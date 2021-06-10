Ранее блогер признал вину.

Фото «Фонтанки»

Дзержинский районный суд Петербурга 10 июня избрал меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, задержанному по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Следствие просило арестовать его на два месяца, суд его поддержал. Журналистов не пустили на заседание, сославшись на коронавирус.

Хованскому вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ. По ней ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трёх до пяти. Другим наказанием может стать лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Хованского задержали в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается.