эстетич…
0

Комменты, которые ты написал же)

Ответить

Эстетический

Кирилл
0

ну так а что ты в них неприятного увидел?

Ответить

Иван Клюхин

8

Кстати, за два месяца без алкоголя можно нехило восстановить организм.

Ответить

Ухудшанский

Иван
6
Ответить

ouxen

Иван
1

как это работает?

Ответить

Иван Клюхин

ouxen
3

Происходит детоксикация организма, снимается нагрузка с печени, почек и сердца, нормализуется обмен веществ, улучшается сон.

Ответить

Eugene

Иван
2

Это первичные улучшения в организме. Потом наступает постабсинентный синдром, в ходе которого от года до двух восстанавливается ЦНС, что способствует появлению панических атак, нервозности, депрессии и прочего дерьма. Тем более, Хова ещё та алкашня, так что легко от бухла он не отойдёт. 

Ответить

Иван Клюхин

Eugene
2

Эта херня в первый месяц приходит и уходит.
Я немного в курсе, т.к. бросал пить (и уже больше 8 лет не пью), хоть и не из глубокого алкоголизма, а по медицинским показаниям, но процессы +/- те же, кмк, должны быть.
Сначала плющит (можно сбить антидепрессантами, но я, например, без них вывез) потом резко улучшается самочувствие в целом и внешний вид, а потом вообще не паришься.

Ответить

Антон Лисин

Иван
1

Вес набрать 

Ответить

Andrew Muralov

8

Зато научится убираться в хате.

Ответить

WhiteTestarossa

8

А эдварда била не арестовал 

Ответить

Кирилл Вселенский

WhiteTestarossa
1

Так он с мажорами (детьми ментов и чиновников) тусил, да и преступление не такое тяжелое, всего лишь людей убил, там скрепы не пострадали

Ответить

Рыжий

WhiteTestarossa
0

Ну так тот за русский мир воевал, а не гангстера на видео из себя строил

Ответить

Миша Копейкин

–32

Вот уж кого не жалко

Ответить

kinrany

Миша
18

"я молчал, ведь я не Хованский"

Ответить

Миша Копейкин

kinrany
–9

Так себе из него узник совести. В любой нормальной стране за ту дичь, что он нёс ему бы срок дали.

Ответить

kinrany

Миша
2

Сажать плохих людей под несправедливым предлогом тоже неок, если что

Ответить

Миша Копейкин

kinrany
–2

1. Я не считаю, что предлог несправедливый
2. Даже если бы предлог был несправедливый, я бы рассматривал это как 2 отдельных события: нарушение закона и то, что плохому человеку плохо. Первое - плохо, второе - хорошо. Если один глава наркокартеля убьёт другого главу наркокартеля, с одной стороны это нарушение закона и убийцу следует наказать. С другой стороны это счастливое событие, так как на 1 человека, который приносил море горя стало меньше.

Ответить

Сергей Саттаров

Миша
0

Вот у нас правосудие так и работает. Что ляпнул, статья есть, надо - посадим. Только вот это статьи с прямым умыслом.  То есть человек должен иметь прямой умысел на отправдание терроризма. Если вы ляпнете, что терроризм это круто, это не значит, что вас нужно посадить. Умысел доказывается по совокупности обстоятельств. Должно быть реальное определенное отношение человека к терроризму. А не одна дебильная песня И насколько очевидно, что данный блогер имел реальный умысел на оправдание терроризма? Так что не надо тут статьи все подряд собирать. Якобы уж на западе бы ему. На западе это дело бы до суда не дошло.

Ответить

Некоторые дым

Миша
0

Например и пример? 

Ответить

Миша Копейкин

Некотор…
6

Испания, ст. 578 : от 1 до 2 лет за «прославление терроризма»
Франция, ст. 24: до 5 лет за «прославление терроризма»
Британия, ст. 1 Антитеррористического акта 2006 г.: до 15 лет

И это всё даже если рассматривать в отрыве от других деяний Хованского. Чего я делать не собираюсь. Это весьма гнилой человек.

Ответить

Luchano

Миша
0

https://www.youtube.com/watch?v=mL8wxtWulxA
Ну а это, естественно, другое. К этому Красовскому вообще кстати 0 претензий со стороны органов было. 

Ответить

Мелкий микроскоп

Некотор…
–2

открой трехчасовой ролик Стаса, где ответка Хованскому на егг слезливый ролик. я тебе гарантирую, что ты ахуеешь все 3 часа какая он падаль и мразь врущая. Которая на своем канале на жалость давит, а на стримах исполняет такое что Мелстрой и прочие долбаебы отдыхают

Ответить

N/a

Мелкий
3

открой трехчасовой ролик Стаса

Ответить

Мелкий микроскоп

N/a
0

я тоже думал как можно так долго выдержать

но это того тоит, даже если про Хованского слышишь впервые из этих новостей

его давно должны были паковать, даже окружение Тимати по его указке его пиздили) до него не доходило

Ответить

Некоторые дым

Мелкий
1

Ахаха, Стас тот ещё припёздыш со своими тараканами в голове 

Ответить

Рыжий

Некотор…
0

Что никак не отменяет того, что исполнял Хованский.
Стасу хотя бы хватает ума не петь песни с призывом устроить теракт 

Ответить

Некоторые

Рыжий
0

Это да. Но телеграм канал Стаса, это отборнейшая кринжатина обернутая в красивый фантик 

Ответить

Рыжий

Некотор…
0

Ну это хз, я Стаса знаю по его основным видео и по часовым нарезкам стримов, ну и по СтасКомментатор 

Ответить

Seon

Некотор…
0

Жаль иванов отправился в дурку и не смог выполнить свои обещания по поводу саса

Ответить

Рыжий

Seon
0

Так вроде вышел уже давно, нет? Он в дурку еще в январе отправлялся на месяц или два

Ответить

Рыжий

Мелкий
0

Да ну ты перегнул, ну какой из него Мелстрой

Ответить

Мелкий микроскоп

Рыжий
–3

открой видос и посмотри. чувак 10 лет творил хуйню начиная от убийства котов об стену, заканчивая травлей одноглазой стримерши(она инвалид)..а в этом году с помощью близких ЛДПР пытался шить срок Стасу ай как просто

Ответить

Рыжий

Мелкий
0

Я смотрел то 3хчасовое видео. На Мелстроя (который по приколу срывает "кабины" людям и устраивает реальную дичь) не тянет

Ответить

Мелкий

Рыжий
0

а, ну да) по приколу
ага

такой же.больной ублюдок как и Хованский, на самом деле

просто достаточно прикинуться сопливым и одновременно веселым алкашом или дегенератом, чтобы часть аудитории спускала все с рук) но если бы ты в жизни с ьаким как.эти двое встретился - вряд ли ты смеялся бы. отпиздюлил бы как минимуи

Ответить

Рыжий

Мелкий
0

Слушай, ну почему-то те, кто знаком с ним лично - его защищают как человека. Тот же Алкобард

Ответить

Софья Павлышко

Миша
0

Где посадки тожероссиян за оправдание террориста, отрезавшего голову учителю во Франции? Их тут буквально миллионы было. Даже на ТЖ хрюкали.

Ответить

Рыжий

kinrany
0

Из Хованского делают жертву режима? Шта? Даже Дудь на эту роль и то больше подходит 

Ответить

мЕдь

Рыжий
–1

Есть мнение, что это из-за его связи с ЛДПР. Уж больно усиленно это самое ЛДПР сейчас стали говном поливать. Соловьёв вон даже Власова петушил в прямом эфире.

Ответить

Рыжий

мЕдь
0

Соловьев и на Лукашенко гнал. Ну так и что теперь.
Почему Меддисона тогда не сажают? Он в ЛДПР тоже. Как и многие, помощник депутата вроде даже зп не получает, волонтерская тема

Ответить

мЕдь

Рыжий
0

Хотел было дело спросить когда он гнал на Лукашенко, но что-то не хочется погружаться в эту пучину.
А с Ильёй вопрос здравый. Может и придут.

Ответить

Рыжий

мЕдь
0

На 20 минут можно фоном вникнуть

Ответить

Seon

Рыжий
0

Ну Меддисон уже свой срок за мыслепреступление получал

Ответить

Рыжий

Seon
0

Мыслепреступление или шутку, которая попадает под 282 ?

Ответить

Романелло

Рыжий
0

А за что Меддисона сажать? За то самое выступление? Так есть сильное подозрение, что часть (потенциальных) избирателей его не только не возненавидят, на и напротив, проникнутся симпатией.

А вот Хованский - беспроигрышный вариант. Едва ли кто в здравом уме поддержит его за ту самую песню. В лучшем случае скажут, что спел он это по глупости, ну и чего, дескать, взять с дурачка. Ну а большая часть зрителей скорее призадумаются над тем, кого только ЛДПР не брезгует брать в свои ряды (пусть даже и помощником депутата).

Ответить

Романелло

мЕдь
0

Кстати, да. Я за государственными СМИ не слежу. Но если в них зачастят с сюжетами про Хованского, при этом неизменно отождествляя его с ЛДПР, сразу будет понятно, откуда уши торчат. В сентябре ключевые выборы - парламентские, а также выборы губернатора Хабаровского края (вряд ли местные жители за год забыли про Фургала и прониклись любовью к Дегтярёву, пусть тот тоже формально из ЛДПР). А на войне все средства хороши.

Ответить

Реальный инструмент

5

Ну а чё, он же там ранее говорил, что в России норм и на оппозицию гнал. Да и выборы рекламировал. Вот его система сейчас и проглотит. Всё в лучших традициях

Ответить

Vadim Nemnasev

5

К редакции снова просьба - напишите, что ему грозит по его статье, уж хоть под какой-нибудь новостью. Где-то пишут, что штраф, где-то, что штраф и ограничение (не лишение) свободы, где-то, что по аналогичной статье 5 лет давали. Почему, блять, уже под третьей новостью, ни слова о том, что ему грозит?

Ответить

Пётр Иванов

Vadim
1

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Условки по этой статье быть не может.

Ответить

Кирилл Вселенский

Пётр
0

Так условка не пишется в наказаниях

Ответить

Ertha

1

И главное эту хуйню обсуждают сейчас люди. Сейчас идёт суд над ФБК и команда Навального совместно с ФБК только вот буквально расследование и выдержку кинула которую стоило бы обсудить.

нет, даже здесь на TJ хавают эту хуйню которая уводит от главных новостей. Хованского поставят на бутылку на 2 месяца и отпустят, а вы и дальше будете алкаша обсуждать а не реальных политических заключённых которые могут изменить страну к лучшему чтобы этого говна не было. Алексея Навального нужно обсуждать который сидит в тюрьме незаконно, а не этого ЛДПРшного холуя.

Ответить

Временной меч

Ertha
1

Это странная теория заговора. По-твоему, если бы не было новости о Хованском, то все бы обратили внимание на преследования ФБК и они бы сразу прекратились? Как это вообще работает в твоей голове? И где у тебя проходит та черта, где можно обсуждать новость, а где нет? Вот, например, Андрей Пивоваров достоин обсуждения?

Ответить

Ertha

Временной
–1

Слушай, иди в пикабу и обсуждай Хованского, Ларина и прочих алкоголиков и Кремлевских проституток. Если ты не можешь понять разницу приоритетов, то мне в целом теперь становится понятно почему у нас в стране такая вот жопа. Потому что вас отвлекать такой хуйней просто как пить дать.

Обсуждайте. Обсуждайте хуйню и котиков не забудьте обсудить.

Ответить

Котик Ботик

Ertha
2
Ответить

Временной меч

Ertha
0

Ты так и не ответил. Андрей Пивоваров, ради которого развернули самолет, достоин обсуждения? 

А вообще прекращай смотреть камикадзе_д и верить его безумным теориям, у него не так давно и Навальный был агентом кремля. 

Ответить

Ertha

Временн…
1

При чем здесь Пивоваров и камикадзе? 
Я вижу нашел фаната алкоголиков тестирующих шавуху. 

Ответить

Временной меч

Ertha
0

При том, что Пивоваров из открытки, а не из команды Навального, но против него тоже устраивают репрессии. Мне интересно считаешь ли ты его дело неважным и отвлекающим от дела ФБК. 

Камикадзе при том, что это именно он активно продвигает теорию о размывании информационного поля и ты сейчас продвигаешь его идеи. 

Ответить

Марк Захаров

Временн…
1

Камикадзе уже давно всё, никто из нормальных людей его не смотрит, это даже видно по статистике. Я бы вообще бы не брал в расчет этого шизойда, генератор ненависти ко всему, редкостная гнида. 

Ответить

мЕдь

Ertha
1

Вот, всё обсуждают. Что-то твоих комментов там не видно.
https://tjournal.ru/news/394883-fbk-v-omskoy-bolnice-otredaktirovali-medkartu-navalnogo-ottuda-ubrali-podtverzhdayushchie-otravlenie-dokumenty

ФБК: в омской больнице отредактировали медкарту…
Сторонники политика также утверждают, что нашли «важнейшего члена команды убийц», участвовавших в…
tjournal.ru
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мЕдь

мЕдь
1

Хованский вызывает больше эмоций, так как решение по суду над ФБК и так было понятно, а тут задержали человека, который годами палки в колёса власти не вставлял.

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Ertha

мЕдь
1

Хованский вызывает больше эмоций

У меня он вызывает отвращение. Мне на него насрать, когда Алексей Навальный сидит в тюрьме и фактически под контролем кремлесосов.
приоритеты не те. АЛЁ!

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мЕдь

Ertha
1

Комментаторы на тж теперь виноваты в твоих бедах? Ну и да, твои приоритеты всё там же, что-то ты не вступил в какое-то обсуждение под новостью об отравителях, зато тут во всю разошёлся.

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Андрей Охапкин

Ertha
0

В чем она не права?

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